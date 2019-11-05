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 Уряд має намір оптимізувати мережу шкіл, - Гончарук. ВIДЕО

Підготовлений урядом до другого читання проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" передбачає збільшення витрат на освіту на 16,4 млрд грн порівняно з поточним роком - до 145,1 млрд грн, при цьому Кабінет міністрів має намір оптимізувати мережу шкіл у країні.

"Ми будемо оптимізувати мережу шкіл, щоб діти могли навчатися в тій школі, де є кваліфікований учитель з кожного предмету і достатня кількість навчальних матеріалів", - сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, представляючи документ у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс -Україна.

За його словами, вперше в проєкті закону закладено окремий бюджет на програму "Заможна школа для кращих результатів" - 3,5 млрд грн.

Також документ передбачає щорічну грошову підтримку: для 73,9 тис. молодих вчителів виділено по 21 тис. грн, додав прем'єр-міністр.

Читайте також: 2020 рік стане для України підготовчим до економічного стрибка, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3157841
 
 
 Топ коментарі
 
Комуналку оплатив? Оптимізатор х..ров.
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И будет как в том анекдоте брежневской эпохи:
- В 2000 году у каждой семьи будет свой вертолет!
- ???
- Поясняю... Вы живете в Мухосранске... колбасу дают в Москве.

А если этот квалифицированный учитель по каждому предмету будет за 140 километров?...
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Комуналку оплатив? Оптимізатор х..ров.
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Він під оптимізацією розуміє скорочення. Оптимізація - синонім. Не такий болючий. Ось і зекономить на комуналку.
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До чего еще этот самокатный утырок не дотянулся?
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Знаете , вы бы еще занялись космосом . Одно место где вы не успели пообещать .
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И будет как в том анекдоте брежневской эпохи:
- В 2000 году у каждой семьи будет свой вертолет!
- ???
- Поясняю... Вы живете в Мухосранске... колбасу дают в Москве.

А если этот квалифицированный учитель по каждому предмету будет за 140 километров?...
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Нарешті. За 4000$ вчителям.
Не дарма я купляв диплом фізрука.
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Лохи с профессией "учитель", вас ждёт оптимизация от тех за кого вы голосовали, а не 4000 долЯрив США. Уряд має намір оптимізувати мережу шкіл, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4488

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Надеюсь что эта оптимизация не закончиться закрытием школ как в соседней "сверхдержаве"
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Оптимизация это и есть закрытие школ....начнут с сел, потом пгт и т.д
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Ура!!!)))
Оце мабуть и э закинчення эпохи ЗУБОЖИННЯ!)))
Да ЗЕфаны!?))))
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"Оптимизация" в последние годы обычно означает сокращение.
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Та не может этого быть!))))
Просто всем учителям нужно плотнее сомкнуть ряду вокруг ЗЕ!))))
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"Оптимизация" - это закрытие школ. Но слово-то красивое и, как ширма, вполне подходит. У нас закрыли школу в прошлом году, а этот самокатчик - верный продолжатель дела графа Дякулы.
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всьо так харашо - осталось токо оптімізіровать
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Учителя всегда за подачку участвовали в фальсификациях выборов...
Помню как при овоще сам видел как за школой эти чувырлы жгли бюлетни

Теперь ХАВАЙТЕ продажные идиоты!
Либо лижите активнее жопу ЗЕ команде)))
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З тим, що вчителі -- золотий фонд фальсифікаторів, погоджуюся. Але в даному разі я погоджуюся і з Гончаруком, що треба скоротити кількість шкіл, зробивши їх *********, а дітей підвозити. Так роблять навіть у багатих США.
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Рабам знания не нужны!
Запомните это 73% дурников...
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Сеть школ - словосочетание то какое!!! Прям Сеть Супермаркетов, где нужно оптимизировать количество сотрудников!!!
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Атестати хоч будуть державного зразка?
Чи «нєгосударствєнного»?
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Школы будут закрывать, рабам знания не нужны и не просто не нужны а даже вредны! образованный раб задает не удобные вопросы!
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1000000 робочих місць до тютюників та ФОПів +вчителі оптимізованих шкіл ,аграрії та медики приготуватись до кінця епохи бідності. забув про скорочених держслужбовців ,хто там іще?
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Потерявшийся было порохоботы нашли нового, точнее бывшего хозяина , вернувшись после аренды в ольгино!
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