 Держбюджет-2020 дірявий, як стара рибацька сітка: ні підвищень пенсій, ні підвищень зарплат, - нардеп Гончаренко. ВIДЕО

Про це заявив у своєму відеозверненні на сторінці в мережі Facebook народний депутат (фракція "Європейська Солідарність") Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Мільйони українців чекали від ЗЕ та його команди бюджету "золотої рибки", а реально отримують бюджет "розбитого корита". Мінімальна пенсія не зросте з початку року, а з 1 липня зросте на 74 гривні. Мінімальна зарплата - зростання мінімальне"
"Подивімося на зарплати вчителів, яким за постановою уряду мали підняти зарплати від 20% до 70%. Реально заклали інфляцію +2%, ну, тобто взагалі нічого, жодного зростання зарплат учителям. Те саме у військових, те саме за всіма напрямками", - зазначив Гончаренко.
Він нагадав, що Зеленському в спадок від команди Порошенка дісталася економіка, яка демонструвала зростання кілька років поспіль. Натоміть бюджет другої половини цього року вже демонструє різке падіння.
"Розлякали інвесторів, третій найбільший платник податків в Україні British American Tobacco призупинив своє виробництво і результати ми вже маємо. У вересні падіння промвиробництва, довелося урізати бюджет на 2019 рік, падіння надходжень від митниці тощо. Падіння, падіння, падіння... ну і в підсумку такий бюджет, дірявий, як стара рибацька сітка", - продовжив нардеп.
"Звичайно, ми будемо боротися, вносити правки і намагатися відстоювати важливі для України питання - і безпеки, і соціальних виплат. Але це буде дуже важко з таким урядом технократів, який привів до влади Зеленський", - наголосив Гончаренко.
https://www.youtube.com/watch?v=B3DQJEx7iNQ
леха отчаянно хочет быть полезным,т.к. к мертветчуку-рабиновичу его не приняли,а "пЕс" на ладан дышит.
гаВчеренко а как тебе ЭТО????...ЧЕМ занимаются депутаны песА.
лехой в Одессе брезгуют.
Ой, забув додати. Дякую петре, дякую. Уклонююсь п####ру.
Тільки за ще дякую до тепер хєр хто знає.
Ну давай, продовжуй дякувати за корупцію та ніщебродство народу, до чого привів твій мародер.
8-ми відсоткова пігулька тут розкомандувалась.
Зеленый-презеленый, наш Уотергейт. Часть первая.
Первичной реакцией на скандал вокруг голосования группы депутатов от правящей партии Зеленского, касающийся их голосования в бюджетном комитете ВР (председатель Гетманцев "Слуга народа"), было осознание высшим руководством режима Зеленского факта наличия достаточно большой неконтролируемой группы депутатов "Слуги народа" внутри партии.
Мирится с этим Зеленский явно не желал и немедленно дал указание САПу открыть предварительное производство, а руководству фракции устроить показательную сдачу обследований для депутатов. Показательность расправы должна была продемонстрировать непреклонное непринятие этого положения Зеленским и демонстративно запугать внутрипартийную оппозицию.
Но первые же доклады Корниенко о ситуации, а потом и звонки Холодницкого привели к панической реакции Зеленского и его полному развороту в позиции с указанием спускать все на тормозах.
Дело в том, что Корниенко прекрасно знал кто именно предлагал депутатам деньги, а Зеленский уж никак не мог позволить себе светить этих людей в каких бы то ни было скандалах. Понимая, что первое что спросят у него по возвращении из Японии будет вопрос о коррупции в "СН", он решил сделать паузу в Золотом , где успешно создал себе еще одну проблему.
Но худа без добра не бывает, в обсуждении хамства президента народ как то начал подзабывать о коррупции. А тем временем страсти там разгорались нешуточные. В игру внезапно вступило СБУ и рано поутру задержало шесть человек подозреваемых в причастности к попытке подкупа членов парламентского комитета по финансам и налогам.
В общем все просто, пока Холодницкий чесал репу соображая что же делать, СБУ просмотрев видеоматериал из ВР Украины определило героев дня. Товарищи такого поворота событий явно не ожидали, потому в руки СБУ попало все возможные носители информации которые некоторые дураки носят с собой и используют для записи разговоров с другими дураками.
Именно с этих записей СБУ узнало о том, что г-н Корниенко (первый заместитель главы фракции СН, фактически ее руководитель) не просто знал о фактах попыток подкупа депутатов, но и знал все подробности и фамилии. Но СБУ не знало главного... Главное знал Корниенко ...
Задержанные персонажи - это это группа товарищей, которые за деньги, лоббируют в кулуарах ВР решение определенных вопросов. В США это называется "лоббизмом" и регулируется законом. У нас это называется коррупцией и регулируется уголовным кодексом. Несмотря на это, это явление существовало всегда и деньги там крутятся немалые.
Все они числятся "помощниками депутатов на общественных началах". Депутат просто получает определенную сумму и больше никогда их не видит и никого отношения к их деятельности не имеет. Корочка - просто пропуск на рабочее место. Узнав, что среди задержанных есть внештатный помощник одного депутата от ОБЗЖ, Корниенко впал в дикий шок и в ужасе сообщил это Зеленскому. дело в том, что СБУ не зная (или зная?) задержало представителя главного донора "Слуги народа".
Мы не раз писали, что партия Зеленского испытывает дичайшие проблемы с деньгами. Положение еще более ухудшается тем , что Коломойский свою часть депутатов худо-бедно, но финансирует (1,5-3 тысячи долларов в месяц).
Президентская же часть фракции СН испытывает все прелести нищего существования за жалкие 40 тысяч гривен в месяц и законно ропщет... И вот в последний месяц на фракцию полился благодатный дождь финансирования позволивший депутатам хоть немного свести концы с концами... Приход этого полумиллиона вечнозеленых не касался вопроса в ВР, а был просто первым взносом за теплое место от хорошего высокого человека. И вот теперь его представитель , который собственно и "лоббировал" это благородное дело, улетел в застенки СБУ , пытаясь помочь бедным депутатам стать еще более богатыми. Неудобно как то получилось.Обсуждать взаимоотношения Зеленского и Баканова в этой статье мы не будем. Для полного понимания советуем ознакомиться с этим (Цена спасения ).
Скажем только одно - Баканов выстоял в противостоянии с Зеленским\Коломойским и ведет свою игру.
Зеленский пытается контатаковать, но указ №774 / 2019 от 25 октября , был не к месту и не вовремя
Корниенко с Арахамией успели уговорить четырех депутатов собирающихся свидетельствовать в САП этого не делать, или по крайней мере не узнавать с кем говорили, но видео то в СБУ ...
Пока Зеленский с Корниенко и Холодницким пытались сообразить на троих, СБУ вытряхнуло из перепуганных "лоббистов" такой объем информации, что в ней можно утопить не точто Корниенко с Разумковым, а всю фракцию этих зеленых недоразумений.
Зеленский должен смириться, что главным выгодополучателем стало СБУ у которой теперь есть просто убойный компромат на руководство фракции СН в Раде.
У Зеленского выбора нет. Дальнейшее расследование может вылиться в грандиозный скандал, даже без сбушных подробностей.
Но... уже целая структура с мощным ресурсом СМИ вступила в игру...
Но и это еще не все
Новая линия разлома внутри фракции "Слуг народа" - законопроект №1210, который Зеленский определил как неотложный. Речь идет о изменениях в Налоговый кодекс, с целью добиться налогообложения владельцев оффшорных компаний и декларирования их доходов в Украине, с взыманием с них налога на прибыль для физических лиц. Это уже прямой удар по Коломойскому..
С одной стороны, Зеленский до дрожи в коленках боится трогать Коломойского прекрасно понимая, что с возможностями "1+1" и темой "выплат в конвертах зарплаты фракции" Коломойский может запросто сравнять с землей его рейтинг.
С другой стороны, он понимает что бездействие приведет к полному переходу контроля за депутатской фракцией в руки Коломойского.
Вопрос с 1210 не решен. Зеленский колеблется, Разумков против, Гетманцев настаивает.
Будем ждать развития сюжета.
Ми еще вернемся к этой захватывающей теме.
"Мы понимали, что верхи были вне себя.
Мы просто не знали что они так и не вернулись..."
(с) tZE inform
За сутки по нам прокатились все возможные и невозможные виды атак. 18 наименований учреждений и подразделений. как говорили в одном фильме "...любые организации на три буквы - все там", даже латвийский Интерпол и две бот-сети из Европы (но это россияне). Мы еще узнаем что они там наплели латышам ... Паралельно была сменена система электронного слежения? мониторинга и видеофиксации в администрации и кабмине.
Когда стал ясен масштаб атаки, руководство скомандовало "Отойти и залечь" Группа мониторинга только отслеживала ситуацию. В какой то момент штаб атакующих резко сменил тактику и начал мониторинг источников энергопотребления в совместимости с мониторингом трафика. Мы так понимаем они просто решили как в анекдоте "... давай твою ловить" - и накрыли три майнинговых фермы (одну в "Укрзализныце" и два каких то сильно хитрых казино.Не знаем сколько уж они скосили, но государству задействование вот этого всего против нас обоiлось государству как минимум пару миллионов гривен.
Причина истерики понятна - партия Зеленского истерически вопящая о "коррумпированном режиме Порошенко" сама оказалась пристанищем коррумпированных лиц и местом коррупционных сделок.
Ну так как долг платежом красен, мы называем фамилию упоминаемого нами "спонсора" - знакомьтесь - Алексей Чернышев, совладелец супермаркетов "Фуршет", большой специалист по "коммерческой недвижимости", ближайший соратник вице-президента International Council of Jewish Parliamentarians, депутата от ОПЗЖ Александра Фельдмана.
Это его первичный взнос в полмиллиона зеленых спас бедствующих "слуг народа" от падения в нищету . Во сколько ему обошлась вообще должность руководителя киевской ОГА еще предстоит узнать.
Но в этой истории есть интересный нюанс. Люди внимательно следящие за голосованием в Верховной Раде уже обратили внимание на факт периодичного и уже достаточно частого провала голосования за даже пустяковые вопросы, по причине отсутствия голосой от "Слуг народа". Табло выбивает обычно цифру 218-219 человек. Фактически речь идет о блокировке голосования группой Коломойского в приблизительном составе 35-36 человек. После такого повторяется одна и та же картинка - Арахамия бежит к ОПЗЖ и тедают 10-15 голосов спасающих голосование. Все эти голоса - это голоса т.н. "группы Фельдмана-Рабиновича". Этакий внутриеврейский междуусобобойчик - группа Зеленский-Фельдман-Рабинович против группы Коломойского.
Нельзя сказать, что такая ситуация сильно нравится группе Медведчука, вошедшего в жестокий клинч в Зеленским. В ВР открыто уже вспыхивают скандалы между депутатами различных групп ОПЗЖ, но факт прямой поддержки Зеленского частью ОПЗЖ - уже факт политического противостояния в Украине.
СБУ отпустила на все четыре стороны задержанных ими "лоббистов". Предъявить им собственно нечего, информация получена, а вскрывать факт прослушки их переговоров с депутатами, видимо еще кому то кажется преждевременным. В общем огромный компромат лег в папки "пригодится".Остаются вопросы по открытым делам специализированной антикоррупционной прокуратуры по делам членов партии "Слуга народа". Позиция Зеленского очень характерна - партию Зеленский упорно гонит к новым высотам замазывания в собственные проблемы, фактически превращая ее в расходный материал. Именно по его распоряжению партия "Слуга народа" решила нанять адвокатов для представления интересов своих нардепов, подозреваемых в возможном получении взяток, в правоохранительных органах. Большинство "членов" этой партии даже не подозревает катастрофические последствия этого шага.
Мы уже упоминали об этом,разъясняем еще раз. В далеком штате Делавэр, в грозном учреждении именуемом Канцлерским судом штата Делавэр, в рамках специального законодательства, созданного для борьбы с организованной преступностью, именуемым актом "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act", рассматривается дело имеющее прямое отношение к Зеленскому. Так как дело открытое министерством юстиции США (мы писали) о незаконном финансировании связанных с выборами мероприятий, уже затребовано в суд, то вариант изложенный нами уже дано "Лечь спать членом партии президента, а проснуться членом "преступной ассоциации" - это вполне реальный вариант для "слуг народа".
А уж с откровенными попытками помочь адвокатами попавшим в коррупционные дела членам партии - с точки зрения этого суда, будет трактоваться однозначно как свидетельство существования "преступной ассоциации". Ума нет, хоть читайте что вам пишут....
Сообщение от 26.06.2019 г Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html
Сообщение от 09.08.2019 г. Хроника одного Президента .. (обновление)
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Кто там? Министерство юстиции США ! https://timeze2019.blogspot.com/2019/08/blog-post_4.html
Мы с интересом следим за развитием событий.