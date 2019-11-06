 Там є чесні і порядні люди: хтось із них зможе залишитися в команді нової влади, - нардеп від СН Максим Ткаченко про найманців РФ на Донбасі. ВIДЕО

Про це він розповів у коментарі Донбас.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"Мені здається, що і на тому боці зараз при владі все одно є професійні люди, все одно є люди зі здоровим глуздом, все одно є чесні і порядні люди, які хочуть миру, хочуть повернення територій, але з різних причин залишаються там. Я не виключаю, що хтось із них зможе залишитися в команді нової влади", - заявив Ткаченко.

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