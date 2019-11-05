 Держбюджет-2020 передбачає 15,1 млрд грн на креативні індустрії і культуру, - Гончарук. ВIДЕО

"Протягом наступного року будемо стимулювати мобільність дітей", - сказав він, представляючи документ у вівторок в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
На такі програми, за словами прем'єра, передбачено 500 млн грн.
Крім того, на розвиток туристичної інфраструктури буде виділено 240 млн грн.
Так має бути.
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це що, евфемізм для "...витратимо(вкрадемо), але не скажемо як, де, і на що..."?
Зебілів прошу не втручатися. З вас, з вашою брехнею - взагалі жодної користі.
До официальной презентации окончательного бюджета 2020, премьер-министр Гончарук заявил, что "повышение зарплат учителям будет, но не такое как нам хотелось" Судя по дыре в бюджете в 55-78 млрд. гривен (это очень оптимистичная цифра, без учета возможных потерь от ухода табачных компаний), это повышение будет в рамках ниже инфляции. Если будет вообще. Этой власти верить - себя не уважать.
После наших ехидных рассказах о дорисованных Гончаруком 20 млрд. в доходной части бюджета, ВР проголосовала нашу "поправку" и законопроектом №2283 урезала доходную часть бюджета на 20,4 млрд. гривен Теперь дефицит бюджета на 0,6% больше нормы. Режьте расходы
И много другого интересного читаем на https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Какие же мерзавцы
А то один премьер популяризирует эко-транспорт.....
Це як?
У него по декларации (доллары+евро) - 120 тысяч НАЛИЧНЫМИ!
У наших найбільш креативних бухгалтерів та хвінансистів ті долари та єври сотнями мільйонів "накопичиються", а не сотнями тисяч.
С етим надо что-то делать
чем бьістрее, тем лучше
А то ети недоумки накреативят
наверно не знали что и ТАК можно )))))))))