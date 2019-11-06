EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  761  54
Матеріали за темою:
Все про:держбюджет (256) діджиталізація (9) Гончарук_Олексій (242)

 У Держбюджеті-2020 достатньо коштів для фінансування "держави в смартфоні", - Гончарук. ВIДЕО

Коштів, закладених у проєкті Державного бюджету на 2020 рік, вистачить на те, щоб "держава в смартфоні" з'явилася вже наступного року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання Кабінету міністрів.

"Повірте, коштів, закладених у бюджеті, вистачить на те, щоб держава в смартфоні з'явилася вже в наступному році. Я вам більше скажу: окремі її елементи з'являться вже цьогоріч", - сказав Гончарук.

Він зазначив, що не обов'язково, щоб у бюджеті був рядок "держава в смартфоні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Баканов незадоволений фінансуванням СБУ в Держбюджеті-2020: "Буду звертатися до парламентського комітету з питань нацбезпеки"

"У кожного міністерства є витрати, які передбачають інформатизацію та цифровізацію. Крім того, у нас є окремий бюджет відповідного міністерства", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в проєкті Державного бюджету на 2020 рік не передбачені додаткові витрати на проведення цифровізації в Україні та впровадження проєкту "держава в смартфоні".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3158199
 
 
 Топ коментарі
 
ОВГЗ под 18% выпускают и ЗЕбил расказывает про государство в смартфоне. при лютом дефиците баланса торговли. КОго за лохов держишь чучело, даже на первом курсе КНЕУ учат что это могильный крест экономики. Дегенераты..
 показати весь коментар
 
Извиняюсь...А на государство в реальности что-то останется?
 показати весь коментар
 
Десь за рік по цілій Україні не знайдеш геть нікого, хто за зелена гівно голосував - всі за Пороха будуть, чи не ходили В Госбюджете-2020 достаточно средств для финансирования "государства в смартфоне", - Гончарук - Цензор.НЕТ 1714
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Не поб'ються. Вони просто не зустрічаються ні у Кабміні, ні на вулиці. Лише так можна пояснити те, що обидва можновладці говорять кардинально протилежні речі.
 показати весь коментар
 
 
Зелефани, дивіться яка ситуація, за Зе проголосувало 73%, але країною управляти Вам чомусь не доручили, поставили двох з плашками 25%. Розумію, це боляче, але саме так приходить розуміння, що з вами щось не так.

В Госбюджете-2020 достаточно средств для финансирования "государства в смартфоне", - Гончарук - Цензор.НЕТ 829
 показати весь коментар
 
 
Десь за рік по цілій Україні не знайдеш геть нікого, хто за зелена гівно голосував - всі за Пороха будуть, чи не ходили В Госбюджете-2020 достаточно средств для финансирования "государства в смартфоне", - Гончарук - Цензор.НЕТ 1714
 показати весь коментар
 
 
Ти смієшся певно.
Я мало не обісрався взимку коли Зеля висрав шо "готов".
я не міг зрозуміти такого нахабства просто.
потім звісно точно добіг до сортиру і згадав незлим тихим наш народ.
я не за Петка, але ця фігня ще крєпчє за Овоча. плюс Трамп шо робить.... точно як типу "масони" щось "мутять". Ну реально просто вигляда як якась фантастика. не повірю шо це не зрежисовано
 показати весь коментар
 
Є якась надія що вони адекватні люди.
 показати весь коментар
 
Манипуляции с помощью дезинформации и перекручивания фактов. Уничижительный тон и дурацкий слэнг- вот все ваши приемы, которые и оставили барыгу 'голым и босым'
 показати весь коментар
 
 
ОВГЗ под 18% выпускают и ЗЕбил расказывает про государство в смартфоне. при лютом дефиците баланса торговли. КОго за лохов держишь чучело, даже на первом курсе КНЕУ учат что это могильный крест экономики. Дегенераты..
 показати весь коментар
 
 
МВФ прямо заявив,що не надасть дешевих кредитів Україні,бо нею керує ручна мартишка Коломойського-ЗЕленський,які обоє розкрадали ПриватБанк та виводили гроші на кіпрські офшори.
Зараз Україна залучає $ через ОВДП в 13 раз дорожче ніж в МВФ.
Сдьєлалі їх вмьєстьє
 показати весь коментар
 
 
Работать не умеем, а пиариться кто громче всегда пожалуйста.
 показати весь коментар
 
Если это не популизм, то Макрон не француз.
Вы выровняли бы сальдо хотя бы..... А то табачники сваливают, а это минус около двух млрд., в евро, в бюджет. Может лучше уже на храмы переключиться то? Попы же всегда вопят шо "снамебох"
А ведь именно это остается Гончаруку. Молиться, шоб не выдали потом. А вот шоб не выдали, надо...... сделать так шоб не было кому выдавать, над чем и Гончарук, судя по всему, усердно работает.
 показати весь коментар
 
 
Тютюнники тікають бо тут почали люту війну з курінням. Пачка сигарет 40-50 грн.
 показати весь коментар
 
Це не боротьба з курінням а просто дурня. Спроба вичавити з громадян більше грошей . А взагалі чому так багато "жалібників". Одні хочуть щоб я їздив на нових машинах, тому здирають за них податків неміряно, іншим хочеться щоб я їздив на справній машині по ямах в яких та машина ховається. ше хтось дуже старається щоб мене не обдурили при продажі мого майна тому забороняє мені продати мою землю комусь не подобається що я їм , що я п'ю що я палю чим я сру. І вся ті жалібники тільки те і роблять що вивертають мені кишені.
 показати весь коментар
 
Извиняюсь...А на государство в реальности что-то останется?
 показати весь коментар
 
 
да не мешайте им писать цирковое шоу гос бюджет у них каждый день как открытие Америки то то не нашли то это лишние цирк неучей наверно ихний шеф карабас барабас каждый день

новые водные дает поэтому они такие потерянные В Госбюджете-2020 достаточно средств для финансирования "государства в смартфоне", - Гончарук - Цензор.НЕТ 4158
 показати весь коментар
 
 
Нюю, а че всього три кнопки- "За", "Проти"і
"Утримався"..
🤑
 показати весь коментар
 
Нюю, це ляшковцям ще дві кнопки, мінімум..
😁
 показати весь коментар
 
Виявляється, самокаччик почитує Цензор. В Госбюджете-2020 достаточно средств для финансирования "государства в смартфоне", - Гончарук - Цензор.НЕТ 1415
 показати весь коментар
 
 
А петики в комментах к другим новостям так дысали, так дысали, что денег на цифровизацию нет.
Обосрались, как всегда.
 показати весь коментар
 
 
А як же держава в бабушкофоні. Чи старших як завжди можна згодувати крокодилам?.
 показати весь коментар
 
Т.е. пилить будут вручную.
Очень надеюсь,что по результатам 2020 г. вас вконце-концов снесут .
 показати весь коментар
 
 
Пенсии 2000грн, какое блин государство в смартфоне. Очнись.
 показати весь коментар
 
 
Непонятен скептицизм местных порохоботов. Уже давно всем известно, что чем выше наукоемкость продукции, тем ниже ее себестоимость и выше прибыль. Самая низкая рентабельность это торговля сырьем, как делает Ахметов, прибыль почти соответвует затртам. В машинсотренеии это соотношение 2:1, а в айти технолгиях может быть 10:1 и выше.
 показати весь коментар
 
А это к чему?
Наш премьер сказал, что не смотря на то, что в бюджете на "государство в смартфоне" денег не выделено, деньги все-равно от куда-то возьмут. Вопрос: А нафига тогда бюджет, если еще до его принятия соблюдать его никто не собирается?
 показати весь коментар
 
 
Это к тому, что на разработку программ деньги вообще не нужны. С разработчиками расчитаются потом, за счет прибыли.
 показати весь коментар
 
на разработку программ деньги вообще не нужны
Это - нонсенс!
Во-первых, наш молодой и шустрый сказал совсем другое, сказал, чтоденьгив бюджете есть. Так как расходов на "государство в смартфоне" в бюджете не предусмотрены, делаю выводы, что наш премьер бюждет соблюдать не собирается.

Во-вторых, с ваших слов я понял, что "государство в смартфоне" будет платным. Иначе от куда возьмется прибыль?
 показати весь коментар
 
совершенно верно. на разработку программ деньги вообще не нужны!
Масса айтишников готовы рабраать под такой заказ БЕСПЛАТНО! Прибыль сумасшедшая и главное ПОСТОЯННАЯ, потому что нужно будет сопровождать этот софт.
 показати весь коментар
 
 
Если будут писать те, кто пишет программы для медицины, ориентируясь на раздел денег, то "Смартфон останется, а государство вряд ли"
 показати весь коментар
 
как у вас все запущено, деньги под матрасом держите?
 показати весь коментар
 
 
Деньги не обязательно держать в Приватбанке.
 показати весь коментар
 
Деньги деражт под подушкой, а в Привте они работают. Дургие банки не предоставляют подобных услуг, такого же качества.
 показати весь коментар
 
Новый дизайн Приват-24 написан левой ногой.
Еще раз: деньги не обязательно держать в приватбанке, над которым завис бенин меч.
Для тупых - если деньги не в приватбанке, пользоваться Приват-24 будет только дебил. При этом совсем не факт,что деньги под подушкой (не в чулке, ни в какой другой нычке),апросто работают в другом банке.
 показати весь коментар
 
Если бы чиновник понимал, что надо сопровождать.
 показати весь коментар
 
Сопровождать будут программисты - разработчики.
 показати весь коментар
 
 
"Во-вторых, с ваших слов я понял, что "государство в смартфоне" будет платным. Иначе от куда возьмется прибыль?"

Прибыль будет за счет сокращения чиновников, которые раньше выполняли те же фунции, повышения достверности и уодобств предоствляемых услуг и самое гланое за счет снижения коррупционной состалсющей. Конечно оно будет платным, но намного дешевле чем сейчас.
 показати весь коментар
 
 
Гончарук совсем не это имел в виду. Не нужно переводить стрелки. Он имел в виду, что деньги из бюджета возьмут не смотря на то, что на эту статью денег в бюджете не предусмотрено.
 показати весь коментар
 
Ну, в фразе "В Госбюджете-2020 достаточно средств для финансирования "государства в смартфоне"" увидеть то,чтовы тут нафантазировали может толькочеловек сбольным воображением.
Прощайте.
 показати весь коментар
 
Браво! Вот, что значит высшее Трускавецкое образование!
 показати весь коментар
 
 
Астанавитесь! Хватит уже диджитализаторы калькулятор для растаможки авто сделали. Он так считает что растаможка стоит дороже самого авто)
 показати весь коментар
 
Каим нужно быть дремучим, что бы не понимать что для написания программы, кроме компьютера ничего не нужно, только мозги. Такие заказы идут на расхват, некоторые айти фирмы сами доплатят в бюджет, чтобы им дали такую разработку.
 показати весь коментар
 
Господин Премьер ! А можно в « "государстве в смартфоне" предусмотреть осовременивание пенсий ? А то я помню только осовременивала 1 раз Тимошенко и 1 раз Гройсман .
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору