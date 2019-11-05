 "Ми готові до рішучих дій", - глава "Автоєвросили" Ярошевич розкритикував калькулятор розмитнення "євроблях". ВIДЕО

Свою позицію він висловив у відеозверненні на офіційних сторінках "євробляхерів" у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.
Ярошевич зазначає, що глава митниці Максим Нефьодов, який став одним з ініціаторів створення згаданого калькулятора, не брав участі в розробці нового законопроєкту про "євробляхи". Водночас, заявляє глава "євробляхерів", коли документ уже розроблено і зареєстровано у Верховній Раді, то митники опублікували новий сервіс, який не має жодного стосунку до нового розробленого проєкту закону.
Ярошевич пояснює, що в калькуляторі теоретична митна вартість автомобіля розраховується на підставі обсягу двигуна - кількості "кубиків".
Він також переконаний, що новий сервіс митниці не пропонує дешевого розмитнення автомобілів, а навпаки, створений в інтересах лобістів автоімпортерів.
Ярошевич заявив, що Нефьодов має пояснити, для чого був створений згаданий калькулятор. В іншому разі він пообіцяв нові мітинги вже під стінами головного офісу Державної митної служби України з вимогою усунути Нефьодова з посади.
"Ми готові до рішучих дій. Ми готові йти і вимагати твоєї відставки", - заявив Ярошевич.
(класика з колекції мілітарних афоризмів)
Мочи...
Что бы с них перья летели..
И пох что эти дырявые на своих корчах, за тебя голосовали.
Дать этим недоумка под говно, что бы знали свое место...
Я за поднятие в три, нет, в 5 раз ...
Слава Зе, и куклусклану..
А если двигло угашенное, и она коптит и смердит як іржавий Икарус перед смертю - такого владельца треба брать за дупу, и штрафовать по полной программе.
Но для цього треба техосмотр, а це дуже делікатна тєма.
Если сейчас не поднять мыто в три-четыре раза , то нападёт Путин , и тогда он поднимет растаможку в десять раз !
И запретит нам собирать валежник и кизяки , и тогда нам вообще гаплык ...
Зима близко , товарищи !
Никто не посажен , цены на газ всё те же , Запад всё так же требует реформ , тадепуты всё так же платят проституткам нашими деньгами .
Что , собственно , изменилось ???
Ну і найчеснішого.
І послав кривавого Свинобаригу.
Нарід мудрий, він знає що робить.
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скинути блаЗЄнського, а потім обрати його знову?
Хлопці, я так зрозумів, що вам хоч кимченир, аби зробив так, щоб ви не платили. Але проблема в тому, що саме популістам a la блаЗЄнський дуууууже потрібні гроші. І ви маєте йому допомогти саме грошима.
А кто же это ввел такие тарифы???? может Зинка?
Тільки не забудьте плакати з написами "Я не Лох".