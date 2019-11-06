 Білоруське держТБ тролить прем'єра РФ Медведєва: "Як кажуть у відомому місті, де Дмитро Анатолійович навряд колись побуває, це дві великі різниці". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, передачі йшлося про реакцію Медведєва на інтерв'ю президента Білорусі Олександра Лукашенка казахстанським журналістам, в якому білоруський лідер заявив, що всі війни, що прокотилися по території країни, "були не нашими". Медведєв заявив на це, мовляв, дивно чути такі слова - ці війни для Білорусі не чужі, і не можна кидати тінь на подвиг предків.

"Чужі війни і подвиг предків - це, як кажуть у відомому місті, де Дмитро Анатолійович, навряд колись побуває, дві великі різниці", - сказав Семченко, натякаючи на українську Одесу, - "Пам'ять про подвиги свята. Тільки зірку Героя Радянського Союзу отримали майже півтисячі білорусів, тому постараюся дуже швидко ліквідувати історичні прогалини в уряді Росії ... ".

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