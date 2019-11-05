 "Мы действительно сепары. У нас другие ценности... Галиция навязывает нам свою культуру и героев", - жителі Донецька про план примирення з Донбасом від Зеленського. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, промову, в якій Зеленський говорить про це, Донбас.Реалії показали жителям окупованого Донецька і записали їхні коментарі щодо плану українського президента.
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+86
Алексей Заводнюк
Беда Украины в том, что мы все эти годы были слишком добрые. По доброте своей расплодили тьму всяких мразей, а теперь эти мрази принесли в наш дом войну. Доброта, друзья мои, наказуема. В 1918-году Украина тоже была доброй.
Кончилось все Голодомором и человеческой мясорубкой под руководством двух людоедов. Результат - 20 миллионов украинцев в сырой земле.
Они умерли ни за что. Просто из-за доброты своей. Урок усвоен или нужно повторить? Сейчас миллионы украинцев задают один и тот же вопрос:
ПОЧЕМУ? За что нам такие испытания? Ответ будет безжалостный - ЗА ДОБРОТУ.
Вы позволили Мордору поселиться в своем доме и Мордор посчитал вашу доброту приглашением к оккупации. Доброта к врагу - путь к войне.
После военной победы вся ватная мразь должна быть беспощадно выброшена из Украины вон. Если мы этого не сделаем - это будет преступлением против всех героев погибших в войне с Россией.
Беда Украины в том, что мы все эти годы были слишком добрые. По доброте своей расплодили тьму всяких мразей, а теперь эти мрази принесли в наш дом войну. Доброта, друзья мои, наказуема. В 1918-году Украина тоже была доброй.
Кончилось все Голодомором и человеческой мясорубкой под руководством двух людоедов. Результат - 20 миллионов украинцев в сырой земле.
Они умерли ни за что. Просто из-за доброты своей. Урок усвоен или нужно повторить? Сейчас миллионы украинцев задают один и тот же вопрос:
ПОЧЕМУ? За что нам такие испытания? Ответ будет безжалостный - ЗА ДОБРОТУ.
Вы позволили Мордору поселиться в своем доме и Мордор посчитал вашу доброту приглашением к оккупации. Доброта к врагу - путь к войне.
После военной победы вся ватная мразь должна быть беспощадно выброшена из Украины вон. Если мы этого не сделаем - это будет преступлением против всех героев погибших в войне с Россией.
+54
Вот с этими ублюдками лугандонами мне жить в одной стране ???
Вы, что зебилы епанулись
Вы, что зебилы епанулись
+48
Вова, тебя услышали..... !!!!!!!!!!
Дамбас тебя услышал и понял
Дамбас тебя услышал и понял
И люди в Донецке - почитают такие коменты к видео и говорят - мы не хотим обратно.
2) Поэтому Украина должна стать и быть сильной.
А майдан организовал десант США ?
А Майдан самоорганізувався. Тобі це важко буде зрозуміти.
То що ж виходить- ***** є агентом Держдепу? А коли планета Нібіру знов наблизиться до Землі, що стоїть на трьох слонах, то буде новий десант рептилоїдів?
У нас в Херсоне хорошую квартиру за 200уе снять можно!
Зажрались вы однако!
Планочку опустите голодные "кормильцы Украины"!
Люди на 6000 зарплаты живут и не вые-ся!
хіба рашка пішла з Придністров'я чи Абхазії ?
Отже повертаємось до попереднього питання- що змусить рф піти з Донбасу?
Вас обманула пропаганда Порошенко. Там прописано ровно наоборот - сначала выборы и изменения в Конституцию, а потом может быть выведения каких-то армий, про РФ вообще нет ни слова.
пропагандой кремля, что даже если Пуйло выведет оттуда свои войска и возвратит
под контроль Украины границу, то проблемы в том регионе останутся на многие поколения.
Будут саботироваться решения и усилия местных
проукраинских властей. Останутся вооруженные партизанские банды, особенно в
крупных городах, которые не так просто будет там повылавливать, местное
население будет им всячески помогать. Останутся информационные прокремлевские,
особенно интернет-каналы, которые практически
невозможно блокировать, печатный самиздат, листовки и пр.пр.пр.
Все більше переконуюся у тому, що політичне керівництво Росії просто використало людей сходу України для того щоб насолити Україні у прагненні до європейських цінностей. А зараз ці люди все більше стають нікому не потрібні. Ні Росії ні Україні.
В них цінності росіского міру.
Нам потрібно облишити цей тягар на певний час.
Люди там накачані ворожою пропагандою.
Их попустит....) Это кулики, которые хвалят своё болото, потому что другого они не видели...)
Реальность может быть совсем иная. Градус никто не замерял правильно!
Ніхто до самого кінця не уявляє собі юридичні і політичні механізми та наслідки такого повернення. Хоча, нема ніяких сумнівів, що під гаслом "відновлення територіальної цілісності" це не відбудеться.
Отже, напрошується питання - скільки, за що, чим і кому злиденна і розшарпана Україна має заплатити за свою примарну цілісність?
Без питань