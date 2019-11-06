 Компанії, пов'язані з попередньою владою, мали колосальний доступ до держоборонзамовлення. Потрібно його розсекретити, - Абромавичус. ВIДЕО

"Проблеми, насправді, існують на всіх (оборонних. - Ред.) підприємствах. Проблеми глибокі, в основному фінансово-управлінського підходу, зокрема і "завдяки" попередньому керівництву. Частина компаній "Укроборонпрому" в державному оборонному замовленні постійно падає, водночас приватна частина збільшується", - сказав він у середу у Харкові на нараді з проблемних питань діяльності ДК "Укроборонпром" за участю президента України Володимира Зеленського, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Абромавичус зазначив, що велика частина держоборонзамовлення, яку зайняли приватні підприємці, відходила до "компаній, пов'язаних із колишніми політиками".
"На жаль, велика частина державного оборонного замовлення відходила до компаній, пов'язаних з колишніми політиками. Ми їхні імена знаємо, правоохоронні органи, гадаю, мають розслідувати цей злочин проти країни. Потрібно розсекретити рахунки держоборонзамовлення", - зазначив Абромавичус.
Відповідаючи на запитання президента Зеленського, чому "ми боїмося говорити прізвища", Абромавичус сказав: "Ми знаємо, що особи наближені до ухвалення рішень в ОПК, включно з керівниками профільного комітету Верховної Ради. Є компанія "Українська бронетехніка", можливо, "Богдан", компанія "Ленінська кузня", деякі інші, які мали колосальний доступ до держоборонзамовлення за рахунок, як то кажуть, компаній "Укроборонпрому", який не отримував за це".
Розслідувати - розслідуй, тільки "за". Ти ще склад війська у вільний доступ виклади, нехай іноземна спецура без роботи залишиться.
Все зеленые у..бни поставленные у власти работают на фсб, особенно в сфере нацбезопасности и обороны.
Слабо верю, что по Порошенко что-то найдут, свистят они с зимы про "происки" барыги, только даже конченный портнов, рыговско-кремлевская подстилка никак ничего найти не может .
Была армия как армия, нормальная страна- стала просто мокшанская колония, с быдломассой населения, руководимая предателями и ворами.
Президент Володимир Зеленський вимагає від Кабінету міністрів зібрати нараду для покращення ефективності та умов праці на підприємствах оборонного комплексу.Заборгованість по зарплатах страшна - до 4 років. Дуже низька заробітна плата. Наприклад, на авіаційному заводі - 3,5 тисячі гривень. Як може людина поважати себе і працювати на державу? Мені сказали, що взимку люди працювали в приміщенні, де була температура 0 градусів. Ми як до скота до людей ставимося, а потім хочемо, щоб вони поважали владу, поважали Україну, щоб вони нікуди не їхали і щоб підприємства у нас працювали"
Не міряй по собі, шукач халяви.
Проте почекаємо. Зеленський справиться.
Накуя ж ты, сучёнок, урезал бюджет армии на следующий год? Ты что, *****, на ***** работаешь?
: )))
Значит, Зеленский всё делает правильно.
- Зебил, прекращай это жрать! То ж говно!
Зебил:
-Как мародёры ножками *****. Припекает. Приятно читать.
: )))
Значит, всё правильно делаем. Нужно побольше в рот запихивать!
Так когда, зебил?
06.11.2019 15:26Тобі там відповідь
Источник: https://censor.net.ua/n3158138
Интересно, а в чем преступление?Ты тоже, Линкявичус. жополиз клоуна?
Или в вашем цирке иначе?
у нас в Украине все формы собственности равны по Конституции.
Частніе компании єто отлично, только нет подставньіе принадлежащие политикам и власть имущим и открьітьіе специално для схем и распила бюджета и в последствіии вьівода денег из страньі на благо Европьі!
Осилишь?
(Спочатку було у 28 разів, але подумали, що мало. Але у зЄлєкторату ці цифри вже було вкарбовано в баранячі голови. Тому поміняли місцями і вийшло у 82 рази. Не кругле число, викликає довіру)
Новый член набсовета «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус
В США все заказы в оборонной сфере выполняют частные компании. И хотя Америка воюет десятки лет, только 10-15% всех заказов попадают под гриф «секретно». У нас - около 80%. Нужно идти в сторону международных принципов - компанией нужно управлять не как особенной оборонной структурой, а как обычным сложным бизнесом. Какие-то предприятия нужно приватизировать, но мой приоритет - совместные проекты с успешными мировыми компаниями. У Украины последние годы было много таких возможностей, но их упустили.
"Главная моя задача - реально осуществить проведение аудита. Потому что предыдущее правительство сделало все, чтобы его не провести. Аудит выявит все экономические проблемы, а полиграф, главное, чтобы смог обнаружить в руководстве предприятий "Укроборонпрома" тех людей, которые были искусственно поставлены пророссийскими силами и искусственно сбрасывали наши предприятия в бездну, из которой сейчас очень трудно выбраться", - сказал Кривонос Источник: https://censor.net.ua/n3144480