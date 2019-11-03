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Все про:Одеська область (1095) підлітки (110) Нацполіція (8438) Правоохоронні органи (341) вбивство (1941)

 В Одеській області знайшли вбитою зниклу вчора 14-річну дівчину, - Нацполіція. ВIДЕО

Сьогодні в Одеській області виявлено тіло зниклої 2 листопада 14-річної жительки Одеси.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Про те, що донька ще вдень пішла з друзями гуляти та до цього часу не повернулася, поліцейським вчора, 2 жовтня, ввечері повідомила мати дівчинки. На пошуки дитини був орієнтований весь особовий склад поліції. Переглянувши камери відеоспостереження, правоохоронці встановили напрямок руху дитини, а також розшукали та опитали осіб, із якими вона була вчора. Ті розповіли, що усі разом відпочивали за межами міста, а потім дівчинка кудись пішла з неповнолітнім хлопцем з їхньої ж компанії. Не дочекавшись їхнього повернення, решта приятелів роз’їхалася по домівках.

Пошуки дівчинки тривали усю ніч. Сьогодні вранці її тіло без ознак життя було знайдене у лісосмузі.

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В Одеській області знайшли вбитою зниклу вчора 14-річну дівчину, - Нацполіція 01

Крім того, поліцейські встановили особу хлопця, з яким, зі слів товаришів, дівчинка пішла від компанії. Проводяться заходи для його розшуку.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та кінологи зі службовими собаками. За фактом умисного вбивства неповнолітньої розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України. Встановлюються обставини трагічної події та особа, яка скоїла цей злочин.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3157541
 
 
 Топ коментарі
 
Привет соевая Сатана, как дела?
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Несовершеннолетний парень, значит. Я много дрался, в детстве, было дело. У нас, в том Жданове- иначе было нельзя. Все смотрели "Маленькую Веру", да? Дрались жестко! Всё шло в ход: заточенные с обоих сторон электроды, предохранители от кранов, напичканные рубленными гвоздями, дубины, самопалы, даже "Молотофф-коктейль"... Я шо-нибудь забыл? Напомните, я не обижусь. Так я к тому, что помню только одного 200-го. Там шансов, у того кто его завалил- не было. Его окружили, человек 9-10, у него- однозарядный, самодельный мелкан. Он- выстрелил. И сумел прорваться, в эту дыру, образовавшуюся в кольце противника. Это всё на моих глазах произошло. Так я вот к чему: мы- ни разу не пытались убить противника. Ни разу! А тут- какое-то смещение понятий. Жизнь человека- ничто.
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Если речь о несовершеннолетней преступности, то я могу продолжить поговорочку: "Одесса- мама, Ростов-отец, кто Жданов тронет- тому- п.здец."(с) Никаких шуток. У нас творились страшные вещи. Я через это всё сам прошел.
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Скорее всего этот упырь это и сделал...
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Жалко девченку, еще жить да жить.
Правду раньше про самые бандитские города говорили: Ростов-папа, Одесса-мама.
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Если речь о несовершеннолетней преступности, то я могу продолжить поговорочку: "Одесса- мама, Ростов-отец, кто Жданов тронет- тому- п.здец."(с) Никаких шуток. У нас творились страшные вещи. Я через это всё сам прошел.
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А ти так і не вивчив не те щоб українську мову, навіть казлячий язик...
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Несовершеннолетний парень, значит. Я много дрался, в детстве, было дело. У нас, в том Жданове- иначе было нельзя. Все смотрели "Маленькую Веру", да? Дрались жестко! Всё шло в ход: заточенные с обоих сторон электроды, предохранители от кранов, напичканные рубленными гвоздями, дубины, самопалы, даже "Молотофф-коктейль"... Я шо-нибудь забыл? Напомните, я не обижусь. Так я к тому, что помню только одного 200-го. Там шансов, у того кто его завалил- не было. Его окружили, человек 9-10, у него- однозарядный, самодельный мелкан. Он- выстрелил. И сумел прорваться, в эту дыру, образовавшуюся в кольце противника. Это всё на моих глазах произошло. Так я вот к чему: мы- ни разу не пытались убить противника. Ни разу! А тут- какое-то смещение понятий. Жизнь человека- ничто.
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але дуже багато у вас там калічили одне одного.
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Да. Было. Менты решили проблему почти мгновенно: к нам перебросили часть "Голубой дивизии" МВД, из Донецка. Эти пацанчики действовали очень жестко! Хорошо, что у меня стометровка была 11,2 секунды. Дважды я уходил, от раздачи. А после них- вполне можно было остаться калекой. Потом, менты сообразили фишку с ОКО(оперативным комсомольским отрядом). И- всё стихло. Где-то в 1981-м...
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Если уж делать сравнение по фильмам, то лучше ссылаться на "Меня зовут Арликино"...
Точно не помню, но кажется Фомин сыграл главную роль...
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Ну, да, я понимаю. Тока тут дело в том, что этот фильм снимал Васька Пичул. Мой одноклассник. Царствие ему Небесное.
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У нас наоборот было. Ходили в кружки, секции, делали всякие модели самолетов, кораблей. Да, еще деревья садили, старушкам помогали, металлолом-макулатуру собирали.
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Я тоже посещал кружки, секции, дворцы спорта, стадионы, даже музыкальную школу. Правда- днём. А вечером- начиналась несколько иная жизнь...
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девочка ушла с парнем и не вернулась, "друзья" поехали домой. **********
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а они им свечку должны были держать ? парочка ушла остальные пообщались и разошлись. вот если бы девочку одну отпустили ...
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Не упомню! Ни разу не упомню. Наверное, это у нас было в дефиците. Или- не умели обращаться. Но- не упомню.
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І це напевне зробив висерок виборця Зе!лоха-42..
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