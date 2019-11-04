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 "Я не лох! Save ФОП", - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти пікетують Офіс президента з вимогою до Володимира Зеленського скасувати закони №1073 та №1053-1 (про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг).

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Представники малого бізнесу, ФОПи, вийшли з пікетом під будівлю Офісу президента. Вони вимагають від Зеленського скасувати ухвалені Радою і підписані ним законопроєкти про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг (№1073 і №1053-1). Активісти озвучили в мікрофон свої вимоги.

"Закони №№1053-1 і 1073 - це лише черговий, не перший і не останній, крок на шляху до ліквідації спрощеної системи оподаткування", - заявили організатори акції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ФОПи ніхто не знищує. Ця істерія спеціально насаджується, щоб ввести людей в оману, - Гончарук

Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 01
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 02
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 03
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 04
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 05
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 06
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 07
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 08
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 09
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 10
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 11
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 12
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 13
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 14
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 15
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 16
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 17
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 18
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 19
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 20
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 21
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 22
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 23
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 24
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 25
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 26
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 27
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 28
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 29
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 30

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3157626
 
   
 Топ коментарі
 
ЧУДОВА НОВИНА ДЛЯ ФОПів - касові апарати будуть ЗЕЛЕНОГО кольору !!!
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А чому ви так скромно "чеки на харчування в кафе" - краще вже нехай в ресторані харчуються. А потім підприємець покаже, що нічого не заробив, бо ресторан дуже дорогий.
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Ви помиляєтесь, вони не платять податки не тому що Україна їм не потрібна, а тому що жлоби. Україна їм як раз потрібна, інакше де вони ще зможуть заробляти гроші і при цьому дурити державу, не сплачуючи податки.
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значит, Украина им нужна только как средство зарабатывания денег, только как дойная корова. А кормить корову они не хотят. В результате могут остаться без коровы.
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#янелох

За півроку Зебіл видав стільки крилатих фраз що китайці вже спалюють цитатники Мао.
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Боже, яка активність, як дружньо, коли це стосується бабла. Чомусь вони не виходили проти капітуляції, тому що вони за мир , щоб не стріляли. А я за те, щоб зєля не відміняв цей закон, нехай біжать і купують касові апарати і працюють, як усі. Одна людина відкриває ФОПи на папу, на маму, на тещу, на брата, роблять одну і ту ж саму роботу, заходять в одні двері і працюють на одному і тому ж обладнанні, керує всім процесом одна людина на всі ФОПи, а малих підприємств зі зпрощеною системою оподаткування аж чотири.
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ну да есть схемы так сказать уменьшения налогообложения! и что сделала власть? место того чтобы бороться со схемами и наказывать именно схематозников, взяла и навесила новые поборы на все ФОПы на ВСЕ и на те что со схемами и на те что без схем! Так вопрос власть хотела бороться со схемами (как она бреше) или просто власть хотела дополнительно всех обстричь?(кстати схемы остались в силе даже при наличии кассы)!!
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Здесь массово гонят на ФОПовцев. Дебилы не понимают того, что фоповцев, помимо налоговой, постоянно обдирают все, кому не лень.. Я ЗА ПОРЯДОК! Но начинать надо с таможни и олигархов. Вот там уходят миллиарды денег мимо казны. Вот там, в первую очередь надо навести ПОРЯДОК. И, да, ОФШОРЫ. Там количество зеленых бумажек, украденных у нас с вами, измеряется не мешками, а железнодорожными эшелонами..
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Начинать нужно с себя и не давать себя обдирать! Это проявление человеческого достоинства. Здесь таможня и налоговая ни причем.
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Кушать хочется всем. ФОП не настолько независим что бы плевать на всех. Зачастую лишиться хорошего арендованного места - значит потерять все средства существования.
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НАЧИНАЙТЕ С КОГО УГОДНО ТОЛЬКО НЕ С МЕНЯ. 😂😅😂
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ФОП открыл офшорный счёт.

Звучит смешно, не правда ли?
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Пол страны живет в тени, теневые зарплаты в конвертах получают с теневых доходов, в теневом секторе выше заработки так как налоги идут с минималки, при этом эти люди получают одинаковый набор услуг от государства так же как и те кто выплачивает все налоги при этом не имея возможности получить субсидирование, выходит одна часть населения содержит другую, белое налогообложение наполняет бюджет и дает зарплаты учителям, военным, полицейским, судьям, депутатам, врачам, социальным службам, содержит дома престарелых, ребенка, и дает львиную долю на пенсии которые распределяются равномерно, не зависимо от того какой вклад ты сделал лично. Скажите, разве это нормально? Упрощенно, это все равно что две семьи к примеру наняли частного репетитора для своих детей, но только одна семья оплачивает работу этого репетитора, примерно так все и происходит в нашей стране.
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Повелитель зеленых лягушек обманул избирателя,пусть убирается нафиг.
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Вообще офигели ФОПщики.. 2 года мараторий на проверку, и все равно не так.
Если хочеш своим бизнесом заниматься купи лицензии и работай на государство, даже единый 10% это вообще халява нереальная.
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ХАЛЯВА , ***** , когда государство тебе НИЧЕГО не дало , а требует с тебя БАБЛА !!! ХАЛЯВА , ***** , когда по гололеду ВЕЗЕШЬ ночью товар , чтоб успеть к открытию магазина !! ХАЛЯВА , когда белого света не видишь , без ВЫХОДНЫХ и ПРОХОДНЫХ на расскрутке своего дела !! ХАЛЯВА когда конкуренты ДЕМПИНГУЮТ цены на рвнке и ты СЕДЕЕШЬ от любого ПОПАДОСА !!! ХАЛЯВА ???? эх , вы были ИЖДИВЕНЦАМИ и ИЖДИВЕНЦАМИ здохните !!! идите ВЫНОСИТЕ мозг ОЛЕГАРХАМ за УКРАДЕННОЕ у вас заводы , фабрики , а вы ССЫТЕ !!!
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НАРОД , ратующий за кас. апарат для ФОПа , ЗАПОМНИТЕ в Европе есть кассовый апарат , но только для учета фоповца и то что ТОВАР действительно был куплен у него если что с товаром будет не то !!! там НЕТ отчетности такой как у нас , там нет ВОШЕЙ которые как бы обслуживают этот рро и за просто так ПРИХОДИТ и берет ДЕНЬГИ за якобы обслуживание , ТАМ нет таких ШТРАФОВ за чеки !!! там есть рро , но нет ДЕСПОТИИ бизнеса !!!
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То есть - принципиально налогов платить не хотим?
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а за что? что граждане имеют за свои налоги кроме дубинкой по башке от мента?
медицина - плати
образование - плати
соцпомощь токо для депутатов
соцгарантии токо на бумаги
судьи прокуроры работают токо на свой карман
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Самое интересное, что во всех комментариях можно проследить 2 линии поведения:
1. Скромно-интелектуальная, опирающееся на логику и понимание, того, как должны происходить процессы, которая утопает в лавине де...ьма другой линии, а именно

2. Зе - клоун, все кто понимает, что любое государство существует за счет оплаты налогов - лохи, фопы, которым на фиг никто не нужен и они лучше других - молодцы!

Честно говоря я не вижу разницу между "путин войди" и "save фоп" - и те и другие хотят жить за чужой счет. Господа, за НАШ с вами счет! И как с ними можно построить нормальную УКРАИНУ?
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налоги к твоему сведенью это не твой счет?!! вот бюджет это твой счет (твои налоги), не расскажешь кто в бюджете копошится?неужели ФОПы?!!
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Я так и знал! Я так и знал! Я ждал этого - "А БАБА ЯГА ПРОТИВ!!!" Я же уже сказал, повторюсь - пока-пока "Я не лох! Save ФОП", - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків - Цензор.НЕТ 3371 . Мужчина, не преследуйте меня, вы мне просто становитесь странным (одесский юмор)! "Я не лох! Save ФОП", - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків - Цензор.НЕТ 3891
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Надпись на плакате "великі штрафи породжують корупцію!" Что, правда? Я очень надеюсь, что большие штрафы, как во всем мире приводят к порядку! Бухаешь сразу за магазином только что купленную водку - штраф 10000 грн! Сел за руль пьяный - 100 000 грн штраф! Заговорил матом в транспорте, а еще не дай Бог если в транспорте дети - 1 000 000 грн. Выбросил окурок на остановке на дорогу или тротуар, а не в урну, находящуюся в 1 метре заходя в транспорт - общественные работы на 1 неделю по подметанию улиц. Ну круто же! И доход в бюджет города, и через месяц - чистота на улицах.
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в НОРМАЛЬНЫХ СТРАНАХ (турция , китай , тажа европа португ. испания ) САМОЗАНЯТЫМ без наема других лиц ВАЩЕ НЕТ НАЛОГОВ !!! выпиливай себе ЛОБЗИКОМ скворешни и к тебе ВОПРОСОВ нет !!! а тут : ОРГАНИЗОВАЛ дело (станки , оборудование ) , сделал другим РАБ. МЕСТА --- платишь НАЛОГИ и тебе говорят МААА-ЛООООО , МААА-ЛООО !!! дай , ЩЕЕЕЕ , дай ЩЕЕЕЕ !!!!
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\\\\\\\\так пили лобзиком и к тебе не будет вопросов, зачем станки покупаешь, чтобы за счет эксплуатации работяг прибавочную стоимость получать и налоги не платить.
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чукча , станки и оборудование ЭТО для увеличения выпуска товара и удешевление его СЕБЕСТОИМОСТИ !!! лобзиком дох....., не выпилишь !!! вот что ЗНАЧИТ -УЗКОЛОБОЕ !!! тебе МАУЗЕР и ШКИРЯНКУ надо и на ПРОДРАЗВЕРСТКУ !!! не ???
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Зебилы, вас не учили, как надо просить у барина вольную? На колени, смерды!
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Барыги были , есть и будут и их нужно щемить нещадно.
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Речь идет не о самозанятых, их кассовые приобретать не обязывают, речь идет о второй и третей группе.
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есть ВИДЫ деятельности которые только на 2 группе могут быть!!! на первой они быть не могут !!! знаешь про это ????нещастный !!!
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Если самозанятый - барыга? Обязательно! А вот ФОПов на общей системе налогообложения и которые платят НДС (вы представляете - оказывается есть и такие!!!) конечно не нужно! Они же тоже лохи, правда, господа фопы с плакатами???!!!
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Дратути, совок! Твои ватные мозги формировались при совке. Совком был, таковым и остался. Слушай мурку и Киркорова, смотри "Скаты". Наслаждайся жизнью, в общем.
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Зебилы даже организоваться не могут. Вместо того, чтобы кричать кричалки-требования они в дуду дудят "Я не лох! Save ФОП", - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків - Цензор.НЕТ 6246 Ох и лохи... Ахемтов вон додуделся, просрав часть бизнеса на Донбабве.
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\Зборище барыг, смотри как за свое бабло дружно встали.
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И это все что Розетка с Комфи,АЛЛО и Мобиллаком смогли выставить?
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