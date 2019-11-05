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 "Мы действительно сепары. У нас другие ценности... Галиция навязывает нам свою культуру и героев", - жителі Донецька про план примирення з Донбасом від Зеленського. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський назвав три кроки на шляху до миру на Донбасі: перший - закінчення гарячої фази війни, другий - примирення людей, третій - реінтеграція.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, промову, в якій Зеленський говорить про це, Донбас.Реалії показали жителям окупованого Донецька і записали їхні коментарі щодо плану українського президента.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ми не допустимо, щоб у нашій Україні були бандерівці, вулиці Бандери та Шухевича", - кремлівська пропагандистка Скабєєва. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3157813
 
 
 Топ коментарі
 
Алексей Заводнюк
Беда Украины в том, что мы все эти годы были слишком добрые. По доброте своей расплодили тьму всяких мразей, а теперь эти мрази принесли в наш дом войну. Доброта, друзья мои, наказуема. В 1918-году Украина тоже была доброй.
Кончилось все Голодомором и человеческой мясорубкой под руководством двух людоедов. Результат - 20 миллионов украинцев в сырой земле.
Они умерли ни за что. Просто из-за доброты своей. Урок усвоен или нужно повторить? Сейчас миллионы украинцев задают один и тот же вопрос:
ПОЧЕМУ? За что нам такие испытания? Ответ будет безжалостный - ЗА ДОБРОТУ.
Вы позволили Мордору поселиться в своем доме и Мордор посчитал вашу доброту приглашением к оккупации. Доброта к врагу - путь к войне.
После военной победы вся ватная мразь должна быть беспощадно выброшена из Украины вон. Если мы этого не сделаем - это будет преступлением против всех героев погибших в войне с Россией.
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Вот с этими ублюдками лугандонами мне жить в одной стране ???

Вы, что зебилы епанулись

"Ми справді сепари. У нас інші цінності... Галичина нав'язує нам свою культуру і героїв", - жителі Донецька про план примирення з Донбасом від Зеленського - Цензор.НЕТ 374
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Вова, тебя услышали..... !!!!!!!!!! "Мы действительно сепары. У нас другие ценности... Галиция навязывает нам свою культуру и героев", - жители Донецка о плане примирения с Донбассом от Зеленского - Цензор.НЕТ 633

Дамбас тебя услышал и понял "Мы действительно сепары. У нас другие ценности... Галиция навязывает нам свою культуру и героев", - жители Донецка о плане примирения с Донбассом от Зеленского - Цензор.НЕТ 633
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о.свежее мясо бимбаса отписалось.и как всегда-о своем,домбаситском наболевшем.
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"нас обстреливали, не мы ж пришли к ним на западную Украину" - там совсем дурные люди, географию не знают, не знают где граница Украины. Говорят, что мы должны покаяться за то, что они орали "Путин введи войска !!!" и останавливали нашу технику, которая ехала защищать границу Украины от вторжения русских. Дебилы, вас до войны кто-то трогал, заставлял на украинском разговаривать, заставлял Украину любить? Нам покаяться за ЭТО ? Получайте русские паспорта и сваливайте из Украины. Зеленские с Коломойскими вам не помогут.
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с такими комментариями война не закончится никогда
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а з якими по вашому коментами вона закінчиться ?
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нужно призывать всех к обьединению ! нужно понять что все равно придется договариваться.
И люди в Донецке - почитают такие коменты к видео и говорят - мы не хотим обратно.
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ну и зер гуд не хо назад звеняй пенсион от наротных получай и за линию не катайся "Мы действительно сепары. У нас другие ценности... Галиция навязывает нам свою культуру и героев", - жителі Донецька про план примирення з Донбасом від Зеленського - Цензор.НЕТ 803
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Они и не нужны обратно! Только после деоккупации и денацификации от рузького мира.
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ты думаешь если выйти на улицу и крикнуть "введи войска", войска введут ? Украинцы всю независимость кричат - хотим в Европу ! Украину взяли в ЕС. Не замечаешь параллели ? Если нет желания у "сильных мира сего" то ничего не будет !
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1) Но ***** же ввёл. Значит "выйти на улицу и крикнуть "введи войска" -- в Украине работает. Пока.
2) Поэтому Украина должна стать и быть сильной.
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Вы не совсем правы. Их торнули событиями на Майдане. Не было бы Майдана не было бы ОРДЛО. Лично мое мнение. Беспредел породил беспредел.
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Война была запланирована до 12 июня 1994 года в Нью-Йорке по адресу: Бруклин, Истерн Парквей, 770 - «Постараемся эти страны стравить между собой. Втянуть их в междоусобные войны с целью взаимоуничтожения.»
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и это у америкосов отлично получилось
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мы сейчас обсуждаем Донбасс. При чем тут Крым ? Забудь за Крым.
А майдан организовал десант США ?
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Кацап, Крым это Украина! Ты не забывай.
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Агресія рф проти України почалась з окупації Криму. Чому я маю це забувати? Потім почалась агресія на Донбасі. Всі ці дії виконували одні й ті ж люди.
А Майдан самоорганізувався. Тобі це важко буде зрозуміти.
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тайного уряду, агентом якого є фуйло. "Мы действительно сепары. У нас другие ценности... Галиция навязывает нам свою культуру и героев", - жителі Донецька про план примирення з Донбасом від Зеленського - Цензор.НЕТ 81
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Whaaaat?)) Теорія змови, світовий уряд, рептилоїди та інше)
То що ж виходить- ***** є агентом Держдепу? А коли планета Нібіру знов наблизиться до Землі, що стоїть на трьох слонах, то буде новий десант рептилоїдів?
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тебе бы книжки писать.... фантастические
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какое дело отбросам в донецке до волеизьявления на Майдане?
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Спросили мнения всего нескольких жителей г. Донецка. Не нужно думать что все кто там живет так думает.
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Все кто думает иначе или выехали, или молчат в тряпочку - иначе им на подвале "объяснят политику партии"
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я сам родом из Донецка (остались родственники), люди не уехали потому что - не куда ехать ! вы пробывали найти жилье и работу ? вы снимали квартиру за 10 000 грн, получая при этом 12 000 грн. ? все умные сидя на диване. пока на своей шкуре не испытаешь эту ситуацию - не поймешь. не дай бог вам такого испытать !!!!
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Да вы вообще ох-ли донецкие!!!!
У нас в Херсоне хорошую квартиру за 200уе снять можно!
Зажрались вы однако!
Планочку опустите голодные "кормильцы Украины"!
Люди на 6000 зарплаты живут и не вые-ся!
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Ну ты хресонский сравнил - Херсон и Киев.Здесь такие цены
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київ не резиновий , є ціла куча сел в полтавській і інших областях. усі в київ пруть.
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стадо довбо"бов, ничему жизнь их не учит... хйу вам в жопу ,а не извинения, быдло ************** !
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Самый лучший способ примирения с Донбассом, это отгородиться от них забором, рвом с крокодилами и минным полем, а так же от России.
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И это Дончан называют "сепарами". Вы открыто заявляете отказаться от Донецка и ЛУГАНСКА. Вы хотите чтобы сняли санкции с Путина ? Тогда он окончательно победит и озвереет от власти. Сразу после отгораживания от Донецка сразу начнет действовать Венгрия. Почитай интервью Климкина.
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Территории можно вернуть, людей - только после фильтрации, денацификации и мораторий на любые выборы на 10 лет.
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зато хоть честно сказали и не скрывали свою "масть". В конце концов все люди имеют право на собственное мнение . Вопрос другой, нахрена они нам нужны в европейской Украине и нужно ли принудительно и силой оружия заставлять их быть частью Украины????
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Клиент еще не созрел. Надо им еще пару лет повариться в "русском мире", что бы наелись его до икоты.
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нее .... я смотрю что такие как вы хотят и дальше воевать. НЕ НАВОЕВАЛИСЬ ? МАЛО КРОВИ ? ВАМ ВОЙНА НРПВИТСЯ ?
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Я так понимаю вы предлагаете прекратить войну и отвести войска. Подскажите, куда войска отводить - до Киева достаточно будет, или сразу - до Ужгорода?
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да отводить, После выборов Россия из Донецка уйдет
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ваше твердження дійсно смішне.
хіба рашка пішла з Придністров'я чи Абхазії ?
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по этим территориям нет никаких договорных обязательств
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а коли рашка виконувала свої зобов'язання ?
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В июне 2018 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из Приднестровья[14][15][16]. МИД России назвал резолюцию «пропагандистским ходом» и заявил, что не собираются её исполнять[17].
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А чому рф звідти піде? Чи вона з придністров'я пішла? Чи з пд.осетії? Чи з абхазії?
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Хочу Вам напомнить - приднестровье, осетия, абхазия - там нет никаким договорных обязательств (НИКАКИХ) по Донбассу совершенно др ситуация - минск. соглашения, санкции, кол-во людей. Эти ситуации не возможно сравнивать.
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А які домовленості? Мінські? Так там чітко прописано по пунктам- спочатку виведення армії рф та її бандформувань, роззброєння, контроль над кордоном... А вже після виконання цих пунктів- вибори. Як проводяться вибори у присутності рф ми знаємо.
Отже повертаємось до попереднього питання- що змусить рф піти з Донбасу?
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> Так там чітко прописано по пунктам- спочатку виведення армії рф та її бандформувань, роззброєння, контроль над кордоном...

Вас обманула пропаганда Порошенко. Там прописано ровно наоборот - сначала выборы и изменения в Конституцию, а потом может быть выведения каких-то армий, про РФ вообще нет ни слова.
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Я могу быть за, могу быть против - это мало на что влияет. А вот кремлевское *****, начавшее эту войну не очень-то спешит ее заканчивать.
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ничо...чеченский чпуй вы быстро забыли... будете еще шпрехать на мове, а ж гай шумыть!)))
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При чому ці йолопи розповзаються по цілому світі і вчать мову країни проживання, а української не вивчать ніколи!
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Пока будут на бамбасе в головах живы сАвЄЦкие идеи и сознание, что они сАвЄЦкий народ никакого примирения не будет. К сожалению. Хочется задать вопрос этой. с виду интелегентной женщине, а что бы сделали коммуняки, которых она в душе приветствует, если бы после 1917 года она свободно на улице рассуждала, что она не хочет власти большевиков, а хочет вернуть царя?
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Головы жителей ОРДЛО за пять лет настолько контужены
пропагандой кремля, что даже если Пуйло выведет оттуда свои войска и возвратит
под контроль Украины границу, то проблемы в том регионе останутся на многие поколения.
Будут саботироваться решения и усилия местных
проукраинских властей. Останутся вооруженные партизанские банды, особенно в
крупных городах, которые не так просто будет там повылавливать, местное
население будет им всячески помогать. Останутся информационные прокремлевские,
особенно интернет-каналы, которые практически
невозможно блокировать, печатный самиздат, листовки и пр.пр.пр.
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Очередное подтверждение того, что лугандонию ни в коем случаи не нужно возвращать в Украину, но у власти зеленая плесень, которая идет на поводу всякой забугорной срани, пытается снова повесить нам на шею эту помойку!
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Ты неправ. Донбасс возвращать надо. Но без боевиков и сочуствующих. Конечно обычных мирных граждан нужно возвращать.
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5 лет комендантского часа для этого скота и есть свобода, замечу не для всех.
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А чи потрібні ці сепарські території Україні ? Так є план москви впихнути ці території в Україну,які Україна має фінансувати і відбудовувати ,а конролювати і підзітні вони рф,до того сепаратиська чума буде безперешкодно розповзатись країною ,це і є план путіна по знищеню України,примітивно але на жаль хтось вірить, що з путіном можна домовитись це ілюзія.Тому найкращий варіант це придністровський ,відгородитись від них .
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Вместо того, чтобы утилизировать и ассимилировать 10% ватного шлака, Моника Зеленски будет с молчаливого согласия жвачных 73% щимить титульную нацию Украины.
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Как же это донбасское быдло уже надоело.
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Особисте враження.
Все більше переконуюся у тому, що політичне керівництво Росії просто використало людей сходу України для того щоб насолити Україні у прагненні до європейських цінностей. А зараз ці люди все більше стають нікому не потрібні. Ні Росії ні Україні.
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Не смотрел сюжет. Всё как обычно - пьяные, оборванные жители под прицелом автоматчиков и всё это на руинах Донецка?
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Зелені адепти сватів і 95 Смокталу теж не ******* галичан і їхню культуру. Совпадєніє? Не думаю.
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А почему не задают вопросы - нравится коррупция чиновников и отсутствие наказания для мажоров, олигархов ? Но Украине нечем хвастаться, потому и задача отделить Донбасс от Украины вопросами по истории .
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Вважаю, що об'єднання станеться за кілька десятиліть.
В них цінності росіского міру.
Нам потрібно облишити цей тягар на певний час.
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В нас не стільки громадянський конфлікт, скільки агресія росії.
Люди там накачані ворожою пропагандою.
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В кого "у них"?... у тех дам в шляпах? У них только шляпы ничего так, а остальное - это месево в их голове. Они сегодня одно поют, а завтра будут петь другое. Что им в телевизоре расскажут. А ещё эти люди как считали, так и считают, что Донбасс кормил всю Украину....
Их попустит....) Это кулики, которые хвалят своё болото, потому что другого они не видели...)
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в них не мєсіво, а повне відторгнення української культури, яку вони називають галицькою, їм ближче росія, бо вони самі колись привезені на Донбас вихідці зросії.
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Чем-то мне это напоминает мультик Саус Парк про кальсонных гномов:"Фаза один - собрать трусы, Фаза 2 - ?, Фаза 3 - прибыль".
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Та Да! В минулому століті ці дауни приходили війною в Галичину нав'язувати свої цінності, ось тільки Галичина воювала із ними ЗА УКРАЇНУ! А вони за совок. Ось і вся різниця! Галичина за Україну, а ці, заселені комуністами кацапи на українських землях-зрадники і фашисти.
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Неужели никто не видит, что опрос однобокий? Там есть две альтернативы, но их мнение очень порезано. В основном подано мнение совковых "всезнаек", мозги которых промыты РФ пропагандой.
Реальность может быть совсем иная. Градус никто не замерял правильно!
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Вообще-то странно было бы если бы они отвечали как-то по-другому под прицелами автоматов и с подвалом .
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Да что там Дамбасс - уже Харьков стал ватным! Промывка мозгов работает сильнее, чем кажется. В прошлом месяце был в отпуске, познакомился с двумя девчонками из Харькова. Поговорили немного - любят путина, хотят в рашке жить.. На вопрос чем им в Украине плохо и почему не переедут, получил интересный ответ. А зачем куда-то переезжать, мы и так скоро станем частью рашки. Я в ужасе был, что в головах у людей... "Мы действительно сепары. У нас другие ценности... Галиция навязывает нам свою культуру и героев", - жителі Донецька про план примирення з Донбасом від Зеленського - Цензор.НЕТ 9510
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Так если вернуть Донбасс, эту власть выбирать не будут.
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Вот как раз эту и выберут. Сватов и там смотрят.
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Да какие же у вас культура и ценности? Руцкий мир? Валенки-ватники-матрешки-балалайки-мордобой-доносы? Примитивные сериалы про ментов, бандитов? Жить в гавне и тянуть туда весь остальной мир? Гордиться позором? Быть вечными генетическими рабами и потомственными холуями? Предавать свою страну и свой народ? Вас, мразей, поголовно надо уничтожить, как раковую опухоль. Чтобы потомства не было. И да, сеператизм - это государственное преступление, наказывается закрытием в клетку очень надолго...
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В Україні і без ОРДЛО проблем вище голови. Відсутність цієї території і Криму в суспільних і політичних процесах, попри зрозуміле усвідомлення втрати, давало Україні шанс на стабілізацію і консолідацію суспільства на основній частині території. Але з відомих і невідомих причин цього не сталося і залишається загадкою чого українці очікують від повернення Донбасу, якщо таке чудо станеться.
Ніхто до самого кінця не уявляє собі юридичні і політичні механізми та наслідки такого повернення. Хоча, нема ніяких сумнівів, що під гаслом "відновлення територіальної цілісності" це не відбудеться.
Отже, напрошується питання - скільки, за що, чим і кому злиденна і розшарпана Україна має заплатити за свою примарну цілісність?
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Та ничего: и в Донбассе порядок наведём, и в Крыму. Люди будут довольны жить без комендантского часа и чтобы пенсию домой приносили. Не переживай.
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Перед історією з Донбасом росія зробила те саме в Грузії з Південною Осетією і Абхазією, у Азербайджані з Карабахом, у Молдові з Придністров'ям. Це спосіб метрополії руками місцевих колоністів Імперії (сепаратистів), використовуючи протиріччя між людьми ментально різними, розділяти їх і таким чином тримати колишню територію Імперії у сфері свого впливу. З Донбасом відбувається те саме, як і з Кримом. Основу протидії руху України до Європи, а не до росії і її економічних і політичних союзів, формують колоністи Імперії, етнічні росіяни, які потрапили на Донбас насильно або по комуністичних рознарядках. Тому нам на цих людей, як на лояльних Україні громадян, розраховувати не варто. І щось робити для таких людей - то пуста трата грошей, часу, наших людських ресурсів. Звільняти можна тільки нашу територію. І звільнити її можна: військовою силою; у випадку розпаду імперії незалежно від нашої участі у цьому процесі чи при сприянні України і наших союзників економічними, політичними, дипломатичними важелями, шляхом провокування на російській території і окупованій українській національно-визвольної боротьби і повстань на економічних, екологічних підставах. Тим часом Україні життєво необхідно укріплювати власну обороноздатність і не відступати ні на крок, а по кроку йти вперед. Затишшя ну фронті потрібно використати для підготовки наступу. Мирні наші заяви цьому не шкодять, а дають виграти час.
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Ну во первых,це мнение понаехавших.А во вторых, не учтено мнение,выехавших с Дамбабве,яки мають право також казати от Донбасса.А в третьих они хотят вернуться в украинский Донецк.То чому мнение понаехавших,должно быть единственно верным?
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домбас дуже депресивна зона. нафік іх визволяти? не розумію і не хочу чути услЫШТЕ ДОМБАС. который всю украину кормит. хай сами себя обслуживют
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Ничего, скоро Сивоха их переубедит, и в Донецке самым большим дефицитом станут вышиванки
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Не понимаю, как можно эти территории засунуть в Украину, гимн они точно петь не будут.
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Только военным путём Украина сможет вернуть Донбасс и Крым...а для этого ей нужна самая сильная Армия в Европе, всё на военные рельсы, полная милитаризация страны, кто не с нами , тот против нас. Россия это колосс на глиняных ногах ...это не советская армия (не путать) Но для это нужен сильный проукраинский лидер, не псевдо националист, таким народ посчитал Порошенко выбрал его в один тур, а он оказался обычным барыгой и тот же народ через 5 лет проголосовал против его, выбрав того "кто под руку подвернулся".....
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