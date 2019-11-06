 Тільки ідіоти можуть повірити, що Луценко, який не втік від Януковича і пройшов два Майдани, виїде з України, - ексглава ГПУ. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це він розповів в ексклюзивному коментарі "Сніданку з 1+1".

Луценко прокоментував чутки про те, що він з дружиною збирається покинути Україну. За його словами, чутки народилися через екснардепа Сергія Лещенка.

"Тільки такі ідіоти, як він (Лещенко. – Рред.) можуть повірити, що Луценко, який не втік від Януковича, пройшов два Майдани, син якого пішов добровольцем 2014 року на фронт, кудись поїде з нашої країни", - заявив ексгенпрокурор.

"Я був і залишаюся українцем і переконання свої не міняю залежно від посад чи влади", - уточнив він.

Також Луценко розповів про стан дружини.

"Вона перенесла серйозну проблему з серцем і зараз не може повністю працювати, з повною віддачею", - зазначив він.

Колишній генпрокурор розповів про свої плани на майбутнє.

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"Далі я збираюся організувати фонд підтримки української книжки. Буду читати і пропагувати читання і допомагати тим, хто пише розумні книжки. А Ірина після певної медичної реабілітації, очевидно, займатиметься тим, чим займалась до депутатства, – своїм невеликим сімейним бізнесом", - розповів Луценко.

Жити Луценко планує де і раніше, у селищі Стоянка на Київщині, разом з дружиною, молодшим сином Віталієм, собакою та котом.

Нагадаємо, 4 листопада нардепка від "Європейської Солідарності" Ірина Луценко написала заяву про дострокове припинення повноважень нардепа за станом здоров'я.