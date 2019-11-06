 Ми провели розрахунки і побачили, що закладені 2,4 млрд - це занадто. Перепис можна провести дешевше, - Гончарук. ВIДЕО

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на брифінгу після засідання Кабміну, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Як повідомив прем'єр-міністр, за питання перепису в уряді відповідає Дмитро Дубілет.
"Він становить перелік всіх питань, на які ми б хотіли отримати релевантну відповідь. До кінця року ми плануємо провести так званий цифровий перепис населення. Тобто за допомогою різних статистичних та математичних методів і за рахунок роботи з реєстрами ми з'ясовуємо відповіді на ці питання", - заявив Гончарук.
"Можна знайти купу інструментів для оптимізації. Наприклад, можна залучити до проведення перепису співробітників "Укрпошти" та інших держкомпаній. Ми намагаємося зрозуміти, що хочемо отримати в сухому залишку. Не можна отримати той же результат, з тим же рівнем якості, але дешевше. Зараз ми провели розрахунки і побачили, що сума в 2,4 млрд, яка закладалася раніше, - це занадто. Перепис можна провести дешевше", - пояснив Гончарук.
Прем'єр-міністр повідомив, що про методологію проведення перепису вони повідомлять у січні.
"Планується проведення перепису аж у грудні. Це релевантний місяць для цього, тому що люди з'їжджаються додому навіть якщо працюють і живуть якийсь час за кордоном", -додав Гончарук.
Открыть пункты халявной раздачи гречки и посчитать эти 73% по головам, как баранов.
Остальные все равно не их балластный актив и постоянно только срут зебилам в штаны. Их можно не считать. Лично я нифига не обижусь.
Весь принцип действий нынешней власти - это движение от одного информационного повода до другого. При том эти поводы создаются чисто искусственно и часто служат прикрытием или маскировкой провала предыдущего повода.
Понятие "управление" для Зеленского абсолютно чуждо.
В его понимании управление - это снимать и назначать.
Контроль, анализ, изучение вопроса - все это просто для него не существует.
Объявляемые еще вчера "сверхактуальные" вопросы, завтра забываются и отбрасываются.
Перед нами разыгрывается спектакль управления, в то время как страна поглощая ранее накопленные ресурсы движется по инерции. Запас прочности и инерциальный импульс скоро закончится. Останется только шоу, которое вместо аплодисментов будет вызывать ненависть и презрение.
И желание по своему сыграть его финал...
Нас готують до референдуму, на якому 51% бидла захоче приєднатися до росії на правах суб'єкта федерації.
Кортеж Зеленского.
На видео показано, как Владимира Зеленского и Биньямина Нетаньяху сопровождают сразу 26 автомобилей.
https://fakty.ua/315177-kortezh-zelenskogo-i-netanyahu-iz-desyatkov-avto-zasekli-v-kieve-set-obsuzhdaet-video
Однако все ответы можно поставить под сомнение поскольку нарушается основной принцип подобных вопросов - анонимность! Ведь анкета то персональная!!!
Заодно будет очередной липовый повод похвастаться про невиданные достижения типа невиданного роуминга и 90% интернета.
Правда в Роисе на фуфле не экономят...
Если вы собрались считать народ под сокращение депутатов по формуле "10 депутатов на миллион граждан", то и примерного подсчета хватит.
все так просто но не все так просто
распоряжение моники и перепись раз, два и провелась.
Ой как заумно высрал то.... после того шо "за 5 лет будет 40% роста", я думаю шо его плохо проверяли ..... если вообще проверяли. Он же поехавший.
Ему надо ошейник - если не будет .... о б*же, да это мечта для Японии и Южной Кореи, роста экономики на 40% за 5 лет, то.... то оштрафуем его
В каламойші візьміть гроші на перепис. В нього є. А решту нехай поверне державі.
с допустимой погрешностью
где у нас чего
что хотим в сухом остатке
если взрослое население
то базы налоговой с кодом и Милиции с паспортами достаточно плюс 10 подсобников и 5 дубилетов на 3 месяца
Если рождение и смерти
здесь сложнее
но есть же свидетельства о рождении и смерти на фирменных бланках плюс базы учащихся
будет погрешность
но не критичная и с каждым днем она будет уменьшаться