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Все про:поранення (1550) Донбас (13524) Об'єднані сили (393)

 Від початку доби четверо бійців ОС зазнали поранень, ворог відкривав вогонь 5 разів, - пресцентр. ВIДЕО

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог відкривав вогонь неподалік Травневого (з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї), Зайцевого (зі станкових протитанкових гранатометів) і Кримського (з крупнокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстрілював позиції ОС поблизу Пісків (з мінометів калібру 82 мм і крупнокаліберних кулеметів) і Водяного на Приазов'ї (з крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї).

Читайте також: Найманці РФ 25 хвилин обстрілювали з гранатометів позиції ЗСУ під Водяним і Лебединським, - Міноборони

"Упродовж цієї доби осколкові поранення дістали четверо військовослужбовців Об'єднаних сил", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 5 листопада ворог 7 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120-мм міномети, АГС і крупнокаліберні кулемети. Втрат немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3158226
 
 
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Сколько повстанцев полягло в неравном бою, а ? Где видосы от Штирлица? С начала суток четверо бойцов ОС получили ранения, враг открывал огонь 5 раз, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 2773
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Навіть Шуфрич здається мені не такою поганою людиною, на фоні оцього чорті шо С начала суток четверо бойцов ОС получили ранения, враг открывал огонь 5 раз, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 539
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Ура, таваріщі! Короткий майстерклас сцяння в очі від слуги кацапа:

https://twitter.com/U_J_RE/status/1192024275215106049
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Я уже и сам не знаю как и величать. Зеленский голову запудрил, что ппц Простите за опечатку. Не повстанцев конечно, а быдланы терористы из домбасса
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Харків'яни такі суворі, що бубочка встиг обісратися достроково та й забув дорогу до ОДА

С начала суток четверо бойцов ОС получили ранения, враг открывал огонь 5 раз, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 6846 С начала суток четверо бойцов ОС получили ранения, враг открывал огонь 5 раз, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 2948
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"Бюджет на оборону і безпеку зменшили на 123 мільярди гривень. На фото - рішення РНБО ще за Порошенка від 25 квітня 2019 року, де на ці потреби було заплановано 368 мільярдів гривень. А в суботу 2 листопада уже новий склад РНБО зменшив видатки на оборону і безпеку до 245 мільярдів гривень"https://prm.ua/derzhbyudzhet-2020-vidatki-na-oboronu-zmenshili-na-123-milyardiv-griven/
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Хватит врать, то что они там хотели в СНБО к реальному бюджету отношения не имеет. Иначе бы пришлось эту разницу в 120 млрд забирать с социалки.
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Это наверное те 4ро по которым орки выпустили управляемую ракету? Если так, то там на грани... жаль ребят...
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Брехливые псевдосводки от ЗЕсепаров, уже все поняли шо у вас потерь нет, полное перемирие, и поэтому надо отводить войска аж до Киева.
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 18 мин.18 минут назад

Концерт Укроборонпром, Карл! Можно было подумать что клован случайно оговорился, НО через 10 секунд он снова повторил: "концерт Укроборонпром".
Кто о чем, а у фигляра одни концерты на уме #пздц #рукалицо


Видео https://twitter.com/i/status/1192112872345735169

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Он не оговорился, он реально отрабатывает концерт для лохтората. Работа такая...Гебня ему корпоративчик заказала..
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Концерт группы "Укроборонпром" с хитами "Нужно нимнога патерпеть"
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Кому квитки на концерт "Укроборонпрому" продаю за пів ціни...


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После сегодняшнего сообщения от волонтёра - веры пресс-центру ОС нет.........
Раненным ребятам: сил и выздоровления.......
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Сімпотні волонтерки, таким не гріх і пригрозити, звичайно, якщо є чим С начала суток четверо бойцов ОС получили ранения, враг открывал огонь 5 раз, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 9732
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Они приехали с азовцами в первый день, и собрали денег в инстаграмме для добровольцев . Настоящие украинки .
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В Киев прибыл борт с нашими воинами. Волонтеры просят по возможности сдать кровь. Скорішого виздоровлення воїнам.
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Долго бойцы будут терпеть этот безнаказанный односторонний расстрел? А раненные сейчас в основном, к сожалению, уже почти не жильцы обычно. Кацапские выродки тренируются как в тире! "Потепление", ****. Стыд и позор...
Раненным - выжить!
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