EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 За кордоном
  19036  365
Все про:Путін (11115) російська мова (103)

 "Печерні русофоби" та агресивні націоналісти оголосили війну російській мові, - Путін. ВIДЕО

Президент РФ Володимир Путін заявив, що "печерні русофоби" оголосили війну російській мові в деяких країнах. За його словами, вони намагаються штучно скоротити простір російської мови у світі, а також витіснити її на периферію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.

"Війну російській мові оголошують не лише печерні русофоби, а це ми теж спостерігаємо, це не секрет, різного роду маргінали активно й агресивно працюють, агресивні націоналісти, на жаль, у деяких країнах це стає цілком офіційною державною політикою", - сказав Путін.

За такою політикою, на думку російського президента, стоїть "той самий тиск, пряме порушення прав людини, зокрема - права на рідну мову, на культуру та історичну пам'ять".

У країнах Східної Європи вчили російську мову під час існування СРСР, тому що це було вигідно, впевнений Путін, але Радянський Союз розпався, і інтерес до мови почав затухати, однак "це штучно підігрівається, бо нас побоюються".

Російський президент поставив два завдання для збереження російської мови в світі: забезпечити гідний рівень знань і грамотності громадян Росії, а також реалізувати систему підтримки російського мовного середовища за кордоном.

Також читайте: В Україні 194 російськомовні середні школи. До 2023 року їх планують повністю перевести на українську мову викладання, - theБабель. ІНФОГРАФІКА

"Упродовж останніх років за цими напрямками доволі багато зроблено. Питання російської мови, літератури відображені в ключових програмних документах, посідають одне з центральних місць у засадах державної культурної політики і в стратегії розвитку інформаційного суспільства", - пояснив Путін.

Нагадаємо, в школах Слов'янська (Донецька область) навчання в перших класах відбуватиметься лише українською мовою.

Згідно з опитуванням, кількість охочих вивчати російську мову нарівні з українською скоротилася із 40% до 26,9%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3158047
 
   
 Топ коментарі
 
А давайте вообще каждого сумасшедшего цитировать?
 показати весь коментар
 
Ви століттями нищили мову, насаджували свій ізик, а тепер вас, бачте, утискають печерні націоналісти та маргінали.
Заїдь в свою дєрьовню і подивись на культурне життя руцкоговорящего бидла.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
 
До речі, багаторазово відмічено що, перекладена з англійської на єзіг література страждає невідповідністю оригіналу. Особливо науково-технічна.
 показати весь коментар
 
Укр. - електричне коло, рос. - елєктрічєская цепь. Який з тих термінів є коректним? Я вже спілкувався з русскімі-дегенератами, що стверджували, що не існує українських словників. Взагалі.
 показати весь коментар
 
 
circle - коло! уся суть у тому, що лише у замкненому колі почитає текти струм! а ланцюг - це просто набір ланок - елементів!
 показати весь коментар
 
 
Звикли люди до ланців. Тому і circuit для них став ланцюгом.
 показати весь коментар
 
чем больше языков знаешь, тем лучше.
 показати весь коментар
 
ukrainian, russian i matjuki ))

Мне такие присылают резюме анг. свободно, а как на деле то даже письмо не могут написать)))
 показати весь коментар
 
 
That's right big boss man!))) I can wright letters. You hiring? What do you do, big boss?
 показати весь коментар
 
I'm not boss, I looking worker, for my boss and for me - colleague.
We are engineer designers. In what CAD program you working?)
 показати весь коментар
 
американский, австралийский и новозеландский.
 показати весь коментар
 
Не так. Ти мав би відповісти так - как каждый русский три. свободно.
 показати весь коментар
 
испанские два. образованные несколько.
 показати весь коментар
 
Ще 100 та й навіть 50 років назад більшість українських дітей в селах (а тоді більшість у селах й жила) російської мови не знали взагалі. Подивись оригінальну українську версію "За двома зайцями", і побачиш, що русифікація Києва почалась лише у кінці позаминулого століття. Виявилося, що зробити з людей російськомовне стадо можна досить швидко.
 показати весь коментар
 
 
Почему рашка себя так ведёт? Потому что, после распада совка, рашка НАЧАЛА ПОКУПАТЬ ЕВРОПУ И США, ОПТОМ И В РОЗНИЦУ.И самое смешное, эти *строители демократии*, стали брать, и просить ещё. И рашка поняла, она покупает и диктует .
 показати весь коментар
 
А вот главного ви так і нє замєтілі- могілкі настоящєго Путіна, прямо в залє. "Печерні русофоби" та агресивні націоналісти оголосили війну російській мові, - Путін - Цензор.НЕТ 8260
 показати весь коментар
 
і на яких же мовах крім "родного" можете спілкуватися?
 показати весь коментар
 
 
Здохни, )(уйло вместе со своим народишком угрофинским!
 показати весь коментар
 
 
***** прямо вказав на один з головних засобів експансії "руSSкого мира"- єзіг.
За моєю теорією, важливість насадження кацапської говірки для колонізації окупованих земель, обумовлена нездатністю кацапів вивчати мови поневолених народів. Тому, для експлуатації ресурсів окупованих територій кацапи мусять примусити поневолені народи вивчати свій єзіг.
 показати весь коментар
 
 
Пуйло- ты нерусь,учи башкирский,калмыцкий ,чеченский,осетинский и др языки великой россии
 показати весь коментар
 
Я пользуюсь русским литературным языком. Кто хочет меня понять - тот делает усилие, чтобы меня понять. Кому я не интересен, просто игнорируют меня. Но, это не повод, чтобы навязывать мне необходимость высказывать мысль на другом языке, если я этого не хочу.
 показати весь коментар
 
Та Да! Тут таких «вумних» з літературним русскім язіком в радіусі п'яти кварталів повно!
 показати весь коментар
 
 
Це ж треба, як мокша (можливо вепс) "захищає" право угро-фінів розмовляти на рідній мові, чи я помиляюся? може він примушує їх розмовляти на староукраїнській (руській) мові?
 показати весь коментар
 
Педофил-наркодиллер путин лично отдавал приказ о закрытии всех Украинских школ на кацапстане. Кроме того, шовинист и украинофоб путин приказал закрыть все Украинские культурные центры и библиотеки, много лет работающие на россии (параше).
Президент Украины (если бы он был Украинцем, а не вАлодей имбицилом-малоросом с 95 квартала) должен был давно поставить перед кацапами этот вопрос и требовать от карлика обеспечить права национальных меншин, проживающих на московии, а в случае отказа пригрозить мрази путину зеркальными действиями.
 показати весь коментар
 
 
Лугандон, це ти ?
Тобі вчора докладно пояснили, а ти далі провокаціями займаєшся.
 показати весь коментар
 
 
Никто не знает, как называются месяцы года на русском языке? ...а то, сплошные латиняне кругом -- Третий Рим! Пятый Райх! *)
 показати весь коментар
 
 
Розуміння українцем російської мови є проявом комплексу меншовартості. На сьогодні таким комплексом страждають 73%.
 показати весь коментар
 
 
а какого рожна руцький изык должен быть по всему миру?
 показати весь коментар
 
 
Украинский выучил бы только за то, что им не разговаривает Путин
 показати весь коментар
 
 
Русофобия-? Нет.Фобия (лат.)- страх,боязнь. Нет у нас страха перед мокшанью. Есть презрение -semper (лат.). И желание быть от бешанной обезьяны подальше.
 показати весь коментар
 
 
Смертельные аномалии, опасные мутанты, анархисты и бандиты, не остановят Долг.....
 показати весь коментар
 
"русский мир" это форма морального скотства, циничной лжи и агресивного мракобесия (с)
 показати весь коментар
 
От пещерного украинофоба слышу.... Где хотябы одна украинская школа на России?
 показати весь коментар
 
 
Когда на галере ломают весло.
Не путен он или не гнутен.
Я русский бы выучил только за то.
Что им матюкается Путин.
 показати весь коментар
 
пусть поможет и свинячему и коровячему языку. москали раскошелюйтесь , вы богатые. ***** хочет попилить бабки и на языке
 показати весь коментар
 
Русский нужно знать! А то как пленных допрашивать?
 показати весь коментар
 
 
А так допрашивать, щоб він за одну хвилину всю українську мову вивчив.
 показати весь коментар
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТВідеоЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору