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 Політика України
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Все про:журналістика (906) санкції (2412) ЗМІ (667) Ткаченко Олександр (45)

 Якщо ЗМІ протягом 3 років є збитковим, є шанс застосування санкцій, - нардеп Ткаченко анонсував "фінансовий фейр-плей" для масмедіа. ВIДЕО

Фракція "Слуга народу" готує законопроєкт про засоби масової інформації в Україні, одним з пунктів якого буде введення "фінансового фейр-плей".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це заявив нардеп від "Слуги народу" Олександр Ткаченко на парламентських слуханнях про безпеку журналістів.

"Україна - чи не єдина країна в Європі, де переважна більшість приватних ЗМІ є збитковими. Це створює підозру того, що власники впливають на журналістів. У футболі, в УЄФА ось уже 10 років діє принцип так званого фейр-плей. Умовно кажучи - скільки заробляєш, стільки і витрачаєш. Якщо, наприклад, протягом трьох років ЗМІ є постійно збитковим, напевно, є шанс застосування певних санкцій", - сказав Ткаченко.

Також читайте: У ГПУ можуть створити підрозділ для розслідування злочинів проти журналістів, - нардеп Ткаченко

За його словами, законопроєкт буде представлено до кінця року.

"Так, можливо, у нас буде менше яскравих шоу, нескінченних серіалів, нескінченних інформаційних каналів, але це буде чесний бізнес і також чесно всі журналісти отримуватимуть зарплату не в конвертах і платитимуть податки", - підсумував депутат.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3158146
 
   
 Топ коментарі
 
Кина не будет сказал Ткаченко и запустил сватов Если СМИ в течение 3 лет является убыточным, есть шанс применения санкций, - нардеп Ткаченко анонсировал "финансовый фэйр-плей" для масс-медиа - Цензор.НЕТ 788
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И это говорит карманный писака коломойского. Который будучи директором 1 + г засрал мозги большинству украинцев самыми подлейшими манипуляциями
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Правильно. Поэтому зескоты, покажут, что прибыльный только 1+1.......
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Кина не будет сказал Ткаченко и запустил сватов Если СМИ в течение 3 лет является убыточным, есть шанс применения санкций, - нардеп Ткаченко анонсировал "финансовый фэйр-плей" для масс-медиа - Цензор.НЕТ 788
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Вопрос к Ткаченке: как быть с частным 95 Кварталом, он же то же много лет убыточный?
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у нас немає і ніколи не було прибуткових медіа як БІЗНЕСУ - є тільки зливні бачки, розгонні вентилятори та медіаобслуга прикриття
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Правильно. Поэтому зескоты, покажут, что прибыльный только 1+1.......
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А порохоскот уже пять лет показывает какое у него зубожиння. Якщо ЗМІ протягом 3 років є збитковим, є шанс застосування санкцій, - нардеп Ткаченко анонсував "фінансовий фейр-плей" для масмедіа - Цензор.НЕТ 5812
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А почему тогда налоги с прибьіли не платит с 2015-го?
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И это говорит карманный писака коломойского. Который будучи директором 1 + г засрал мозги большинству украинцев самыми подлейшими манипуляциями
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да, детка!
Никогда не помогай никому дорваться до власти, от тебя первыми и избавятся!
наши говносми свою работу сделали, больше они новымлицам не нужны Если СМИ в течение 3 лет является убыточным, есть шанс применения санкций, - нардеп Ткаченко анонсировал "финансовый фэйр-плей" для масс-медиа - Цензор.НЕТ 8892 Если СМИ в течение 3 лет является убыточным, есть шанс применения санкций, - нардеп Ткаченко анонсировал "финансовый фэйр-плей" для масс-медиа - Цензор.НЕТ 8892 Если СМИ в течение 3 лет является убыточным, есть шанс применения санкций, - нардеп Ткаченко анонсировал "финансовый фэйр-плей" для масс-медиа - Цензор.НЕТ 8892
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есть разумков и его рейтинги. все остальное рука воинствующего меньшинства которое не хотит миру
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Только сваты и вечерний квартал! И скабейчучкина минутка ненависти! Только хардкор!
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Так пятый всю дорогу убыточный, естественно, все деньги в офшорах, журналисты получают в конвертах сдельно, это вообще не канал, это помойка похлеще киеселев ТВ в паРаше.
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В спам брехливую скотину.
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Як скажеш, хочеш в спам, іди в спам, самокритика зарахована. Якщо ЗМІ протягом 3 років є збитковим, є шанс застосування санкцій, - нардеп Ткаченко анонсував "фінансовий фейр-плей" для масмедіа - Цензор.НЕТ 5577
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Божеж мій а що тепер буде з фирмою зелеботів,деж вони будють годуватися розповідаючи мантри про Пороха розповідать, залишуться безробіними .
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Не переживайте. "Все равньі, но некоторьіе равнее" (с)
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А я переживали коли Шуфріча зебобо призначив на посаду головуючого Свободою слова,а тепер ,вже тільки наслідки злочина,
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Если СМИ критикует малороссийскую власть, наложить на него санкции...
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Это очень правильно. Только это правило нужно применить и на все. Убыточный ФОП - закрыть. Убыточный завод - взорвать.
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С каких это пор медиалядь КАЛАмойши будет определять,кому вещать а кому закрываться?
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2 года и 9 месяцев канал убыточен,в 4 квартале берут фин.помощ и канал не убыточен,к чему этот говно вброс ?
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О! А ось і початок кінця свободи слова.
"Неугодньіе" ЗМІ - оголосити збитковими та закрити.
Щодо Г+Г та інших схвалених владою політкошерних медіа - звичайно, вони теж можуть бути збитковими, але я вас прошу... це ж хто настільки ворог собі, щоб насмілитися бодай перевірити їх, не те що накласти санкції?
Готуйтеся до "генеральной линии партии". Здобули, блть.
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этакий, завуалированный модным словцом метод борьбы с конкурентами ...
да здравствует сплошной Г+Г на всех экранах страны ...
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Це ви ще м'яко сказали. Тут у перспективі МИНИСТЕРСТВО ПРАВДЬІ та монополія на інформацію.
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..бесконечные информационные каналы

Приехали, журналисты. А гранты - это можно?

Если например за гранты Евросоюза - это ок или Седлецкой и ко собираться?
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Ткаченко поселился на Трухановом острове после расследования "1+1" о незаконности застройки этого участка.Но это коррупционера не заботит.Он прикрыт выпускником университета Соломона Рябошапкой. Ткаченко озабочен убыточными СМИ -него есть подозрение.
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Остаться должны только каналы Ахметова, Медведчука и Коломойского!!!

Остальные убыточные...
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нормальный такой наезд на свободу слова и журналистов.
сначала В законодательство Украины планируют ввести ответственность для журналистов за манипуляции, а потом и сами сми отсанкционировать.
впрочем совсем неудивительно...
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А как на счет фэйр плэй на Трухановом острове?
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І яку б ще маячню втюхати янелохам? -кожного ранку мучається нардеп Ткаченко Якщо ЗМІ протягом 3 років є збитковим, є шанс застосування санкцій, - нардеп Ткаченко анонсував "фінансовий фейр-плей" для масмедіа - Цензор.НЕТ 643
Втім, брешу, не мучається, просто ******
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А если 95-квартал, уже 10 лет "убыточный" - к нему будет применен этот самый... "фэйр-плей"?

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Ніт. Буде по класиці.
Для своїх - friendly approach.
Для опонентів - dura lex sed lex.
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Слухаєш того Ткаченка - як все правильно говорить,який мужній поставлений голос,який теммьр,інтонація...Виступала після нього дамочка - теж за журналістів,за їх незалежність від олігархів,за їх захист і свободу...А якби хтось прокрутив з трибуни запис діалогу Ткаченка з Коломойським,де останній говорить з Ткаченком як з останнім поцом,а той тільки принижено бурмоче і кається,якби нагадали про маєтки Ткача на островах і студіях,то можливо зрозуміли,що зібрались там в Раді журношлюхи які вимагають захисту напорпаного майна від...кого?..Та ж від істинних журналістів,яким не знайшлося місця в тій залі...
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А к Кварталам Зеленско-Коломойского это тоже относится? А то скоко же можно издевацца над президентом и его акционером? Они валюту туда вкладывают и вкладывают,а "выхлопа"нет!
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Я вище написав. Fair play буде, е-е-е... кастомним, так би мовити.
Своїм - friendly approach та протекція. Супротивникам - суворість закону.
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Он неправильно высказался о футбольном финансовом фейр-плей. Основная суть его - не иметь задолженности (к тренерам, игрокам... - причина, по которой постоянно штрафовали "Днепр"), а что касается безубыточности, то владелец клуба своими средствами или средствами своей компании имеет право покрывать определенную часть расходов клуба. Также существуют для этого спонсорские контракты. Что касается зависимости, то у СМИ, как и футбольного клуба, в любом случае есть зависимость от своего владельца, зарабатывают они непосредственно своей деятельностью или владелец спонсирует. Сомнительно, что такой закон пройдет, а если пройдет, в нем будет куча исключений, позволяющих финансировать издание (телеканал) спонсорскими вливаниями, своей рекламой, или зарплату ведущим будут платить по другому направлению, а по работе в СМИ по минимальной ставке и т.д.
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ткаченко ідіот. у нас і збанкрутілі банки тіпа прибутковими були... та будь-який бух таке намалює...
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Должен остаться только один ... плюс один.
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Головна мета - знищити 5 канал і Прямий. Зеботам це дуже сподобається.
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