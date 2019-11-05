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Все про:долар (51) курс (70) Маркарова (78)

 Мінфін прогнозує 27 гривень за долар наступного року. ВIДЕО

Макропрогноз, розроблений Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України за середньорічним обмінним курсом містить середній курс 27 гривень за долар.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ" про це заявила міністерка фінансів Оксана Маркарова під час презентації проєкту бюджету на 2020 рік до другого читання.

"Курс долара не закладається в бюджеті, курс долара закладається в макропрогнозі. Макропрогноз, який ми затвердили напередодні, який готується Міністерством економіки, містить середній курс 27 гривень за долар", - сказала Маркарова.

Раніше, проєкт бюджету на 2020 рік був розрахований за курсом долара 28,2 грн, який був затверджений ще в травні.

Читайте також: У проєкті Держбюджету-2020 до 2-го читання збільшено доходи на 13 млрд грн, витрати - на 15 млрд грн, дефіцит 2% ВВП, - Маркарова

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3157870
 
 
 Топ коментарі
 
Может 127 ? Что будет с гривней когда ВМФ не десть кредит ?
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Стало известно, как Андрей Богдан связан с земельной реформой Андрей Богдан долгое время имел отношение к земельному бизнесу в Украине и занимался этой проблемой.
Об этом сообщил глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Николай Сольский
Народный депутат заверил, что глава Офиса президента один из немногих, кто реально разбирается в земельной реформе и хочет побыстрее ее провести.

Ранее стало известно, что новым советником премьера Гончарука по земельной реформе стал Алексей Мушак, родственник Андрея Веревского, который владеет крупнейшим агрохолдингом в стране и является агроолихархом. В Верховной Раде аграрный комитет поддержал законопроект № 2178-10, который предполагает продажу украинской земли иностранным инвесторам уже в 2024 году. Все земельные участки под продажу будут переданы в общины, которые сами примут решение о распоряжении землей
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А бабці які будуть, ржублі?
Ага. А ще горілка "Сто-особова" і мовна та аматорська ковбаса по 2.20
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рашка постійно воює.
тому вона бідна ?
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А інвестиційні рейтинги за останні 5 років кажуть інше. У тебе задача переконати українців, що капітуляція це добре?
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У вас ці 5 років борошна страшного зубожіння? От одночасно з качаном війни все розпочалося - ялини стать вареника, забувши, що таке капуста та зітхання - не кажучи про паляницю з вершковою олією або суходолу з васабі?
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"У вас эти 5 лет муки страшного обнищания? Вот одновременно с початком войны все началось - ели пол вареника, забыв, что такое капуста и морковь - не говоря о хлеб со сливочным маслом или суши с васаби?" Мінфін прогнозує 27 гривень за долар наступного року - Цензор.НЕТ 4639
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Так, теж тестував - майже 100% "адекватність" Мінфін прогнозує 27 гривень за долар наступного року - Цензор.НЕТ 7120
(на дрібні граматичні неузгодженості, наприклад у відмінках, уваги не звертаємо...)
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Может 127 ? Что будет с гривней когда ВМФ не десть кредит ?
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Курс долара не сильно залежить від самого кредиту МВФ, так як він невеликий. Проте кредитування МВФ- це такий собі знак якості: "можна інвестувати".
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угу... земля и так у тех кому нужно. осталось это оформить законодательно.огромные площади зарастают лесом их хоть продавай, хоть даром давай - никто не польстится.
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продажа земли только через референдум !
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Как только в 2010 к власти пришло шобло шапкокрада я свои скромные сбережения перевел в баксы и слава Богу не ошибся Мінфін прогнозує 27 гривень за долар наступного року - Цензор.НЕТ 4711
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А как это пАднять? Ты вААЩе понимаешь, что говоришь? ПАднять можна кусок дерьма, а я просто сохранил свои кровные, заработанные честным трудом, пусть даже и скромные... Вот вы все привыкли хаить того кто сделал грязную работу вычистив все дерьмо в банковской системе. Да, это сделала женщина, сделала мужскую работу. А за это заплатили и мы курсом национальной валюты. Почему ты не винишь в этом беню, который раздал деньги вкладчиков несуществующим фирмам за бугром, а в конечном счете это его фирмы, почему не винишь беглой шоблы петуховича опустошивших государственную казну, банки по отмыву черного нала и вывода денег за бугор таких как "финансы и кредит" филиал парашкостанский, коррупцию в органах власти да и много чего? Вот ***** Гонтарева им поперек горла стала, да стала только таким как беня, фирташ, жеваго, ахметка и пр. паразитов на теле государства...
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Ти диви, а тут один користувач з Австралії вже пів року марно намагається лякати форум доларом по 100 гривень..
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Сколько не говори халва, а она по 27 навряд ли будет. Как сказал самокатчик из КамМина и работник Бени по "ПриватБанку", они только берут разбег. Мінфін прогнозує 27 гривень за долар наступного року - Цензор.НЕТ 8006
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они ещё могут кредит у кацапов взять и гасить инфляцию, как это делал шапкокрад
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Если МВФ денег не даст этим зеленым дебилам, то курс будет 50 к 1 как минимум!!!
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****, а як же рост економіки чи той ...прижок !???????
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О-па! Уже 27? А недавно писали, что и ниже 23 опустится, как два пальца. Понятно: по случаю облома зеко-манды с европейскими кредитами прогнозы пришлось подкорректировать.
Кароче, бегу в обменник...
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Значит будет 54...зебобики менее чем в два раза не брешут...
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Да хоть по 22. Уже курс валюты не служит оправданием поднятия цен на товары и услуги, как раньше .
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Барьіги придумают другую причину)))
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Єто означает, что прийдеться вьіплачивать по облигациям, которьіе нахапались под 20% годовьіх, а поста єкономики також и близко нет.
Так что как обьічно, будем оплачивать налогами и девальвацией.
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одни пугальщики и псевдоэкономисты. кучка жлобья, которые думают, что они кухарки. которые, что то решают
так чего ж вы не в правительстве? ни в барыжном, ни в комическом? перед выборами какой был курс? 28? вот он и возвращается в свое русло. удешевление было связано с простым вбросом бабла на выборы, многие пролетели но валюта поступила в банка. вбросы кончились. все стало на свое место
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Надо проводить вьіборьі каждьій год, полезно для єкономики и укрепления гривні)))
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Так они и рост экономики планируют 40%, и инвестиции 50 млрд долларов. Также как и з.п. учителям 4000 баксов Мінфін прогнозує 27 гривень за долар наступного року - Цензор.НЕТ 320
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дай бог чтобы эти зелемойские прогнозеры не обделались на 35.
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херовы прогнозисты по имени ********* уже в мае верещали, что курс летом будет по 100. И шо?
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