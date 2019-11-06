 Чергове порушення "перемир'я на Донбасі" військами РФ: російська ракета уражає українських бійців, які будують бліндаж. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис було опубліковано 5 листопада і, найімовірніше, зроблений він недавно.
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Матеріали за темою: Агресія Росії проти України
Бійці ЗСУ знищили керованою ракетою бліндаж російських окупантів на Світлодарській дузі. ВIДЕО
Українські бійці керованою ракетою знищили БМП російських окупантів на Донбасі. ВIДЕО
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Бійці ЗСУ знищили бліндаж окупантів у районі Світлодарської дуги. ВIДЕО
+32
Ну сейчас это норма. По мышебратьям стрелять нельзя, а им по нам можно. Главное перестать стрелять лишь бы не было вайны
+20
У бобика нет такой информации. Не шатайте будку
+19
В том блиндаже должен был быть бубочка с инспекцией помогать строить хлопцам
- Надо перестать стрелять -
- А как прекратить понос ? -
- Надо перестать какать
а сейчас -бойцы строят укрепления ценой жизни, но скоро их заставят покинуть обжитые позиции
Але вихід є! Відправляти будувати бліндажі 73% зедовбо.обів!
чтоб вам в хату такое прилетело. деграданты. охренеть просто, и тут развели петросянский срач. хрен бы я за такое "добро" воевал то. им смешно бл.
тьху
(по сводкам не поймешь...не угадаешь..)