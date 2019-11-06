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Все про:журналістика (906) напад (673) ООН (1313)

 За 2 роки в Україні задокументовано 96 нападів і випадків залякування журналістів, - ООН. ВIДЕО

Моніторингова місія ООН з прав людини за два роки задокументувала в Україні 96 нападів і випадків залякування журналістів, блогерів та активістів.

Про це заявила глава місії Матильда Богнар під час парламентських слухань "Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З листопада 2017 року ми задокументували 96 нападів та актів залякування журналістів, блогерів, медійників, громадських та політичних активістів. З 2015 року ми задокументували, щонайменше, три фатальні напади на представників медіа", - зазначила вона.

Серед резонансних справ Богнар згадала про смертельний напад на журналіста-розслідувача Вадима Комарова, вбивства Павла Шеремета і Олеся Бузини.

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"Надзвичайно важливо забезпечити ефективне розслідування та класифікацію відповідних злочинів проти медійників. Ще одне побоювання - це відсутність дій поліції на подібні атаки", - наголосила голова Моніторингової місії ООН.

У свою чергу директор представництва неурядової організації Freedom House в Україні Метью Шааф також констатував "дуже слабкий" поступ у розслідуванні таких справ.

"Маємо говорити і про те, яким чином захищати тих людей, які не мають безпосередньо журналістської акредитації, однак виконують журналістську роботу. Хотів би також порекомендувати, щоб журналісти і ЗМІ розглядали можливість солідарності і спільного залучення до вирішення інших проблем", - зазначив він.

Шааф наголосив, що крім питання фізичної безпеки журналістів є проблеми самоцензури, спроб контролю роботи представників ЗМІ, а також випадки політичного тиску на журналістів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3158174
 
 
 Топ коментарі
 
Лайно на голову потужному блохєру мирославу олешко - теж ввійшло в статистику нападів?
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у нас незаметно формируется новая каста не неприкасаемых мерзавцев: журнаглисты, блохеры, и активисты..
как правило, в эти три категории попадают моральные уродцы и подонки, типа Шария, Дубинского, и им подобные, но калибром по меньше..
Что с нашей страной не так?!.. почему, всякая мразь получает поддержку и прикрытие с Запада?!
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Если проломят голову портнову, прошу не вносить это случай или в инцидент в этот перечень, всетаки он юризд и левозащитник
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Лучше бы фейбук удалил эту мразь физически!!! а не онлайн
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у нас незаметно формируется новая каста не неприкасаемых мерзавцев: журнаглисты, блохеры, и активисты..
как правило, в эти три категории попадают моральные уродцы и подонки, типа Шария, Дубинского, и им подобные, но калибром по меньше..
Что с нашей страной не так?!.. почему, всякая мразь получает поддержку и прикрытие с Запада?!
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Лайно на голову потужному блохєру мирославу олешко - теж ввійшло в статистику нападів?
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Так олешка ж теперь в ряды зебилов записался.
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Медиарух Медиа по осознанный выбор выступил с открытым заявлением в связи с угрозами экс-заместителя главы АП времен Виктора Януковича Андрея Портнова редакции программы Схемы: коррупция в деталях.Об этом сообщает Радио Свобода.

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Оккупацию территорий и убийства украинцев миссия не считают нарушением прав украинских граждан которых миллионы, за которую никого не привлекают к ответственности, а считают какие то жалкие десятки журналистских разборок по которым идут следствия. Если можно нарушать права миллионов, то почему нельзя нарушать права отдельных людей? Эта миссия явно способствует нарушениям прав человека своими откровенными глупыми заявлениями и бездействием. Просто хорошая работа у этих бюрократов мели что хочешь лишь бы деньги капали.
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"За 2 года"___________________как же так порохнявые? при "сивочелом гетьмане" оказывается "щимили" журналистов??????? так чего ж оно сегодня овечкой прикидывается?!
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журналисты особенные ?
обычные люди не старшно ?
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