 Український снайпер убиває російського найманця з дистанції 650 метрів. ВIДЕО

Відеозапис ліквідації противника опинився в розпорядженні Цензор.НЕТ. Успішний постріл український воїн здійснив на одній із ділянок фронту на Донбасі.
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Український снайпер застрелив російського найманця, коли той вийшов покурити з траншеї, з дистанції 800 метрів. ВIДЕО
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Не убіваєт, а знешкоджує. Правильно несіть зміст та підбирайте слова!
+31
Это было при "кровавом" Пете. При миролюбивом писюанисте ЗЕмоник к большому сожалению наших солдат отстреливают
Потери боевиков на Донбассе в октябре текущего года составили 96 человек, 33 из которых были убиты.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Или по этому вопросу в новых методичках нет ничего?
А вот Рябошапка покрывает своего коллегу....
Преступление без наказания: пятый год бывшие узники подвалов группировки «ЛНР» пытаются добиться справедливости в деле их незаконного пленения. И пострадавшие, и правозащитники обвиняют, среди прочих, бывшего офицера СБУ Аркадия Корниевского в незаконном лишении свободы, создании террористической группы и нарушении законов войны. Однако суд недавно остановил против него судебное производство.
По словам Александра Ретивова, ждать справедливого заочного судебного решения по делу «прокурора ЛНР» не приходиться, ведь через полгода Корниевский будет снят с розыска и окажется чист перед законом. Опасаются этого и другие пострадавшие, побывавшие в плену российских гибридных сил на Донбассе. «Изоляция» - концлагерь по-русски в Донецке «Он может приехать и свободно ходить по улицам Киева вместе с теми, над кем он издевался?»
Зелебени и зелебенеботы вы будете гореть в аду.
Питання: коли задвухсотили *******? Чи не старий це запис?
В оптиці в мене москаль,
На вітер поправочка і допобачення,
Дамой за «парєбрік», бай-бай!
Сядем в окопчику десь за Дебальцево,
Нас тут багато, не сам!
Глянь, моя рибонька, хвилею полум'я,
Ворога б'є "Ураган"!
Гай чарівний, ніби променем всипаний,
Чи загадався, чи спить:
Ген на стрункій та високій осичині,
Шмат москаляки висить.
Ти не дивись, що гвинтівочка зношена,
Б'є вона влучно щораз.
Кожному "ватніку" зробимо дірочку,
Щоб вже не лізли до нас!
інакше не спрацює, ясно, ватане ?
Та уже и не скромничал бы, писал бы, што ложил на 8000 метров...
Це сафарі у сірій зоні!!! Приїжджають багатії і полюють на людей. Жоден військовий не буде викладати таке відео, бо за таке до Гааги можуть запроторити.
Снайперы в основном в последнее время и работают поэтому так называемое отведение оно до фиолетовой звезды с точки зрения потерь среди военных.
Снайперам не нужно разрешения.
А в серой зоне они вообще как рыба в воде.
Поэтому все как раз наоборот.
Им как раз и ставят такое задание командиры.
Поэтому так много убитых снайпером военных с нашей стороны.
Ты откуда вылупился?
Или думаешь что твои рассуждения ничего не знающего и ничем интересующегося настолько ценны?
1. Убитые снайперами есть, потому что позиции находятся близко друг от друга.
2. Разведение сил должно решить эту проблему.
3. Сколько убитых снайперами было после разведения войск в Станице Луганская? Конкретно, со ссылками на источники.
Только в некоторых местах ее нет.
Не перди в муку.
Как это разведение в некоторых местах помешает снайперам?
Теряешь нить разговора или просто пересказываешь свою методичку?
Мне не интересны твои лозунги.
Или по теме говори или не говори...