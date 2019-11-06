EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  2621  13
Все про:Одеська область (1099) підлітки (112) Нацполіція (8455) вбивство (1945)

 Підозрюваного у вбивстві 14-річної одеситки підлітка заарештували без права застави. ВIДЕО

Комінтернівський районний суд заарештував без права застави 15-річного підлітка, підозрюваного у вбивстві 14-річної дівчинки в Одеській області.

Про це повідомив відділ комунікації Національної поліції в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.

Cуд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці без альтернативи застави.

Йому повідомлено про підозру за п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, 3 листопада в Одеській області виявлено тіло зниклої напередодні 14-річної мешканки Одеси.

Також дивіться: Підозрюваний у вбивстві 14-річної дівчинки на Одещині раніше вже був умовно засуджений за грабіж, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про те, що дочка вдень ​​пішла з друзями гуляти і не повернулася, поліцейським 2 листопада ввечері повідомила її мати. На пошуки був орієнтований весь особовий склад поліції. Переглянувши камери відеоспостереження, правоохоронці встановили напрямок руху підлітка, а також розшукали та опитали осіб, з якими вона проводила час.

Вони розповіли, що всі разом відпочивали за межами міста, а потім вона кудись пішла з неповнолітнім хлопцем з їхньої ж компанії. Не дочекавшись їхнього повернення, інші друзі роз'їхалася по домівках. Пошуки тривали всю ніч. Вранці її тіло без ознак життя було знайдено в лісосмузі.

Причиною смерті дівчинки стало задушення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3158120
 
 
 Топ коментарі
 
Не устроят, у нас люди ватные терпилы. Вон в Марике коректировщика градов всего лишь томатным соком и зеленкой облили...
 показати весь коментар
 
так он же для большинства жителей марика свой
 показати весь коментар
 
Причем с особой жестокостью... по частям!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Не устроят, у нас люди ватные терпилы. Вон в Марике коректировщика градов всего лишь томатным соком и зеленкой облили...
 показати весь коментар
 
 
так он же для большинства жителей марика свой
 показати весь коментар
 
 
Одного облили, а второго завалили прямо дома... так что на кого нарвется. Я бы на месте родителей конечно завалили бы его!
 показати весь коментар
 
 
Причем с особой жестокостью... по частям!
 показати весь коментар
 
 
епан...й наркоман отделается несколькими годами за убийство с особой жестокостью.
 показати весь коментар
 
Ну и что? Дадут десять, через семь выйдет, опять кого-нибудь убъёт или изнасилует. Нет, с него уже нормального человека не будет. Таких надо кончать на зоне по тихому, заточка под ребро и всё.
 показати весь коментар
 
Тут стоило бы дать пожизненный срок...эта мразь не исправится - выйдет из тюрьмы - будет угрозой для нормальных людей - еще кого-то убьет.
 показати весь коментар
 
 
Несовершеннолетним пожизненное не применяется.
 показати весь коментар
 
А под залог выпускают только тех у кого есть с чего платить залог... Был бы на месте этого ублюдка какой нибудь мажор то выпустили б под залог...
 показати весь коментар
 
 
А чьо ви суки йому харю замалювали, що за мода ?????.....ганьба ***%%дь... покажіть урода !!!!!!!!!!!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору