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Все про:заробітчани (258) Сенцов (818)

 Українці, які приїжджають у Росію заробляти гроші, не викликають поваги, - Сенцов. ВIДЕО

Колишній політв'язень, український режисер Олег Сенцов заявив, що без поваги ставиться до українців, які в роки війни на Донбасі поїхали в Росію заробляти гроші.

Про це він повідомив 6 листопада в ефірі "UA: Перший", передає Цензор.НЕТ.

За словами Сенцова, в російській колонії в Лабитнангі він зустрічав "кілька сотень" таких українців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не прихильник ні Порошенка, ні Зеленського - я прихильник народу України, - Сенцов

"Там одна й та сама історія. Люди приїхали за оголошенням у Росію продавати наркотики. Останні рік-два-три - це ціла хвиля. ...Людина приїхала заробляти гроші, нічого не заробила, отримує сім років і сидить. Але я з ними не спілкувався. ...Людина приїхала в країну-агресор заробляти гроші. Тобто ми з ними воюємо, а він прийшов вирішувати свої особисті проблеми - для мене вже така людина не викликає поваги", - сказав він.

Він зазначив, що є ще дві причини, через які він не спілкувався з такими українцями, - це продаж ними наркотиків, а також те, що "100% цих людей йшли співпрацювати з адміністрацією" колонії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3158324
 
   
 Топ коментарі
 
"...граждане вынуждены ехать на заробитки к агрессору..." - прям вынуждены!??!?!
Работают везде, в той же Польше украинцев полно, необязательно работать в страну, которая тебя в х...й не ставит и которая напала на твою страну и убивает твоих сограждан.
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Ну как минимум запретил воздушное сообщение. Еще Омелян хотел ЖД сообщение запртетить, но украинские мышебратья не были согласны, по этому похоронили такую инициативу... Да и не давно я ехал на Киев и под Обуховым я увидел тачку с кацапскими номерами, надеюсь она угнана, а её владелец закопан в посадке. 6 лет, Карл, я не видел рузких номеров...
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А я согласна со всеми заявлениями Сенцова, он прямой и честный и говорит то , что думает. Те, кто едет в паРашу на заработки - маргиналы, олигофрены и предатели своей земли и своего рода.
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Олег ты прав, но зеленский не может обеспечить рабочие места и граждане вынуждены ехать на заробитки к агрессору да и мышибратья еще никто не отменял Украинцы, приезжающие в Россию зарабатывать деньги, не вызывают уважения, - Сенцов - Цензор.НЕТ 4911
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ДЕРЬМО БОРОВА ПЕТИ!! А ЧТО СДЕЛАЛ ТВОЙ КАСТРИРОВАННЫЙ БОРОВ ?
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Ну как минимум запретил воздушное сообщение. Еще Омелян хотел ЖД сообщение запртетить, но украинские мышебратья не были согласны, по этому похоронили такую инициативу... Да и не давно я ехал на Киев и под Обуховым я увидел тачку с кацапскими номерами, надеюсь она угнана, а её владелец закопан в посадке. 6 лет, Карл, я не видел рузких номеров...
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Нужно все сообщение прекратить и позорную торговлю прекратить.
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Визовый режим нужен! Там же куча родни у простых людей, от этого не уйдешь как ты не крути... Совок постарался на славу разбавлением и ассимиляцией просторов сэсэсэра... Просто нужно как можно жоще регулировать эти вопросы.
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А я везде пишу именно про визовый режим, а у нас БЕЗВИЗ так и остался с мирных времен. ГАНЬБА!!! А транспортное сообщение должно быть до границы с РФ, а там пересадка. Нечего посылать наш транспорт агрессору. И к нам пусть едут с пересадкой на границе.
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Он хотел, чтобы нарассеяне обожрались его конфет, и у них начался массовый сахарный диабет.
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Танюша, ты вроде зрелая женщина, двое детей, в тенис играют профессионально, а такую пургу несешь как та ватница, ей богу...
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здравствуйте Татьяна - дожили вы - скоро вам будет писать и это вполне заслуженно - место - люди так себя не ведут))))
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"...граждане вынуждены ехать на заробитки к агрессору..." - прям вынуждены!??!?!
Работают везде, в той же Польше украинцев полно, необязательно работать в страну, которая тебя в х...й не ставит и которая напала на твою страну и убивает твоих сограждан.
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Мои знакомы ездили в свиностан, строителями. Потом поехали в Польшу. За что я их хвалил. Помню как друг возмущался, что мясо в Польше дешевле чем у нас. И вот снова мне сообщает его папаша - сын и вся бригада снова у козликов. На вопрос почему - дал расклад сколько остается на руки после Польши и после Свинорахии - не пользу первой. А у него малый только учиться пошел в ВУЗ, тут как бы все подталкивает. Конечно едут они не без фиги в кармане кацапам, но едут!! А падаль вечернемудозвонная это использует в своих передачках.
Возможно что-то поменяется вскорости, когда немцы откроют свой трудовой рынок гражданам Украины. Это как то подстегнет поляков повысить оплату украинцам и сделать так что бы жилье не обходилось так дорого.
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Если бы сыночка нормально учился в школе, не страдал херней, поступил бы на держ. замовлення, получал бы степуху и горя не знал... Ошибки родителей в плане воспитания чада теперь им обходятся батрачеством на параше Українці, які приїжджають у Росію заробляти гроші, не викликають поваги, - Сенцов - Цензор.НЕТ 6347
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Дурень ты порохосвинский, все не могут быть на державному. Но что ожидать от падали, которая 73% жителей Украины называет дебилами?! Падаль она и есть падаль.
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Я не так давно учился, кстати на бюджете, на программиста и получал стипендию. Хотя в школе был так себе, скажем так особо не напрягался и отличником не был, просто выбрал для себя пару тройку предметов, которые пригодились в жизни, а на остальное забил. Мне золотых медалей и дипломов красных нафиг не нада ))))
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А у меня дочь 89 г.р. на державному в ОГУ училась и что теперь? По твоему я не знаю сколько на потоке было бюджетников!? Что ты горбатого лепешь? Многим, кому тоже знания позволяли учится за счет государства простоне повезло. Квота не резиновая. пишешь всякую херню, людей заочно срешь, падаль.
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Вы мне лучше приведите вводные (переменные). имен и фамилии не нужно. Какая специальность у сыночки, местный или приезжжий, специальности предков на гражданке, ну и город если можно, можно без названия, хотя бы численность жителей. Там я сореентируюсь и дам свое заключение)
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Та якийсь брєд, у мене родичі з села перестали їздити на заробітки, рашку ще році так в 2010, бо в Польщі стабільно мають в 1,5 раза більше і ціни в Польщі нижчі, чим в москві (а крім москви в кацапів зарплати невисокі). Є ще Чехія, там ще вищі зарплати.
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Не бред а реалии. Так же как и поляки - кто едет в Германию а кто в США. А вы ввесь мир под свое село ровняете. Вот это и называется - бре
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"...Возможно что-то поменяется вскорости, когда немцы откроют свой трудовой рынок гражданам Украины..." - живу в Германии уже много лет. Про такое слышу первый раз и не представляю себе ситуацию, в которой немцы открыли бы трудовой рынок кому-то. Просто не вижу тому причин.
Каждый решает сам за себя: работать там, где в тебя плюют, а ты утираешься и работаешь дальше или искать работу там, где к тебе относятся, как к человеку.
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А Шо вата в ЕС на заробітки нє? Треба принципово тільки до кацапні їхати?
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Да прямо. Весь мир открыт, а им надо переться именно к агрессору. Сволочи они последние.Нормальные люди едут в Польшу, Чехию, Италию, Испанию, Аргентину и т.д.
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"...Весь мир открыт..." - вот прям всем весь мир открыт. Бери билет и едь. Не смешите!
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ну липецкий гетьман-то собирался травить оккупантов.... тут без вариантов!!!
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Ця фабрика була побудована ще за дооооовго як ***** насмілився напасти на Україну, потім той же ***** наложив на неї арешт.
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А как Сенцов относится к порошенко, который три года во время войны платил налоги, что собственно и означает работал на нарассею , пока путен в 17 году не наложил таки арест на его Липецкий актив? Вот что хотелось бы услышать.
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А как к Зеленскому, который спокойно продложает вести бизнес в Раиссе, спокойно ее посещал после окупации Крыма и нагло врал, что этого не было?
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Так мабуть за те й наложив Шо налоги не платив...
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😁 Та да. И ещё это Зе его заставил работать на рашку. А также Зе его принуждал при овоще работать министром экономики и таскать злочинному януковичу картины по миллиону долларов в подарок, они же оба так ценят искусство)))
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а дети у вас не от него случаем? а то в статье про Сенцова ,а вы тут только про пороха пишете,так шо еще раз - от кого у вас дети ?
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Зе тогда не меньше платил налогов за кАнцерты и ХВильмы в парашкостане
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Если вы не в состоянии понять разницу между госслужащим , который всю жизнь на зарплате, и бизнесменом , как я могу это исправить?
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вы это не видите себя - как друг человека - стыдно как то
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І Зе платив аж до кінця 2018 року...

Парадоксальна ситуація: у Петі бізнес в рашці був і у Зе був, у Петі офшори і у Зе офшори, у Петі вілла в Іспанії, у Зе вілла в Італії... Так чим тоді Зе краще? Один фіг виходить!
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Зе никогда не был в политике, никогда не был чиновником на зарплате, никогда не был олигархом, лоббировавшим свой бизнес в Украине. Он создал и развил свой проект, который стал конкурентным и принёс ему прибыль. А порошенко всю жизнь что-то пилил, отжимал, сидел на потоках , лоббировал своё. Разницу улавливаете?
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Але у обох офшори і бізнес в країні-агресорі! То нафіга було міняти шило на мило?

Причому мило ще й не є українцем та української мови толком не знає...



При цьому у Гриценка чи там Кошулинського немає ні бізнесу в рашці, ні офшорів, ні вілл за кордоном, вони набагато розумніші за Зе і є українськомовними патріотами. Чим не альтернатива? Але народ проголосував за коміка...
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Ну да, свои ж капиталисты платить не хотят, приходится ездить по Европам-Россиям. Украинцы, приезжающие в Россию зарабатывать деньги, не вызывают уважения, - Сенцов - Цензор.НЕТ 7635
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Какая разница, что там сказал Сенцов? Зачем это подавать новостью? Человек, который по своей глупости оказался в российской тюряге, и за освобождение которого пришлось стране платить большую цену, не может быть авторитетным источником мнений😡
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Для сравнения, для понимания.
Для того шоб видеть манипуляции. И хорошо шо высеры сенцова публикуют. Здесь уздий дух, здесь мышебратством пахнет(одевает противогаз))
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Мы знаем ваши 'авторитеты'. Они ситуативны и меняются в зависимости от того, как они относятся к порошенко. Вот на утренней ветке , например, порохоботы массово поддержали ляжко)))
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При чем тут порохоботы? Какой к херам Ляшко? Ты в адеквате?
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Гадя Сценцовченко что-то высрала.
Ура!(шо живой)
мышебрат хренов.
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То не украинцы а хохлы,после 2013 украинец туда не поедет,оправданий им нет нехваткой средств,ведь открыта альтернатива получше мордора,Европа при желании,но главное тут играет моральный выбор
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Ну да , кто только украинцев не делал виноватыми во всех проблемах в Украине . Т.е. укр.власть делает все хорошо, только почему то Украина в ситуации , когда украинцы вынуждены искать лучшие условия , чем терпеть бесправие и издевательства над собой.
Сенцов думает что это легко поехать в чужую страну .
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особливо тупим..

є АЛЬтернатива поїздкам до ворога "на заробітки"


Польща повністю відкрита і купа робочих місць.До речі,Ів Україні також,хоч заробітки втричі менші(за виключенням ІТ-сфери)...

Хоча би варто ввести ПОНИЖЕННЯ У ГРОМАДЯНСЬКИХ ПРАВАХ тим,хто їздить на заробітки в РАШУ..Щоб більше у виборах не мали права приймати участь -обмеження років на 5.. як виборці і "ті,хто обираються"..І ніяких державних посад теж років на 5-ть.Вони всі "під підозрою" ,що оброблені ФСБ..
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Люди, які шукають "лучшие условия", їдуть в Польщу, Чехію, Словаччину.
Середня зарплата у Польщі - 1218 євро, у Чехії - 1317 євро, у Словаччині - 1100 євро

У рашці - 623 євро...
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На ордынское направление надо требовать декларацию о доходах и расходах ,как на выезд,так и на въезд.И платить прямо на границе.Нужно внедрять долговые тюрьмы.
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О,це вже пішли сталінські тези...Проте нагадаю Сєнцову,шо найбільшу "неповагу" у Сталіна викликали ті,які були в полоні у ворога...Отих він відразу рахував зрадниками і розстрілював без жодних сантиментів...Він то знав,що в Росіі роблять з полоненими і як їх "перековують"...Так що Сєнцову краще по гарячим слідам Бабченка чкурнути на історичну родіну...
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Візовий режим треба з Кацапами.
+ Всіх хто поїхав довше ніж на 5 днів з 180 в кацапію позбавляти права голосу на 20років.
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В Лабытнанги он встречал несколько сотен украинцев приехавших продавать наркотики. Это жесть.
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у мну есть возможность наблюдать изменения происходящие с челом от поездки к поездке на рашу, по началу от - а шо делать, приходится. но так тоскую по Украине шо аж кушать не могу и только и жду когда вернусь! до последнего - раша üбер аллес! фсё наши брешут! сколько всего строится, дороги уже не руцкие, омск - не клоака раши, а город сад, .... )))
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Що би я зробив на місці Президента воюючої держави


Пригрозив українцям(за громадянством) ,що працюють в Росії у нафтогазовій галузі
1)позбавленням громадянства.
2)забороною в"їзду в Україну на 5 років
3)позбавленням пенсійного забезпечення
4)конфіскацією майна.


Пєтя на введення віз росіянам навіть не спромігся.І на розрив дипломатичних відносин..
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согласен - тем более сейчас есть, все возможности, уехать в нормальные страны ,если надо,да там то же не сахар - но не такой беспредел как в цапии
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Даже Бабченко сбежал. Что взять с простых смертных.


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А ти впевнене, що їм потрібна твоя повага? Українці, які приїжджають у Росію заробляти гроші, не викликають поваги, - Сенцов - Цензор.НЕТ 4235
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+ к тому же почти все наши граждане после пересечения границы с кацапстаном попадают в поле зрения фсб, всю информацию по ним вносят в базы данных, отрабатывают их связи в госструктурах, доступ к гостайне, изучают на предмет возможности использования в качестве агента и затем осущкествляют вербовочный подход.
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