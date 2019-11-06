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Все про:перепис населення (29) Гончарук_Олексій (242)

 Ми провели розрахунки і побачили, що закладені 2,4 млрд - це занадто. Перепис можна провести дешевше, - Гончарук. ВIДЕО

Зараз Кабінет міністрів складає перелік питань, які будуть задані під час проведення всеукраїнського перепису населення.

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на брифінгу після засідання Кабміну, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Як повідомив прем'єр-міністр, за питання перепису в уряді відповідає Дмитро Дубілет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін планує провести перепис населення впродовж листопада та грудня 2020 року

"Він становить перелік всіх питань, на які ми б хотіли отримати релевантну відповідь. До кінця року ми плануємо провести так званий цифровий перепис населення. Тобто за допомогою різних статистичних та математичних методів і за рахунок роботи з реєстрами ми з'ясовуємо відповіді на ці питання", - заявив Гончарук.

"Можна знайти купу інструментів для оптимізації. Наприклад, можна залучити до проведення перепису співробітників "Укрпошти" та інших держкомпаній. Ми намагаємося зрозуміти, що хочемо отримати в сухому залишку. Не можна отримати той же результат, з тим же рівнем якості, але дешевше. Зараз ми провели розрахунки і побачили, що сума в 2,4 млрд, яка закладалася раніше, - це занадто. Перепис можна провести дешевше", - пояснив Гончарук.

Прем'єр-міністр повідомив, що про методологію проведення перепису вони повідомлять у січні.

Також читайте: В ОБСЄ розповіли, як відбувається "перепис населення" на окупованому Донбасі

"Планується проведення перепису аж у грудні. Це релевантний місяць для цього, тому що люди з'їжджаються додому навіть якщо працюють і живуть якийсь час за кордоном", -додав Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3158188
 
 
 Топ коментарі
 
Оспади...
Открыть пункты халявной раздачи гречки и посчитать эти 73% по головам, как баранов. Мы провели расчеты и увидели, что заложенные 2,4 млрд это слишком. Перепись можно провести дешевле, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5765

Остальные все равно не их балластный актив и постоянно только срут зебилам в штаны. Мы провели расчеты и увидели, что заложенные 2,4 млрд это слишком. Перепись можно провести дешевле, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6402Их можно не считать. Лично я нифига не обижусь.
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Серед питань у перепису буде й питання про мову. Хоча воно й провокаційне, наша вата 70% скаже що рідна мова - російська. Та навіть якщо лише 30% таких знайдеться, це для Зе буде зайвий раз сказати - "Ааа, нам потрібна друга державна мова!". Але це саме те, що потрібно ворогу - знищення державності.
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Рождение фиксируется на ПК,смерть фиксируется на ПК,выдача паспортов фиксируется на ПК,пересечение границы фиксируется на ПК.Так что в Украине все до единого человека на учете.Так зачем весь этот цирк с переписью да еще и за 2.4 лярда?
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Так а нахрена нужна тогда диджитализация или крайина в смартфоне. Ваще через гугол в андроиде эту перепись инвентаризацию 73 % можно сделать на халяву. Зе-тащит Мы провели расчеты и увидели, что заложенные 2,4 млрд это слишком. Перепись можно провести дешевле, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8741
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Оспади...
Открыть пункты халявной раздачи гречки и посчитать эти 73% по головам, как баранов. Мы провели расчеты и увидели, что заложенные 2,4 млрд это слишком. Перепись можно провести дешевле, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5765

Остальные все равно не их балластный актив и постоянно только срут зебилам в штаны. Мы провели расчеты и увидели, что заложенные 2,4 млрд это слишком. Перепись можно провести дешевле, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6402Их можно не считать. Лично я нифига не обижусь.
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Кстати, есть такое понятие конфиденциальности. Какого это хрена кто-то должен знать сколько у меня в хате людей живет? Потом прийдешь а твою берлогу почистили. Таких сразу с пугачем нужно встречать...
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Ну я ж написал - я в этом зеленом балагане участие принимать не буду.
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у зе!лохов всё четко по сценарию:
Весь принцип действий нынешней власти - это движение от одного информационного повода до другого. При том эти поводы создаются чисто искусственно и часто служат прикрытием или маскировкой провала предыдущего повода.

Понятие "управление" для Зеленского абсолютно чуждо.
В его понимании управление - это снимать и назначать.
Контроль, анализ, изучение вопроса - все это просто для него не существует.
Объявляемые еще вчера "сверхактуальные" вопросы, завтра забываются и отбрасываются.

Перед нами разыгрывается спектакль управления, в то время как страна поглощая ранее накопленные ресурсы движется по инерции. Запас прочности и инерциальный импульс скоро закончится. Останется только шоу, которое вместо аплодисментов будет вызывать ненависть и презрение.
И желание по своему сыграть его финал...
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Дитячий письменник‏ @chemodanov_di 1 час назад

Нас готують до референдуму, на якому 51% бидла захоче приєднатися до росії на правах суб'єкта федерації.
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А если проведешь перерасчет расчета, то и "дешевле" - это также слишком. Даже слишком "слишком". Там еще и останется. Кому только, вот в чем вопрос.
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С..., они без твоей похвалы прямо кушать не могут, стесняются !!!
Кортеж Зеленского.
На видео показано, как Владимира Зеленского и Биньямина Нетаньяху сопровождают сразу 26 автомобилей.

https://fakty.ua/315177-kortezh-zelenskogo-i-netanyahu-iz-desyatkov-avto-zasekli-v-kieve-set-obsuzhdaet-video
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Серед питань у перепису буде й питання про мову. Хоча воно й провокаційне, наша вата 70% скаже що рідна мова - російська. Та навіть якщо лише 30% таких знайдеться, це для Зе буде зайвий раз сказати - "Ааа, нам потрібна друга державна мова!". Але це саме те, що потрібно ворогу - знищення державності.
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рускоговорящая челюсть, рускослышащее ухо и русковидящий глаз? Какая такая мова? Мышибратья? Мы провели расчеты и увидели, что заложенные 2,4 млрд это слишком. Перепись можно провести дешевле, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4318
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Да, я тоже сразу подумал, что они впердолят этот вопрос.
Однако все ответы можно поставить под сомнение поскольку нарушается основной принцип подобных вопросов - анонимность! Ведь анкета то персональная!!!
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Можно вобще, как на Роисе - при реальных 80-90 миллионах дорисовать до 140 и радоваться виртуальному приросту мертвых душ.
Заодно будет очередной липовый повод похвастаться про невиданные достижения типа невиданного роуминга и 90% интернета.

Правда в Роисе на фуфле не экономят...
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Это просто очередной распил бюджета. Никакой необходимости вычислять точное кол-во население до единиц - нет. А примерное количество можно вычислить банально по данным коммунальных предприятий, избирательных участков и т.д..
Если вы собрались считать народ под сокращение депутатов по формуле "10 депутатов на миллион граждан", то и примерного подсчета хватит.
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У Зеленых слуг много чего слишком. Денег не могут считать.
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они проводят и проводят но почему-то нифига не получается
все так просто но не все так просто
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бабло не проблема.
распоряжение моники и перепись раз, два и провелась.
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а что перписать то МОЗ всех пациентов в сатциоарах например неделя и кто умер ... Пенсионный фонд всех пенсионеров всех кто получает госпособияи госпомощь на поховання и Минюст всех заключенных в СИЗО учреждения всех родившихся и смерти.. МО всех военных а МВД все погранцов МЧС НПУ... ГПУ прокуратура всех ВСУ суды всех НААУ всех адвокатов... мэрии всех городов поселков городков сельсоветы прдприятия государства, Аэропорты ипограничники всех туристов выезжающих или выезжающих прямо опрашивать в аэропорту..и на КПП пограничной проверки морлот речной флот... ЧТОБЫ НЕ БЫЛО НАКЛАДОК ВСЕМ КОГО ОПРОСИЛИ ВЫДАВАТЬ НМОЕРНОЙ ТАЛОНЧИК чтобы человека не опрашивали по второму разу дата время и печать..когда и что был сделан опрос подключаем ЦИК Реестр избирателей Налоговая рееестры Минюст реестры.. смерти рождения.. Укзализныця пеерадет сколько пассаажиров в пути их опрашивать в поездах с вдаче талончиков.. примерно удет три-5 месяцв для устранения ошибок, неточностей сведения в одну таблицу устранение дублирования... погрешность будет тольков 0,2-0,7 % считается результат приближен к 99,98% реальности....
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"Он составляет перечень всех вопросов, на которые мы бы хотели получить релевантный ответ. До конца года мы планируем провести так называемую цифровую перепись населения. То есть с помощью разных статистических и математических методов и за счет работы с реестрами мы выясняем ответы на эти вопросы", - заявил Гончарук. Источник: https://censor.net.ua/n3158188\\\\\\\\\

Ой как заумно высрал то.... после того шо "за 5 лет будет 40% роста", я думаю шо его плохо проверяли ..... если вообще проверяли. Он же поехавший.
Ему надо ошейник - если не будет .... о б*же, да это мечта для Японии и Южной Кореи, роста экономики на 40% за 5 лет, то.... то оштрафуем его Мы провели расчеты и увидели, что заложенные 3,4 млрд это слишком. Перепись можно провести дешевле, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3526
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Обычно. когда так безответственно треплются, то тратят потом денег в 2 раза больше чем надо.
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Рождение фиксируется на ПК,смерть фиксируется на ПК,выдача паспортов фиксируется на ПК,пересечение границы фиксируется на ПК.Так что в Украине все до единого человека на учете.Так зачем весь этот цирк с переписью да еще и за 2.4 лярда?
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все оно красиво звучит, но когда начинаешь сравнивать цифры, получаеться куйня.
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весь світ користується, в них не куйня, а в нас чомусь з усім завжди куйня ))
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світ не признається що в них куйня, а в нас це модно!
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P.S.Интересно что ЗЕ хочет сделать страну в смартфоне а считать население хочет по головам забыв что существует сеть интернет где из выше перечисленных источников количество населения страны можно узнать за считаные часы и даже поименно и без каких либо существенных затрат.
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Та яка різниця? Проведуть перепис "дешевше" , а ті 2.4 млрд. "слуги урода" всерівно скомуніздять. І скажуть , що так було. 😕
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МВФ відмовив в наступному транші, то зелебобіки кинулись шукати на чому можна зєкономити )).. Дотепно))
В каламойші візьміть гроші на перепис. В нього є. А решту нехай поверне державі.
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Зе дебилизация во всей красе он хоть таблицу умножения знает и аттестат о среднем образовании хоть настоящий не нарисованный или там только школа шапито
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Прикольно. Они не только с 4000$ за пидагогам ошибаются)))
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я могу за одну тысячную сказать
с допустимой погрешностью
где у нас чего
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Провели розрахунки і виявили,що перепис можна провести дешеше...Потім ще раз провели розрахунки - і виявили що перепис можна не проводити...обійтися пєрєклічкою...
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3 400 000 000 / 40 000 000 = 85 на человека. Шото много.
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Правильный вопрос
что хотим в сухом остатке
если взрослое население
то базы налоговой с кодом и Милиции с паспортами достаточно плюс 10 подсобников и 5 дубилетов на 3 месяца
Если рождение и смерти
здесь сложнее
но есть же свидетельства о рождении и смерти на фирменных бланках плюс базы учащихся
будет погрешность
но не критичная и с каждым днем она будет уменьшаться
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А спросили с тех кто считал? Ну не праздный вопрос -Куда хотели "слишком",сколько,кто пофамильно,зачем? Жаль что нет статьи растрельной, как в Китае. Совести нет ,только страх. Без нее не обойтись,никак.
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не хочу шоб меня щитали, я не баран, мою долю отдайте мне деньгами
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ничего удивительного, ведь Зе!дебилы именно хотели выбрать имбецилов, чтоб ими руководили. Они сделали это вместе!
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