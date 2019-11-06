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Все про:Луценко (2687) Луценко Ірина (230)

 Тільки ідіоти можуть повірити, що Луценко, який не втік від Януковича і пройшов два Майдани, виїде з України, - ексглава ГПУ. ВIДЕО

Ексгенеральний прокурор України Юрій Луценко розповів, чим займатимуться він і його дружина Ірина після виходу з політики.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це він розповів в ексклюзивному коментарі "Сніданку з 1+1".

Луценко прокоментував чутки про те, що він з дружиною збирається покинути Україну. За його словами, чутки народилися через екснардепа Сергія Лещенка.

"Тільки такі ідіоти, як він (Лещенко. – Рред.) можуть повірити, що Луценко, який не втік від Януковича, пройшов два Майдани, син якого пішов добровольцем 2014 року на фронт, кудись поїде з нашої країни", - заявив ексгенпрокурор.

"Я був і залишаюся українцем і переконання свої не міняю залежно від посад чи влади", - уточнив він.

Також Луценко розповів про стан дружини.

"Вона перенесла серйозну проблему з серцем і зараз не може повністю працювати, з повною віддачею", - зазначив він.

Колишній генпрокурор розповів про свої плани на майбутнє.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ірина Луценко подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень

"Далі я збираюся організувати фонд підтримки української книжки. Буду читати і пропагувати читання і допомагати тим, хто пише розумні книжки. А Ірина після певної медичної реабілітації, очевидно, займатиметься тим, чим займалась до депутатства, – своїм невеликим сімейним бізнесом", - розповів Луценко.

Жити Луценко планує де і раніше, у селищі Стоянка на Київщині, разом з дружиною, молодшим сином Віталієм, собакою та котом.

Нагадаємо, 4 листопада нардепка від "Європейської Солідарності" Ірина Луценко написала заяву про дострокове припинення повноважень нардепа за станом здоров'я.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3158114
 
   
 Топ коментарі
 
Только идиоты могут поверить, что Луценко, который не убежал от Януковича и прошел два Майдана, уедет из Украины, - экс-глава ГПУ - Цензор.НЕТ 1484 Мороз так и говорил журналистам на вопрос почему он взял в партию Луценка:

ну вин був нэдалакого розуму (идиот), але мене його батько попросив.
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В тюремній камері перечитування книг - приносить найбільшу користь читачеві..
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Ой, да ладно. Это чмо даже Гитлера бы не засудило, если бы деньги получило. Только идиоты могут поверить, что Луценко, который не убежал от Януковича и прошел два Майдана, уедет из Украины, - экс-глава ГПУ - Цензор.НЕТ 9439
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визначальні риси зебілів - дебілізм та нагла і цинічна брехня. Оце - конкретний приклад зебіла.
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По дорозі зустрів ще один висер цього зебіла: 06.11.2019 13:55 А це вже примушує задуматися, чи не просто зебіл... чи не казачок лубянський засланий...
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Ти щось напутав, Луценко з твоїх "патріотів" соевих!
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ЛЮрий Витальевич, ты готов в скором времени бесперстастно судить режим зебилов? Я думаю готов. Готовся!!!
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Ой, да ладно. Это чмо даже Гитлера бы не засудило, если бы деньги получило. Только идиоты могут поверить, что Луценко, который не убежал от Януковича и прошел два Майдана, уедет из Украины, - экс-глава ГПУ - Цензор.НЕТ 9439
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- Пионер Югко, будь готов!
- Всегда готов!
Тільки ідіоти можуть повірити, що Луценко, який не втік від Януковича і пройшов два Майдани, виїде з України, - ексглава ГПУ - Цензор.НЕТ 2266
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Мороз так и говорил журналистам на вопрос почему он взял в партию Луценка:

ну вин був нэдалакого розуму (идиот), але мене його батько попросив.
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а "мороз" не ідіот?

все життя був шматком червоного комуняцького лайна. І помре таким.
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Вы думаете что Луценко тож был "шматком червоного комуняцького лайна", а теперь исправился и стал суперпатриотом? Зря, как был продажной шкурой, за место у корыта, так и остался. Эти два персонажа друг друга стоят.
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В тюремній камері перечитування книг - приносить найбільшу користь читачеві..
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Лёня, скажите честно: Вы были в тюремной камере? ...где, когда, скоко, по какой статье? -- хочется послухать профессионала! *)
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В тюремній не був .. В камері гауптвахти - доводилось бути..
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То есть -- в камере вы книжек не читали! ...и пользы от вас никакой... -- в смысле просвещения -- разумного, доброго, вечного...
Ну ладно... -- говори, рассказывай, доставай, показывай...*)
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Луцик, это репетиция Зелика... -- обои погорят! *)
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Служил всем кто платил. Без разницы кому.Глуп. Жена некрасивая. Алкоголик.Непримирим к врагам вермахта ( случай в аэропорту))
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юга, ты был и остаешся хандоном и ссученым куесосом.
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Британцы сказали что ему там не светит, вот и вернулся. А теперь придется ответить за саботаж расследований и фабрикацию криминальных дел.
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як кажуть в кацапії, ждЬОм-ссссссссссс.
А брітанцЬІ лічно вам сказалі, дєскать, у нас свєт закончілсА?
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Юрий витальевич! вы сильно не отчаивайтесь! повышайте квалификацию! Ведь через два-три года максимум прийдётся судить нынешних президентов и депутатов и высших чиновников и ваш опыт очень пригодится!
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Юрий витальевич! вы сильно не отчаивайтесь! повышайте квалификацию! Ведь через два-три года максимум прийдётся судить нынешних президентов и депутатов и высших чиновников и ваш опыт очень пригодится!
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А 2 раза зачем? До квалифицированного Юрия витальевича с одного не доходит?
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Одного не могу понять , зачем этому алконавту английский , да ещё с курсами в Британии ?
В лохотрон с народом играет этот "революционер" со-стажем .
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эти две падали, свыня и алкаш должны на нарах спочивать довечно, за то, что сотворили со страной
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Со страной ничего не сотворили, сотворили хряк беглый и его шобла на подтанцовке у *****.
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алкаш смылся под благородным предлогом
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Одного не могу понять , зачем этому алконавту английский , да ещё с курсами в Британии ?
В лохотрон с народом играет этот "революционер" со-стажем .
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Юро повертайся! Без тебе вязниці плачуть Тільки ідіоти можуть повірити, що Луценко, який не втік від Януковича і пройшов два Майдани, виїде з України, - ексглава ГПУ - Цензор.НЕТ 606за бандитами.Особливо в Макошино Тільки ідіоти можуть повірити, що Луценко, який не втік від Януковича і пройшов два Майдани, виїде з України, - ексглава ГПУ - Цензор.НЕТ 2783
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Не обзивайте зебілів ідіотами. Зебіл - це окрема еволюційна гілка земноводних схрещених з малоросами.
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так возьмите за мотню эту погань, вместе с бляхой-мухой, свыней да пусть уже ответят за все, что натворили
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Чё только идиоты? Например зебилы поверили...
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