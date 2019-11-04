 "Я не лох! Save ФОП", - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Представники малого бізнесу, ФОПи, вийшли з пікетом під будівлю Офісу президента. Вони вимагають від Зеленського скасувати ухвалені Радою і підписані ним законопроєкти про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг (№1073 і №1053-1). Активісти озвучили в мікрофон свої вимоги.
"Закони №№1053-1 і 1073 - це лише черговий, не перший і не останній, крок на шляху до ліквідації спрощеної системи оподаткування", - заявили організатори акції.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
За півроку Зебіл видав стільки крилатих фраз що китайці вже спалюють цитатники Мао.
Звучит смешно, не правда ли?
Если хочеш своим бизнесом заниматься купи лицензии и работай на государство, даже единый 10% это вообще халява нереальная.
медицина - плати
образование - плати
соцпомощь токо для депутатов
соцгарантии токо на бумаги
судьи прокуроры работают токо на свой карман
1. Скромно-интелектуальная, опирающееся на логику и понимание, того, как должны происходить процессы, которая утопает в лавине де...ьма другой линии, а именно
2. Зе - клоун, все кто понимает, что любое государство существует за счет оплаты налогов - лохи, фопы, которым на фиг никто не нужен и они лучше других - молодцы!
Честно говоря я не вижу разницу между "путин войди" и "save фоп" - и те и другие хотят жить за чужой счет. Господа, за НАШ с вами счет! И как с ними можно построить нормальную УКРАИНУ?