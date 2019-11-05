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Все про:Правоохоронні органи (350) розслідування (1569) Труба (161) Кирило Тлявов (21)

 Брифінг Труби за результатами розслідування вбивства 5-річного Кирила Тлявова: "Зброю так і не знайшли". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Правоохоронці провели огляд всіх занедбаних будівель і водойм, однак так і не знайшли пістолет, з якого випустили кулю, що поцілила в 5-річного Кирила Тлявова в Переяславі.

Про це під час брифінгу повідомив директор ДБР Роман Труба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

"Ми не знайшли зброю, хоча для цього було зроблено все можливе", - сказав він.

Водночас, відсутність зброї не вплинула на результати розслідування, запевнив Труба.

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Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб.

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Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3157924
 
 
 Топ коментарі
 
А оно Портнову надо? Это шо его мальчика убили?
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та не шукав його ніхто. мент мента не здасть
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Тіло є, а діла нема... Ото така фігня, малята.
Нє хадітє дєті в полє пагулять,
В полє вас ментята могт пострєлять.
Брифинг Трубы по результатам расследования убийства 5-летнего Кирилла Тлявова: "Оружие так и не нашли" - Цензор.НЕТ 6963
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та не шукав його ніхто. мент мента не здасть
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труба ***** портнова, дальше можно не продолжать.
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А оно Портнову надо? Это шо его мальчика убили?
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А яйца в двери пробовали? Или хотя бы валенок с утюгом?
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значит, не менты убили. их, я думаю, уже так отпрессовали, что они все бы рассказали, если бы знали. Брифинг Трубы по результатам расследования убийства 5-летнего Кирилла Тлявова: "Оружие так и не нашли" - Цензор.НЕТ 7497
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Значить менти - бо знали як ховати і що говорити.
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Тіло є, а діла нема... Ото така фігня, малята.
Нє хадітє дєті в полє пагулять,
В полє вас ментята могт пострєлять.

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Если менты не умеют обращаться с оружием, то что говорить о пересичных.
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Предлагаю бороться за закон об оружии .
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Пальцы в дверь и признаются, где оружие, только никто не желает знать, где оно делось.
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просто дно и менты и поиск писталета
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Мальчика убили 2 отморозка полицейских и им за это ничего не будет ибо они правоохранители. В Украине все гибридное: война гибридная, полицейские гибриды, совесть гибридная... Я тебе просто не могу представить чтобы офицер полиции в Германии что то подобное сделал. Вот такие правоохранители в Украине живут за счет налогоплательщиков. Вот такая Европа: "Капитан Нацгвардии металической палкой избил до полусмерти мужчину, а после расстрелял из травмата: По сообщению "Киев Оперативный" избивал и стрелял Руслан Томашов, капитан Национальной гвардии Украины.

На видео, обнародованном полицией видно, как мужчина избивает лежащего на земле человека трубой, а затем в него стреляет несколько раз из пистолета. В это же время из окна слышны крики женщины: "Руслан, ну он уже умер. Ты что дурак? Он не дышит! Ты дебил? Руслан, вызывай скорую"." .. И ему дали "хулиганку".
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Ага ,не нашли - мусора его утопили по частям ...
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Ни в коем разе не защищаю эту пьющую мразь в погонах. Очень хорошо отношусь к настоящим людям в форме. Но ни в одном правовом государстве никого бы не осудили без оружия. Из этого дела видно одно, правоохранители слабаки.
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Да это дно , т.е. никого не накажут😎 Тут токо вариант скинуться и заказать этих уродов которые стреляли 😖
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да проще все, не идут на сделку со следствием, значит по максимуму...во всяком случае на Западе так...
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А во чуть выше написали шо "без оружия" даже на Западе - хрен кого посадят.... х.з., но по-моему соврамши.
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бред выше написали...на собственной шкуре испытал...
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Шапошников говорит что Авакян - "солнцевский" бандит. Я еще подумал - а как ему руку пожимают в Европе то? Хоть бы кто демонстративно отказался от встречи. Может уважают то шо он православный?(сочувствуют человеку)
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А киздить тех кто там был,не думали,сразу б раскололись,Труба мудак
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... И от всякого, кому дано много, много и потребуется; и кому много вверено, с того больше взыщут.Лука 12:48
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плохо спрашивали...отдайте на два часа родителям мальчика.- скажет
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Допоки не виженем цього мудака, в країні діла не буде
Брифінг Труби за результатами розслідування вбивства 5-річного Кирила Тлявова: "Зброю так і не знайшли" - Цензор.НЕТ 3191
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