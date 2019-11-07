 Найманці РФ у районі Станиці Луганської залишаються на своїх позиціях зі зброєю, переодягнувшись у цивільне, - Порошенко. ВIДЕО

Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook за підсумками поїздки до зони розведення військ, передає Цензор.НЕТ.

"З мосту в Станиці Луганській видно позиції бойовиків. Хотів сам переконатися, що розведення відбулося не лише з українського боку. Однак після спілкування з військовими і місцевими мешканцями зрозумів – насправді на тому боці бойовики лише перевдягнулися у цивільне, і досі зі зброєю лишаються на позиціях", - зазначив Порошенко.

Порошенко підкреслив, що продовжує відстоювати необхідність повного виведення російських військ з окупованих районів і відновлення контролю України над державним кордоном.

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Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.