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 Суспільство, Шоу-бізнес
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Все про:голодомор (198) кіно (434)

 "У нас більш нема шо їсти": тизер до українського фільму "Яків" про Голодомор 1932-33 років. ВIДЕО

Перший 4-хвилинний тизер до українського фільму "Яків" про Голодомор 1932-33 років з'явився в мережі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, приголомшливе відео опублікувала режисерка й сценаристка фільму Вікторія Трофименко на своєму ютуб-каналі.

За сюжетом фільму, в основу якого покладена реальна історія, події розгортаються під час Голодомору в 1932-1933 роках. Житель села Великий Хутір Яків Дробот вирішує створити колгосп, у чому багато односельців його не підтримують. Однак, попри це, йому вдається стати першим головою колгоспу "Незаможник" і завдяки цьому врятувати майже 3 тисячі осіб, серед яких безпритульні діти та мешканці Великого Хутора. Також Дробот засіяв підпільне поле, завдяки чому вдалося уникнути смертей після піку Голодомору - навесні 1933 та в 1934 роках.

За словами режисерки, ця історія унікальна тим, що у випадку Якова Дробота його ніхто не видав. Адже відомі інші подібні випадки, коли голова колгоспу мав план порятунку села, однак, як правило, знаходився хтось із односельців, хто його видавав, голову колгоспу заарештовували, а село опинялося на межі вимирання. У випадку Великого Хутора всі селяни були заодно.

Фільм "Яків" подавався на пітчинг Держкіно у 2017 році, проте тоді фінансування від держави не отримав. На пітчингу, проведеному в серпні 2019 року, стрічка Трофименко отримала державну підтримку, проте після зміни влади результати пітчингу були переглянуті і "Яків" позбувся держпідтримки. Фільм може подаватися на пітчинг Держкіно тричі. Таким чином, у "Якова" залишився лише один шанс на отримання держпідтримки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": День пам'яті жертв Голодомору встановили в канадській провінції Британська Колумбія

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3158075
 
   
 Топ коментарі
 
Ждем дебильных шуточек 95 квартала, о сеньоре Голодоморе!
А ну ка, зебилы, подтягивайте свинособакам, что никакогогаладаморанибулооооооо!
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У нас тут намечается похуже голомора походу, когда пополченцы и повстанцы получат амнистию и перейдут Днепр. Продразверстка, розкуркуливание бендер... Им можна все, они жемышибратья...
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Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний." - Степан Андреевич Бандера
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У нас тут намечается похуже голомора походу, когда пополченцы и повстанцы получат амнистию и перейдут Днепр. Продразверстка, розкуркуливание бендер... Им можна все, они жемышибратья...
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так а как же наследие великого Порошенко ?
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Бред нижеплинтусной "підлоги". "У нас більш нема шо їсти": тизер к украинскому фильму "Яков" о Голодоморе 1932-33 годов - Цензор.НЕТ 2728
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А правилами не запрещено пользоваться другими аккаунтами, когда основа сидит в бане?
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Если бы в 30-ых годах прошлого века украинцам сказали, что треть Украины вымрет от голода (и это с ее-то землями и климатом), они ответили бы то же, что и вы.
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нужно заставить нас об нас об этом помнить..., а любую тварь, которая будет рассказывать, что "не все так однозначно" заставить сожрать свои подметки...
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Ждем дебильных шуточек 95 квартала, о сеньоре Голодоморе!
А ну ка, зебилы, подтягивайте свинособакам, что никакогогаладаморанибулооооооо!
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от так и живем прошлым что б не отвлекаться на сегодняшнее. памятнички песни. танцы. одни зрелища. что было то было а вот что будет это поважнее пожалуй. но не для соевых олухов
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Прямо о депутане-слуге, совке Бужанском написали...

2 ноября нардеп Бужанский после демонтажа барельефа маршала Жукову в Одессе призвал одесситов отстаивать памятники города, которые им дороги.
"...В Одессе, городе, мягко говоря, вполне отрицательно относящемуся к отбивателям барельефов, лампадки? Серьезно? Надеюсь, что я неправ, но вы или дайте пи@ды один раз отбивателям, и лампадки не понадобятся..." - написал он.
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Ти пам'ятаєш, що з тобою вчора було? чи ти не живеш прошлим?
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він вчора бухав, як всі підараси, і ніц не пам'ятає
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Что бы строить будущее - надо не забывать о прошлом История то по спирали развивается
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Тяжёлый тизер Единственное что порадовало повешенный голова колгоспу (
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Сволочь - Сталин! Искусственно хотел сократить население Украины и заселить русских, чтобы Украину удержать в этой Империи Зла. Это хуже, чем с Евреями поступал Гитлер. Боже, какая же тварь, приходить и забирать еду. Это ужас о котором Украина должна всему миру показывать! Это еще больше демонизирует Россию в мире и усилит поддержку Украины в сегодняшней борьбе!
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Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний." - Степан Андреевич Бандера
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Никогда больше нельзя допустить, чтобы Россия захватила Украину!!!
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Яка сволота забрала держфінансування у цього фільму???

Юзік??? Чи Тамбофскій волк?
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Ми же браття, розпад СіСіСєРу був трагедією і т.п...
а як на мене, трагедією є те, що серед нас живуть ще мільйони підарастів які готові кацапів у дупу цілувати, а один із них, очолює країну...
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чем становится государство, которое отказывается помнить свою историю, а ту, что помнит, извращает до неузнаваемости..., правильно, оно становится рашкой, а ее граждане становятся поголовьем...
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"...Первый 4-минутный тизер к украинскому фильму "Яков"..." - а что, понятие рекламный ролик уже устарело, теперь все смотрим тизеры, которые заполнят синемы наших городов!
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Тоді вже пиши "тізери заповнять сінеми наших таунів". А якщо тобі більше до вподоби слово "реклама", то поцікався, якого воно походження. Заразом поцікався походженням слова ролик.
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