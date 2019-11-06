 Чоловіка підстрелили під час конфлікту біля спортивного клубу в Харкові, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, 5 листопада близько 19:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що з вулиці Валентинівська до лікарні доставлено чоловіка з пораненнями живота, передпліччя та ноги.
За адресою виїхали працівники слідчого управління, Управління карного розшуку на чолі з керівництвом обласного главку харківської поліції, слідчо-оперативна група Московського відділу поліції та криміналістична лабораторія.
З місця події співробітники поліції вилучили гільзи та кулі.
За словами очевидців було встановлено, що біля спортивного клубу стався конфлікт із подальшою стріляниною. Унаслідок події також було пошкоджено автомобіль Mitsubishi.
Інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Усі обставини події встановлюються.
"В одной руке у меня был нож. Когда он остановился, я посмотрел на свою руку. Нож был чистым. Куртка была толстой. У меня нет основания полагать, что нож достал до тела",- заявил подозреваемый. Согласно данным видеорегистратора, водитель преследовал подозреваемого на автомобиле. Конфликт произошел после того, как мужчина переходил дорогу в неустановленном месте.(с) Вот так, средь бела дня... наверное, хотел ПДД зачитать.
Вся эта символика, названия, флаги- это не просто какая-то чушь, это все символы и ориентиры, попробуй где-то в Украине нацепить колорадскую ленточку и пройтись по любому городу. Если чудом останешься неушкодженым , то , значит, тебя просто не заметили. А тут целый 'масковский' район. Харьковчане, нужно это г. срочно убрать, как и г. в инвалидном кресле, очередность на ваше усмотрение