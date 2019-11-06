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 Чоловіка підстрелили під час конфлікту біля спортивного клубу в Харкові, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

До лікарні з кульовими пораненнями госпіталізовано 30-річного чоловіка. Стан його здоров'я задовільний. До Московського відділу поліції доставлено 14 осіб для з'ясування всіх обставин події.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, 5 листопада близько 19:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що з вулиці Валентинівська до лікарні доставлено чоловіка з пораненнями живота, передпліччя та ноги.

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За адресою виїхали працівники слідчого управління, Управління карного розшуку на чолі з керівництвом обласного главку харківської поліції, слідчо-оперативна група Московського відділу поліції та криміналістична лабораторія.

З місця події співробітники поліції вилучили гільзи та кулі.

За словами очевидців було встановлено, що біля спортивного клубу стався конфлікт із подальшою стріляниною. Унаслідок події також було пошкоджено автомобіль Mitsubishi.

Інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Усі обставини події встановлюються.

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Чоловіка підстрелили під час конфлікту біля спортивного клубу в Харкові, - поліція 01
Чоловіка підстрелили під час конфлікту біля спортивного клубу в Харкові, - поліція 02
Чоловіка підстрелили під час конфлікту біля спортивного клубу в Харкові, - поліція 03
Чоловіка підстрелили під час конфлікту біля спортивного клубу в Харкові, - поліція 04

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Чоловіка підстрелили під час конфлікту біля спортивного клубу в Харкові, - поліція 05
Чоловіка підстрелили під час конфлікту біля спортивного клубу в Харкові, - поліція 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3158015
 
   
 Топ коментарі
 
Быки не поделили дорогу или светофор. Естественный отстрел. Просто один думал, что он больше и потому прав, но у другого был огнестрельный аргумент. Победили пули )))
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Вам не кажется это странным, что в украинском Харькове есть такое название района? Как-то резануло ухо.
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Как корабль назовёшь, так он и поплывет. И откуда к нас собственно 'разруха'?
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Быки не поделили дорогу или светофор. Естественный отстрел. Просто один думал, что он больше и потому прав, но у другого был огнестрельный аргумент. Победили пули )))
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Бог создал людей разными, а полковник Кольт сделал их равными (с)
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Старпер с травматом. Кого ты там пристрелишь.
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Сейчас никто честно не дерется, ножи, железные прутья, пистолеты. Зверинец.
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А когда честно дрались? В 90-е ещё хуже было. Самое спокойное время это нулевые. Сейчас вот опять разгул преступности, передел сфер влияния.
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А мій кіт стрибав легко на шкаф, який більше 2 метрів🐱
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Як можна в час війни з московитами зберігати назву району «мацковскій»?!
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А что, Мацква - периферийный городишко на Руси, основанный (как теперь ясно, по ошибке) киевским князем. Жуткая глушь и периферия Руси Мужчину подстрелили во время конфликта возле спортивного клуба в Харькове, - полиция - Цензор.НЕТ 5984 Мужчину подстрелили во время конфликта возле спортивного клуба в Харькове, - полиция - Цензор.НЕТ 5984
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А у нас ножиком обошлись, но с большим эффектом. Кто там быковал реально- непонятно. Но, в результате, владелец двух популярных кафешек перестал быть успешным бизнесменом. Вот как убивец описывает:

"В одной руке у меня был нож. Когда он остановился, я посмотрел на свою руку. Нож был чистым. Куртка была толстой. У меня нет основания полагать, что нож достал до тела",- заявил подозреваемый. Согласно данным видеорегистратора, водитель преследовал подозреваемого на автомобиле. Конфликт произошел после того, как мужчина переходил дорогу в неустановленном месте.(с) Вот так, средь бела дня... наверное, хотел ПДД зачитать.
Мужчину подстрелили во время конфликта возле спортивного клуба в Харькове, - полиция - Цензор.НЕТ 9696
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Т.е., водила пешехода догонял-догонял...догнал-таки и пешеход его зарэзал?
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Ну, да. Выходит именно так. Щас полиция пытается двух теток свидетелей отыскать, но похоже, они желанием не горят. А скока версий поначалу было, включая заказуху...
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Весело у вас...С хорошим адвокатом злодей может на самооборону скосить, если свидетелей обратному не найдут.
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Не отнять, действительно весело. Злодей, на видео- какой-то дефективный, в владелец Q7 вовсе не маленький. Так что- всё может статься.
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Я був знайомий з одним мужичком 160+, до 65 кіло , американець який відслужив по контракту в "Іноземному легіоні". Повір мені, від людини смертю віяло, хоча поводився він дуже врівноважено, спокійно і ніколи не наривався. Але й на нього ніхто не наїжджав.
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Не! Не похоже, что закончилось. Мы тока трейлер просмотрели. А кино ещё впереди, тока жанр непонятен, чи то комедия будет, чи трагедия. Но не мелодрама, вот это- точно!
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Ну пока еще полиция выезжает и не на следующие сутки. , не все так плохо
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Гильзы какие-то странные, это от боевого пистолета?
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Московский район г.Харькова, самый большой район.
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Вам не кажется это странным, что в украинском Харькове есть такое название района? Как-то резануло ухо.
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Переименовывать улицы и города дорогое удовольствие, только глупцы при этой разрухе могут этим заниматься. Что лучше станем жить, если например назовем Салтовским районом?
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Как корабль назовёшь, так он и поплывет. И откуда к нас собственно 'разруха'?
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В харькове куча мест которые необходимо латать, начиная от гарячего водоснабжения и до перекрытых дорог. Вот переименование улиц, любимое развлечение нардепов для распила денег, прям ой как нужно, прямо сейчас.
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Мое мнение вам не понравится, однозначно. Это не развлечение никакое. У нас пять лет война с рашкрй. А вы здесь ищете аргументы за. Это все равно, что оставить, например, сталинский район. Да это просто издевательство над теми, кто уже пять лет каждый день практически смотрит сводки с линии разграничения , прося Бога, чтоб сегодня хотя бы не было убитых и раненых. Все , что вы говорите, просто чушь. По поводу горячей воды. Давно нужно ее вообще ликвидировать, оставить только холодную и подогревать эту воду на входе в дом или в квартиру. Но совок, похоже, неистребим. Никогда нельзя откладывать на завтра то, что нужно сделать сегодня- это про ваше последнее словосочетание.

Вся эта символика, названия, флаги- это не просто какая-то чушь, это все символы и ориентиры, попробуй где-то в Украине нацепить колорадскую ленточку и пройтись по любому городу. Если чудом останешься неушкодженым , то , значит, тебя просто не заметили. А тут целый 'масковский' район. Харьковчане, нужно это г. срочно убрать, как и г. в инвалидном кресле, очередность на ваше усмотрение
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Є район масковський, проспект мацковський та й станція метро мацковський проспект, правда робітники Турбоатома подали на переробку назви станцію метро на Турбоатом, а гепа рогатий їм куясіки показало...
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Как не видно декоммунизации в Харькове? Половина предприятий при совке работающих в Харькове уничтожены, остальные работают на 10-20% только.
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По тельавизору сказали конфликт между двумя группами иностранцев.
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" Московский" отдел полиции?!?! В Харькове? ))))
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Який р-н, такі й справи , все щоб кацапідарам з балалайками було комфортно.
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"Підстрелюють" собак, звірів на полюванні - людей (навіть відвідувачів "спортклубів") ранять.
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Я смотрю тут мало кого волнует, что стреляет кто попало, по любому поводу. Больше переживают что район "московский". Вот это реально напрягает.
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Так не зрозумілий бекграунд. Хто і в кого стріляв? Від цього залежить і реакція спільноти.
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"...Московский отдел полиции..." - без комментариев!
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