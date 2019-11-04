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 Політика України, Події
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Все про:Держдума (335) МЗС (1937) Пристайко (235) Золоте (133)

 Візит депутата Держдуми РФ Журавльова в Золоте - порушення всіх норм. Буде офіційна реакція МЗС, - Пристайко. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко зазначив, що поїздка депутата Державної думи Росії Олексія Журавльова в Золоте є порушенням всіх норм і незабаром буде офіційна реакція української сторони.

Про це він заявив під час спільного з главою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Поїздка депутата парламенту Росії - це порушення всіх норм. Це - наша територія, на яку він приїхав без дозволу і на це обов'язково буде офіційна реакція Міністерства закордонних справ", - підкреслив Пристайко.

Як повідомлялося раніше, депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов 1-2 листопада відвідав колишні позиції терористів "ЛНР" в районі Золотого Луганській області, де "проінспектував" хід розведення сил.

29 жовтня о 12.00 почалося розведення сил поблизу Золотого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ірина Геращенко готує запит в СБУ щодо візиту депутата Держдуми РФ Журавльова в Золоте

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3157641
 
 
 Топ коментарі
 
Блевать хочется от твоих высказываний впрочем как и от тебя самого
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Ох и дурни собрались в нынешней власти - просто дыбилы, и их этот дыбилизм рано или поздно приведёт их к измене Родины, а хуйло им поможет в этом как помог овощу, ибо хуйло мастер подставлять дыбилов при украинской власти.
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Ага, не прошло и полгода. А рашенские буряты под прикрытием ОБСЕ и в желетках ОБСЕ инспектировали отвод наших войск и переписывали номера оружия - это как? Типа нормально?
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Це тому, що "порохоботи" кіпіш у медіапросторі підняли. А так не було б ні заяви Дристайки, ні реакції МЗС імені Зєлєнского.
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Блевать хочется от твоих высказываний впрочем как и от тебя самого
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Вы ,главное, бумажки писать не забывайте.
Они им в одном месте пригодятся.
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А сколько у пристайка детей? С такой реакцией должно быть много.
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Ти його з Яременком не порівнюй, бо у того діти (з бородою і всі волохаті, навіть дівчата) бігають у невідомій кількості
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Та Яременко то взагалі сперматозавр-фертілайзер.
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Ох и дурни собрались в нынешней власти - просто дыбилы, и их этот дыбилизм рано или поздно приведёт их к измене Родины, а ***** им поможет в этом как помог овощу, ибо ***** мастер подставлять дыбилов при украинской власти.
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А краще і не відобразити. "Тупі" начебто іноземці розуміють, гострі на язик зебіли - ні.
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Не дурні зібралися, а дурні зебіли їх зібрали.
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Визит депутата Госдумы РФ Журавлева в Золотое - нарушение всех норм. Будет официальная реакция бла-бла-бла МИД, - Пристайко
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Виправленому вірити Визит депутата Госдумы РФ Журавлева в Золотое - нарушение всех норм. Будет официальная реакция МИД, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6888
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Прістайко поцілуе депумокшу у пупок ?
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каких "норм"???, признавайте Россию, страной оккупантом, разрываете дип отношения и сообщения....
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Офіційна реакція від ЗЄко-манди: впадуть на коліна перед кацапами і ще далі відведуть війська, бо ж переговори з х...лом - «ето наше фсьо».
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а где же этот грозный доброволец янтарь который сказал что не оставит золотое и не позволит кацапью осквернят Украинскую землю ?
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а чого так довго?бубочка нє вєліт владімирича абіжать
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Переговори з пуйлом потрібні Коломойському, щоб озвучити ціну продажу України.
Не все можна обговорити по телефону, передати через кур'єрів, потрібна зустріч сам на сам ляльки Іцика Зеленського з пуйлом.
Заради цього все і робиться! Визит депутата Госдумы РФ Журавлева в Золотое - нарушение всех норм. Будет официальная реакция МИД, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9972
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Нормальною реакцією було би повернення ЗСУ на позиції. Або ж арешт того же Журавльова.
Але цього не буде. Бо - 73/43%зебілів, ви при владі; і цей відступ з капітуляцією ви забезпечили разом.
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с тех пор как зелебень у власти позорные новости ежедневно
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І те, що такі візити симптоматичні - замість світу на Донбасі це може бути качаном експансії нового рівня, і відповідно національні борошна теж нового рівня. Чи ви в наголос не бачите логічних зв'язків?
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Ці симптоми мають чіткі якості медичного діагнозу Визит депутата Госдумы РФ Журавлева в Золотое - нарушение всех норм. Будет официальная реакция МИД, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7423
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Тут навіть тин сечі та паркан калу не треба складати на аналіз.
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Taм уже российский флаг вывесили.

Зекоманда, ни один из вас, выплятков, не уйдёт. Все сядете по 111-й.
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И ты, конечно, можешь дать ссылку на российские флаги в Золотом. Мы все очень ждём.
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Ничего себе. Ты веришь российским СМИ? Тогда всё становится понятным, аквариус. Где фото флага? Я даже по твоей ссылке его не заметил.
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А российские СМИ никогда не сообщают ничего просто так. Заявка на флаг, плюс визит Журавлёва - это заявка в преддверии аннексии.
********* готовит ДОПРовские корзинки ? Если нет, то зря. Они ей очень пригодятся.
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У тебя фото российского флага в Золотом есть? Или у тебя в Жмеринке только бакс по 100 гривен есть?
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Интересно. У вас что здесь, что на politforums.net - одна методичка на всех. Там российские тролли тоже ссылаются именно на Жмеринку.
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Не знаю этого сайта. Мне просто нравится название Жмеринка. Ассоциируется с таким патриархальным селом, всё так по доброму, как в средние века.
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Нет. Может у Вас есть фото российского флага в Золотом?
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Вір своїм росіянам, бо українців туди не пускають.
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Это Золотое? Я вижу там только небо. Эта территория с которой отводятся укр. войска? Почему Вы так решили?
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пока под жопу соц сети не дали Вам же за сдачей интересов Украине некогда да и не на часі
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- Владимир свет Владимирович, батюшка! Нижайше просим-с, государь, повлияйте как-нибудь на их вьісокопревосходительство боярина вашего-с! Нехорошо-с! Штангенциркуль-с!
...
Но... но ведь... почему "на хмуй"?
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Там вже і паспорти з двоглавою куркую підвезли. Щоб ви, зелені шмарклиі всі луснули, козли
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Президент, Премьер-министр, все силовые министры подлежат немедленному аресту и преданию суду по статье 111-й Уголовного Кодекса Украины: "Государственная измена".
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И доллар по 100 гривен уже сейчас. Мы все вам очень верим, всё как вы желали и обещали.
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дурноголове пристайко досі намагається клеїти дурня, наче це ж така новина, що москалі - наразі реальні хазяйва на Дамбасє
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Офіційна реакція, це тіпа на коліна станете і попросите більше не приїжджати?
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А взагалі, хто цього московита пустив на нашу територію? Це тепер вони будуть там шастати, так і сєпарня там вже ходить, а в Станиці Луганськійц так давно путінські найманці хазяйнують.
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не спеши Пристайко! Дужедякула ще не визначилась! Так шо можеш попасть в просак!!! Где тебе посути дела и место.
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