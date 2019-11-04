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Все про:Вінниця (179) побиття (473) конфлікт (324) порушення (265) ПДР (158) пішохід (83)

 У Вінниці водій позашляховика не пропустив пішохода на "зебрі", а потім побив його. ВІДЕО камер спостереження

У Вінниці водій позашляховика не пропустив пішохода на "зебрі", а потім побив його.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, конфлікт, що виник 28 жовтня близько 15.10 на вулиці Соборній, був зафіксований камерами спостереження міського ситуаційного центру.

На записах видно, як водій позашляховика не пропустив хлопця і дівчину, поїхавши прямо перед ними. Пішохід вдарив рукою по автомобілю, що проїздив повз. Після цього водій, порушуючи правила дорожнього руху розвернувся і наздогнав пару. Після бійки, він знову порушивши правила, розвернувся, і продовжив рух.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Нах#й ти мене чіпаєш?!" - кур'єр, що заїхав у перехід на скутері, побив пішохода, який зробив йому зауваження. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3157616
 
   
 Топ коментарі
 
Правильно. Нечего холопам по зебре ходить, когда барин едет.
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Пешеходы не кидаются на дорогу. Они не кидаются на проезжую часть, а переходят дорогу в установленном месте.
Не хочешь выполнять правила дорожного движения, езди на троллейбусе.
Похоже, что ты такой же дебил, как на видео за рулем внедорожника
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А бывает и иначе. Как четыре дня назад, в Мариуполе. Не бедный дядя, на Ауди Q7 вступил в конфликт, с пешеходом. Вот также вышел... получил удар ножом, в грудь... попытался доехать, до больнички. Не доехал. Врубился в дерево и умер...
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И теперь идиот с ножом получит 7-10 лет. А были бы мозги - носил бы перцовый баллончик, а не нож. НОЖ НЕ ОРУЖИЕ САМОЗАЩИТЫ, А ОРУЖИЕ УБИЙСТВА (это я так, к слову).
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Откуда это градация такая? Самозащищаться вообщето можно чем угодно, хоть автоматической винтовкой, хоть пистолетом, хоть ножем, хоть дробовиком. Чем есть тем и самозащищайся.
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Не отримає він нічого. Мусора вміють тільки по «наводці» розшукувати. Якщо вбивця був випадковою людиною, не місцевим, без приводів та відсидок, то все - не знайдуть, навіть якщо там десятки свідків та відеокамер було.
Потрібно бути ідіотом щоб конфліктувати з незнайомими людьми. Бачив як дівчина на Лексус не пропустила пішохода на «зебрі», пішохід вдарив по машині, білявка вискочила та почала на ньго кричати, отримала майстерний удар в щелепу та важкий нокаут, а чоловік забрав сумочку, вскочив за кермо та поіхав. Все сталось за кілька секунд. Десятки свідків в центрі великого міста, майже ніхто нічого не зрозумів, крім того що білявка з юбкою на голові лежить без свідомості.
Не конфліктуйте, воно того не варте.
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очередной хозяин жизни из свинофермы У Вінниці водій позашляховика не пропустив пішохода на "зебрі", а потім побив його - Цензор.НЕТ 8319 У Вінниці водій позашляховика не пропустив пішохода на "зебрі", а потім побив його - Цензор.НЕТ 8319 У Вінниці водій позашляховика не пропустив пішохода на "зебрі", а потім побив його - Цензор.НЕТ 8319
раздайся море - едет свин У Вінниці водій позашляховика не пропустив пішохода на "зебрі", а потім побив його - Цензор.НЕТ 4617 У Вінниці водій позашляховика не пропустив пішохода на "зебрі", а потім побив його - Цензор.НЕТ 4617 У Вінниці водій позашляховика не пропустив пішохода на "зебрі", а потім побив його - Цензор.НЕТ 4617
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Вот когда не хватает уравнителей шансов, быдло быстро бы дисциплинировалось.
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Много чего + не хватает. Нормальных законов, судов, полиции и тд.
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Посмотрим, есть ли в Виннице нормальные люди, которые призовут к ответу этого ох.евшего ********* ?
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Даже по видео видно, что нет. Один, вот, нашёлся - и мокнули головой в очко у всех на глазах. На потеху публике.
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Соплежуй Аваков.Соплежуи в СН.Сколько будет длиться война на дорогах?.Утихомирьте водителей ,сделайте их взаимовежливыми.Сколько десятков тысяч жертв Дтп нужно,чтобы соплежуи проснулись? Себя оберегают?
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Портновы и Богданы строят общество, где всегда будут правы только свои ("наши").
В экономике мы уже имеем их тоталитарную шиддовскую диктатуру,
но они хотят распространить это на все аспекты жизни.
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В Польщі водія протягом 1-2 годин вже знайшли б і заарештували. Так було, коли син мера одного містечок-сателітів Вроцлава зупинився і руками зіпхнув з дороги параолімпійця на лежачому велосипеді, який "заважав їхати". Результат - арешт, суд, штраф понад 100 тисяч євро, в тому числі за пошкоджений спецвелосипед, втратив права - а тато втратив посаду на виборах - люди дружно проголосували проти. Не вмів виховати синочка - не буде керувати громадою. І ще дуже пощастило, що не було шкоди здоров'ю параолімпійця. Бо була б тюрма 100%.
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Европа-Европа, а там теж довбойобів хватає..
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ты эти сказки про "....штраф понад 100 тысяч. евро" бабкам возле подъезда рассказывай .....
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В Польше власть в руках поляков, а не как у нас.
Польша может строить стратеию на десятилетия, а не до нового года.
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А у нас окупантомовні малороси всюди, навіть у коментах під цим відео.
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То для тебе Мураєв чи Бойко, що заговорили українською, автоматично стають своїми ?
За мовою так зручно ховатися падлюкам та дурити нею вузьколобих дебілів.
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терпила , ещё и перед тёлкой обосрался ...
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Светофора на этом перекрестке не хватает. Самый центр города, куча машин, трамваи, толпы людей бегают туда-сюда. Недавно на этом перекрестке бус сбил пешехода, насмерть.
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Это чмо проигнориует светофор так же, как и зебру.
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Он решил , что Господь его избрал избранным!!! А вот когда он ср....ть с утра будет, пусть вспомнит , чьо он такой же засранец , кк мы все!!!
Надо их наказывать!!!
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разрешить огнестрелы всем! и тогда такое чмо на бэхе не будет прыгать, как кинг конг! так как может и сбоку прилететь, в ногу...
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Такое чмо на бехе этот огнестрел первым приобретет.
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оно у него уже может быть, вот в чем вопрос! а вот у простых прохожих их нет! и вот когда против его ствола вокруг может быть потенциальных 5-10 у окружающих, там уже очечко сожмется, так как пуля дура, хоть штык и молодец )))

но и закон нужен правильный о применении! есть угроза здоровью/жизни твоей или другому человеку - применяй не раздумывая!
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"но и закон нужен правильный о применении! есть угроза здоровью/жизни твоей или другому человеку - применяй не раздумывая!"

Точно - какой правильный закон, который защищая гражданина от фингала, разрешает начать перестрелку с трупами. Гениально! 5 баллов!
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Ты никогда не знаешь, чем закончится потасовка - подбитым глазом или пропоротой печенью.
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Чем более смертоносное оружие применяется в потасовке - тем больше шансов для серьезніх последствий.
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Андрей Мудрый Не пищите хрень. Какие 5-10 окружающих? У нас народ разбегается от недоразвитого, бухого чмыря, у которого в руках ничего нет. Не раз такое видел. Когда-то, с другом, выбросили двоих кондомов, которые крыли матом женщину - кондуктора, десяток остановок, по ее словам. Полный троллейбус типа мужиков, стояли все, молча и делали вид, что сильно заняты, рассматривая пейзажи, за окном. Пистолет, в руках труса, не делает его храбрее, он делает его опасным для окружающих и для самого себя.
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у него оно и так есть, но вот быковать на всех подряд потому что у него есть, а у других которые по зебрам ходят в 95% случаев нет, не будет.
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И это хорошо, что нет и не будет. Не хватало еще, чтобы непрофессионалы из короткостволов у нас палить начинали в людных местах - вместо пары тумаков будут трупы.
Наказывать такое быдло должна полиция, а не такие же вооруженные беспредельщики.
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Ну так нашли его уже или нет? Там нарушение ПДД и хулиганка.
Лось должен уже быть арестован...
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Кем арестован? "Армянскими" ментами Авакяна после грузино-гастарбайтерских реформ? Не смешите... Только Суды Линча могут остановить безнаказанность...
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Судя по внешности, прикиду и поведению, стандартное быковатое быдло. Которое пока не нарвалось на достойный ответ и ходит с целым лицом и менталитетом барина. Учитывая резко выросшую агрессию в стране и наводнение оружием, этому агрессивному имбецилу недолго осталось ходить живым и здоровым У Вінниці водій позашляховика не пропустив пішохода на "зебрі", а потім побив його - Цензор.НЕТ 4939
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Влажные мечты. Обычно такие как раз и пробиваются наверх и живут припеваючи. И никто их не обламывает и уж точно не холопы.
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.Абсолютно согласен с Мариной - мы все (в целом) виноваты в том, что такие жлобы остаются безнаказанными. Ответственность полиции, конечно, здесь в первую очередь, но первопричина - наше безразличие.
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охренеть, да это просто бык на БМВ (самые хамские водители), так уж повелось.
сколько он нарушений ПДД сделал за пару минут, про драку я вообще молчу.
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Водителя BMW нужно наказать ! Но возмущает и поведение девушки , стоит спокойно пока этот подонок бъет её парня !
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Один вдарив по автівці,другий вдарив по ньому...Хто ж винен?..насправді винне бл...дське життя,в яке вже на протязі двадцяти років засовує нас правляча,нами ж обрана верхівка...Що робити?..Для початку прочитати книгу Степана Бандери "Перспективи української революціі"..
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а до тих 20 років всі були вихованими і звератлись одне до одного "сер", ага
В 90-ті того перехожого просто запхнули б до багажнику і закопали в лісі.
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Мэр Винницы Моргунов уже дал поручение найти и наказать "водителя" . Но в полиции сообщили что от потерпевшего заявы не поступало и они ( полиция ) приглашают его для написания упомянутой челобитной .
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Дичь какаято. Доказательства же на видео)
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В Марике подобная ситуация на днях была, только пешеход с ножиком был и для водителя конфликт оказался смертельным...
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Да уж... На месте парня я бы записал номер, нашел адрес и, как минимум ... с машиной придурка произошло бы "самовозгорание"...
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А потом бы стал инвалидом или пропал без вести. Есть наши влажные мечты, а есть реальность и в этой реальности бык за своё авто прикопает тебя по частям в посадке и ничего ему за это не будет, кроме расходов на взятки и поднятие связей.
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Если бы этим занялся, а время у меня свободное таки есть, то взвесил бы все возможные варианты и узнал о личности "обвиняемого". Если тип абсолютно асоциальный и отмороженный то нет смысла машину портить - проще несчастный случай бычку организовать.
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По быдлотным замашкам - или мажор или из силовых.
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Меня всегда (ну, последние лет 5) удивляло, почему все эти вопиющие случаи быкования, которые попадают в сми, приходят из западной части страны. Должно же быть наоборот, что за фигня?
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потому что в западной части - это дейстчительно новости. А в восточной - обыденность.
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а с чего вдруг Винница стала западной частью Украины?
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хоспаді! Які милі люди у Вінниці - при такому русі там кожну хвилину мали б траплятись нещастя та конфлікти - пішоходи, машини і трамваї - все в впритірочку.
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типичный представитель винницких Ылит.
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"Закон про зброю не на часі". Малороське узеленське.
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Вадітєль елітного авто наказав зебіла! Вінніца нє здайотся!!
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ну тут как бы встретились 2 быдла. Один не пропустил пешехода, другой ударил машину.
В Европе невозможно представить чтобы пешеход бил по машине даже если машина нарушает правила. Это называется уважение к частной собственности - не сметь даже пальцем прикасаться к чужой машине.
Водитель конечно однодначно быдло.
Но сдается мне, поменять их местами, пешехода за руль а водителя пешком на переход - ситуация повторилась бы точно так же.
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Пешеход был обязан успеть помыть машину, а не бить по ней пока бык проезжал по пешеходному переходу.
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..ты тоже ипашишь по машине , когда тебе не нравится как она проехала или как припаркована..?
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Я как то ехал по Праге в колонне на подъем, загорелся красный и я оказался на переходе. По переходу повалили пешеходы. Загорелся зелёный, перед началом движения, убрал ногу с тормоза, машина качнулась на пару сантиметров назад и тут слышу удары по машине. Пешеходы ещё переходили, уже на красный. Я остановился, выскочил на мужика, шо ударил машину. Тот очканул, но между нас вскочила его беременная жена и начала скакать, как квочка. Шо тут сделаешь? Сказал им пару ласковых слов и поехал.
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Водила никуда не спешил, мог бы и пропустить пешеходов.
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Таких везде хватает. Я в Праге на одного кричал в машине, он даже не слышал, но видел мою мимику. Чувак был на новой Ауди А7, так развернулся и погнался за мной. Гнал так агрессивно, что я думал, шо он хочет меня убить. Через некоторое время на светофоре я остановился, он за мной, вышли из машин. Чудак метросексуал, модно одетый, пахнущий парфемом, спортивного телосложения, увидел что я не маленький и накачанный и сразу огонек в глазах потух. Говорит - у тебя есть какие-то проблемы? Я - нет. Так он сел и поехал. Только опозорился.
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Так он что то хотел доказать и сдулся.
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Это или сын пашинского, или свинарчука. С маленькой так как типично для Украины.
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правильно!
нечего выпрыгивать на переход!!!
Пешеходам запрещается:a)выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения;б)внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;
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