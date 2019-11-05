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 Політика України, Економіка
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Все про:держбюджет (244) Гончаренко (213)

 Держбюджет-2020 дірявий, як стара рибацька сітка: ні підвищень пенсій, ні підвищень зарплат, - нардеп Гончаренко. ВIДЕО

Проєкт бюджету-2020 року, представлений прем'єром Гончаруком, стане жорстким розчаруванням для мільйонів українців, які чекали обіцяного суттєвого поліпшення свого життя.

Про це заявив у своєму відеозверненні на сторінці в мережі Facebook народний депутат (фракція "Європейська Солідарність") Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Мільйони українців чекали від ЗЕ та його команди бюджету "золотої рибки", а реально отримують бюджет "розбитого корита". Мінімальна пенсія не зросте з початку року, а з 1 липня зросте на 74 гривні. Мінімальна зарплата - зростання мінімальне"

"Подивімося на зарплати вчителів, яким за постановою уряду мали підняти зарплати від 20% до 70%. Реально заклали інфляцію +2%, ну, тобто взагалі нічого, жодного зростання зарплат учителям. Те саме у військових, те саме за всіма напрямками", - зазначив Гончаренко.

Він нагадав, що Зеленському в спадок від команди Порошенка дісталася економіка, яка демонструвала зростання кілька років поспіль. Натоміть бюджет другої половини цього року вже демонструє різке падіння.

"Розлякали інвесторів, третій найбільший платник податків в Україні British American Tobacco призупинив своє виробництво і результати ми вже маємо. У вересні падіння промвиробництва, довелося урізати бюджет на 2019 рік, падіння надходжень від митниці тощо. Падіння, падіння, падіння... ну і в підсумку такий бюджет, дірявий, як стара рибацька сітка", - продовжив нардеп.

"Звичайно, ми будемо боротися, вносити правки і намагатися відстоювати важливі для України питання - і безпеки, і соціальних виплат. Але це буде дуже важко з таким урядом технократів, який привів до влади Зеленський", - наголосив Гончаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держбюджет-2020 є бюджетом проїдання, залежним від МВФ: немає ні 40% зростання ВВП, ні 1 млн робочих місць, ні $50 млрд інвестицій, які обіцяли, - нардепка від "Голосу" Клименко

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3157898
 
   
 Топ коментарі
 
Ничего страшного. В "Сватах" и "слуге народа" еду покажут и таблетки.
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Отправьте туда Дубинского с Кивой, чтобы выгнали обратно.
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Та ти туди й шарія затулиш, дай тобі волю. Хоча, Дубінського туди можно відправити- буде спілкуватися зі зливними бачками!
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Не вижу ничего весёлого. Один из немногих людей, которые пытались хоть что-то сделать... хотя , согласно Конституции - это обязанность гражданина...
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Ні, ну я згоден, що й повії теж виконують якусь функцію, але до чого це виносити широкому загалу?
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Цьому євросолу хтось обіцяв дірку заштопать? Держбюджет-2020 дірявий, як стара рибацька сітка: ні підвищень пенсій, ні підвищень зарплат, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 3783
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"Державне бюро розслідувань відкрило справу проти звільнених українських моряків з подачі агентів впливу Росії та за заявою Андрія Портнова" -пуйло,зекретин же старается как бессмертный...
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Гончаренко - лжец,проходимец, бессовестный циник, поехавший на всю голову сектант и вор, воровавший деньги, пожертвованные в 2014-15 годах благотворительными организациями Евросоюза на некоторые гуманитарные проекты в Украине и в том числе на помощь в покупке обмундирования для ВСУ . Но он еще надеется, что ближайшие 5 лет он проживет как сыр в масле.
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Я извиняюсь, а тот кто обещал зарплату учителям в 4000 евро, он - кто?
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А вы так много на повышали, что с трудом в Раду попали.
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дЫрявое побрехло решило о себе напомнить.
леха отчаянно хочет быть полезным,т.к. к мертветчуку-рабиновичу его не приняли,а "пЕс" на ладан дышит.
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Украдите его насовсем , надоел этот клоун
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Который? У нас их целая ВР, плюс ОП, да ещё и КМ... И все, клоуны - профессионалы
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А что не так? Этот хоть обещания выполняет в отличии от Янелоха пейсатого.
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Пам'ятка: За антиукраїнську діяльність прийдеться відповідати!!!
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Да, давайте повысим пенсии и зарплаты и будем печатать деньги и брать в долг дальше.
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А шо же ты падло орал криком на Пороха за зарплаты и пенсии? А? методички кремля трусы жали?
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і у кого ви запитуєте? у гончаренко, який 9 років був у ригах?))
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Посбособствовали получению под зад коленом мохнорылому любителю проституток. А тебя чего морщит, зедебил? Кстати, такой "достоверный источник информации" обычно в параше висит между кацапскими "Правда" и "Известия". Привет Палице от Коломойского передавай, Кукиш.
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Я поважаю Олексія - він гідно представляв Україну у Європі і мало не єдиний в країні виграв вибори у себе на окрузі у зеленої пошесті. Зебілів це бентежить - тому вони психують.
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за що його поважати, прошу? За 9 років в Партії Регіонів? у нього ніс по вітру, тільки на цей раз не пофартило підлизатися
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В чем заключаеися "нос по ветру", зедебил? В том что он в оппозиции? Нос по ветру - это у прихлебателей Буратины. Настолько "по ветру", что даже от себя не слышат вони зеленого говна.
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у себя на округе???? Держбюджет-2020 дірявий, як стара рибацька сітка: ні підвищень пенсій, ні підвищень зарплат, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 5074 Держбюджет-2020 дірявий, як стара рибацька сітка: ні підвищень пенсій, ні підвищень зарплат, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 5074....в Подильском р-не Од.обл.
лехой в Одессе брезгуют.
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А как Буратиной брезгуют в Одессе... Тебе, Кукиш, не рассказывали?
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Зе-депутат там був навіть третім - Льоха відкрив людям очі, засцяні зеленою сечою.
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то Янукович воровал, то пять лет крали и зарабатывали на АТО, а сейчас бюджет надо хороший? Деньги не откуда не могут взяться, сейчас самый главный момент разобраться кто и сколько, а главное как перечисляют налоги, там можно пополнить бюджет упущенными налогами
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Как это неоткуда взяться деньгам? Зедебилы орали, что все деньги крадет Порошенко. По 15 млрд. в год, почти 80 за всю каденцию, и тут "опа!" опять денег нет. Т.е. либо Порощенко не воровал, либо зелебобики спиз..ли все так и не начав работать.
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Ну так що, зебіли ... Пожили ви в "епоху бідності" , тепер потрібно і честь мати - будете жити без пенсій і зарплат. Зате з бубочкою на голівці 😃
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Петя победит в первом туре, будет дефолт, доллар по 100 и путин нападет. Да порохосрань? Узбогойся со своими последующими вангованиями. Слишком вы тупые, чтобы что-то предвидеть.
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Дякую. Дякую.

Ой, забув додати. Дякую петре, дякую. Уклонююсь п####ру.

Тільки за ще дякую до тепер хєр хто знає.
Ну давай, продовжуй дякувати за корупцію та ніщебродство народу, до чого привів твій мародер.
8-ми відсоткова пігулька тут розкомандувалась.
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Ти був у запої? Навіть упороті зебіли вже стидаються оперувати процентами - поховали зе-значки і б"ють морди один одному за те що голосували за зе.
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Зато вы напредвидили, гниды кремлевские.
Зеленый-презеленый, наш Уотергейт. Часть первая.

Первичной реакцией на скандал вокруг голосования группы депутатов от правящей партии Зеленского, касающийся их голосования в бюджетном комитете ВР (председатель Гетманцев "Слуга народа"), было осознание высшим руководством режима Зеленского факта наличия достаточно большой неконтролируемой группы депутатов "Слуги народа" внутри партии.
Мирится с этим Зеленский явно не желал и немедленно дал указание САПу открыть предварительное производство, а руководству фракции устроить показательную сдачу обследований для депутатов. Показательность расправы должна была продемонстрировать непреклонное непринятие этого положения Зеленским и демонстративно запугать внутрипартийную оппозицию.
Но первые же доклады Корниенко о ситуации, а потом и звонки Холодницкого привели к панической реакции Зеленского и его полному развороту в позиции с указанием спускать все на тормозах.

Дело в том, что Корниенко прекрасно знал кто именно предлагал депутатам деньги, а Зеленский уж никак не мог позволить себе светить этих людей в каких бы то ни было скандалах. Понимая, что первое что спросят у него по возвращении из Японии будет вопрос о коррупции в "СН", он решил сделать паузу в Золотом , где успешно создал себе еще одну проблему.
Но худа без добра не бывает, в обсуждении хамства президента народ как то начал подзабывать о коррупции. А тем временем страсти там разгорались нешуточные. В игру внезапно вступило СБУ и рано поутру задержало шесть человек подозреваемых в причастности к попытке подкупа членов парламентского комитета по финансам и налогам.
В общем все просто, пока Холодницкий чесал репу соображая что же делать, СБУ просмотрев видеоматериал из ВР Украины определило героев дня. Товарищи такого поворота событий явно не ожидали, потому в руки СБУ попало все возможные носители информации которые некоторые дураки носят с собой и используют для записи разговоров с другими дураками.
Именно с этих записей СБУ узнало о том, что г-н Корниенко (первый заместитель главы фракции СН, фактически ее руководитель) не просто знал о фактах попыток подкупа депутатов, но и знал все подробности и фамилии. Но СБУ не знало главного... Главное знал Корниенко ...
Задержанные персонажи - это это группа товарищей, которые за деньги, лоббируют в кулуарах ВР решение определенных вопросов. В США это называется "лоббизмом" и регулируется законом. У нас это называется коррупцией и регулируется уголовным кодексом. Несмотря на это, это явление существовало всегда и деньги там крутятся немалые.
Все они числятся "помощниками депутатов на общественных началах". Депутат просто получает определенную сумму и больше никогда их не видит и никого отношения к их деятельности не имеет. Корочка - просто пропуск на рабочее место. Узнав, что среди задержанных есть внештатный помощник одного депутата от ОБЗЖ, Корниенко впал в дикий шок и в ужасе сообщил это Зеленскому. дело в том, что СБУ не зная (или зная?) задержало представителя главного донора "Слуги народа".
Мы не раз писали, что партия Зеленского испытывает дичайшие проблемы с деньгами. Положение еще более ухудшается тем , что Коломойский свою часть депутатов худо-бедно, но финансирует (1,5-3 тысячи долларов в месяц).

Президентская же часть фракции СН испытывает все прелести нищего существования за жалкие 40 тысяч гривен в месяц и законно ропщет... И вот в последний месяц на фракцию полился благодатный дождь финансирования позволивший депутатам хоть немного свести концы с концами... Приход этого полумиллиона вечнозеленых не касался вопроса в ВР, а был просто первым взносом за теплое место от хорошего высокого человека. И вот теперь его представитель , который собственно и "лоббировал" это благородное дело, улетел в застенки СБУ , пытаясь помочь бедным депутатам стать еще более богатыми. Неудобно как то получилось.Обсуждать взаимоотношения Зеленского и Баканова в этой статье мы не будем. Для полного понимания советуем ознакомиться с этим (Цена спасения ).
Скажем только одно - Баканов выстоял в противостоянии с Зеленским\Коломойским и ведет свою игру.
Зеленский пытается контатаковать, но указ №774 / 2019 от 25 октября , был не к месту и не вовремя

Корниенко с Арахамией успели уговорить четырех депутатов собирающихся свидетельствовать в САП этого не делать, или по крайней мере не узнавать с кем говорили, но видео то в СБУ ...

Пока Зеленский с Корниенко и Холодницким пытались сообразить на троих, СБУ вытряхнуло из перепуганных "лоббистов" такой объем информации, что в ней можно утопить не точто Корниенко с Разумковым, а всю фракцию этих зеленых недоразумений.
Зеленский должен смириться, что главным выгодополучателем стало СБУ у которой теперь есть просто убойный компромат на руководство фракции СН в Раде.

У Зеленского выбора нет. Дальнейшее расследование может вылиться в грандиозный скандал, даже без сбушных подробностей.

Но... уже целая структура с мощным ресурсом СМИ вступила в игру...

Но и это еще не все

Новая линия разлома внутри фракции "Слуг народа" - законопроект №1210, который Зеленский определил как неотложный. Речь идет о изменениях в Налоговый кодекс, с целью добиться налогообложения владельцев оффшорных компаний и декларирования их доходов в Украине, с взыманием с них налога на прибыль для физических лиц. Это уже прямой удар по Коломойскому..

С одной стороны, Зеленский до дрожи в коленках боится трогать Коломойского прекрасно понимая, что с возможностями "1+1" и темой "выплат в конвертах зарплаты фракции" Коломойский может запросто сравнять с землей его рейтинг.
С другой стороны, он понимает что бездействие приведет к полному переходу контроля за депутатской фракцией в руки Коломойского.
Вопрос с 1210 не решен. Зеленский колеблется, Разумков против, Гетманцев настаивает.
Будем ждать развития сюжета.

Ми еще вернемся к этой захватывающей теме.
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Да ,зато при соевых бюджетах народ не знал куда бабло девать ...
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Нужно этого Гончаренко насильно заставить изменить свою фамилию на Гондонов или Гондоненко. Узнаваемость повысится в разы. Носить голову, у которой всегда выражение презерватива и иметь фамилию Гончаренко это какой-то нонсенс.
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Потрохобецили візжать, значить все норм. Потрошенко кинув військових, яким обіцяв підняти на 30 відсотків зарплату, і не підняв, і лише нове керівництво у відношенні військових виконує обіцяне що дав минулий гідрант і не зробив.
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Якщо ти кацап - то все норм. А якби був українцем згорів би від сорому. Держбюджет-2020 дірявий, як стара рибацька сітка: ні підвищень пенсій, ні підвищень зарплат, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 7995
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Не, это зелебобики конченные здесь все оправдываются и оправдываются за своего тупого, злобного марионетку-наркомана и фсб-шного агента клована. Как только публикация, коих здесь большинство ,идет о полной жопе зеленодрысных тварей- так их и нет в комментах. Как только кто-то из нормальных начинает писать о зеленой шмаркле монике нелох- так тут оживление в рядах зеленоопой и кремлевских ботоферм. Бубочку защищают! бобочку же обижают! Его, вашего бубочку бог обидел на всю голову! А вы визжите на его защиту, кремлевские блазни, как будто вам ногу режут. Голову лечите, убогие!
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этот бывший рыг вдруг стал пцюшком-петушком - совпадение - не думаю!!!!))
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Я так зрозумів, що автор цього коментарю не отримує а ні заробітної платні, а ні пенсії. Не зрозуміло лише, а з чого він живе 😕
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Какой старательный парнишка, этот Лёша Гончаренко ...
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Зеленый-презеленый, наш Уотергейт. Часть вторая.

"Мы понимали, что верхи были вне себя.

Мы просто не знали что они так и не вернулись..."
(с) tZE inform

За сутки по нам прокатились все возможные и невозможные виды атак. 18 наименований учреждений и подразделений. как говорили в одном фильме "...любые организации на три буквы - все там", даже латвийский Интерпол и две бот-сети из Европы (но это россияне). Мы еще узнаем что они там наплели латышам ... Паралельно была сменена система электронного слежения? мониторинга и видеофиксации в администрации и кабмине.
Когда стал ясен масштаб атаки, руководство скомандовало "Отойти и залечь" Группа мониторинга только отслеживала ситуацию. В какой то момент штаб атакующих резко сменил тактику и начал мониторинг источников энергопотребления в совместимости с мониторингом трафика. Мы так понимаем они просто решили как в анекдоте "... давай твою ловить" - и накрыли три майнинговых фермы (одну в "Укрзализныце" и два каких то сильно хитрых казино.Не знаем сколько уж они скосили, но государству задействование вот этого всего против нас обоiлось государству как минимум пару миллионов гривен.
Причина истерики понятна - партия Зеленского истерически вопящая о "коррумпированном режиме Порошенко" сама оказалась пристанищем коррумпированных лиц и местом коррупционных сделок.
Ну так как долг платежом красен, мы называем фамилию упоминаемого нами "спонсора" - знакомьтесь - Алексей Чернышев, совладелец супермаркетов "Фуршет", большой специалист по "коммерческой недвижимости", ближайший соратник вице-президента International Council of Jewish Parliamentarians, депутата от ОПЗЖ Александра Фельдмана.
Это его первичный взнос в полмиллиона зеленых спас бедствующих "слуг народа" от падения в нищету . Во сколько ему обошлась вообще должность руководителя киевской ОГА еще предстоит узнать.
Но в этой истории есть интересный нюанс. Люди внимательно следящие за голосованием в Верховной Раде уже обратили внимание на факт периодичного и уже достаточно частого провала голосования за даже пустяковые вопросы, по причине отсутствия голосой от "Слуг народа". Табло выбивает обычно цифру 218-219 человек. Фактически речь идет о блокировке голосования группой Коломойского в приблизительном составе 35-36 человек. После такого повторяется одна и та же картинка - Арахамия бежит к ОПЗЖ и тедают 10-15 голосов спасающих голосование. Все эти голоса - это голоса т.н. "группы Фельдмана-Рабиновича". Этакий внутриеврейский междуусобобойчик - группа Зеленский-Фельдман-Рабинович против группы Коломойского.
Нельзя сказать, что такая ситуация сильно нравится группе Медведчука, вошедшего в жестокий клинч в Зеленским. В ВР открыто уже вспыхивают скандалы между депутатами различных групп ОПЗЖ, но факт прямой поддержки Зеленского частью ОПЗЖ - уже факт политического противостояния в Украине.

СБУ отпустила на все четыре стороны задержанных ими "лоббистов". Предъявить им собственно нечего, информация получена, а вскрывать факт прослушки их переговоров с депутатами, видимо еще кому то кажется преждевременным. В общем огромный компромат лег в папки "пригодится".Остаются вопросы по открытым делам специализированной антикоррупционной прокуратуры по делам членов партии "Слуга народа". Позиция Зеленского очень характерна - партию Зеленский упорно гонит к новым высотам замазывания в собственные проблемы, фактически превращая ее в расходный материал. Именно по его распоряжению партия "Слуга народа" решила нанять адвокатов для представления интересов своих нардепов, подозреваемых в возможном получении взяток, в правоохранительных органах. Большинство "членов" этой партии даже не подозревает катастрофические последствия этого шага.
Мы уже упоминали об этом,разъясняем еще раз. В далеком штате Делавэр, в грозном учреждении именуемом Канцлерским судом штата Делавэр, в рамках специального законодательства, созданного для борьбы с организованной преступностью, именуемым актом "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act", рассматривается дело имеющее прямое отношение к Зеленскому. Так как дело открытое министерством юстиции США (мы писали) о незаконном финансировании связанных с выборами мероприятий, уже затребовано в суд, то вариант изложенный нами уже дано "Лечь спать членом партии президента, а проснуться членом "преступной ассоциации" - это вполне реальный вариант для "слуг народа".
А уж с откровенными попытками помочь адвокатами попавшим в коррупционные дела членам партии - с точки зрения этого суда, будет трактоваться однозначно как свидетельство существования "преступной ассоциации". Ума нет, хоть читайте что вам пишут....

Сообщение от 26.06.2019 г Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html
Сообщение от 09.08.2019 г. Хроника одного Президента .. (обновление)
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Кто там? Министерство юстиции США ! https://timeze2019.blogspot.com/2019/08/blog-post_4.html

Мы с интересом следим за развитием событий.
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это шо, Порошенко восстанавливает компартию? ))))))))
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