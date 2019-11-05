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Все про:Київ (6735) обшук (805) Остальцев_Леонід (3)

 Якби я був лиходієм, я б не зберігав нічого в піцерії, - Остальцев розповів про обшук в "Pizza Veterano" на Софіївській. ВIДЕО

Колишній боєць 30-ї бригади, засновник "Pizza Veterano" Леонід Остальцев заявив, що в піцерії на Софіївській відбувся обшук.

Відповідне відео він розмістив на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Неприємно про це говорити, але краще я розповім, ніж хтось перекрутить. Записую це відео, виключно для того, щоб не було маніпуляцій в інформпросторі. Сьогодні в піцерії на Софіївській, 8 був обшук. Ухвалу на цей обшук дав найчесніший і найсправедливіший суд світу - Печерський", - супроводив публікацію Остальцев.

За його словами, за місцем прописки у помічника Остальцева Дмитра Терещенка пройшов обшук. У постанові Печерського райсуду Києва вказується підозра, що Терещенко може бути причетний до замаху на вбивство чоловіка в Івано-Франківській області. Це пов'язано зі справою Влада Грищенка - десантника з позивним Буча. Його дружина Інна Грищенко, відома під позивним Пума, працювала в "Pizza Veterano" кілька років тому. Нещодавно його заарештували.

Терещенко написав пояснення про те, звідки знайомий з Грищенком.

ФОП Остальцева орендує приміщення на Софіївській, 8 у компанії Терещенка, тому обшук відбувся і там.

"Звичайно ж нічого не знайшли. Вилучили маленький подарунковий кинджал, великий красивий тесак "Рембо", в нашому сейфі знайшли два патрони 223, мої патрони, куплені офіційно. Знайшли один патрон 9х18, теж куплений офіційно мною. І забрали iPhone 8, який я мав продати, моєї колишньої дружини", - розповів Остальцев.

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Також забрали гвинтівку, оформлену на Терещенка.

Остальцев розкритикував текст постанови суду, в якому нібито не вказано точно, яке саме з приміщень в будівлі обшукувати.

"На виході маємо: жодних звинувачень до Діми немає, жодних звинувачень до "Veterano" немає, ніхріна вони не знайшли, просто неприємно. Я розумію, що є підозра щодо Влада Грищенка, але Дмитро Терещенко є моїм помічником і ми всі спілкувалися з Владом. Чому історія до Діми - не зрозуміло. Найдивовижніше - те, що наш найчесніший Печерський суд видав постанову на обшук піцерії", - зазначив Остальцев.

За його словами, юристи компанії подаватимуть скарги на незаконність обшуку.

"Не треба приходити в мій будинок (піцерія - це мій дім) і без підстав, через дупу проводити якийсь обшук. Тим більше, що ви б ніхріна тут і не знайшли, тому що це маячня, як мінімум. Якби я був лиходієм, я б не зберігав нічого в піцерії. Або я був би тупим злодієм, а я, начебто, красавчик і не тупий", - зазначив Остальцев.

Зазначимо, що ветеран АТО, боєць ДУК "Правий сектор" Інна Грищенко, відома під позивним "Пума", повідомила про затримання чоловіка наприкінці вересня. Сьогодні затримали її саму..

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3158005
 
 
 Топ коментарі
 
Ублюдки уже ветеранов начали прижимать. Ой доиграются!
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Піццерія, у яку заходив Порошенко...
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во как от наших военных у скота жо..пы пылают в коментах. Якби я був лиходієм, я б не зберігав нічого в піцерії, - Остальцев розповів про обшук в "Pizza Veterano" на Софіївській - Цензор.НЕТ 9117
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Піццерія в яку заходив Порох і
В яку ніколи не зайде ЗЕльона макака
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в тему: зе!лох отменил все встречи в Тернополе и драпанул оттуда как ошпаренный.
п.с.
В связи с раскручиванием дела Федыны, мы бы хотели кое что вам прояснить. Дело в том, что Зеленский, как и многие представители околокультурнй богемы человек очень суеверный. Вся эта чушь с заговорамИ, привораживанием, сглазом, порчей и прочее ему очень близка. Любое упоминание о его смерти в любом аспекте чрезвычайно его нервирует. Для него разницы между выражением намерения и намерением не существует. Когда он стал президентом эта мания обострилась до невозможности. У него есть личный оккультист, который его консультирует и составляет ему гороскопы и циклы активности. Он таскает на себе амулеты, проводит сеансы "очищения" от негативной энергии ну и т.д. Будь он обычным человеком - ради Бога, но он президент. Потому его реакция на такие слова может быть абсолютно неадекватна. Кое кто из окружения этим хорошо пользуется.


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Ублюдки уже ветеранов начали прижимать. Ой доиграются!
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Ну вот реально сначала придумай хоть одну причину, что была хоть какая-то необходимость изымать этот айфон? А так, я знаю, зачем его изъяли - он сейчас уже лежит в кармане какого-нибудь следака и этот атошник сегодня видел его в последний раз. И это он ещё легко отделался, могли и телевизор с корнями со стены выдрать, как "вещественное доказательство". Бывали случаи. А могли просто погром устроить в пиццерии и всех клиентов на пол уложить. А что тут такого, правда?
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Эммм.... ФОП Остальцова арендует помещение у помощника Остальцова Терещенко.... эко как интересно....
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А что тут такого? Конфликт интересов разве что.
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во как от наших военных у скота жо..пы пылают в коментах.
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І тут уже політику роздувають.Ветеранів обіжають.Є кримінальна справа,є фігуранти,сам же не заперечує,так в чому питання
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Какие проблемы, провели обыск по уголовному делу, и нечего кричать про ущемление прав атошников.
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на "обозе" -смотри,там есть публикация что ещё были обыски...партнов рулит ДБР...и Печерским судом... Якби я був лиходієм, я б не зберігав нічого в піцерії, - Остальцев розповів про обшук в "Pizza Veterano" на Софіївській - Цензор.НЕТ 2999
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Красавчик и красавчики, ухвала тупорылая пидозра есть патрон честный винтовка из глины тилифон забрали он пустой Димасик вступил в маргарин будим надоедать законно все полковники квадратные идити на собрание
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геник вылез, давно тебя не видели, ну просто сиранул не по теме, ну так, просто, чтоб вони поддать. А вообще, милок, советую тебе даже не пытаться сраться с ветеранами, тем более с Остальцевым. Могут не понять...
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мРАЗИ ЗЕЛЕНЫЕ!
ЗеЛЯ прям хочет на ростов!ну прям просится!
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Чего орать, произведен обыск по месту прописки одного из фигурантов дела Терещенко. Также был обыск в помещениях которые ему принадлежат, а пиццерия это одно из помещений которое арендует ветеран Остапцев, К обыскам он вообще отношения не имеет.
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при клоуне "портновская" шваль расцвела "зеленым" цветом в украинских судах. скоты ху@ловское бабло отрабатывают ...
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это они из "идеалагических саабражений"... Якби я був лиходієм, я б не зберігав нічого в піцерії, - Остальцев розповів про обшук в "Pizza Veterano" на Софіївській - Цензор.НЕТ 1564 безкоштовно...типа...
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