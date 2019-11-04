 Візит депутата Держдуми РФ Журавльова в Золоте - порушення всіх норм. Буде офіційна реакція МЗС, - Пристайко. ВIДЕО

Про це він заявив під час спільного з главою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Поїздка депутата парламенту Росії - це порушення всіх норм. Це - наша територія, на яку він приїхав без дозволу і на це обов'язково буде офіційна реакція Міністерства закордонних справ", - підкреслив Пристайко.
Як повідомлялося раніше, депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов 1-2 листопада відвідав колишні позиції терористів "ЛНР" в районі Золотого Луганській області, де "проінспектував" хід розведення сил.
29 жовтня о 12.00 почалося розведення сил поблизу Золотого.
Гав! гав-гав!
Они им в одном месте пригодятся.
дурнізебіли їх зібрали. реакциябла-бла-бла МИД, - Пристайко
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Виправленому вірити
Не все можна обговорити по телефону, передати через кур'єрів, потрібна зустріч сам на сам ляльки Іцика Зеленського з пуйлом.
Заради цього все і робиться!
Але цього не буде. Бо - 73/43%зебілів, ви при владі; і цей відступ з капітуляцією ви забезпечили разом.
Зекоманда, ни один из вас, выплятков, не уйдёт. Все сядете по 111-й.
https://lenta.ru/news/2019/11/04/flag/
********* готовит ДОПРовские корзинки ? Если нет, то зря. Они ей очень пригодятся.
...
Но... но ведь... почему "на хмуй"?