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Все про:держбюджет (244) Міноборони (2900) оборона (692) Загороднюк (70)

 Проєкт Держбюджету-2020 передбачає 245,8 млрд на безпеку та оборону України, - Загороднюк. ВIДЕО

Проєкт Державного бюджету передбачає 245,8 млрд грн на безпеку та оборону України, з яких 136 млрд - на оборону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк на презентації проєкту Держбюджету у вівторок у Києві.

За словами міністра, бюджет Міноборони на 2020 рік стане найбільшим з часів незалежності України.

"Відповідно до стратегічних планів на безпеку і оборону виділяється 5,45% від прогнозованого ВВП, це 245,8 млрд грн. З яких 3% ВВП (136 млрд грн) виділяються на оборону. Бюджет міністерства складається з бюджету самого Міністерства оборони, окремого, це 116,1 млрд грн. У 2019 році це було 102 млрд. Державні гарантії на закупівлю озброєння та військової техніки - 9 млрд грн (у 2019 році було 3 млрд)", - розповів Загороднюк.

Крім того, бюджет передбачає 1,4 млрд грн на будівництво інфраструктури і житла для військовослужбовців (у 2019 році було 0,8 млрд).

Бюджет Головного управління розвідки Міноборони становитиме 3,5 млрд грн.

Зазначається, що 2,4 млрд коштів Міністерства економічного розвитку підуть на виробництво боєприпасів для Міноборони.

"Пріоритетом бюджету буде розвиток і закупівля озброєння та військової техніки", - підсумував Загороднюк.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Держбюджет-2020: на пенсії пропонується виділити 173 млрд грн, на медицину - 113 млрд грн, на субсидії - 48 млрд грн

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3157852
 
 
 Топ коментарі
 
Однозначно зрада, на 33 млрд больше чем в 2019.
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Расходы государства в сфере обороны и безопасности резко увеличились, и не только перекрывают цифры инфляции, но и позволяют значительно нарастить финансирование всех силовых ведомств, пишет на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов. Отмечается, что общая сумма по всем статьям на оборону и безопасность государства составляет в бюджете на 2019 год составляет 211 миллиардов 927 миллионов гривень - это примерно 8 миллиардов долларов. Читайте также Госбюджет-2019: какой курс гривни ждет украинцев Минобороны Украины, Главное управление разведки МО и Государственная специальная служба транспорта, подчиненная МО, получат 108 миллиардов 99 миллионов гривень.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/10350009-v-byudzhete-2019-novyy-rekord-rashodov-na-oboronu-i-bezopasnost-ukrainy-zhurnalist.html

Ну это было в 2019.Хотя Загороднюк говорит,что не 108,99 как Бутусов,а 102 млрд.
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Ага, панам в Польше опу подтераем, а чем ты в мухосранске занимаешся? ну ОК, клаву освоил компа, бабу тебе не видать, по сколько стекломойщики не в тренде на русии, ваших баб или негры тянут, или Украинцы, ну накрайняк таких как ты Проєкт Держбюджету-2020 передбачає 245,8 млрд на безпеку та оборону України, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8242 Да, чуть не забыл, по поводу круговорота унитазов на русии. Поляки едут в Германию мыть унитазы, Украинцы в Польшу. Стесняюсь спросить, куда едут свинорусы? Проєкт Держбюджету-2020 передбачає 245,8 млрд на безпеку та оборону України, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8242
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в том что больше а не меньше🤣🤣🤣ну то таке
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А Генштаб просив 250 млрд грн, а дали тільки 136 млрд грн!
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просив🤣🤣так работайте и зарабатывайте а не бегайте по улицам как стало баранов
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Кому доказываете, стадо зеленых писать не умеет, а считать и подавно.
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та да не то что стадо секты петра рошенвского все умеые все в польше пану жопу подтирабт за сраные 700 евро🤣🤣
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Ага, панам в Польше опу подтераем, а чем ты в мухосранске занимаешся? ну ОК, клаву освоил компа, бабу тебе не видать, по сколько стекломойщики не в тренде на русии, ваших баб или негры тянут, или Украинцы, ну накрайняк таких как ты Проєкт Держбюджету-2020 передбачає 245,8 млрд на безпеку та оборону України, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8242 Да, чуть не забыл, по поводу круговорота унитазов на русии. Поляки едут в Германию мыть унитазы, Украинцы в Польшу. Стесняюсь спросить, куда едут свинорусы? Проєкт Держбюджету-2020 передбачає 245,8 млрд на безпеку та оборону України, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8242
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На що вырослы?На буряк,картоплю с морквой та капусту?На бензин вроде бы упали.
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Військову техніку роблять з буряку та картоплі?
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Ну так объясни,на что выросли цены.Ты же вещаешь,не я.На технику военную?Такого "не может быть".Пэця клялся,что цена его "богданов"-ниже всех.Если "верить" Пэци-ты лжецъ.
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глазков. Шо можно объяснить тебе кацапу? Ну не смеши людей Проєкт Держбюджету-2020 передбачає 245,8 млрд на безпеку та оборону України, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 3673
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Только деньги эти вытянут от приватизации, продажи земли и отобраные 160лярдов с развития городов, очень просто отобрать и поделить, да и продавать в ненапряг.
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Згідно з Бюджетною декларацією, на підставі якої повинен розроблятися проект бюджету 2020 року, на оборону та безпеку було заплановано 368 млрд гривень, з яких 210 млрд мали піти на потребу збройних сил. А у суботу РНБО зменшило оборонний бюджет на третину - до 245 мільярдів. Тобто, на захист держави в умовах війни зменшується фінансування на 123 мільярди.
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Нехай не свистить в 2019 було 111,9 млрд, а держгарантії були 5 млрд.
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Опять перекрашеные Богданы будут покупать в тридорога
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На 123 мільярдів менше на оборону ніж було раніше, та то таке.....
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Згідно з Бюджетною декларацією, на підставі якої повинен розроблятися проект бюджету 2020 року, на оборону та безпеку було заплановано 368 млрд гривень, з яких 210 млрд мали піти на потребу збройних сил. А у суботу РНБО зменшило оборонний бюджет на третину - до 245 мільярдів. Тобто, на захист держави в умовах війни зменшується фінансування на 123 мільярди.
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Расходы государства в сфере обороны и безопасности резко увеличились, и не только перекрывают цифры инфляции, но и позволяют значительно нарастить финансирование всех силовых ведомств, пишет на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов. Отмечается, что общая сумма по всем статьям на оборону и безопасность государства составляет в бюджете на 2019 год составляет 211 миллиардов 927 миллионов гривень - это примерно 8 миллиардов долларов. Читайте также Госбюджет-2019: какой курс гривни ждет украинцев Минобороны Украины, Главное управление разведки МО и Государственная специальная служба транспорта, подчиненная МО, получат 108 миллиардов 99 миллионов гривень.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/10350009-v-byudzhete-2019-novyy-rekord-rashodov-na-oboronu-i-bezopasnost-ukrainy-zhurnalist.html

Ну это было в 2019.Хотя Загороднюк говорит,что не 108,99 как Бутусов,а 102 млрд.
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Без сильной Армии безопасность страны под угрозой! На армию должно идти больше всего! Только сильная Армия может обеспечить независимость и защиту страны! А с такими соседями имперскими так мало не оборону давать - это преступная халатность!
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Ну 245,8 млрд грн. и 116,1 млрд грн в 2020 году,против 211,927 и 102 млрд в 2019.Кому и что не ясно?

А в долларах,так это еще больше,10 млрд$ против 7,5 млрд $.Год назад был курс 27-28,щас 25.
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Бюджет предусматривает 245,8 млрд грн на безопасность и оборону Украины, из которых 136 млрд - на оборону. А 245.8 - 136 = 109.8 - на безопасность?

Проєкт Держбюджету-2020 передбачає 245,8 млрд на безпеку та оборону України, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 7870
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Не все так просто "кучерявый".

Государственные гарантии на закупку вооружения и военной техники - 9 млрд грн. (в 2019 было 3 млрд).", - рассказал Загороднюк.
Кроме того, бюджет предусматривает 1,4 млрд грн на строительство инфраструктуры и жилья для военнослужащих (в 2019 было 0,8 млрд).
Бюджет Главного управления разведки Минобороны - будет составлять 3,5 млрд грн.
Отмечается, что 2,4 млрд средств Министерства экономического развития пойдут на производство боеприпасов для Минобороны.Источник: https://censor.net.ua/v3157852
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Допустим...
!09.8 - 1.4 - 3.5 - 2.4 = 102.5 А эти - поделить?
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слыш я украинец🤣🤣зря весь этот бред писал
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Дмитро "Калинчук" Вовнянко
5 ч. ·
КРАЇНА СТАЛА ЕКОНОМИТИ НА ВІЙСЬКУ
2 листопада поточного року відбулася подія, після якої можна сміливо казати, що ми повертаємося в часи до Революції Гідності. Рада нацбезпеки і оборони під керівництвом президента Зеленського встановила обсяг витрат на оборону України у 245 мільярдів грн. Для порівняння 25 квітня цього ж року, РНБО під керівництвом президента Порошенка затвердила Бюджетну декларацію на підставі якої розроблявся проект бюджету на 2020 рік. Згідно декларації на оборону було заплановано 368 млрд грн., з яких на потреби ЗСУ - 210 млрд грн.
ЗЕкоманда обіцяла, що розходи на оборону зростуть на 33,8 мільярди грн. І треба визнати, проти бюджету на 2019 р. (211,93 мільярди грн.) збільшення таки існує, при чому приблизно на названу суму. Здається - перемога? Але - тільки здається. Вже тоді, у вересні з'ясувалася цікава деталь - по всіх статтях силовиків розходи лишилися такі самі як і були у 2019 р. Тобто враховуючи зростання цін у країні - розходи зменшилися. Проте, нечувано пощастило одній єдиній статті - від 177,7 мільйонів до 28,16 мільярдів грн. (тобто у 158 разів) зріс бюджет РНБО. Причину такого збільшення пояснили - мовляв, нерозподілені видатки РНБО будуть розподілені окремо за рішенням РНБО, головує в якій президент України.
Іншими словами РНБО на чолі з президентом Зеленським не збільшила, а зменшила на 123 мільярди розходи на нацбезпеку і оборону, проти суми закладеної в бюджет у квітні. При чому «збільшення» відбулося практично коштом збільшення бюджету самої лише РНБО. Ті самі 28 мільярдів гривень бюджету РНБО так само залишилися в другому читанні проекту бюджету. Це - кошти оборонного замовлення. Відсутність їхнього розподілення уже зараз, практично виключає якесь довгострокове планування проектів у військово-промисловому комплексі. Простіше кажучи - ми не відаємо що у нас в пріоритеті, створення нових типів гармат, чи масовий випуск крилатих ракет? Натомість.
В рази зросли корупційні ризики. Розподілення згаданих 28 мільярдів відбуватиметься не прозоро, згідно голосування народних депутатів, а на закритих засідання РНБО, так як вирішить її склад, читайте - президент України. Диво дивне, такий стан речей аж ніяк не потурбував знаних українських антикорупціонерів, які за президента Порошенка прискіпувалися в бюджеті до кожної коми і пробілу.
А мали б потурбуватися. Бо підстави боятися корупції, а то й нецільового використання грошей при розподіленні бюджету РНБО існують - і неабиякі. Щойно у Генштабі у дивний спосіб випарувалися біля мільярда гривень з конфіскованих грошей Януковича, виділені на побудову сховищ для ***********. Екс-нардеп Тетяна Чорновол і народний депутат генерал Михайло Забродський встановили, що роботи по сховища практично були призупинені в травні 2019 р. тобто тоді коли сталася інавгурація президента Зеленського і призначення в начальники Генерального штабу «Іловайського героя» генерала Хомчака. Будівництво сховищ для *********** - відповідальність НГШ, очевидно ця задача Генштабом провалена і витрачанням коштів мусить зайнятися Головна військова прокуратура.
Але й не це найбільш гірко. Гірко те, що саме за п'ятого президента Порошенка витрати на національну безпеку та оборону щороку зростали і саме це дало змогу перевдягнути армію в нову форму, взути у берці на мембрані, забезпечити ******** сухпаєм, почати реформу харчування, насити армію засобами зв'язку та технікою. Від смішних нині 14,6 мільярдів грн. ($ 1,8 млрд) часів Януковича, бюджет доріс до 211,93 мільярдів гривень (біля $ 8 мільярдів), а в наступному році мав становити 386 мільярдів грн. (біля $ 15,44 мільярдів). Все це робилося без зменшення соціальних витрат, тобто зростання економіки дозволяло збільшувати фінансування нацбезпеки.
Нині ж на тлі урізання низки розходів в проекті бюджету на 2020 рік, на тлі падіння надходжень від митниці та пропозицій Мінсоцполітики зменшити виплати на дитину, очевидно - Україна почала економити на війську. Знову. Зробили це разом. https://spektrnews.in.ua/news/kra-na-stala-ekonomiti-na-v-ys-ku---dmitro-kalinchuk-vovnyanko/88011
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Рядовой-военнослужащий должен получать в месяц как минимум 1000 долл!!! - тогда будет боеспособная мотивированная армия! Но откуда возьмутся деньги, если у нас куча популистских, социальных программ включая дотации агрооллигархам, допомоги всяким иждивенцам и прилипалам?))
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