 У Держбюджеті-2020 достатньо коштів для фінансування "держави в смартфоні", - Гончарук. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання Кабінету міністрів.
"Повірте, коштів, закладених у бюджеті, вистачить на те, щоб держава в смартфоні з'явилася вже в наступному році. Я вам більше скажу: окремі її елементи з'являться вже цьогоріч", - сказав Гончарук.
Він зазначив, що не обов'язково, щоб у бюджеті був рядок "держава в смартфоні".
"У кожного міністерства є витрати, які передбачають інформатизацію та цифровізацію. Крім того, у нас є окремий бюджет відповідного міністерства", - додав прем'єр.
Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в проєкті Державного бюджету на 2020 рік не передбачені додаткові витрати на проведення цифровізації в Україні та впровадження проєкту "держава в смартфоні".
Я мало не обісрався взимку коли Зеля висрав шо "готов".
я не міг зрозуміти такого нахабства просто.
потім звісно точно добіг до сортиру і згадав незлим тихим наш народ.
я не за Петка, але ця фігня ще крєпчє за Овоча. плюс Трамп шо робить.... точно як типу "масони" щось "мутять". Ну реально просто вигляда як якась фантастика. не повірю шо це не зрежисовано
Зараз Україна залучає $ через ОВДП в 13 раз дорожче ніж в МВФ.
Сдьєлалі їх вмьєстьє
Вы выровняли бы сальдо хотя бы..... А то табачники сваливают, а это минус около двух млрд., в евро, в бюджет. Может лучше уже на храмы переключиться то? Попы же всегда вопят шо "снамебох"
А ведь именно это остается Гончаруку. Молиться, шоб не выдали потом. А вот шоб не выдали, надо...... сделать так шоб не было кому выдавать, над чем и Гончарук, судя по всему, усердно работает.
новые водные дает поэтому они такие потерянные
"Утримався"..
🤑
😁
Обосрались, как всегда.
Очень надеюсь,что по результатам 2020 г. вас вконце-концов снесут .
Наш премьер сказал, что не смотря на то, что в бюджете на "государство в смартфоне" денег не выделено, деньги все-равно от куда-то возьмут. Вопрос: А нафига тогда бюджет, если еще до его принятия соблюдать его никто не собирается?
Это - нонсенс!
Во-первых, наш молодой и шустрый сказал совсем другое, сказал, чтоденьгив бюджете есть. Так как расходов на "государство в смартфоне" в бюджете не предусмотрены, делаю выводы, что наш премьер бюждет соблюдать не собирается.
Во-вторых, с ваших слов я понял, что "государство в смартфоне" будет платным. Иначе от куда возьмется прибыль?
Масса айтишников готовы рабраать под такой заказ БЕСПЛАТНО! Прибыль сумасшедшая и главное ПОСТОЯННАЯ, потому что нужно будет сопровождать этот софт.
Еще раз: деньги не обязательно держать в приватбанке, над которым завис бенин меч.
Для тупых - если деньги не в приватбанке, пользоваться Приват-24 будет только дебил. При этом совсем не факт,что деньги под подушкой (не в чулке, ни в какой другой нычке),апросто работают в другом банке.
Прибыль будет за счет сокращения чиновников, которые раньше выполняли те же фунции, повышения достверности и уодобств предоствляемых услуг и самое гланое за счет снижения коррупционной состалсющей. Конечно оно будет платным, но намного дешевле чем сейчас.
Прощайте.