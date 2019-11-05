 "Ми готові до рішучих дій", - глава "Автоєвросили" Ярошевич розкритикував калькулятор розмитнення "євроблях". ВIДЕО

Свою позицію він висловив у відеозверненні на офіційних сторінках "євробляхерів" у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

Ярошевич зазначає, що глава митниці Максим Нефьодов, який став одним з ініціаторів створення згаданого калькулятора, не брав участі в розробці нового законопроєкту про "євробляхи". Водночас, заявляє глава "євробляхерів", коли документ уже розроблено і зареєстровано у Верховній Раді, то митники опублікували новий сервіс, який не має жодного стосунку до нового розробленого проєкту закону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держмитниця запускає калькулятор орієнтовної вартості розмитнення "євроблях", - Нефьодов

Ярошевич пояснює, що в калькуляторі теоретична митна вартість автомобіля розраховується на підставі обсягу двигуна - кількості "кубиків".

Він також переконаний, що новий сервіс митниці не пропонує дешевого розмитнення автомобілів, а навпаки, створений в інтересах лобістів автоімпортерів.

Ярошевич заявив, що Нефьодов має пояснити, для чого був створений згаданий калькулятор. В іншому разі він пообіцяв нові мітинги вже під стінами головного офісу Державної митної служби України з вимогою усунути Нефьодова з посади.

"Ми готові до рішучих дій. Ми готові йти і вимагати твоєї відставки", - заявив Ярошевич.