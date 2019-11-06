 "Сьогодні ніхто не говорить, що розведення військ - це зрада", - комітет ВР з нацбезпеки відвідав Золоте. ВIДЕО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку "Слуги народу".
Повідомляється, що депутати зустрілися з командуванням, проінспектували боєготовність українських військових, а також поспілкувалися з місцевими жителями.
"Ці люди не просять ідеальних доріг або великих магазинів. Вони хочуть лише одного - миру", - наголошується в повідомленні.
За словами глави комітету Олександра Завитневича, жителі чекають відкриття КПВВ. "Уже сьогодні ніхто не говорить, що розведення військ - це зрада. Жодної зради немає, розведення відбулося, а місцеві жителі дуже задоволені", - підкреслив він.
Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.
https://t.me/PresidentPoroshenko/498
и что характерно - все ВСЕ, включая Пороха, без бронежилетов...
А спросить жителей которые вынуждены были оттуда выехать и стать беженцами, измена ето или нет? Или несколько сепаров дети которых воюют в боевиках сейчас решают за всю Украину?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5_(%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F)
Все довольны - ***** довольно, зеля доволен, лавров доволен...
Журналіст: Які люди?
Зеленський: Ну русскіє люді, оні прішлі с міром.
Хохлам хватить і Тернополя зі Львовом. Так кацапе?
Немного читал про Вторую мировую - открываются направления стратегических ударов...Во второй мировой на этих направлениях миллионы погибли...
Сегодня сами сдают...
Я вважаю відступ, без причини, а лише за вимогою ворога, державною зрадою...
У меня вопрос к этим любителям пострелять в воздух. Зачем? Капитуляция с отводом вооружений и запретом на работу боевой авиации подписана дважды. Подписана Порошенко. Особый статус ордло обещан и Закон принят. Принят депутатами от Порошенко. В чем смысл этой стрельбы?