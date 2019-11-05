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 Політика України
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Все про:Київ (6735) будівництво (426) Кулик Костянтин (73)

 Для прокурора Кулика добудували цілий поверх у ЖК в центрі Києва, - Bihus.info. ВIДЕО

Прокурор Генеральної прокуратури України Костянтин Кулик незаконно добудував чотирнадцятий поверх у житловому комплексі Diplomat Hall у центрі столиці.

Про це повідомляє Bihus info, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, будівництво 14 поверху в житловому комплексі Diplomat Hall відбувалося під час розслідування незаконного збагачення прокурора.

Крім цього, сім'я Кулика вже має в Diplomat Hall дві квартири загальною площею понад 400 квадратних метрів. Ціна однієї квартири в цьому будинку в середньому становить 300 000 доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваний в незаконному збагаченні прокурор Кулик провалив атестацію в Офіс генпрокурора

Також у житловому комплексі сім'я прокурора має два гаражі і одне приміщення на даху площею в 88 квадратних метрів.

До слова, одна з цих квартир оформлена на співмешканку держслужбовця Ірину Німець.

Як наголошується, будівництво додаткового поверху не погоджували ні з Департаментом з питань державного архітектурно-будівельного контролю Києва, ні з Державною архітектурно-будівельною інспекцією.

До того ж, в Єдиному реєстрі документів немає інформації про видачу документів з дозволом на будівництво об'єкта по вулиці Жилянська 59, приміщення 1420.

У зв'язку з цим, в ході розслідування було встановлено, що 14-й поверх для Кулика будувався незаконно.

Також дивіться: Пов'язаній зі скандальним забудовником Микитасем фірмі виділили 700 мільйонів на будівництво сховищ ЗСУ, - "Наші гроші". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3157812
 
   
 Топ коментарі
 
нє. єто старая харя, корєш юГіка та свиночолого гєтьмана.
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Опять бигусо-шатуны качают СвыноБудку? Для прокурора Кулика достроили целый этаж в ЖК в центре Киева, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 3755
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Борец с коррупцией, от Зе команды.
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Ты прав, демонтаж должен быть. Предлагаю на спор: если демонтируют, я тебе ставлю чашку кофе. Если не демонтируют - ты мне!
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Нет.Достроят вертолетную площадку.Что ж за знатний хранитель Закона без вертолета?
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Опять бигусо-шатуны качают СвыноБудку? Для прокурора Кулика достроили целый этаж в ЖК в центре Киева, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 3755
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Вот кем надо быть , а не айтишником бизнесменом или ученым😛
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Точно. Сейчас самые ушлые кинутся менять фамилию на "Кулик".
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лишние деньги вкладывает - кто в Лондоне, кто в Киеве.
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У него ж трое вылупков , жрать , элитную школу, охрану, путешествия по заграницам и тд надо обеспечивать .
Вот он и ворует в поте лица ... законно .😡
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- Сколько денег надо на достроить мне этаж? (не дожидаясь ответа) На, бл... Строй.
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нє. єто старая харя, корєш юГіка та свиночолого гєтьмана.
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А куди дивиться Ряба шапка? Виходить що він його влаштовує.
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не ты путаешь - этот тот *******.. шо перед выборами ,после встречи с беней в Израиле,на Пороха гнать начал))))
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Та ты шо cimbitep зеленая морда, а ты значит у них присягу принимал? Для прокурора Кулика добудували цілий поверх у ЖК в центрі Києва, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 5909
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это тот кулик что на г+г всрался когда туда порох пришел - получил плату за служение зебене
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Государев человек! Заработал. Не мог же прокурор украсть?!
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это называется политическая коррупция, поэтому наше гребанное НАБУ должно расследовать деятельность Кулика, когда он топил Пороха перед выборами, и когда он при Зеленском получил новую посаду в ГПУ.. присутствует прямая причинно-следственная связь..
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Это - язва прокаженного общества! Если такой "прокаженный" не изолируется МГНОВЕННО, а ему еще дают слово для пояснений, то сам факт того, что общество еще и ждет какого-то "разумного объяснения" о возможности "государевого человека" иметь ТАКОЕ (!!!), говорит о серьезной болезни самого общества. Любые действия членов общества по отношению к чиновнику, застигнутый за пользованием (даже не за владением, а просто за пользованием) ТАКИМИ БОГАТСТВАМИ (!!!), должны, по моему мнению, быть аналогичными и оцениваться аналогично с ситуацией когда гражданин застал насильника насилующего маленького ребенка! Наша демократия - маленький ребенок и беречь ее надо без сюсюканий с "хапугами-чиновниками" путем прямого действия!
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А за пыточную достроенную в подвале опять промолчали
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просмотрел видео что он *********** на крыше....**** оборзел совсем берега попутал ...а был при экс президенте шестёркой...потом поругались.... вот так прокуроры *** живут....**** .....******** для себя 1 этаж на всю домину....и всем пофуй старой власти...новая...? так посмотрим это же не их прокурор такое наворотил. а порошенковский... чего псы не гавкаете...? Для прокурора Кулика добудували цілий поверх у ЖК в центрі Києва, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 6611
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этож как нужно грабать взятки и это новое лицо?
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