 Чергове порушення "перемир'я на Донбасі" військами РФ: російська ракета уражає українських бійців, які будують бліндаж. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис було опубліковано 5 листопада і, найімовірніше, зроблений він недавно.

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