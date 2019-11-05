 "Відбувається концерт. Веселий, добрий, у найкращих традиціях", - активіст Нацкорпусу про ситуацію в Золотому-4. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів один з активістів Національного корпусу, який перебуває в зоні розведення, та опублікував коротке відео.
"Зараз невелика пауза, тому розповім про те, що відбувається в Золотому-4. Перед засіданням комітету, перед моніторингом з нацбезпеки, такий збіг, що тут просто відбувається концерт. Відбувається концерт. Веселий, добрий, у найкращих традиціях", - сказав автор запису.
Коломойский заявляет, что консультирует "партию мэров", созданную Кернесом и Трухановым.
https://censor.net.ua/news/3128583/kolomoyiskiyi_zayavlyaet_chto_konsultiruet_partiyu_merov_sozdannuyu_kernesom_i_truhanovym
Довольно интересно наблюдать за зе-пропагандой и тем, как она пытается вылепить эмоциональную привязанность к Бубочке у разных категорий электората.
Вот, например, Мама Римма и Бабушка как-там-ее (которая не Беня, а биологическая бабушка) рассказывают, каким милым был мальчик Вова. https://bitter-onion.livejournal.com/2539751.html Каким он был заводилой, и как он тягал штангу. Эту удочку закинули для слабого пола, например.
Такие месседжи не несут в себе ровным счетом никакой политической информации, но подобные вбросы являются довольно эффективными, хоть и примитивными эмоциональными манипуляциями. Цель подобных кампаний - вызвать чувственную привязанность к персонажу, в данном случае через проекцию образа собственных детей на Бубочку (потому и говорю про женскую ЦА).
Похожую манипуляцию проворачивают, например, вокруг ВВХ на России с той лишь разницей, что проецируют образ Мужика, а не ребенка. Ну, оно и понятно - из старика дитя так себе уже, а вот изобразить из величайшего геостратега современности мудрого, сильного и мужественного патриарха - самое оно. Отсюда весь этот мачизм с голым торсом, амфорами и сказками о круглосуточной заботе о россиюшке. Папка/муж должен быть строгим, справедливым и заботиться о чадах своих неразумных. Потому, кстати, в лучшие годы ВВХ был едва ли не секс-символом для большинства россианских баб.
Мачо из зеленского, как ни крути, не получается. Во-первых, мешает амплуа шута и заводилы (мачо может, конечно, шутить, но не в КВН же!), во-вторых, сам по себе Бубочка - не солидный мужик, а "милый вьюноша". Соответственно, направление было выбрано от обратного - если уж не получается вылепить из него покровителя, защитника и сурового, но справедливого отца, то пускай это будет всеми любимый и обожаемый ребенок, которого положено защищать, не щадя живота своего.
Именно потому подобная пропаганда нацелена на слабый пол - материнский инстинкт, вся фигня. Отсюда все эти сугубо женские закидоны про мир-труд-май (война как фактор риска для домашнего очага - воплощенный кошмар любой женщины). Отсюда посылы "Бубочка устал", "на Бубочку налетело и клюет черное порохоботское вороньё". Отсюда Мама Римма на первых полосах СМИ. Заметьте, кстати, что для главмачо соседней страны родители вытеснены из медийной повестки практически полностью. У Крутого Мужика не может быть хлопотающей вокруг него мамочки. Это нелепо и рушит образ. А вот у Мальчика Вовы может быть мама, которая очень беспокоится о своем таком хорошем чаде.
Однако, на чисто женской аудитории далеко не уедешь. Женская аудитория неоднородна, и хотя пергидрольные тетки с синдромом пустого гнезда с радостью спрячут вовку под свои необъятные юбки, их все же не 73% избирателей.
Потому второй, не менее заметной канвой пропаганды стала культивация образа "своего мужика" и "простого парня из народа". Замечу, что это не попытка вылепить "отца народов", а именно упор на "он такой же, как вы - простой, без сложностей".
Это - тоже эмоциональный якорь, правда, основанный не на биологической, а на социально-иерархической механике. Это - ориентированная сугубо на мужиков пропаганда. Дело тут, пожалуй, в том, что носители Y-хромосомы по природе своей куда более восприимчивы к социальной иерархии, нежели к детородным инстинктам. Последние, в общем-то, подчинены именно иерархической модели, самоутверждение в иерархии через секс - естественное поведение самцов большинства видов приматов. Но я отвлекся.
Так вот, ощущение, что Зе из "своего" уровня иерархии позволяет сформировать эмоциональную связь с ним. Типа он наш, свой, чувак, и его надо защищать, а не то вот эти непонятные шоколадные черти его живьем сожрут. Такая себе калька с единства пролетариата, просто в роли врага не алчные буржуи, а мародерствующие порохоботы. Но в любом случае, это создает ощущение "своего плацдарма" на чужом уровне социальной иерархии.
Цель любой пропаганды - создание мощных эмоциональных якорей. Не важно, о чем идет речь - экология, политика, религия. То, что пытаются делать зеленые медийщики, - это банальная пропаганда, причем не самого высокого качества.
Йож Туманный
https://tverezo.info/post/105852
Надежда Мердер, русская писательница, роман «Воротынцевы», ок.1890:
«...несчастный Василий Григорьевич женился на малороссиянке и был убит крестьянами своей жены года через полтора после того, как она родила ему сына.
Василий Григорьевич был нрава жестокого и крутого. Из подмосковного имения его родителей, когда он приезжал туда помогать отцу хозяйничать, народ бежал толпами куда попало: в Сибирь, на Дон, за Уральские горы, в калмыцкие степи - всюду, куда в то время спасались люди от господ, когда невмоготу было сносить их тиранство. Приехав с молодой женой после свадьбы в ее вотчину, он вздумал заводить и там такие же порядки, как под Москвой, но хохлы перенести это не могли и зарезали его в присутствии жены. Двое холопов держали ее "легохонько за белые рученьки", пока другие расправлялись с ее супругом, чтобы не мешала и сама под нож не угодила.»
За этим национальным корпусом торчат явно не украинские уши, все больше убеждаюсь.
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Поклонники пророссийских боевиков из числа местных жителей в зоне разведения сил на Донбассе ждут, когда покинутую украинской армией "серую зону" займут незаконные вооруженные формирования, называя это "вопросом времени".
Об этом заявил военный обозреватель Михаил Жирохов для "Апострофа".
Так, он рассказал историю об украинском военнослужащемв Станице Луганской, которого жители города попросили уехать сразу после разведения, поскольку эту зону готовятся занять боевики. Вместе с ней также они могут занять стратегические высоты в районе, которые потом ВСУ будет сложно вернуть.
"После разведения местное население срывало украинские флаги, прибывали так называемые представители ЛНР - смотрели "новые свои позиции". Это то, что уже происходит на некоторых так называемых демилитаризованных зонах", - заявил эксперт.
Также Жирохов указал на интересную деталь, связанную с выступлениями украинских политиков в населенных пунктах "серой зоны" на Донбассе.
"Местные еще не поняли, что произошло. В Золотом-4 с проукраинскими настроениями тоже не очень хорошо. Если посмотрите выступления, когда с жителями встречался президент Владимир Зеленский или другие мероприятия, увидите, что там присутствуют только женщины. Мужчин нет - они воюют "на той стороне", - добавил он.
Как сообщал "Апостроф", ранее эксперт отметил, что разведение сил в зоне проведения ООС на Донбассе связано с риском, поскольку есть данные, что боевики концентрируют силы именно вблизи этих участков
И, кстати, где был неутомимый Билецкий, когда по Золотому дефилировал депутат Госдуры РФ в сопровождении кацапских военных?
Не говоря о полиции и СБУ, которые клялись, что в Золотом все под контролем Украины.