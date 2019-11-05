 Для прокурора Кулика добудували цілий поверх у ЖК в центрі Києва, - Bihus.info. ВIДЕО

Про це повідомляє Bihus info, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, будівництво 14 поверху в житловому комплексі Diplomat Hall відбувалося під час розслідування незаконного збагачення прокурора.
Крім цього, сім'я Кулика вже має в Diplomat Hall дві квартири загальною площею понад 400 квадратних метрів. Ціна однієї квартири в цьому будинку в середньому становить 300 000 доларів.
Також у житловому комплексі сім'я прокурора має два гаражі і одне приміщення на даху площею в 88 квадратних метрів.
До слова, одна з цих квартир оформлена на співмешканку держслужбовця Ірину Німець.
Як наголошується, будівництво додаткового поверху не погоджували ні з Департаментом з питань державного архітектурно-будівельного контролю Києва, ні з Державною архітектурно-будівельною інспекцією.
До того ж, в Єдиному реєстрі документів немає інформації про видачу документів з дозволом на будівництво об'єкта по вулиці Жилянська 59, приміщення 1420.
У зв'язку з цим, в ході розслідування було встановлено, що 14-й поверх для Кулика будувався незаконно.
Вот он и ворует в поте лица ... законно .😡