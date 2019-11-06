 Якщо ЗМІ протягом 3 років є збитковим, є шанс застосування санкцій, - нардеп Ткаченко анонсував "фінансовий фейр-плей" для масмедіа. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це заявив нардеп від "Слуги народу" Олександр Ткаченко на парламентських слуханнях про безпеку журналістів.
"Україна - чи не єдина країна в Європі, де переважна більшість приватних ЗМІ є збитковими. Це створює підозру того, що власники впливають на журналістів. У футболі, в УЄФА ось уже 10 років діє принцип так званого фейр-плей. Умовно кажучи - скільки заробляєш, стільки і витрачаєш. Якщо, наприклад, протягом трьох років ЗМІ є постійно збитковим, напевно, є шанс застосування певних санкцій", - сказав Ткаченко.
За його словами, законопроєкт буде представлено до кінця року.
"Так, можливо, у нас буде менше яскравих шоу, нескінченних серіалів, нескінченних інформаційних каналів, але це буде чесний бізнес і також чесно всі журналісти отримуватимуть зарплату не в конвертах і платитимуть податки", - підсумував депутат.
Никогда не помогай никому дорваться до власти, от тебя первыми и избавятся!
наши говносми свою работу сделали, больше они новымлицам не нужны
"Неугодньіе" ЗМІ - оголосити збитковими та закрити.
Щодо Г+Г та інших схвалених владою політкошерних медіа - звичайно, вони теж можуть бути збитковими, але я вас прошу... це ж хто настільки ворог собі, щоб насмілитися бодай перевірити їх, не те що накласти санкції?
Готуйтеся до "генеральной линии партии". Здобули, блть.
да здравствует сплошной Г+Г на всех экранах страны ...
Приехали, журналисты. А гранты - это можно?
Если например за гранты Евросоюза - это ок или Седлецкой и ко собираться?
Остальные убыточные...
сначала В законодательство Украины планируют ввести ответственность для журналистов за манипуляции, а потом и сами сми отсанкционировать.
впрочем совсем неудивительно...
Втім, брешу, не мучається, просто ******
Для своїх - friendly approach.
Для опонентів - dura lex sed lex.
Своїм - friendly approach та протекція. Супротивникам - суворість закону.