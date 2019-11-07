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Все про:вибух (1799) Київ (6753) Нацполіція (8465) Правоохоронні органи (366) Нечитайло (4) Сало Ігор (1)

 За фактом вибуху автомобіля директора фармфірми Ігоря Сала відкрито кримінальне провадження: загиблий Єрченко був працівником поліції охорони. ВIДЕО

За фактом вибуху автомобіля, в результаті якого загинула людина, столичні слідчі почали кримінальне провадження. Попередня кваліфікація події – умисне вбивство. Ще двоє чоловіків, які перебували у салоні, дістали тілесні ушкодження і перебувають у лікарні. Нині правоохоронці відпрацьовують кілька основних версій вчинення цього правопорушення, основна із яких – підприємницька діяльність чоловіка, який на момент вибуху перебував у машині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

За словами тимчасово виконувача обов’язків начальника Головного управління Національної поліції у м. Києві Віктора Нечитайла, внаслідок вибуху загинув працівник поліції охорони, який здійснював фізичну охорону підприємця відповідно до договору. Також у лікувальних закладах перебуває підприємець та його водій.

Читайте також: У Києві підірвали машину директора фармфірми Ігоря Сала: охоронець Єрченко загинув, двоє пасажирів, зокрема сам бізнесмен, зазнали поранень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"У ході першочергових заходів було встановлено, що до автомобіля ззаду під’їхав мотоцикліст, поклав на дах автомобіля вибуховий пристрій, від’їхав і скоріше за все привів у дію цей вибуховий пристрій. Наразі слідством розглядається кілька версій скоєння цього кримінального правопорушення, однак пріоритетною є – підприємницька діяльність потерпілого 57-річного чоловіка", – повідомив Віктор Нечитайло.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Зараз проводяться розшукові заходи спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних до цього кримінального правопорушення.

Нагадаємо, в Києві підірвано машину директора фармфірми Ігоря Сала: охоронець Єрченко загинув, двоє пасажирів, серед них і бізнесмен, були поранені.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3158335
 
 
 Топ коментарі
 
Умер Максим, ну и уй с ним..
Везде где фарм бизнес, это наркотики и смерть..
Туда ему дорога..
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"В ходе первоочередных мероприятий было установлено, что к автомобилю сзади подъехал мотоциклист, положил на крышу автомобиля взрывное устройство, уехал и скорее всего привел в действие этот взрывное устройство.

Европа всё ближе. В этом случае - Палермо.
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Я так понял, что полиция охраны - это гос служба. А почему тогда государственная служба охраняет бизнесмена ?
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Умер Максим, ну и уй с ним..
Везде где фарм бизнес, это наркотики и смерть..
Туда ему дорога..
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"В ходе первоочередных мероприятий было установлено, что к автомобилю сзади подъехал мотоциклист, положил на крышу автомобиля взрывное устройство, уехал и скорее всего привел в действие этот взрывное устройство.

Европа всё ближе. В этом случае - Палермо.
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Ту не про Сало , а про " Здоровье " , бывшая " Красная Звезда "
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Я так понял, что полиция охраны - это гос служба. А почему тогда государственная служба охраняет бизнесмена ?
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Боря,не несите ахинею! Государственная Служба Охраны при МВД Украины (укр. Державна Служба Охорони) - структурное подразделение МВД Украины, предоставляющее услуги по охране объектов всех форм собственности, а также квартир и других мест хранения личного имущества граждан.
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Его всегда охраняли менты официально . раньше Беркут харьковский . даже российские менты из Москвы его охраняли .
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Постраждав молодий хлопець з поліції , хто він і як там його сім'я нікого не цікавить, напевно ж був озброєний та в броні, але це не зупинило нападників. Навіть броньований мерс не допоміг. Є над чим задуматися. Для Европи є ще один привід подивитися як на дикунів
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так броня від горізонтальних атак, а тут бімбу на голову
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Броня і проти вибухівки знизу. Напевно там зверху ніякої броні не було, пасажири не зразу і зрозуміли що відбувається,тепер надалі вже ясно, що коли мотоцикліст і пакунок кидає , то треба тікати .Мені здається , що мотоцикліст вивчав перед цим довколішні двори на предмет проїздів,це логічно, можливо на велосипеді, можливо пішки, от на це треба звернути увагу.Скоріше всього в дію привів пристрій не мотоцикліст, а інший член, задача мотоцикліста чим душ втекти, коли йому там оглядатися та вибирати момент, ще не зуміє втекти
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Посмотри на фото внимательнее .там окно приоткрыто . Вот взрывная волна и пошла через открытое окно . А может мотоциклист подьехал и постучал в окно , а охранник приокрыл по неопытности .
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Салу просто мягко намекнули что он не прав...
А пацанов конечно жалко...
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какіх пацанов? оні сознатєльно подпісалі контракт
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еуропейські ціни ми переплюнули лєхко, якось странно шо не прєвзойщлі по тірарізьму
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чем больше перемочат друг друга тем лутше ...
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