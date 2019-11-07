 Український снайпер убиває російського найманця з дистанції 650 метрів. ВIДЕО

Відеозапис ліквідації противника опинився в розпорядженні Цензор.НЕТ. Успішний постріл український воїн здійснив на одній із ділянок фронту на Донбасі.

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