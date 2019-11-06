 Там є чесні і порядні люди: хтось із них зможе залишитися в команді нової влади, - нардеп від СН Максим Ткаченко про найманців РФ на Донбасі. ВIДЕО

Про це він розповів у коментарі Донбас.Реалії, передає Цензор.НЕТ.
"Мені здається, що і на тому боці зараз при владі все одно є професійні люди, все одно є люди зі здоровим глуздом, все одно є чесні і порядні люди, які хочуть миру, хочуть повернення територій, але з різних причин залишаються там. Я не виключаю, що хтось із них зможе залишитися в команді нової влади", - заявив Ткаченко.
Если же у кого есть желание всех живущих там убить или декорировать - тогда да, обойдёмся без местных.
Ответ прост.
ну хоть не *********** и то ладно ))
тот уже в Израиле процветает )) слава пе он бох секты свидетелей порохлвы
Вообще твари ох_ели!
и типовой вариант завершения карьеры для всех "профессиональных, порядочных ... и хотящих" с той стороны
Честные и порядочные люди во "власти ЛДНР" быть НЕМОГУТ!!!
пока все были отвлечены на дела фронта и войны, ФСБ тихо готовило маленького амбициозного пигмея Вовочку Зеленскавага для захвата власти в Украине..
Нужно сносить нафиг эту Зеленую кацапскую оккупацию!
Не мешайте людям... Пусть гробят свой рейтинг ...
почти по Маяковскому:
"Мыговорим Сепар,
подразумеваем ЗЕльонка!
Мы говорим ЗЕльонка,
подразумеваем сепар !"
Бляха, ото зараз би побачила виборця зеленого і плюнула в його пику.
От сукі...Понаобирали.
не просто кадри, а ті, хто співпрацює зараз з сепарнею, тобто на росію.
а може вам і Аксьонов дуже подобається ?