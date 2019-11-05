 Мінфін прогнозує 27 гривень за долар наступного року. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ" про це заявила міністерка фінансів Оксана Маркарова під час презентації проєкту бюджету на 2020 рік до другого читання.
"Курс долара не закладається в бюджеті, курс долара закладається в макропрогнозі. Макропрогноз, який ми затвердили напередодні, який готується Міністерством економіки, містить середній курс 27 гривень за долар", - сказала Маркарова.
Раніше, проєкт бюджету на 2020 рік був розрахований за курсом долара 28,2 грн, який був затверджений ще в травні.
Об этом сообщил глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Николай Сольский
Народный депутат заверил, что глава Офиса президента один из немногих, кто реально разбирается в земельной реформе и хочет побыстрее ее провести.
Ранее стало известно, что новым советником премьера Гончарука по земельной реформе стал Алексей Мушак, родственник Андрея Веревского, который владеет крупнейшим агрохолдингом в стране и является агроолихархом. В Верховной Раде аграрный комитет поддержал законопроект № 2178-10, который предполагает продажу украинской земли иностранным инвесторам уже в 2024 году. Все земельные участки под продажу будут переданы в общины, которые сами примут решение о распоряжении землей
Ага. А ще горілка "Сто-особова" і мовна та аматорська ковбаса по 2.20
тому вона бідна ?
(на дрібні граматичні неузгодженості, наприклад у відмінках, уваги не звертаємо...)
Кароче, бегу в обменник...
Так что как обьічно, будем оплачивать налогами и девальвацией.
так чего ж вы не в правительстве? ни в барыжном, ни в комическом? перед выборами какой был курс? 28? вот он и возвращается в свое русло. удешевление было связано с простым вбросом бабла на выборы, многие пролетели но валюта поступила в банка. вбросы кончились. все стало на свое место