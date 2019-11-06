 "У нас більш нема шо їсти": тизер до українського фільму "Яків" про Голодомор 1932-33 років. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, приголомшливе відео опублікувала режисерка й сценаристка фільму Вікторія Трофименко на своєму ютуб-каналі.

За сюжетом фільму, в основу якого покладена реальна історія, події розгортаються під час Голодомору в 1932-1933 роках. Житель села Великий Хутір Яків Дробот вирішує створити колгосп, у чому багато односельців його не підтримують. Однак, попри це, йому вдається стати першим головою колгоспу "Незаможник" і завдяки цьому врятувати майже 3 тисячі осіб, серед яких безпритульні діти та мешканці Великого Хутора. Також Дробот засіяв підпільне поле, завдяки чому вдалося уникнути смертей після піку Голодомору - навесні 1933 та в 1934 роках.

За словами режисерки, ця історія унікальна тим, що у випадку Якова Дробота його ніхто не видав. Адже відомі інші подібні випадки, коли голова колгоспу мав план порятунку села, однак, як правило, знаходився хтось із односельців, хто його видавав, голову колгоспу заарештовували, а село опинялося на межі вимирання. У випадку Великого Хутора всі селяни були заодно.

Фільм "Яків" подавався на пітчинг Держкіно у 2017 році, проте тоді фінансування від держави не отримав. На пітчингу, проведеному в серпні 2019 року, стрічка Трофименко отримала державну підтримку, проте після зміни влади результати пітчингу були переглянуті і "Яків" позбувся держпідтримки. Фільм може подаватися на пітчинг Держкіно тричі. Таким чином, у "Якова" залишився лише один шанс на отримання держпідтримки.

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