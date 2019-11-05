 Держбюджет-2020 дірявий, як стара рибацька сітка: ні підвищень пенсій, ні підвищень зарплат, - нардеп Гончаренко. ВIДЕО

Про це заявив у своєму відеозверненні на сторінці в мережі Facebook народний депутат (фракція "Європейська Солідарність") Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Мільйони українців чекали від ЗЕ та його команди бюджету "золотої рибки", а реально отримують бюджет "розбитого корита". Мінімальна пенсія не зросте з початку року, а з 1 липня зросте на 74 гривні. Мінімальна зарплата - зростання мінімальне"

"Подивімося на зарплати вчителів, яким за постановою уряду мали підняти зарплати від 20% до 70%. Реально заклали інфляцію +2%, ну, тобто взагалі нічого, жодного зростання зарплат учителям. Те саме у військових, те саме за всіма напрямками", - зазначив Гончаренко.

Він нагадав, що Зеленському в спадок від команди Порошенка дісталася економіка, яка демонструвала зростання кілька років поспіль. Натоміть бюджет другої половини цього року вже демонструє різке падіння.

"Розлякали інвесторів, третій найбільший платник податків в Україні British American Tobacco призупинив своє виробництво і результати ми вже маємо. У вересні падіння промвиробництва, довелося урізати бюджет на 2019 рік, падіння надходжень від митниці тощо. Падіння, падіння, падіння... ну і в підсумку такий бюджет, дірявий, як стара рибацька сітка", - продовжив нардеп.

"Звичайно, ми будемо боротися, вносити правки і намагатися відстоювати важливі для України питання - і безпеки, і соціальних виплат. Але це буде дуже важко з таким урядом технократів, який привів до влади Зеленський", - наголосив Гончаренко.

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