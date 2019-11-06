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 Київські новини
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Все про:Київ (6753) стрілянина (1077)

 Чоловік у Києві почав стріляти з автомата по сусідах, які прийшли просити його заплатити за комуналку. ВIДЕО

У Києві чоловік почав стріляти з автомата по сусідах, які прийшли до нього з претензією, що через його борги за електрику та комунальні послуги в будинку не включають опалення.

Як передає Цензор.НЕТ, інформація про інцидент з'явилася в Фейсбук-співтоваристві Типовий Київ.

Також у співтоваристві опублікували текст, в якому нібито пояснюється передісторія інциденту.

Чоловік у Києві почав стріляти з автомата по сусідах, які прийшли просити його заплатити за комуналку 01

Зі свого боку, в Нацполіції Києва зазначили: "До міліції надійшло повідомлення про стрілянину в Святошинському районі столиці, на вулиці Чаадаєва.

На вказану адресу виїхав екіпаж патрульної поліції і слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

На місці події поліцейські встановили, що між двома сусідами, які проживають в одному під'їзді будинку виник конфлікт. У результаті інциденту один вистрелив іншому двічі в ногу і 40-річного чоловіка було госпіталізовано. 48-річного чоловіка, який стріляв, затримано.

За цим фактом слідчі почали кримінальне провадження за ч. 2 ст.15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3158272
 
   
 Топ коментарі
 
Теперь он точно уже не будет платить за электроэнергию.
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Я вообще не понимаю что это за подход такой из за одного мудака всему дому не давать тепло! как по мне это уголовщина за такое сажать надо!!
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Тут многие пишут, мол довели бедного человека тарифами. Так я вам на это скажу, что во-первых тариф для всех один и его назначали явно не соседи. А во-вторых, для примера, в моем доме самые злостные неплательщики - налоговый инспектор и прокурор. А в-третьих, судя по откормленной ряхе и стволу, этот урод явно не из простых людей.
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ну тогда просто отрезать кабель и позаливать замки на двери эпоксидкой,машину покоцать, пресануть родню, можно придумать ещё много и разного, чтоб этому придурку отравить жизнь. а ствол не только у него есть
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Ну тогда многоквартирные дома и за ними наши города превратятся в поле боя как в Сирии.
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Чего ты девочка обижаешься? У тебя проблемы с тем отморозком - разберись с ним, не можешь, но очко от собственной немощи пылает - застрелись или вздернись. Чего ты мне плачешься, маленькая?
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Если б ты ему ноль на фазу кинул, ты бы тоже погорел, не надо так делать. Пожар может быть. Это не дело соседей разбираться с чужими долгами. Того дурака посадят, и правильно сделают, но соседи сами виноваты, что натравили на себя отморозка
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а сосед, похоже бесмертным себя считает...
у него под ухом автомат заряжают и дочка орёт "папа не надо", а тому по хер -
в телефоне копается
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Если бы принял участие в АТО, отреагировал бы по другому.
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Похоже очень на карабин "Сайга", тот, что на базе автомата Калашникова сделан.
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Стрельбу предотвратило бы то, если бы у каждого жильца с собой тоже был автомат. Ну, я надеюсь, что неплательщик умеет считать хотя бы до тридцати, т.к. получил разрешение на автомат.
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А откуда у гражданина дома автомат? Почему об этом ни слова? Или это уже в порядке вещей???? Это Киев? Столица государства Украина? Или дикие трущёбы Сомали???? Власть в стране есть? Полиция? Прокуратура? Нацгвардия и прочие ...? Силовиков дохрена, но толку от них ноль!!! Люди их кормят, но защиты и покоя нет!!! Позор!
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Все арендодатели знают что переселенцы с ОРДЛО-******* через одного и им не стоит сдавать квартиру. Было много случаев с ними. Люди выросли в своем донбасском менталитете-это не исправить
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......шо ,вы, дое.........сь до ЛЬГОТНИКА ???!!! ((((( заплати , да заплати ((((
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мне искренне жаль его дочь, которая умоляла не делай этого......
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Захисники цього довбня,якщо всі ми не будемо сплачувати за газ та світло,а на заощаджені гроші купимо по кулемету,як скоро відключать наш будинок від комунікацій.В туалет на вулицю,за водою на річку,за дровами в ліс.
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В Нормальной стране руководство ОСББ обращается в суд и он накладывает арест на имущество должника,вплоть до ареста и продажи его квартиры если прочего имущества недостаточно чтобы погасить долг. Несовершеннолетних детей временно забирают у этих горе-родителей пока они не купят новое жилье и не переселятся. Других способов боротся с должниками кроме ареста их имущества-в мире не придумали. В Украине самые злостные неплательщики-это как раз богатые и блатные люди знающие что нет механизма взыскания задолженности-именно поэтому Украина обречена на дальнейшую экономическую деградацию. Депутатам ВР нет времени принять подобное законодательство-это им не интересно как и не интересна судьба страны. Без наведения элементарного порядка у страны нет будушего
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Стрелять в соседей, может только уверенный в безнаказанности высокопоставленный чиновник Украины. И ему ничего не будет. Пашинский тоже пока под следствием и не всё по нему так однозначно.
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Та, це й не високопосадовець. Так, в ранзі полковника одного з силових відомств чи судійсько-прокурорської шобли.
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Ну или просто кретин живущий по принципу " а пох..." . А высокопоставленный чиновник как правило, что ни говори умный и скользкий человек, который не хочет привлекать к себе внимание и тем более светиться в СМИ, тк знает, что его непосредственному начальнику не нужно внимание к подконтрольной структуре. Тех кто привлекают внимание отстраняют от кормушки очень даже быстро, что б не отсвечивали.
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.....нашему ОБЩЕСТВО , на свободный доступ к оружию как до СОЛНЦА ((((
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як бачите, "кращі представники" вже давно все мають. Тільки законослухняним заборонено.
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Пишіть привильно, не автомат, а напівавтоматичний мисливський карабін і не громадянин, а вельмишановний пан з мєнтів чи судово-прокурорських, судячі по інтерфейсу.
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Хлопець з Донбаса,а ви його не хочете почути,безплатно вже шість років поставляєте газ,воду та електроенергію на Донбас,і хочете щоб вони сплачували по всій країні,де б вони не осилились,вони годують всю Украіну,ми повинні на них молитись.А якщо не будете молитись вони покличуть вову *****.Ось така ... малята.
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**** покушение на убийство 25 лет как в кацапии .свет и газ будет на шару -- скот сепарский Чоловік у Києві почав стріляти з автомата по сусідах, які прийшли просити його заплатити за комуналку - Цензор.НЕТ 4012
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Тут ты прав - там же наши люди . которые так хотели в кацапию . думали газ и коммуналка будет даром Чоловік у Києві почав стріляти з автомата по сусідах, які прийшли просити його заплатити за комуналку - Цензор.НЕТ 6775
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