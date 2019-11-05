 Для прокурора Кулика добудували цілий поверх у ЖК в центрі Києва, - Bihus.info. ВIДЕО

Про це повідомляє Bihus info, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, будівництво 14 поверху в житловому комплексі Diplomat Hall відбувалося під час розслідування незаконного збагачення прокурора.

Крім цього, сім'я Кулика вже має в Diplomat Hall дві квартири загальною площею понад 400 квадратних метрів. Ціна однієї квартири в цьому будинку в середньому становить 300 000 доларів.

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Також у житловому комплексі сім'я прокурора має два гаражі і одне приміщення на даху площею в 88 квадратних метрів.

До слова, одна з цих квартир оформлена на співмешканку держслужбовця Ірину Німець.

Як наголошується, будівництво додаткового поверху не погоджували ні з Департаментом з питань державного архітектурно-будівельного контролю Києва, ні з Державною архітектурно-будівельною інспекцією.

До того ж, в Єдиному реєстрі документів немає інформації про видачу документів з дозволом на будівництво об'єкта по вулиці Жилянська 59, приміщення 1420.

У зв'язку з цим, в ході розслідування було встановлено, що 14-й поверх для Кулика будувався незаконно.

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