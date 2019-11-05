 Держбюджет-2020 передбачає 15,1 млрд грн на креативні індустрії і культуру, - Гончарук. ВIДЕО

"Протягом наступного року будемо стимулювати мобільність дітей", - сказав він, представляючи документ у вівторок в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На такі програми, за словами прем'єра, передбачено 500 млн грн.

Крім того, на розвиток туристичної інфраструктури буде виділено 240 млн грн.

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