EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  9528  244
Все про:найманці РФ (898) Станиця Луганська (95) розведення сил (53)

 Найманці РФ у районі Станиці Луганської залишаються на своїх позиціях зі зброєю, переодягнувшись у цивільне, - Порошенко. ВIДЕО

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що російські найманці в зоні розведення військ біля Станиці Луганської залишаються на своїх позиціях зі зброєю, переодягнувшись у цивільне.

Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook за підсумками поїздки до зони розведення військ, передає Цензор.НЕТ.

"З мосту в Станиці Луганській видно позиції бойовиків. Хотів сам переконатися, що розведення відбулося не лише з українського боку. Однак після спілкування з військовими і місцевими мешканцями зрозумів – насправді на тому боці бойовики лише перевдягнулися у цивільне, і досі зі зброєю лишаються на позиціях", - зазначив Порошенко.

Порошенко підкреслив, що продовжує відстоювати необхідність повного виведення російських військ з окупованих районів і відновлення контролю України над державним кордоном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська сторона готується до розведення сил у Петрівському 8 листопада

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3158302
 
   
 Топ коментарі
 
Коли при Петі здавали позиції без бою? Зелебобік не тявкай.
 показати весь коментар
 
Який сенс відвойовувати, коли шмаклі слідом просирають.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
коментар відмічено як спам  
 
Мобилизовать этого борова, выдать ему оружие и послать на ту сторону уничтожать сепаратистов. Для укрепления включить в его группу - Андрея Полтаву, Матвея Ганапольского и Татьяну Чорновол.
 показати весь коментар
 
 
Я не пойму - Порох больше НЕ президент. Какая разница, что он думает и куда он ездит? Решения будут всё равно принимать другие люди. Что он там сказал или думает - это его частное мнение, может что угодно говорить теперь.

Что касаемо развода войск.
Дураку понятно, что сепары ничего и никуда отводить не собираются. Да им это особо и не надо - любой сепар, если что, может всегда прикинуться гражданским. А то, что он ночью берёт СВД и стреляет по нашим - так это его личная инициатива, он типа сам по себе. Так что все эти сказки про их "отвод" - это не отвод, а переодевание.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Место этой рыговской твари только в тюрьме.
 показати весь коментар
 
 
""С моста в Станице Луганской видно позиции боевиков. Хотел сам убедиться, что разведение произошло не только с украинской стороны. Однако после общения с военными и местными жителями понял - на самом деле на той стороне боевики только переоделись в гражданское"
А не один ли хрен, что Петя понял насчет видов с моста? Гораздо интереснее, что он понял касательно Липецкой фабрики...
 показати весь коментар
 
 
"Порошенко підкреслив, що продовжує відстоювати необхідність повного виведення російських військ з окупованих районів і відновлення контролю України над державним кордоном." . Підкреслювати, або відстоювати необхідність - це просто. Вивести російські війська та відновити контроль над кордоном - це задача іншого порядку складності, як показали минулі роки війни. Зеленський, я впевнений, так само прибічник повного виведення російських військ та відновлення контролю України над своїм кордоном. І він про це не раз казав.

Але треба зрозуміти, що це важкий шлях (а не справа днів чи годин, як хтось мріяв). І на цьому шляху будуть вдалі і невдалі кроки, щось вдасться швидко, а якісь результати ми отримаємо через роки (інтеграція та т.і.) І ще загинуть люди. Це реально, без популізму та лозунгів.
А вийти і сказати: "Я підкреслюю...".
p.s. Обстрілів не фіксується у Станиці? Що роблять перевдіті бойовики на позиціях? Якщо їх хтось крім Петра Олексійовича бачить, мають дзвонити у всі дзвони - це дійсно проблема, якщо це правда.
 показати весь коментар
 
 
Брехня, не може такого бути, вони порядні люди...
 показати весь коментар
 
Всё пропало!!! Зеленский сдал Украину!!!Всё пропало !!! Зеленский сдал Украину США!!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
сколько людей в котлах уложил и ворнякает что-то? эту соевую гниду надо переодеть и отправить на передовую, пусть прихватит все депутатское кодло минувшее и нынешнее+все кабмины и шайку судей,президентов, прокуроров
 показати весь коментар
 
 
Ссорі ? Так синуля то був цим ..мі..мі...ком !
 показати весь коментар
 
 
Хтось чув хоч раз, щоб новий "презЕдент" привітався "Слава Україні"?
 показати весь коментар
 
 
а чтоб пеця сказал - я выполгю все обещания
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А ты слышал приветствия: Слава Соединенным Штатам! Слава Великобритании!...? Офигеть от этих поцриотов Найманці РФ у районі Станиці Луганської залишаються на своїх позиціях зі зброєю, переодягнувшись у цивільне, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9622
 показати весь коментар
 
 
я говорю о нашей культуре и менталитете или ты дурачком прикидываешься?
 показати весь коментар
 
И чы не пофиг , как там у них приветствуют . ? У них так как им нравится , у кацапни - здравия желаю , а у нас будет - Слава Украине . !! Найманці РФ у районі Станиці Луганської залишаються на своїх позиціях зі зброєю, переодягнувшись у цивільне, - Порошенко - Цензор.НЕТ 366 .Фигей дальше .
 показати весь коментар
 
 
На превиликий жаль ці "патріоти" тільки на вигуки і здатні, причому в Києві на площі, а в зоні військових дій щось їх не видно....
 показати весь коментар
 
Шоб видеть патриотов , и происходящее на фронте , нужно там быть . Из за паребрика , конечно же ты ничего не увидишь .. Найманці РФ у районі Станиці Луганської залишаються на своїх позиціях зі зброєю, переодягнувшись у цивільне, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2681 .
 показати весь коментар
 
 
Перепилиця від слова перепив? Добре на дивані давати поради та пукати... Ти там за поребріком українську мову розумієш? Чи перетлумачити? Боже скільки вас таких по Україні тиняється та ховається від виконання своїх обов'язків в зоні війни. Тут потрібні не дицебели, а дії...
 показати весь коментар
 
Добре на дивані давати поради та пукати...)) Ну , не спорю ,, тебе конечно же - виднее . Найманці РФ у районі Станиці Луганської залишаються на своїх позиціях зі зброєю, переодягнувшись у цивільне, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8867 .
 показати весь коментар
 
От ти дебіл дебільний! Якщо пуйло тобі проволає "Слава Україні!", то ти його будеш в патріоти України записувати?! Найманці РФ у районі Станиці Луганської залишаються на своїх позиціях зі зброєю, переодягнувшись у цивільне, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2848
 показати весь коментар
 
да пеця оказывается ванга - нихрена себе девки пляшут ))
 показати весь коментар
 
 
Це все що потрібно знати про нову владу і її хотелки.
 показати весь коментар
 
Ну да,ну да. У меня не получилось, вдруг у Зеленского получится, это ж не дай бог.
 показати весь коментар
 
 
21 сентября 2016 года представители Трехсторонней контактной группы в Минске подписали рамочное соглашение о разведении сил и средств на Донбассе. Отмечалось, что обозначенные три зоны безопасности площадью не менее 2 на 2 кв. км должны быть созданы в районе населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская. Это было дополнением к протоколу от 5 сентября 2014 года, меморандуму от 19 сентября 2014 года и комплексу мер по выполнению минских соглашений от 12 февраля 2015 года.
Отмечалось, что разведение сторон начинается на седьмой день после того, как на этом конкретном участке сохраняется мир и не происходит обстрелов.
 показати весь коментар
 
 
Час Порохохвата минув, осталася злість... Потрібно було б займатися війною, а не "Рошеном" та офшорами в свій час.
 показати весь коментар
 
 
В обсе одне лошки поросёнку виднее.
 показати весь коментар
 
тварь.. закрой свое продажное рыло....
 показати весь коментар
 
Сейчас зебобы все кресло задрыщут от такой новости
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору