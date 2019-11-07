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 Політика України, Суспільство
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 Український снайпер убиває російського найманця з дистанції 650 метрів. ВIДЕО

Український снайпер знищив російського найманця з дистанції 650 метрів.

Відеозапис ліквідації противника опинився в розпорядженні Цензор.НЕТ. Успішний постріл український воїн здійснив на одній із ділянок фронту на Донбасі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці ЗСУ знищили керованою ракетою бліндаж російських окупантів на Світлодарській дузі. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3158158
 
   
 Топ коментарі
 
Не убіваєт, а знешкоджує. Правильно несіть зміст та підбирайте слова!
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Это было при "кровавом" Пете. При миролюбивом писюанисте ЗЕмоник к большому сожалению наших солдат отстреливают
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Это было при "кровавом" Пете. При миролюбивом писюанисте ЗЕмоник к большому сожалению наших солдат отстреливают
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Да да да

Потери боевиков на Донбассе в октябре текущего года составили 96 человек, 33 из которых были убиты.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
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Ні свині порошенка *********** владі - саме Мародер посадив у взязниці 8000 Українських героїв(((
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И они до сих пор сидят?
Или по этому вопросу в новых методичках нет ничего?

А вот Рябошапка покрывает своего коллегу....

Преступление без наказания: пятый год бывшие узники подвалов группировки «ЛНР» пытаются добиться справедливости в деле их незаконного пленения. И пострадавшие, и правозащитники обвиняют, среди прочих, бывшего офицера СБУ Аркадия Корниевского в незаконном лишении свободы, создании террористической группы и нарушении законов войны. Однако суд недавно остановил против него судебное производство.

По словам Александра Ретивова, ждать справедливого заочного судебного решения по делу «прокурора ЛНР» не приходиться, ведь через полгода Корниевский будет снят с розыска и окажется чист перед законом. Опасаются этого и другие пострадавшие, побывавшие в плену российских гибридных сил на Донбассе. «Изоляция» - концлагерь по-русски в Донецке «Он может​ приехать и свободно ходить по улицам Киева вместе с теми, над кем он издевался?»

Зелебени и зелебенеботы вы будете гореть в аду.
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Так так ...Броніки.корабліки ..5-ть складів. І кодло *свинарчуків * злодіїв !
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Не убіваєт, а знешкоджує. Правильно несіть зміст та підбирайте слова!
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как раз для зебильных поц-и-фистов: убивает = убийца = распятый мальчик в прострелено-убитых трусиках = массовые убийства = военные преступники = скабеева/кабаев...
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...ліквідує. Про сміття треба лише так.
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Нейтралізував.Дикий заголовок, насправді, може це навмисно.. А завтра его еще и привлекут за то что не перестал стрелять.Как там путен считает,что у него и у зе на Донбассе общий враг-националисты и добровольцы ?
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Молодець, Воїн!
Питання: коли задвухсотили *******? Чи не старий це запис?
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Какая разница... можно смотреть, смотреть, смотреть...
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Нам пофіг від чого двосотяться ваші орки від СВД чи від цирозу печінки! Український снайпер убиває російського найманця з дистанції 650 метрів - Цензор.НЕТ 7562
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..поменяли они паспорта на "лугандоновские"..Они никогда не были гражданами Украины-гнильё,с "зоновскими понятиями"...Да и ты такой же...
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Дай бох здаровья пагипшему воену маладой риспублеки...
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Ніч така місячна, зоряна ясная,
В оптиці в мене москаль,
На вітер поправочка і допобачення,
Дамой за «парєбрік», бай-бай!
Сядем в окопчику десь за Дебальцево,
Нас тут багато, не сам!
Глянь, моя рибонька, хвилею полум'я,
Ворога б'є "Ураган"!
Гай чарівний, ніби променем всипаний,
Чи загадався, чи спить:
Ген на стрункій та високій осичині,
Шмат москаляки висить.
Ти не дивись, що гвинтівочка зношена,
Б'є вона влучно щораз.
Кожному "ватніку" зробимо дірочку,
Щоб вже не лізли до нас!
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Добра новина на сьогодні. Побільше б таких добрих новин.
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таке "розведення" мені подобається.
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СВД. А где вся новомодная хрень купленная за большие деньги?
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Кто-то в кого- стреляет. Надо развести войска на недосягаемое расстояние.
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треба кацапів за порєбрік.
інакше не спрацює, ясно, ватане ?
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я не ватане. ти соевое ватане. тебя надо за поребрик. інакше не спрацює.
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лише ватяний урод буде дзяволіти про мир, якого ми досягнемо відведенням військ.
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ребята! 650метров со снайперкы? я во время службы в 60 с калаша без оптики ложил на 800 метров правда мишени
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А мишени ростовые, грудные или лежачие были ???
Та уже и не скромничал бы, писал бы, што ложил на 8000 метров... Український снайпер убиває російського найманця з дистанції 650 метрів - Цензор.НЕТ 448
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В уставе ССО армии США стрельба в голову на растояниях больше 300 м признана не эфективною, и на рассояниях 300+ м предписано стрелять в тело, и это с их спецами и болтовыми винтовками. Возвращаясь к этому видео, работа на 650 м в голову - считаю безразсудным занятием...
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так ближще , цуко, не підлазять ! Ви, вибачаюсь, практик, чи теоретик , чи просто інструктор?
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Скорей всего это устав для простых пехотинцев, не снайперов.
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З 300 м повинен з "рамки" попадати і з АК (5.45). А мінімум з 7.62, з оптикою та з такою довжиною ствола - це, взагалі, завдання для стабільних середнячків. Я, вибачаюсь, практик.
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С "калаша" на 800 уже, что называется надо хорошо уметь с "планочкой" обращаться. Без достаточного опыта - вопрос.
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У прахоботов снова зрада зрадная. Ихнего побратима орка минуснули. Бяда, то пячаль какая.
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Пам"ятаєте як сепарня виклала відео коли їхній снайпер наче поклав кілька наших? Так то був фейк. Пачіму? А патаму шо коли начебто стріляв, то приціл і не здригнувся, а тут ясно видно як приціл здригається від пострілу.
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Ну, то таке. Писати міг другий номер зі свого приладу.
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Ну і хто тоді повірить їм що це правда? А саме це вони і намагаються показати. Відосик для лохів.
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Що правда? Ви відео дивились? Там взагалі цивільні - які не знали і не розуміли, що відбувається.
Це сафарі у сірій зоні!!! Приїжджають багатії і полюють на людей. Жоден військовий не буде викладати таке відео, бо за таке до Гааги можуть запроторити.
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Хочете сказати, що то слугі наріта, котрі недавно приїжджали в касках і броніках в Золотоє, пішли потім на сафарі в сіру зону?
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"На його місці повинен був бути я", подумав Вофка Янелох і звично поправив памперс 😕
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Кулі на нього шкода. В лайні потоне, в якому паплюжить державу.
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А откуда инфа,что убивает? Снайпер услышал выстрел и пригнулся.
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Физику учил в школе, дебилко? Упал через секунду после выстрела, звук доходит через две секунды.
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я - ПРОТИВ !!! (показа всяких видео про убийства ((((() сегодня НАШ , а потом те покажут как они ((((( на ВОЙНЕ и так понятно , МЫ - ЗАЩИЩАЕМСЯ от ОРДЫ !!!
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КРОВЬ, КРОВЬ, КРОВЬ. Так было, так есть и, наверное, так будет.
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Головне щоб міролюбивий клоун з рябошапкой не посадили в тюрму нашого снайпера !
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И зачем Цензор такое выкладывает? Убил, ну и убил. Думаю было за что. Но с точки зрения Закона - это мягко говоря незаконно. У снайпера могут быть проблемы. С другой стороны - посмотрят это видео на той стороне. И что они сделают? Наверняка пошлют снайперские группы убивать наших ребят. Тупой розжиг.
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Ты сводки ООС не смотришь совсем?
Снайперы в основном в последнее время и работают поэтому так называемое отведение оно до фиолетовой звезды с точки зрения потерь среди военных.
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Как раз разведение и направлено на то, чтобы прекратить снайперские войны. Включай мозги.
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Каким образом мозговитый ты наш?
Снайперам не нужно разрешения.
А в серой зоне они вообще как рыба в воде.
Поэтому все как раз наоборот.
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Прекращай тупить. Для проникновения в серую зону нужно как минимум иметь боевое задание, которое должны быть оформлено соответствующим приказом командира. Если перед командирами специально не ставить задачи провоцировать, то думаю, что мало кто осмелится самостоятельно подписывать такой приказ.
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А ты точно идиот.
Им как раз и ставят такое задание командиры.
Поэтому так много убитых снайпером военных с нашей стороны.
Ты откуда вылупился?
Или думаешь что твои рассуждения ничего не знающего и ничем интересующегося настолько ценны?
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Опять двадцать пять.
1. Убитые снайперами есть, потому что позиции находятся близко друг от друга.
2. Разведение сил должно решить эту проблему.
3. Сколько убитых снайперами было после разведения войск в Станице Луганская? Конкретно, со ссылками на источники.
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Серая зона есть практически по всей линии разграничения.
Только в некоторых местах ее нет.
Не перди в муку.
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Вот в тех местах, где ее нет и производят развод сил. Дошло?
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И что?
Как это разведение в некоторых местах помешает снайперам?
Теряешь нить разговора или просто пересказываешь свою методичку?
Мне не интересны твои лозунги.
Или по теме говори или не говори...
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Хватит демонстрировать тупизну. Я же тебе уже все объяснил. Если позиции рядом, то всегда можно отстреливать друг с друга с позиций, а потом списывать на то, что отбивал атаку врагу (проникновение дрг и т.п.). Если есть серая зона, то для проникновения туда нужен документальный приказ командира. Поскольку и наша армия и российская - это наследие СССР, то порядок у всех примерно одинаковый.
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янєлох дегенерат-фонтаний почне волать убєрі аружіє..мне 42 года і янєлох...х@йовий піаніст обдолбаний!
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В прицеле чётко видно что идёт автоматический спуск во время совпадения мишени и прицела. В ручном режиме подобное маловероятно. Уже давно пора заняться автоматическим обнаружением и отстрелом по санкции снайпера наблюдателя, сидящего в укрытии. И не важно как мы разрушим этот кремлёвский Карфаген.
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.....на ВОЙНЕ с караваями не ходят и чаем не угощают (((( СОЛДАТЫ и БОЙЦЫ делают свою работу , но об "этом" даже они не говорят !!! человеку ЭТО противоестественно , исключение только на ВОЙНЕ ((((
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Вітаю, продовжуй труже відправляти бісів до пекла!!! Слава Україні!!!
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