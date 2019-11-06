 "Печерні русофоби" та агресивні націоналісти оголосили війну російській мові, - Путін. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.
"Війну російській мові оголошують не лише печерні русофоби, а це ми теж спостерігаємо, це не секрет, різного роду маргінали активно й агресивно працюють, агресивні націоналісти, на жаль, у деяких країнах це стає цілком офіційною державною політикою", - сказав Путін.
За такою політикою, на думку російського президента, стоїть "той самий тиск, пряме порушення прав людини, зокрема - права на рідну мову, на культуру та історичну пам'ять".
У країнах Східної Європи вчили російську мову під час існування СРСР, тому що це було вигідно, впевнений Путін, але Радянський Союз розпався, і інтерес до мови почав затухати, однак "це штучно підігрівається, бо нас побоюються".
Російський президент поставив два завдання для збереження російської мови в світі: забезпечити гідний рівень знань і грамотності громадян Росії, а також реалізувати систему підтримки російського мовного середовища за кордоном.
"Упродовж останніх років за цими напрямками доволі багато зроблено. Питання російської мови, літератури відображені в ключових програмних документах, посідають одне з центральних місць у засадах державної культурної політики і в стратегії розвитку інформаційного суспільства", - пояснив Путін.
Нагадаємо, в школах Слов'янська (Донецька область) навчання в перших класах відбуватиметься лише українською мовою.
Згідно з опитуванням, кількість охочих вивчати російську мову нарівні з українською скоротилася із 40% до 26,9%.
Мне такие присылают резюме анг. свободно, а как на деле то даже письмо не могут написать)))
We are engineer designers. In what CAD program you working?)
За моєю теорією, важливість насадження кацапської говірки для колонізації окупованих земель, обумовлена нездатністю кацапів вивчати мови поневолених народів. Тому, для експлуатації ресурсів окупованих територій кацапи мусять примусити поневолені народи вивчати свій єзіг.
Президент Украины (если бы он был Украинцем, а не вАлодей имбицилом-малоросом с 95 квартала) должен был давно поставить перед кацапами этот вопрос и требовать от карлика обеспечить права национальных меншин, проживающих на московии, а в случае отказа пригрозить мрази путину зеркальными действиями.
Тобі вчора докладно пояснили, а ти далі провокаціями займаєшся.
Не путен он или не гнутен.
Я русский бы выучил только за то.
Что им матюкается Путин.