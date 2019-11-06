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Все про:Донбас (13524) найманці РФ (897) Ткаченко Максим (2)

 Там є чесні і порядні люди: хтось із них зможе залишитися в команді нової влади, - нардеп від СН Максим Ткаченко про найманців РФ на Донбасі. ВIДЕО

Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу і депутат фракції "Слуга народу" Максим Ткаченко не виключає, що "чиновники", які працюють в "адміністрації" найманців РФ на окупованих територіях, можуть залишитися в команді нової влади.

Про це він розповів у коментарі Донбас.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"Мені здається, що і на тому боці зараз при владі все одно є професійні люди, все одно є люди зі здоровим глуздом, все одно є чесні і порядні люди, які хочуть миру, хочуть повернення територій, але з різних причин залишаються там. Я не виключаю, що хтось із них зможе залишитися в команді нової влади", - заявив Ткаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп від СН кварталівець Максим Ткаченко став радником секретаря РНБО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3158103
 
 
 Топ коментарі
 
Ирина Довгань аплодирует стоя, стоя у столба...
Там есть честные и порядочные люди: кто-то из них сможет остаться в команде новой власти, - нардеп от СН Максим Ткаченко о наемниках РФ на Донбассе - Цензор.НЕТ 4085
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щось вони там таки насправді курять..., причому усім своїм гарним колективом...
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Этот дурачок,противоречит самой стратегии о роспуске ордло. За которыми должны следовать выборы. Тогда о каких "порядочных" людях может идти речь ? Если они служили тем,кто убивал ? Это реально отставка этого олуха. За такие речи. Причем вопрос этот должна решить сама власть. Если не хочет решения ,народного. Который уволит и саму эту власть.
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Испытывают терпение общества гниды, смотрите не перестарайтесь, ростов уже видно
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Просто іпанутса ......У когось ще є сумніви що ці паскуди Слуги *****. ?
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Предположим, что завтра ***** умер и руские ,бросив все и всех, ушли из ордло и поставили границу свою в положение "Стой,стреляю". И да, предварительно взорвав всю боевую технику и забрав у местных все патроны и пистолеты. ЗСУ и Нацгвардия без выстрелов занимают всю территорию. Вопрос- что делать с этими миллионами людей? Как ими управлять, как поддерживать порядок, как обеспечить функционирование коммунального хозяйства,как будет работать медицина и така далее. Как любой из этих вопросов решить без местных кадров? Как? Так что правильно депутат от СН сказал.
Если же у кого есть желание всех живущих там убить или декорировать - тогда да, обойдёмся без местных.
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при чем тут убить или депортировать? речь идет о том, что не могут в украинских органах власти работать пособники оккупантов, то есть те, кто работал в "органах власти" ордло. что, не найдется других людей? да сколько угодно! это и те местные, которые не были пособниками оккупантов, местные, уехавшие на подконтрольную Украине территорию и вернувшиеся после деоккупации. а все, кто работал в "органах власти" ордло, а также не имеющие украинского паспорта - должны быть поражены в гражданских правах, не иметь права участвовать в выборах 10 лет, а украинское гражданство получать сдав экзамен по украинскому языку и истории.
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Разумный довод. Но реальность несколько другая. Вы требуете абсолютного торжества справедливости (как вы ее понимаете) в полном объеме. Это возможно только на условиях безоговорочной капитуляции с ее неизбежным разрушением городов и горой трупов. Но даже в поверженной Германии и даже в в ещё не покоренном Берлине 1ая гвардейская танковая армия назначала бывших нацистов на руководящие посты в коммунальной сфере и гражданской администрации в своей зоне отвественности. Вы хотите в жестокости к мирному населению превзойти Советы?
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Среди беженцов в Украине достаточно профессионалов...
Ответ прост.
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Предположим завтра ***** умер?... и все.... ушли.. А без сказочных фантазий и ближе к реальности? Так вот ***** хрен помрёт в ближайшее время, хрен найомники, сепары и маргиналы уйдут..... А будут под вывеской "хорошие люди, профессионалы" лезть во власть и работать на *****.
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В цьому всі Зебіли. Продажні суки, кубло ФСБ Кремля. І це радник РНБО!? Ви людину яка стояла біля джерел створення ССО, патріота, захисника держави, воїна звільняєте з посади заступника РНБО, в той час приймаєте в Радники, сивоху - СЕПАРА, антимайданівця, українофоба, зрадника України, делітанта. І ще один "радник" делітант, мудло, запроданець Максим Ткаченко розсусолює про благородства і непорочність терористів. БРЄД. Та ви краще в радники візьміть вже тоді "великого" Пу. Схаменіться зебіли а то буде боляче, вам.
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Блин ,опять начинают нам Лугандон впаривать😐
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интелектуальная харя однако)))
ну хоть не *********** и то ладно ))
тот уже в Израиле процветает )) слава пе он бох секты свидетелей порохлвы Там є чесні і порядні люди: хтось із них зможе залишитися в команді нової влади, - нардеп від СН Максим Ткаченко про найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 2773 Там є чесні і порядні люди: хтось із них зможе залишитися в команді нової влади, - нардеп від СН Максим Ткаченко про найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 2773 Там є чесні і порядні люди: хтось із них зможе залишитися в команді нової влади, - нардеп від СН Максим Ткаченко про найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 2773
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сепар натуральный без примеси ..этот дрыщ
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Заї*ашить цю тварь!!!! Із -за таких гнид Україна руйнується зсередини!
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«Кожен найманець має знати - у нього немає права на життя.» Віктор Суворов
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Это реванш окат назад к временам януковоща .Измена во время войны суку растрелять
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Депутаты, которые верят в честных людей -- это -- как трезвый Махно, уже на Махно, а Будённый! *)
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это "гордое слово" колаборант ...
и типовой вариант завершения карьеры для всех "профессиональных, порядочных ... и хотящих" с той стороны

Там є чесні і порядні люди: хтось із них зможе залишитися в команді нової влади, - нардеп від СН Максим Ткаченко про найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 9222
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Я, очень надеюсь, что на этих дегенератах из СН люди ставят большой и жирный крест, что бы в будущем они могли представлять только тупое быдло и не в коем случае не "избранников народа"...

Честные и порядочные люди во "власти ЛДНР" быть НЕМОГУТ!!!
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пипец!.. у меня уже нет и тени сомнений: Зеленский и партия "Слуга Урода" это российский ФСБшный политический проект..
пока все были отвлечены на дела фронта и войны, ФСБ тихо готовило маленького амбициозного пигмея Вовочку Зеленскавага для захвата власти в Украине..
Нужно сносить нафиг эту Зеленую кацапскую оккупацию!
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...от даун зебілоідний...і дауни ті хто привели до влади це сепарське кубло..кончені дауни!
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Они делают все возможное, чтобы выбросить на ветер деньги Колымойского потраченные на выборы....
Не мешайте людям... Пусть гробят свой рейтинг ...
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А міст Патона перейменувати іменем гіві. Як аналогія у Пітері.
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По Краматорску стреляли из "Смерча" в 2015-ом тоже порядочные люди?
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к кому вопрос? ... эти все скажут, "шо то ВСУ их кошмарило"
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Так, можуть залишитися але при одній умові:сам Максим Ткаченко вилетить з цієї влади і то дуже далеко. Бажано на нари.
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Сепар и ЗЕльонка - близнецы братья
почти по Маяковскому:


"Мыговорим Сепар,

подразумеваем ЗЕльонка!
Мы говорим ЗЕльонка,

подразумеваем сепар !"
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Ну це ППППППП ДЦ !!!!!
Бляха, ото зараз би побачила виборця зеленого і плюнула в його пику.
От сукі...Понаобирали.
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виборець занят, оно смотрит 95квартал и ему фиолетово, оно устало от войны и плохих новостей!
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Тобто ви за повне знищення населення яке проживає в ордло. Депутат лише констатував, що коли ці території повернуться під українську юрисдикцію , то кадри з місцевих обов'язково будуть залучені до управління. Ви проти повернення ціх людей та території до України?
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читайте уважніше.
не просто кадри, а ті, хто співпрацює зараз з сепарнею, тобто на росію.
а може вам і Аксьонов дуже подобається ?
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Пан Порошенко неодноразово підкреслював, що повернення Донбас під контроль Україні має бути мирним. З особливим статусом для місцевих і амністією. З цього випливає що майже всі кадри середньої та низової ланки залишаться на своїх місцях. Депутат від СН лише констатував що можливо серед ціх людей є чесні та порядні. Чого ви так волосся на собі від люті рвете?
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Ваш выход, зелебобики! Раскажите нам ещё про "мир" Там є чесні і порядні люди: хтось із них зможе залишитися в команді нової влади, - нардеп від СН Максим Ткаченко про найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 2448
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Фамилии пожалуйста тех, кто "честные и порядочные люди: кто-то из них сможет остаться в команде новой власти" Моторола, Гиви, Захерченко и поллитра ждут их.
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