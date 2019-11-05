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Все про:ВМС (447) Маріуполь (607) Міноборони (2904) США (5764)

 Делегація Міноборони США відвідала тактичну групу ВМС України в Маріуполі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Район проведення операції Об'єднаних сил з робочим візитом відвідала американська делегація на чолі із заступником помічника міністра оборони США Лорою Купер.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

У Маріуполі під час брифінгу на базі Донецького обласного військкомату заступник міністра оборони України Аліна Фролова і представники військового командування ознайомили іноземну делегацію з поточною ситуацією на Приазов'ї і заходами, які вживаються всіма силовими структурами для стабілізації і поліпшення гуманітарної складової в районі проведення ООС.

Делегація Міноборони США відвідала тактичну групу ВМС України в Маріуполі 01

Згодом, під час візиту в Маріупольський морський торговельний порт, делегація зі США відвідала стоянку кораблів тактичної групи "Тритон" ВМС України. Тут українські військові моряки провели для гостей оглядову екскурсію на пошуково-рятувальному судні "Донбас" і здійснили вихід у море на малому броньованому артилерійському катері "Кременчук".

Делегація Міноборони США відвідала тактичну групу ВМС України в Маріуполі 02

Дивіться також: Катери українських ВМС класу Island "Слов'янськ" і "Старобільськ", які прибули зі США, пришвартувалися у військовій гавані Одеського порту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Делегація Міноборони США відвідала тактичну групу ВМС України в Маріуполі 03

Представники ЗСУ також детально розповіли про поточну ситуацію в Азовському морі й агресивні дії РФ в акваторії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3157994
 
   
 Топ коментарі
 
Такого слива державных интересов страна не видала. $10 лярдов по курсу на сегодня военный бюджет. При шоколадном петре = 7,5 Делегация Минобороны США посетила тактическую группу ВМС Украины в Мариуполе - Цензор.НЕТ 5429
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Наши моряки в дверь не пролазят.Что- то с ними не то у нас.В савке, я помню,только солдаты и летенанты худенькими были
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У нас пулю схлопотать можно и без кепки. Просто так, мимо летела....
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Такого слива державных интересов страна не видала. $10 лярдов по курсу на сегодня военный бюджет. При шоколадном петре = 7,5
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То і добре.
Аби вони дійсно знайшлись і всі були витрачені на армію.
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245 млрд на 2020г, против 210 лярдов при сивом атце нации
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Група ВМСУ в Азовському морі абсолютно нікчемна, це і буде головний висновок американської делегації! Великих катерів чи малих корбалів - немає! Ракетної зброї на катерах - немає! Артилерії з керованими снарядами на катерах і берегових батареях - немає! Ударних БПЛА - немає! Керованих ракет для авіації, які б могли знищувати російські човни та корбалі - немає! З російського берега база ВМСУ в Маріуполі може бути знищена за кілька годин удором РСЗВ, реактивні снаряди яких можуть масово та прицільно перелітати неширокий залив і знищувати всю інфраструктуру ВМСУ на нашому березі! Залізобетонного укриття для катерів та кораблів ВМСУ в Маріуполі - немає! Що робила влада порошенка 5 років війни - не зрозуміло!
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Часть бюджета ушла в Лен. Кузню, армию Свинарчуков, на Маршалловы острова, на жестяные речные катера, на брак и разный хлам, который тонет в морской шторм.
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після петра. лапотная ти наша осталась полная казна..можна булоб и 20 лярдов как ти кажеш заложить...но скажі но нам куриця скікі твій зелепіш вже заняв зеленіх лярдов..єкономика в дупі з мінусом..і ще одне якщо маеш мозги як в курки то і говори про них.
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Наши моряки в дверь не пролазят.Что- то с ними не то у нас.В савке, я помню,только солдаты и летенанты худенькими были
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...познакомился в ту субботу со Славиком на Брайтон бич... -- киевлянин и всё такое...
Покатал он меня по НЙ, потом достал откуда-то красную кепку, шо на ней было написано шо-то против Трампа и сказал: За эту кепку можно в лоб пулю схлопотать! -- и быстро её спрятал... ...демократия, однако...*)
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У нас пулю схлопотать можно и без кепки. Просто так, мимо летела....
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Та ладно, не усугубляй... ...я ж не совсем чужой... -- ездию тудой-сюдой...*)
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ти лапоть не йіздиш а смердиш то там то там...брайтон бич твій в мухосранске шо в раше..вот там и махй кепкой репоед.
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Отвали недоразвитый. Не с тобой разговаривают.
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А я что написал, что вы чужой??? Но ездитьв страну и жить в ней, как то две достаточно большие разницы
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Я много куда ездию... -- но я Киевлянин! ...и настаиваю на этом! -- без обид... *)
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Надо денежное довольствие урезать на продент жирности.Посмотри на американских и европейских военных.За лишний вес там увольняют нещадно.
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