 Білоруське держТБ тролить прем'єра РФ Медведєва: "Як кажуть у відомому місті, де Дмитро Анатолійович навряд колись побуває, це дві великі різниці". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, передачі йшлося про реакцію Медведєва на інтерв'ю президента Білорусі Олександра Лукашенка казахстанським журналістам, в якому білоруський лідер заявив, що всі війни, що прокотилися по території країни, "були не нашими". Медведєв заявив на це, мовляв, дивно чути такі слова - ці війни для Білорусі не чужі, і не можна кидати тінь на подвиг предків.
"Чужі війни і подвиг предків - це, як кажуть у відомому місті, де Дмитро Анатолійович, навряд колись побуває, дві великі різниці", - сказав Семченко, натякаючи на українську Одесу, - "Пам'ять про подвиги свята. Тільки зірку Героя Радянського Союзу отримали майже півтисячі білорусів, тому постараюся дуже швидко ліквідувати історичні прогалини в уряді Росії ... ".
Кто и что знает по этому поводу?
И все мимо.
Все порохоботы свои утверждения основывают на предположениях.
И все мимо.06.11.2019 12:59 Ответить Мне нравится
Зеб, извини, что повторил твой комментарий, а то я вижу, что ты смотришь беларусское телевидение.
Мой комментарий
Все порохоботы свои утверждения основывают на предположениях.
Снова ты мимо.
Понимаю.
Меня не касается что будут показывать по беларускому тв.
Это их дело и их право.
Я вот к примеру ни одной серии не смотрел... и вам не советую!!!
Я тебе не даю советов, что смотреть? Нет.
2. Не смотрел ни одной серии, но берешься судить.
Как это по-порохоботски.
Искать какую-то истину на БТ и делать выводы всё равно, что смотреть Г+Г и делать выводы...
Правільний мір, і свободу, ім прінєсут только Дамбасскіє Атамани !!!!
А Лукашенка протролліть?
"Рэйган говорит Брежневу - у нас в США свобода слова, любой может выйти к Белому дому и крикнуть что Рэйган дурак.
На что Брежнев отвечал: у нас тоже демократия, у нас каждый может выйти на красную площадь и крикнуть "Рэйган дурак!"