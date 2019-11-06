 Від початку доби четверо бійців ОС зазнали поранень, ворог відкривав вогонь 5 разів, - пресцентр. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог відкривав вогонь неподалік Травневого (з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї), Зайцевого (зі станкових протитанкових гранатометів) і Кримського (з крупнокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем).
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстрілював позиції ОС поблизу Пісків (з мінометів калібру 82 мм і крупнокаліберних кулеметів) і Водяного на Приазов'ї (з крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї).
"Упродовж цієї доби осколкові поранення дістали четверо військовослужбовців Об'єднаних сил", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, 5 листопада ворог 7 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120-мм міномети, АГС і крупнокаліберні кулемети. Втрат немає.
https://twitter.com/U_J_RE/status/1192024275215106049
Концерт Укроборонпром, Карл! Можно было подумать что клован случайно оговорился, НО через 10 секунд он снова повторил: "концерт Укроборонпром".
Кто о чем, а у фигляра одни концерты на уме #пздц #рукалицо
Видео https://twitter.com/i/status/1192112872345735169
https://twitter.com/radiosvoboda/status/1192100319393652737
Раненным ребятам: сил и выздоровления.......
Раненным - выжить!