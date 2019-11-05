 Уряд має намір оптимізувати мережу шкіл, - Гончарук. ВIДЕО

"Ми будемо оптимізувати мережу шкіл, щоб діти могли навчатися в тій школі, де є кваліфікований учитель з кожного предмету і достатня кількість навчальних матеріалів", - сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, представляючи документ у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс -Україна.
За його словами, вперше в проєкті закону закладено окремий бюджет на програму "Заможна школа для кращих результатів" - 3,5 млрд грн.
Також документ передбачає щорічну грошову підтримку: для 73,9 тис. молодих вчителів виділено по 21 тис. грн, додав прем'єр-міністр.
- В 2000 году у каждой семьи будет свой вертолет!
- ???
- Поясняю... Вы живете в Мухосранске... колбасу дают в Москве.
А если этот квалифицированный учитель по каждому предмету будет за 140 километров?...
Не дарма я купляв диплом фізрука.
Оце мабуть и э закинчення эпохи ЗУБОЖИННЯ!)))
Да ЗЕфаны!?))))
Просто всем учителям нужно плотнее сомкнуть ряду вокруг ЗЕ!))))
Помню как при овоще сам видел как за школой эти чувырлы жгли бюлетни
Теперь ХАВАЙТЕ продажные идиоты!
Либо лижите активнее жопу ЗЕ команде)))
Запомните это 73% дурников...
Чи «нєгосударствєнного»?