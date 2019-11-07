 Найманці РФ у районі Станиці Луганської залишаються на своїх позиціях зі зброєю, переодягнувшись у цивільне, - Порошенко. ВIДЕО

Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook за підсумками поїздки до зони розведення військ, передає Цензор.НЕТ.
"З мосту в Станиці Луганській видно позиції бойовиків. Хотів сам переконатися, що розведення відбулося не лише з українського боку. Однак після спілкування з військовими і місцевими мешканцями зрозумів – насправді на тому боці бойовики лише перевдягнулися у цивільне, і досі зі зброєю лишаються на позиціях", - зазначив Порошенко.
Порошенко підкреслив, що продовжує відстоювати необхідність повного виведення російських військ з окупованих районів і відновлення контролю України над державним кордоном.
Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.
Что касаемо развода войск.
Дураку понятно, что сепары ничего и никуда отводить не собираются. Да им это особо и не надо - любой сепар, если что, может всегда прикинуться гражданским. А то, что он ночью берёт СВД и стреляет по нашим - так это его личная инициатива, он типа сам по себе. Так что все эти сказки про их "отвод" - это не отвод, а переодевание.
А не один ли хрен, что Петя понял насчет видов с моста? Гораздо интереснее, что он понял касательно Липецкой фабрики...
Але треба зрозуміти, що це важкий шлях (а не справа днів чи годин, як хтось мріяв). І на цьому шляху будуть вдалі і невдалі кроки, щось вдасться швидко, а якісь результати ми отримаємо через роки (інтеграція та т.і.) І ще загинуть люди. Це реально, без популізму та лозунгів.
А вийти і сказати: "Я підкреслюю...".
p.s. Обстрілів не фіксується у Станиці? Що роблять перевдіті бойовики на позиціях? Якщо їх хтось крім Петра Олексійовича бачить, мають дзвонити у всі дзвони - це дійсно проблема, якщо це правда.
Отмечалось, что разведение сторон начинается на седьмой день после того, как на этом конкретном участке сохраняется мир и не происходит обстрелов.