 У Вінниці водій позашляховика не пропустив пішохода на "зебрі", а потім побив його. ВІДЕО камер спостереження

Як повідомляє Цензор.НЕТ, конфлікт, що виник 28 жовтня близько 15.10 на вулиці Соборній, був зафіксований камерами спостереження міського ситуаційного центру.

На записах видно, як водій позашляховика не пропустив хлопця і дівчину, поїхавши прямо перед ними. Пішохід вдарив рукою по автомобілю, що проїздив повз. Після цього водій, порушуючи правила дорожнього руху розвернувся і наздогнав пару. Після бійки, він знову порушивши правила, розвернувся, і продовжив рух.

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