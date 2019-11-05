EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Секс-скандал з Яременком Корупційний скандал у Слузі народу Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, Київські новини
  6783  40
Все про:житло (177) Київ (6735) Ткаченко Олександр (42) забудова (208)

 Ткаченко оселився на Трухановому острові після розслідування "1+1" про незаконність забудови цієї ділянки, - Bihus.info. ВIДЕО

Народний депутат від СН і колишній керівник "1+1 Медіа" Олександр Ткаченко заселився в незадекларований маєток на Трухановому острові в Києві після того, як телеканал "1+1" показав розслідування про незаконність поселень там.

Про це йдеться в сюжеті Олександра Курбатова для телепрограми "Наші гроші з Денисом Бігусом", передає Цензор.НЕТ.

"Труханів острів - рекреаційна зона в столиці, де житлове будівництво заборонене. Земельна ділянка під маєтком, яким користується нардеп, з 1994 року перебуває в оренді ТОВ "Учбово-спортивний комерційний клуб "Україно". Землю місто передавало під спортивну базу. У 2015 році журналісти каналу "1+1" зробили серію матеріалів про незаконне поселення на Трухановому острові, зокрема і про нецільове використання саме цієї бази", - йдеться в сюжеті.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Блогер заявив, що нардеп Ткаченко зі "Слуги народу" володіє віллою в заповідній зоні Києва на Трухановому острові. Депутат заперечив і сказав, що будинок орендує. ВIДЕО (оновлено)

Ткаченко оселився на Трухановому острові після розслідування 1+1 про незаконність забудови цієї ділянки, - Bihus.info 01
Ткаченко оселився на Трухановому острові після розслідування 1+1 про незаконність забудови цієї ділянки, - Bihus.info 02

"Уже в 2016 р. в соцмережах Олександра Ткаченка та його дружини Ганни почали з’являтися світлини, зроблені біля цього маєтку. З 2017-го родина викладала подібні фотографії регулярно. За документами, цей маєток не є житловим об’єктом, а значиться "адміністративною будівлею". Будівля - у приватній власності Дениса Копилова - директора інвест-групи "Інеко" та співвласника ТОВ "Учбово-спортивний клуб "Україно". Копилов підтвердив Bihus.Info, що саме він надає будинок Ткаченку в оренду. Сам нардеп не вніс у власну електронну декларацію інформацію ані про будинок, ані про витрати на його оренду. Ткаченко запевняє - орендує приміщення лише з весни 2019 року, а отже, в електронній декларації він має з’явитися лише наступного року. Однак це твердження спростовують світлини з цього будинку, що публікувала родина Ткаченка кілька років поспіль", - з'ясували журналісти.

У коментарі Цензор.НЕТ Ткаченко зазначив, що бував у цьому будинку раніше, проте орендує його лише з 2019 року: "Знову повторюся, що я неодноразово бував на Трухановому острові. Гостював там, займався спортом, але будинок орендував лише цього року, що і буде відображено в декларації. Все інше - домисли, нічого нового".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3157826
 
 
 Топ коментарі
 
Жити по-новому! Петро-барига!! Зе-наш препиздент!!! Ткаченко поселился на Трухановом острове после расследования "1+1" о незаконности застройки этого участка, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 7393 Правда, зебилы? Ткаченко поселился на Трухановом острове после расследования "1+1" о незаконности застройки этого участка, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 3612
 показати весь коментар
 
Зебилы, ай, какой хороший у вас депутат!
 показати весь коментар
 
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь,
И делай с ним что хошь!
(Прямо про наших зе-лошар)
Ткаченко поселился на Трухановом острове после расследования "1+1" о незаконности застройки этого участка, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 6779
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зебилы, ай, какой хороший у вас депутат!
 показати весь коментар
 
 
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь,
И делай с ним что хошь!
(Прямо про наших зе-лошар)
Ткаченко поселился на Трухановом острове после расследования "1+1" о незаконности застройки этого участка, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 6779
 показати весь коментар
 
 
Насколько я понимаю, Ткаченко и для дебилов и для всех остальных тоже депутат. Так что не обижайся, Ткаченко конечно мразь. Но он у теперь и твой депутат, нравится тебе это или нет.
 показати весь коментар
 
 
Не надо его впаривать мне.Я за него не голосовал. Но общее развитие событий меня радует Ткаченко оселився на Трухановому острові після розслідування "1+1" про незаконність забудови цієї ділянки, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 5782
 показати весь коментар
 
 
Тут понимаешь, какое дело. Я тоже за него не голосовал, но Зеленской де факто - президент Украины. Рассказы о том, какой президент идиот и дибил, равно как и рассказы этот депутат не мой, он ваш - ничего, кроме снисходительной улыбки не вызывают. Теперь нужно думать о том, кто будет следующим и не сделать ошибки второй раз.
 показати весь коментар
 
 
Помилок не робимо вже скоро тридцять років. Кожен наступний кпраще попереднього.
 показати весь коментар
 
 
Колись у дитинстві я був піонером, у школі організували тимурівські команди і я був головним в одній із них. Пішли ми до одного діда допомагати і так надопомагали, що на другий день він пішов у школу і попросив щоб більше ця школота до нього не приходила. Це я про наміри, обіцянки і реальні діла. Ткаченко оселився на Трухановому острові після розслідування "1+1" про незаконність забудови цієї ділянки, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 241
 показати весь коментар
 
 
Жити по-новому! Петро-барига!! Зе-наш **********!!! Правда, зебилы? Ткаченко поселился на Трухановом острове после расследования "1+1" о незаконности застройки этого участка, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 3612
 показати весь коментар
 
 
1+1 - это же канала Коломойского. Что же они так? Ткаченко поселился на Трухановом острове после расследования "1+1" о незаконности застройки этого участка, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 3054
 показати весь коментар
 
 
Во время расследования участок просто очень понравился.
 показати весь коментар
 
 
Зачистить Труханов остров,снести все под ноль.Будет по закону.Барыгу Ткаченко с женой под суд с конфискацией имущества на возмещение ущерба природе.
 показати весь коментар
 
 
канєц епохі зубажіння!

зебіли, визробилицеразом!
 показати весь коментар
 
 
Ткаченко - я не знал шо живу в запретной зоне ,, и вообще - на Трухановом острове . Это падстава . Ткаченко оселився на Трухановому острові після розслідування "1+1" про незаконність забудови цієї ділянки, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 6732 .
 показати весь коментар
 
 
Это мер Киева!!! Ура!!! Так держать!!! Грабь награбленное!!! Воруй!!! Насилуй!!! Тебе все равно за это ничего не будет!!!
 показати весь коментар
 
 
Я не понимаю.
Нахера оно ему надо?
Ну купи где-то под киевом себе легальную дачу, живи по-тихому.
Зачем этот выпендреж. Зачем себе проблемы на дупу?
Неужто всем лохам назло хотел поселиться на запрещенной общественной территории?
 показати весь коментар
 
 
ООО "Учебно-спортивный коммерческий клуб "Украина"Источник: https://censor.net.ua/v3157826

С 1994 года они прибрали землю. При чем тут Ткаченко?
 показати весь коментар
 
Вони взяли землю рекреаційного призначення під спортивний клуб. І збудували там житлові будинки. Поширена схема.
 показати весь коментар
 
 
согласен. Не пойму только, при чем тут Ткаченко к застройке рекреационной зоны?
 показати весь коментар
 
Наскільки я розумію то там взагалі не можна будувати житлові будинки, от і написали ООО "комплекс" а живе він там як спортсмен?😁
 показати весь коментар
 
 
То есть то что это было с 1994 тебе по фигу, главное, что Ткаченко недавно туда заселился?
 показати весь коментар
 
Розумію, складно прочитати там, почитай тут.

Ткаченко оселився на Трухановому острові після розслідування "1+1" про незаконність забудови цієї ділянки, - Bihus.info. ВIДЕО

Мені онаково коли це було, це незаконно і Ткаченко про це знав.
 показати весь коментар
 
 
Який розумака! І не підкопаєшся, хатинки не існує в природі. Тобто фізично вона існує, а по паперам декларувати нічого, вона не здана в експлуатацію і не має власника як такого! Що цікаво, таку схему використовували ще за часів януковочів. Ткаченко оселився на Трухановому острові після розслідування "1+1" про незаконність забудови цієї ділянки, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 402
 показати весь коментар
 
 
и чего так все всполошились - он депутат от правящей партии, ему можно, остальные сидят в партере и смотрят, иногда хлопают...
 показати весь коментар
 
 
У меняу вопрос к Зедебилам, - а почему этому геббельсу с канала Г+Г и главному говномёту ртом КАЛОмойского, именно сейчас "заболело" за киев? Ему не болело при Саше Попове-Жопове, не болело при Лёне Космосе, не болело при ворюге Омельченко и при других не болело, а сейчас у этой гниды прямо приступ начался, боления за Киев.
 показати весь коментар
 
 
То не болить, то руки *********, "оптимізувати" на свою користь ласий шматок.
 показати весь коментар
 
 
Схему действий и психологический тип субъекта таких действий описал классик в "Мертвых душах" (или "Это сильно мне напоминает Индо-Пакистанский инцидент") - Чичиков, господа, Чичиков на таможне, как борец с контрабандой = Ткаченко, как разоблачитель коррупционеров "от Порошенко" !!!
 показати весь коментар
 
 
А где-то молча уткнувшись в монитор грустят зебилы.
 показати весь коментар
 
 
у нас куча туява місць, де не можна будувати, там живуть і в прибрежній зоні і в лісопарковій. закон то є бамага для сірих. і газ проведений і каналізація і шлагбаум
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору