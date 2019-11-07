 Українці, які приїжджають у Росію заробляти гроші, не викликають поваги, - Сенцов. ВIДЕО

Про це він повідомив 6 листопада в ефірі "UA: Перший", передає Цензор.НЕТ.
За словами Сенцова, в російській колонії в Лабитнангі він зустрічав "кілька сотень" таких українців.
"Там одна й та сама історія. Люди приїхали за оголошенням у Росію продавати наркотики. Останні рік-два-три - це ціла хвиля. ...Людина приїхала заробляти гроші, нічого не заробила, отримує сім років і сидить. Але я з ними не спілкувався. ...Людина приїхала в країну-агресор заробляти гроші. Тобто ми з ними воюємо, а він прийшов вирішувати свої особисті проблеми - для мене вже така людина не викликає поваги", - сказав він.
Він зазначив, що є ще дві причини, через які він не спілкувався з такими українцями, - це продаж ними наркотиків, а також те, що "100% цих людей йшли співпрацювати з адміністрацією" колонії.
Работают везде, в той же Польше украинцев полно, необязательно работать в страну, которая тебя в х...й не ставит и которая напала на твою страну и убивает твоих сограждан.
Возможно что-то поменяется вскорости, когда немцы откроют свой трудовой рынок гражданам Украины. Это как то подстегнет поляков повысить оплату украинцам и сделать так что бы жилье не обходилось так дорого.
Каждый решает сам за себя: работать там, где в тебя плюют, а ты утираешься и работаешь дальше или искать работу там, где к тебе относятся, как к человеку.
Парадоксальна ситуація: у Петі бізнес в рашці був і у Зе був, у Петі офшори і у Зе офшори, у Петі вілла в Іспанії, у Зе вілла в Італії... Так чим тоді Зе краще? Один фіг виходить!
Причому мило ще й не є українцем та української мови толком не знає...
При цьому у Гриценка чи там Кошулинського немає ні бізнесу в рашці, ні офшорів, ні вілл за кордоном, вони набагато розумніші за Зе і є українськомовними патріотами. Чим не альтернатива? Але народ проголосував за коміка...
Для того шоб видеть манипуляции. И хорошо шо высеры сенцова публикуют. Здесь уздий дух, здесь мышебратством пахнет(одевает противогаз))
Ура!(шо живой)
мышебрат хренов.
Сенцов думает что это легко поехать в чужую страну .
є АЛЬтернатива поїздкам до ворога "на заробітки"
Польща повністю відкрита і купа робочих місць.До речі,Ів Україні також,хоч заробітки втричі менші(за виключенням ІТ-сфери)...
Хоча би варто ввести ПОНИЖЕННЯ У ГРОМАДЯНСЬКИХ ПРАВАХ тим,хто їздить на заробітки в РАШУ..Щоб більше у виборах не мали права приймати участь -обмеження років на 5.. як виборці і "ті,хто обираються"..І ніяких державних посад теж років на 5-ть.Вони всі "під підозрою" ,що оброблені ФСБ..
Середня зарплата у Польщі - 1218 євро, у Чехії - 1317 євро, у Словаччині - 1100 євро
У рашці - 623 євро...
+ Всіх хто поїхав довше ніж на 5 днів з 180 в кацапію позбавляти права голосу на 20років.
Пригрозив українцям(за громадянством) ,що працюють в Росії у нафтогазовій галузі
1)позбавленням громадянства.
2)забороною в"їзду в Україну на 5 років
3)позбавленням пенсійного забезпечення
4)конфіскацією майна.
Пєтя на введення віз росіянам навіть не спромігся.І на розрив дипломатичних відносин..