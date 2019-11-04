 У Вінниці водій позашляховика не пропустив пішохода на "зебрі", а потім побив його. ВІДЕО камер спостереження

Як повідомляє Цензор.НЕТ, конфлікт, що виник 28 жовтня близько 15.10 на вулиці Соборній, був зафіксований камерами спостереження міського ситуаційного центру.
На записах видно, як водій позашляховика не пропустив хлопця і дівчину, поїхавши прямо перед ними. Пішохід вдарив рукою по автомобілю, що проїздив повз. Після цього водій, порушуючи правила дорожнього руху розвернувся і наздогнав пару. Після бійки, він знову порушивши правила, розвернувся, і продовжив рух.
Потрібно бути ідіотом щоб конфліктувати з незнайомими людьми. Бачив як дівчина на Лексус не пропустила пішохода на «зебрі», пішохід вдарив по машині, білявка вискочила та почала на ньго кричати, отримала майстерний удар в щелепу та важкий нокаут, а чоловік забрав сумочку, вскочив за кермо та поіхав. Все сталось за кілька секунд. Десятки свідків в центрі великого міста, майже ніхто нічого не зрозумів, крім того що білявка з юбкою на голові лежить без свідомості.
Не конфліктуйте, воно того не варте.
раздайся море - едет свин
В экономике мы уже имеем их тоталитарную шиддовскую диктатуру,
но они хотят распространить это на все аспекты жизни.
Польша может строить стратеию на десятилетия, а не до нового года.
За мовою так зручно ховатися падлюкам та дурити нею вузьколобих дебілів.
Надо их наказывать!!!
но и закон нужен правильный о применении! есть угроза здоровью/жизни твоей или другому человеку - применяй не раздумывая!
Точно - какой правильный закон, который защищая гражданина от фингала, разрешает начать перестрелку с трупами. Гениально! 5 баллов!
Наказывать такое быдло должна полиция, а не такие же вооруженные беспредельщики.
https://www.youtube.com/watch?v=KW260qUb9Hk
Лось должен уже быть арестован...
сколько он нарушений ПДД сделал за пару минут, про драку я вообще молчу.
В 90-ті того перехожого просто запхнули б до багажнику і закопали в лісі.
В Европе невозможно представить чтобы пешеход бил по машине даже если машина нарушает правила. Это называется уважение к частной собственности - не сметь даже пальцем прикасаться к чужой машине.
Водитель конечно однодначно быдло.
Но сдается мне, поменять их местами, пешехода за руль а водителя пешком на переход - ситуация повторилась бы точно так же.
нечего выпрыгивать на переход!!!
Пешеходам запрещается:a)выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения;б)внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;