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Все про:розмитнення (108) Нефьодов (106) євробляхи (156) Ярошевич Олег (3)

 "Ми готові до рішучих дій", - глава "Автоєвросили" Ярошевич розкритикував калькулятор розмитнення "євроблях". ВIДЕО

Лідер громадської організації "Автоєвросила" Олег Ярошевич виступив з критикою створеного нещодавно калькулятора митної вартості "євроблях".

Свою позицію він висловив у відеозверненні на офіційних сторінках "євробляхерів" у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

Ярошевич зазначає, що глава митниці Максим Нефьодов, який став одним з ініціаторів створення згаданого калькулятора, не брав участі в розробці нового законопроєкту про "євробляхи". Водночас, заявляє глава "євробляхерів", коли документ уже розроблено і зареєстровано у Верховній Раді, то митники опублікували новий сервіс, який не має жодного стосунку до нового розробленого проєкту закону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держмитниця запускає калькулятор орієнтовної вартості розмитнення "євроблях", - Нефьодов

Ярошевич пояснює, що в калькуляторі теоретична митна вартість автомобіля розраховується на підставі обсягу двигуна - кількості "кубиків".

Він також переконаний, що новий сервіс митниці не пропонує дешевого розмитнення автомобілів, а навпаки, створений в інтересах лобістів автоімпортерів.

Ярошевич заявив, що Нефьодов має пояснити, для чого був створений згаданий калькулятор. В іншому разі він пообіцяв нові мітинги вже під стінами головного офісу Державної митної служби України з вимогою усунути Нефьодова з посади.

"Ми готові до рішучих дій. Ми готові йти і вимагати твоєї відставки", - заявив Ярошевич.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3157888
 
   
 Топ коментарі
 
Сожги свою телегу, сделай мир чище !
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Нехай ідуть мітингують, а поліція нехай з ними зробить що з ФОПами.
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Давно пора эту проблему решить окончательно и бесповоротно!Уже надоели хитроделанные борцуны
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зачем сжигать, тышь так за 10 грн. на запчасти отдать. Сделай легалам подарок "Ми готові до рішучих дій", - глава "Автоєвросили" Ярошевич розкритикував калькулятор розмитнення "євроблях" - Цензор.НЕТ 7718
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Та й на адроїді калькулятор стандартний фіговий, і у відоуз простенький ні косинусів, ні синусів не порахуєш. Явно програміст був слабким математиком.
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Ніт, у виндоус (начиная чуть ли не с виндоус 95) можно переклацнуть со "стандартного" на "инженерный" - и будет щчастье.
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Саме так. Але він, напевне, і не знає толком що таке синус
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Згадалося: "В военное время значение синуса может достигать трех и даже четьірех"
(класика з колекції мілітарних афоризмів)
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Нехай ідуть мітингують, а поліція нехай з ними зробить що з ФОПами.
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Душите земразей, долой налог на ввоз авто.
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Это раудует что зедауны в первую очередь идут катком по своему лохторату... за евробляхерами очередь таксистов😂
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дальше МАФы, рынок, маршрутки и другие очень ЗЕленые места.
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лохторат, это те, кто голосует за проворовавшуюся власть... например за пороха. Узнаешь себя, умка?
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Лохторат - это те, кто голосует за еврея-блазня, вдобавок еще и наркомана-кокаиниста
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Так пан Добкін молодший уже не при владі! То ти довго у запої був!)
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Давай пали уже свою тачку борцун "Мы готовы к решительным действиям", - глава "Автоевросилы" Ярошевич раскритиковали калькулятор растаможки "евроблях" - Цензор.НЕТ 8763 . Самые блин хитрожопые. Все кто хотел и мог, уже растаможился пол года назад.
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у них зе-хитрожопость .Зе хитрожопей хитрожопов оказался
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он хочет чтоб бляху молдован привез без документов с розовым бантиком и ещё немножко доплатили с бюджета за то что этот борец снезойдет на ней ездить "Мы готовы к решительным действиям", - глава "Автоевросилы" Ярошевич раскритиковали калькулятор растаможки "евроблях" - Цензор.НЕТ 5969
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Ну-ну, это тебе не при демократии ПП бастовать.
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Що знов "роботодавця" знайшов - чи не мародер шоколадний часом???
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Задолбали уже эти евробляхеры. Поработайте годик-другой и купите себе нормальную машину, а не тащите в страну всякий хлам. А хочется покупать дешевый хлам и тянуть его в Украину - платите налоги. Все правильно.
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100% при чем когда смотришь на приличные машины посвежей которые там стоят 7-10к и на неё растаможка выйдет полностью около 2к - 2.5к думаю вполне нормально. но нет они хотят взять за 500евро развалюху и за 100 растаможить бо 2-2.5 платить не выгодно
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А я хочу купить за 4,а растаможить за тысячу.Мне можно?Или я должен у тебя спросить?
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можно, но надо будет румынский паспорт сделать
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Если машина доехала до нас из Европы,то это не хлам,а обычная б/у машина.Все машины на дорогах Украины точно такие же б/у,ничем не отличаются.Почему эти хорошие,а те-хлам?
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На телеге тоже можно из Европы доехать. Везете сюда "обычные б/у машины" - платите налоги. Что тут непонятного? "Обычные б/у машины" из Европы обычно отличаются от нормальных (новых или с небольшим пробегом) уровнем выбросов вредных веществ в атмосферу, уровнем безопасности и уровнем износа, который часто является причиной их аварий.
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справа не в небажанні платити за розмитнення, а в вартості цого розмитнення і ПДВ, в результаті чого вартість машини значно змінюється, прчому може бути і в 2 рази.
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Ви бюджет 2020 бачили? Допоможіть своїм обранцям зробити його бездифіцитним своєю гривнею! За що вам префернції не платити податки? Євробляхєри - це усльішьте Донбас! всередині країни.
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хор імені шнурка вже готовий виконати черговий шедевр
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Пежо 206, стоимость 26000 грн, растаможить ещё 43 000 грн 😂😂😂
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сосед такой растамаживал в феврале для жены, растаможка вышла 2900уе так что вполне ещё вроде норм скинули
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решительный ты наш гАвеный чмошник недоношенной говносилы
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Калькулятор сломать - невелик труд. Но видимость это будет иметь решительную.
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Благодаря таким парням мы хоть медленно,но уверенно движемся в цивилизацию
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благодаря таким парням вы уверенно движетесь к тому, что даже те, кто исправно платит налоги, пошлет это дело к ****** матери....
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Трудно объяснять дебилам,что люди хотят платить налоги,но разумные налоги,а не грабительские
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Я тоже хочу платить "разумные" налоги.ПДФО не 18%,к примеру,а 5%.
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разумные налоги никак не связаны с мутными схемами. Вы сознательно пошли на это, а теперь хнычите про налоги. Вас, баранов, еще Мишико призывал объединиться и требовать от пороха реальных перемен, а не того, что вы тут клянчите. Зассали. Теперь сидите тихо, а лучше собирайте бабло и вперед, легализовать по-закону
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Решительно пердеть в лужу могут только эти жулики, надеюсь уже никаких отстрочек не будет и с нового года хлам на евробляхах будут забирать на штрафстоянку + болт с хитрой резьбой(штраф) для евросилунов
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та я сужу по Черновцах у нас уже было такое что каждая 3 машина ездила бляха, сейчас за целый день можно увидеть всего пару блях. Все кто хотел и мог растаможится бо доки в порядке, уже это сделали. Остальное сдали на разборку.
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нет денег - пешком ходи ! задолбали эти халявщики на ржавых вёдрах.
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Мочи Вова пидоров бляхеров...
Мочи...
Что бы с них перья летели..
И пох что эти дырявые на своих корчах, за тебя голосовали.
Дать этим недоумка под говно, что бы знали свое место...
Я за поднятие в три, нет, в 5 раз ...
Слава Зе, и куклусклану..
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Цей ганьбун вимагає такий закон щоб євробляхерам доплачували на вік машини.Щоб не приганяли дуже старих,держава повинна доплатити на новішу.
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Если машина дуже стара - но викид СО у неё в норме - не вижу вообще никаких причин гнобить и чморить её владельца, хай себе ездит наздоров'ячко.
А если двигло угашенное, и она коптит и смердит як іржавий Икарус перед смертю - такого владельца треба брать за дупу, и штрафовать по полной программе.
Но для цього треба техосмотр, а це дуже делікатна тєма.
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То нахера мені той бісів корупційний техогляд з за якихось хитродупих козлів котрі не виконують закони України. Не хочуть розмитнювать ,хай платять штрафи.
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Вы поймите , товарищи !
Если сейчас не поднять мыто в три-четыре раза , то нападёт Путин , и тогда он поднимет растаможку в десять раз !
И запретит нам собирать валежник и кизяки , и тогда нам вообще гаплык ...
Зима близко , товарищи !
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пуйло точно ни у кого не будет спрашивать
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каждый суслик строит из себя агронома))) что в этот раз спалит этот доморощеный рэволюционэр?
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Так уже прошло пол-года - а всё по-старому , по Пэдрински .
Никто не посажен , цены на газ всё те же , Запад всё так же требует реформ , тадепуты всё так же платят проституткам нашими деньгами .
Что , собственно , изменилось ???
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А те, що тепер зелені проститутки, не тільки крадуть наші гроші, а ще й здають державу Україна Х.йлу.
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Змінилося те що мудрий нарід обрав "найвеличнішого лідера сьогодення" ©.
Ну і найчеснішого.
І послав кривавого Свинобаригу.
Нарід мудрий, він знає що робить.
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как что? отдаём врагу собственные территории, послали нахрен в МВФ, антихуйловская коалиция трещит по швам, платим ***** за э/э, начались гонения на волонтёров и ветеранов. прогресс!
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ты долго спал, соя! Гонения на волонтёров и ветеранов начались ровно три года назад
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Всем троллям по берёзе, особо отличившимся по дубу.
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"...Ми готові до рішучих дій..."
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скинути блаЗЄнського, а потім обрати його знову? "Ми готові до рішучих дій", - глава "Автоєвросили" Ярошевич розкритикував калькулятор розмитнення "євроблях" - Цензор.НЕТ 8109
Хлопці, я так зрозумів, що вам хоч кимченир, аби зробив так, щоб ви не платили. Але проблема в тому, що саме популістам a la блаЗЄнський дуууууже потрібні гроші. І ви маєте йому допомогти саме грошима. "Ми готові до рішучих дій", - глава "Автоєвросили" Ярошевич розкритикував калькулятор розмитнення "євроблях" - Цензор.НЕТ 8109
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Очень рад за тупых "евробляхеров". Начали что-то понимать о прошедших "Ми готові до рішучих дій", - глава "Автоєвросили" Ярошевич розкритикував калькулятор розмитнення "євроблях" - Цензор.НЕТ 2753 выборах
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при свиновальце такого не было? и тарифы на растаможку были намного ниже?
А кто же это ввел такие тарифы???? может Зинка?
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Бляхеры против Зе да ладно вы шо это в самом деле 😂😂😂😂
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Клован и евробляхеров обдурил. Расходитесь зелохи.
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Агов бляхери! Приєднуйтесь до протестів ФОПів.
Тільки не забудьте плакати з написами "Я не Лох".
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пора принимать закон о запрете эксплуатации машин более 15-20 лет ( это с поправкой на нашу нищую страну), а бляхи завозить не старше 8 лет. хватить переть корыта ржавые
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Запретить вообще бляхи и тогда никакие калькуляторы не нужны. Хочешь кататься - растамаживай по полной и катайся.
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Бляхамуха сила😁 Як ви можете, це ж ваш ЗЕ, дайте йому 100 років😁
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Зеленский уже 40 часов не говорил, что он президент
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ох и дол -бы .. это не налоги это обдираловка должна быть доступная растаможка авто как странах Балтики. все равно рано или поздно евробляхи все поедут к нам больше просто некуда
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Й так курва сітуація дуже складна навколо Украіни ще ці тут з своіми євробляхами..
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Этот борец лучше бы предложил свой пример по пополнению бюджета путем справедливой растаможки. И справедливой не односторонне. А критиковать - не мешки ворочать, язык не устанет.
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Он дебил? Сервис - он именно сервис для того. чтобы можно было посмотреть онлайн текущее состояние дел. Измениться закон - изменят формулу на сайте.
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Давайте платiть, он ваш обранець немає за що данбас кормити. Впрягайтесь.
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опа на. там в потужном реформизме не только свиногнида южанина влезла еще и какой то ********** назаренка, ну и конечно свиновальц. Соя. начинайте блеять о мыролюбстве вашего рэбэ и его подельников.
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