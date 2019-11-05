 "Відбувається концерт. Веселий, добрий, у найкращих традиціях", - активіст Нацкорпусу про ситуацію в Золотому-4. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів один з активістів Національного корпусу, який перебуває в зоні розведення, та опублікував коротке відео.

"Зараз невелика пауза, тому розповім про те, що відбувається в Золотому-4. Перед засіданням комітету, перед моніторингом з нацбезпеки, такий збіг, що тут просто відбувається концерт. Відбувається концерт. Веселий, добрий, у найкращих традиціях", - сказав автор запису.

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