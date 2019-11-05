 Проєкт Держбюджету-2020 передбачає 245,8 млрд на безпеку та оборону України, - Загороднюк. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк на презентації проєкту Держбюджету у вівторок у Києві.
За словами міністра, бюджет Міноборони на 2020 рік стане найбільшим з часів незалежності України.
"Відповідно до стратегічних планів на безпеку і оборону виділяється 5,45% від прогнозованого ВВП, це 245,8 млрд грн. З яких 3% ВВП (136 млрд грн) виділяються на оборону. Бюджет міністерства складається з бюджету самого Міністерства оборони, окремого, це 116,1 млрд грн. У 2019 році це було 102 млрд. Державні гарантії на закупівлю озброєння та військової техніки - 9 млрд грн (у 2019 році було 3 млрд)", - розповів Загороднюк.
Крім того, бюджет передбачає 1,4 млрд грн на будівництво інфраструктури і житла для військовослужбовців (у 2019 році було 0,8 млрд).
Бюджет Головного управління розвідки Міноборони становитиме 3,5 млрд грн.
Зазначається, що 2,4 млрд коштів Міністерства економічного розвитку підуть на виробництво боєприпасів для Міноборони.
"Пріоритетом бюджету буде розвиток і закупівля озброєння та військової техніки", - підсумував Загороднюк.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/10350009-v-byudzhete-2019-novyy-rekord-rashodov-na-oboronu-i-bezopasnost-ukrainy-zhurnalist.html
Ну это было в 2019.Хотя Загороднюк говорит,что не 108,99 как Бутусов,а 102 млрд.
А в долларах,так это еще больше,10 млрд$ против 7,5 млрд $.Год назад был курс 27-28,щас 25.
Государственные гарантии на закупку вооружения и военной техники - 9 млрд грн. (в 2019 было 3 млрд).", - рассказал Загороднюк.
Кроме того, бюджет предусматривает 1,4 млрд грн на строительство инфраструктуры и жилья для военнослужащих (в 2019 было 0,8 млрд).
Бюджет Главного управления разведки Минобороны - будет составлять 3,5 млрд грн.
Отмечается, что 2,4 млрд средств Министерства экономического развития пойдут на производство боеприпасов для Минобороны.Источник: https://censor.net.ua/v3157852
!09.8 - 1.4 - 3.5 - 2.4 = 102.5 А эти - поделить?
5 ч. ·
КРАЇНА СТАЛА ЕКОНОМИТИ НА ВІЙСЬКУ
2 листопада поточного року відбулася подія, після якої можна сміливо казати, що ми повертаємося в часи до Революції Гідності. Рада нацбезпеки і оборони під керівництвом президента Зеленського встановила обсяг витрат на оборону України у 245 мільярдів грн. Для порівняння 25 квітня цього ж року, РНБО під керівництвом президента Порошенка затвердила Бюджетну декларацію на підставі якої розроблявся проект бюджету на 2020 рік. Згідно декларації на оборону було заплановано 368 млрд грн., з яких на потреби ЗСУ - 210 млрд грн.
ЗЕкоманда обіцяла, що розходи на оборону зростуть на 33,8 мільярди грн. І треба визнати, проти бюджету на 2019 р. (211,93 мільярди грн.) збільшення таки існує, при чому приблизно на названу суму. Здається - перемога? Але - тільки здається. Вже тоді, у вересні з'ясувалася цікава деталь - по всіх статтях силовиків розходи лишилися такі самі як і були у 2019 р. Тобто враховуючи зростання цін у країні - розходи зменшилися. Проте, нечувано пощастило одній єдиній статті - від 177,7 мільйонів до 28,16 мільярдів грн. (тобто у 158 разів) зріс бюджет РНБО. Причину такого збільшення пояснили - мовляв, нерозподілені видатки РНБО будуть розподілені окремо за рішенням РНБО, головує в якій президент України.
Іншими словами РНБО на чолі з президентом Зеленським не збільшила, а зменшила на 123 мільярди розходи на нацбезпеку і оборону, проти суми закладеної в бюджет у квітні. При чому «збільшення» відбулося практично коштом збільшення бюджету самої лише РНБО. Ті самі 28 мільярдів гривень бюджету РНБО так само залишилися в другому читанні проекту бюджету. Це - кошти оборонного замовлення. Відсутність їхнього розподілення уже зараз, практично виключає якесь довгострокове планування проектів у військово-промисловому комплексі. Простіше кажучи - ми не відаємо що у нас в пріоритеті, створення нових типів гармат, чи масовий випуск крилатих ракет? Натомість.
В рази зросли корупційні ризики. Розподілення згаданих 28 мільярдів відбуватиметься не прозоро, згідно голосування народних депутатів, а на закритих засідання РНБО, так як вирішить її склад, читайте - президент України. Диво дивне, такий стан речей аж ніяк не потурбував знаних українських антикорупціонерів, які за президента Порошенка прискіпувалися в бюджеті до кожної коми і пробілу.
А мали б потурбуватися. Бо підстави боятися корупції, а то й нецільового використання грошей при розподіленні бюджету РНБО існують - і неабиякі. Щойно у Генштабі у дивний спосіб випарувалися біля мільярда гривень з конфіскованих грошей Януковича, виділені на побудову сховищ для ***********. Екс-нардеп Тетяна Чорновол і народний депутат генерал Михайло Забродський встановили, що роботи по сховища практично були призупинені в травні 2019 р. тобто тоді коли сталася інавгурація президента Зеленського і призначення в начальники Генерального штабу «Іловайського героя» генерала Хомчака. Будівництво сховищ для *********** - відповідальність НГШ, очевидно ця задача Генштабом провалена і витрачанням коштів мусить зайнятися Головна військова прокуратура.
Але й не це найбільш гірко. Гірко те, що саме за п'ятого президента Порошенка витрати на національну безпеку та оборону щороку зростали і саме це дало змогу перевдягнути армію в нову форму, взути у берці на мембрані, забезпечити ******** сухпаєм, почати реформу харчування, насити армію засобами зв'язку та технікою. Від смішних нині 14,6 мільярдів грн. ($ 1,8 млрд) часів Януковича, бюджет доріс до 211,93 мільярдів гривень (біля $ 8 мільярдів), а в наступному році мав становити 386 мільярдів грн. (біля $ 15,44 мільярдів). Все це робилося без зменшення соціальних витрат, тобто зростання економіки дозволяло збільшувати фінансування нацбезпеки.
Нині ж на тлі урізання низки розходів в проекті бюджету на 2020 рік, на тлі падіння надходжень від митниці та пропозицій Мінсоцполітики зменшити виплати на дитину, очевидно - Україна почала економити на війську. Знову. Зробили це разом. https://spektrnews.in.ua/news/kra-na-stala-ekonomiti-na-v-ys-ku---dmitro-kalinchuk-vovnyanko/88011