 Ткаченко оселився на Трухановому острові після розслідування "1+1" про незаконність забудови цієї ділянки, - Bihus.info. ВIДЕО

Про це йдеться в сюжеті Олександра Курбатова для телепрограми "Наші гроші з Денисом Бігусом", передає Цензор.НЕТ.

"Труханів острів - рекреаційна зона в столиці, де житлове будівництво заборонене. Земельна ділянка під маєтком, яким користується нардеп, з 1994 року перебуває в оренді ТОВ "Учбово-спортивний комерційний клуб "Україно". Землю місто передавало під спортивну базу. У 2015 році журналісти каналу "1+1" зробили серію матеріалів про незаконне поселення на Трухановому острові, зокрема і про нецільове використання саме цієї бази", - йдеться в сюжеті.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Блогер заявив, що нардеп Ткаченко зі "Слуги народу" володіє віллою в заповідній зоні Києва на Трухановому острові. Депутат заперечив і сказав, що будинок орендує. ВIДЕО (оновлено)





"Уже в 2016 р. в соцмережах Олександра Ткаченка та його дружини Ганни почали з’являтися світлини, зроблені біля цього маєтку. З 2017-го родина викладала подібні фотографії регулярно. За документами, цей маєток не є житловим об’єктом, а значиться "адміністративною будівлею". Будівля - у приватній власності Дениса Копилова - директора інвест-групи "Інеко" та співвласника ТОВ "Учбово-спортивний клуб "Україно". Копилов підтвердив Bihus.Info, що саме він надає будинок Ткаченку в оренду. Сам нардеп не вніс у власну електронну декларацію інформацію ані про будинок, ані про витрати на його оренду. Ткаченко запевняє - орендує приміщення лише з весни 2019 року, а отже, в електронній декларації він має з’явитися лише наступного року. Однак це твердження спростовують світлини з цього будинку, що публікувала родина Ткаченка кілька років поспіль", - з'ясували журналісти.

У коментарі Цензор.НЕТ Ткаченко зазначив, що бував у цьому будинку раніше, проте орендує його лише з 2019 року: "Знову повторюся, що я неодноразово бував на Трухановому острові. Гостював там, займався спортом, але будинок орендував лише цього року, що і буде відображено в декларації. Все інше - домисли, нічого нового".