 Брифінг Труби за результатами розслідування вбивства 5-річного Кирила Тлявова: "Зброю так і не знайшли". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Про це під час брифінгу повідомив директор ДБР Роман Труба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.
"Ми не знайшли зброю, хоча для цього було зроблено все можливе", - сказав він.
Водночас, відсутність зброї не вплинула на результати розслідування, запевнив Труба.
Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб.
Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.
Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.
Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.
Нє хадітє дєті в полє пагулять,
В полє вас ментята могт пострєлять.
На видео, обнародованном полицией видно, как мужчина избивает лежащего на земле человека трубой, а затем в него стреляет несколько раз из пистолета. В это же время из окна слышны крики женщины: "Руслан, ну он уже умер. Ты что дурак? Он не дышит! Ты дебил? Руслан, вызывай скорую"." .. И ему дали "хулиганку".