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Все про:Одеська область (1095) підлітки (110) Нацполіція (8438) Правоохоронні органи (341) вбивство (1941)

 В Одеській області знайшли вбитою зниклу вчора 14-річну дівчину, - Нацполіція (оновлено). ВIДЕО

Сьогодні в Одеській області виявлено тіло зниклої 2 листопада 14-річної жительки Одеси.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Про те, що донька ще вдень пішла з друзями гуляти та до цього часу не повернулася, поліцейським вчора, 2 жовтня, ввечері повідомила мати дівчинки. На пошуки дитини був орієнтований весь особовий склад поліції. Переглянувши камери відеоспостереження, правоохоронці встановили напрямок руху дитини, а також розшукали та опитали осіб, із якими вона була вчора. Ті розповіли, що усі разом відпочивали за межами міста, а потім дівчинка кудись пішла з неповнолітнім хлопцем з їхньої ж компанії. Не дочекавшись їхнього повернення, решта приятелів роз’їхалася по домівках.

Пошуки дівчинки тривали усю ніч. Сьогодні вранці її тіло без ознак життя було знайдене у лісосмузі.

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В Одеській області знайшли вбитою зниклу вчора 14-річну дівчину, - Нацполіція (оновлено) 01

Крім того, поліцейські встановили особу хлопця, з яким, зі слів товаришів, дівчинка пішла від компанії. Проводяться заходи для його розшуку.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та кінологи зі службовими собаками. За фактом умисного вбивства неповнолітньої розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України. Встановлюються обставини трагічної події та особа, яка скоїла цей злочин.

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Станом на 15-00 неповнолітнього, якого бачили останнім з убитої дівчинкою, розшукали: він переховувався у своїх знайомих. 15-річного хлопця доставили у відділ поліції, з ним проводять невідкладні слідчі дії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3157541
 
 
 Топ коментарі
 
Несовершеннолетний парень, значит. Я много дрался, в детстве, было дело. У нас, в том Жданове- иначе было нельзя. Все смотрели "Маленькую Веру", да? Дрались жестко! Всё шло в ход: заточенные с обоих сторон электроды, предохранители от кранов, напичканные рубленными гвоздями, дубины, самопалы, даже "Молотофф-коктейль"... Я шо-нибудь забыл? Напомните, я не обижусь. Так я к тому, что помню только одного 200-го. Там шансов, у того кто его завалил- не было. Его окружили, человек 9-10, у него- однозарядный, самодельный мелкан. Он- выстрелил. И сумел прорваться, в эту дыру, образовавшуюся в кольце противника. Это всё на моих глазах произошло. Так я вот к чему: мы- ни разу не пытались убить противника. Ни разу! А тут- какое-то смещение понятий. Жизнь человека- ничто.
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а они им свечку должны были держать ? парочка ушла остальные пообщались и разошлись. вот если бы девочку одну отпустили ...
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Я не вершитель и не вешатель . Я констатирую факты . В результате имеем то что имеем .Так чего ты не доволен ПРЕКРАСНЫМ беспределом вокруг ? Посмотри как всё здорово , правда ? Так как тебе живётся окружённому бандами беспредельщиков или ты один из них и у тебя там блат и бывшие друзья из молодости ? Хотя ладно . Ты тоже свободен .У тебя свои понятия В Одеській області знайшли вбитою зниклу вчора 14-річну дівчину, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8647
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Жалко девченку, еще жить да жить.
Правду раньше про самые бандитские города говорили: Ростов-папа, Одесса-мама.
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Если речь о несовершеннолетней преступности, то я могу продолжить поговорочку: "Одесса- мама, Ростов-отец, кто Жданов тронет- тому- п.здец."(с) Никаких шуток. У нас творились страшные вещи. Я через это всё сам прошел.
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Ты балабол, Андрюша. В вашем Жданове не было нифига серьезного. Все происходило в Кривом Роге. То ты неправильно запомнил, когда тебе рассказывали. Электрод ты заточенный с двух сторон)) (надо же бред такой ляпнуть)
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Несовершеннолетний парень, значит. Я много дрался, в детстве, было дело. У нас, в том Жданове- иначе было нельзя. Все смотрели "Маленькую Веру", да? Дрались жестко! Всё шло в ход: заточенные с обоих сторон электроды, предохранители от кранов, напичканные рубленными гвоздями, дубины, самопалы, даже "Молотофф-коктейль"... Я шо-нибудь забыл? Напомните, я не обижусь. Так я к тому, что помню только одного 200-го. Там шансов, у того кто его завалил- не было. Его окружили, человек 9-10, у него- однозарядный, самодельный мелкан. Он- выстрелил. И сумел прорваться, в эту дыру, образовавшуюся в кольце противника. Это всё на моих глазах произошло. Так я вот к чему: мы- ни разу не пытались убить противника. Ни разу! А тут- какое-то смещение понятий. Жизнь человека- ничто.
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але дуже багато у вас там калічили одне одного.
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Да. Было. Менты решили проблему почти мгновенно: к нам перебросили часть "Голубой дивизии" МВД, из Донецка. Эти пацанчики действовали очень жестко! Хорошо, что у меня стометровка была 11,2 секунды. Дважды я уходил, от раздачи. А после них- вполне можно было остаться калекой. Потом, менты сообразили фишку с ОКО(оперативным комсомольским отрядом). И- всё стихло. Где-то в 1981-м...
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Хороший способ самоутвердиться.. да вы там вообще без мозгов росли
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Не скажите. Из Афгана пришли все живыми. Можете мне не верить, но пришедшие говорили что эта школа выживания- им таки помогла.
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Примерно такая же как в одном амерском универе для смешного и неуклюжего подростка с азиатской внешностью и амбициями молодого драматурга ? Или другого смешного из окупированной Керчи у матери которого не было денег купить ему ОСОБЫЕ и дорогие млин штаны , или дело не в штанах а просто в том что им не хватало денег .НО это не повод для того чтобы чмырить хлопца . Их злоба по отношению к этим подросткам вернулась пулями . И я за то чтобы этого молодого здорового и самоуверенного зверья вооруженного шилами , ножами , арматурой , камнями и пр. нужно было просто отстрелять . Это бы пошло вашему городу только на пользу. Это бы слило дурную , отравленную кровь в сточные канавы и оставило бы более здоровую .Ту что может созидать а не убивать и калечить себе подобных
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Ты долго писал. Я, увидев только твой НИК- ничего не читал. Мне- неинтересно. Ты- свободен, сраный "вершитель".
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Я не вершитель и не вешатель . Я констатирую факты . В результате имеем то что имеем .Так чего ты не доволен ПРЕКРАСНЫМ беспределом вокруг ? Посмотри как всё здорово , правда ? Так как тебе живётся окружённому бандами беспредельщиков или ты один из них и у тебя там блат и бывшие друзья из молодости ? Хотя ладно . Ты тоже свободен .У тебя свои понятия В Одеській області знайшли вбитою зниклу вчора 14-річну дівчину, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8647
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+то чем вы там страдали- бредятина..., - сам бы отстрелял половину идиотов...)))
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Одного Шевченко искалечили на утреннике в детском саду - толкнули под елку и он голову зашиб.
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Если уж делать сравнение по фильмам, то лучше ссылаться на "Меня зовут Арликино"...
Точно не помню, но кажется Фомин сыграл главную роль...
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Ну, да, я понимаю. Тока тут дело в том, что этот фильм снимал Васька Пичул. Мой одноклассник. Царствие ему Небесное.
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У нас наоборот было. Ходили в кружки, секции, делали всякие модели самолетов, кораблей. Да, еще деревья садили, старушкам помогали, металлолом-макулатуру собирали.
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Я тоже посещал кружки, секции, дворцы спорта, стадионы, даже музыкальную школу. Правда- днём. А вечером- начиналась несколько иная жизнь...
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На сие народная мудрость гласит: ипанутым нет покоя!
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На сие, народная мудрость ничего не говорит. А вот что говорит народная мудрость о щенке малолетнем, который влёгкую убивает 14-летнюю девочку? Не знаете? А я- знаю. Тока заБАНят, если я я вам поведаю.
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Шерлок Холмс, ты уже раскрыл это убийство чтоб делать такие заявления? Нужно быть разборчивее в выборе своего окружения, ведь это то что зависит только от нас
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Детка, я- не раскрывал. Но, ниже уже отписались, что эту тварь задержали. Щас, как я понимаю, эта тварь поёт... так поёт, что заслушаешься. И это- правильно!
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Папик, я рад что у тебя все хорошо. Зная методы наших мусоров - думаю и ты запел бы
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Лукашист, ты наверно в детсаде и среднюю школу заканчивал?
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Не было! Ни единой. Это точно. Наверное, тогда бензопилы были в дефиците.
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велосипедные цепи, гирьки и гайки на веревке или тросике, свинчатки, да много чего...
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О! Велосипедные цепи- были! И гирьки на тросиках- были. Надо же... забылось... Наверное, это потому, что у меня их не было. Всегда пользовался дубиной. Ничем иным.
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У нас в Мелитополе обходились ножами и кастетами.
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В Макеевке так же было. Посёлок на посёлок. Цепи с шипами,кастеты, ножи, самопалы. Не дай Бог оказаться на чужом поселке в любое время дня.
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Да-да... Этот магический вопрос: "Ты откуда?"(с). И, если ответ неправильный, то... ну вы сами знаете.
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Вопрос дословно звуча: "А ты с какого района?"
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Я живу на Ваях, мне, поверь, неведом страх...
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Слабенькое здоровьем нынешнее поколение
На уроках физкультуры мрут как мухи
А в этом случае похоже у парня большие проблемы с головой
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на здоров"я прийдешніх поколінь вплинула аварія на ЧАЕС та екологія.
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Плюс практически неподвижный образ жизни, компьютеры, смартфоны
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И тогда было ничто .Банды малолетних отморозков нужно было просто РАССТРЕЛИВАТЬ .В прямом смысле этого слова . Все вопросы бы решил один единственный пацан в футболке с надписью ,,НЕНАВИСТЬ" или раскосый корейский юноша с Глоком и Береттой из какого то Штата пробовавший свои силы в жанре чёрной драматургии НО бывший не понятым женской частью человечества , вернее той узкой частью которой его писанина была предназначена .И всё бы стихло .ОТ слова совсем.Как на кладбище .У вас бы там в жданове остались только НОРМАЛЬНЫЕ и мёртвые .И нормальные бы дали потом нормальное потомство НЕ агрессивное и желающее созидать и работать а не убивать себе подобных
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А ты кто? Мессия? С ахтаматом? Пацанчик, из моего класса вышли Люди. Не знаю ни единого негодяя, кроме знаменитого Василия Пичула. Он, гнида, поступившая в ГИТИС с первого захода, на вопрос:"Почему вы решили снимать "Маленькую Веру" в вашем родном городе Жданове?", ответил вот так: "Для меня Жданов- символ бездуховности"(с). Чем страшно обидел наших великолепных учителей, давших ему Знания. Мало я ему морду бил, как выясняется. Ладно... он уже заплатил по счетам, по самому Высшему разряду.
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Вашему городу нужен был ваш местный Мессия с автоматом . Почистить ряды тех у кого в черепных коробках и так ничего не было и вразумить тех кто ещё не совсем был потерян для общества и у кого хоть что то серое оставалось в голове . Клин клином .
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Я шо-нибудь забыл?

==
Ты забыл что был долбо..бом и остался им же.
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Ничего не забыли. Я думал в 90х в Киеве полный беспредел. Район на район. Стенка на стенку итд. Пока не побывал на Кривбазе. Вот там беспредел:. Предеки обмотанные крючками и гвоздями, заточки, молотки, итд.
Это извергом надо быть щакидать дискач в сетке предеками и балонами сифонными. В последствии на правах гостя принимал "посильное участие в излове" этих уродов.
Всякое было, но в Киеве чтили хоть какие-то понятия...
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Воспоминания психопата-графомана
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та щож то за місто таке, я був в 90-х вже пацаном , але такої дикості не пам'ятаю
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В 90-х молодежь начала понемногу умнеть, и эти явления прекратились
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девочка ушла с парнем и не вернулась, "друзья" поехали домой. **********
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а они им свечку должны были держать ? парочка ушла остальные пообщались и разошлись. вот если бы девочку одну отпустили ...
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так, шоп нє мєшать - ушлі с очєвідной цельйю
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14 лет. ещё одна быдлосемья взрастила труп.
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там ше "друззя" такого ж соціального кола
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Не упомню! Ни разу не упомню. Наверное, это у нас было в дефиците. Или- не умели обращаться. Но- не упомню.
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Ось тут і є, що обговорювати!!!
І треба це обговорювати, щоб таке більше не повторилося!!!
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комусь може подобаються танці на кісточках.
я не з таких.
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Преступника как только поймаете сразу же под домашний арест а потом амнистируйте. Его же ждут дома.
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14 лет! Какие гульки! Родители должны были соображать, что нечего шататься без дела по улицам! Меня не пускали гулять и я не пускаю своих , хотя им по 16! Обманула про подружку и вот результат! Английский надо учить и математику!
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70-е. Рабочий поселок. Общага. Дежурный магазин, он же пивная.Папиросный дым, продавщицу не видно. Шахтеры после смены и выходные, после пару стакАнов самогона догоняются пивом.За углом обоссаные стены, мужики кого-то повалили херачат со всей дури ногами. А в это время мы, дети этих шахтеров, потянув по стаканчику "биомицина" тянем под гитары пошлые песенки в обнимку с девочками. На 2-м этаже общаги из комнаты Петровых выскаивает в одних трусах мужик и шасть в свою комнату, сейчас муж вернется. В 9 часов начинаются танцы в клубе. Допиваем вино, в фуфайках , клешах и резиновых сапогах идем на "гопанки". (Из моих воспоминаний)
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Єта лесопосадка случайно не возле моря за Крижановкой?
Очень похожие места, и в кадре море шумит.
И девочка как раз из суворовского района
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То і вітер може шуміти у гілках дерев, але дійсно, схоже на Ліски.
Взагалі ця посадка якась непривітна, темна.
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Господи, 14 лет! Как они у всех проходят по разному, я в свои 14 из больниц не вылезала, весь год кочевала из одной в другую, даже училась там, в перерывах между капельницами...А эту мать сама отпустила в какой-то лес, ужас.
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В Одеській області знайшли вбитою зниклу вчора 14-річну дівчину, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6769

"Раніше в поліції повідомили про зникнення місцевої жительки Дарини Дробот, 2005 року народження, яку розшукують співробітники Суворовського відділу поліції Одеси. Як підтвердили УНІАН у поліції, саме її виявлено сьогодні вбитою." В Одеській області знайшли вбитою зниклу вчора 14-річну дівчину, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9326
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"В Одесі затримали 15-річного хлопця підозрюваного у вбивстві неповнолітньої дівчини. Він переховувався у своїх знайомих."
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Ребенок погиб, а более половины комментариев о чем угодно, но только не про это. Люди вы в конце концов или скоты какие-то?
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мне вот интересно чем думают такие идиоты которые подобное совершают, они рассчитывают всю оставшеюся жизнь скрыватся или им сидеть в тюрьме охота? в чем логика ихних действий,или у них котелок совсем не варит когда идут с девушкой куда то, а после ее находят мертвой тут и шерлоком не надо быть чтобы сказать кто убийца, такое впечатление что они сами хотят себе жизнь угробить,другого обяснения не вижу,или возможно у них IQ ниже 80 и они не понимают последствий
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Только следствие, причём с применением ДНК анализа может утвердить или опровергнуть вашу версию.
Ведь, не исключён же случай, что они (парень и девушка) могли разругаться, разойтись прочь, а потом внезапно появившаяся на пути девушки третья особа совершить убийство...
Понятно, что сейчас парень - подозреваемый. А станет ли он обвиняемым - это уже задача следствия.
Очень сильно продвинулась криминалистика с применением ДНК тестов. Как правило, такие случаи уже расследуются без следственных ошибок.
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Как показали выборы янеЛоха , 73% и после 15 лет ничего не соображают а не только в 15 лет..
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малолетнее чмо нажралось и наделало горе....яйца ему отрезать , что бы потомства не было и пожизненно на урановые шахты
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В 14 років в лісосмугу!
Не здивуюсь якщо діваха із неблагополучної сім'ї!
А пацан звичайно дегенерат!
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Никак не могу взять в толк - зачем было с дегенератом(ми) ходить по лесополосам?
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А дописувачі знають як в Одесі в 1947 році була знищена гопота!!!
Було в місто відряджено 50-т пар співробітників НКВС!
Чоловік і жінка і вони виходили на полювання під вечір по темному!
Коли їх зупиняла гопота і розпочинала грабувать жінка доставала із сумочки зброю і відкривала вогонь на враження без попередження!
Через три місяці місто було звільнене від нічної гнилі!
Це в загальних рисах, але там були свої нюанси між міліцією і НКВС!
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Т.е. велики и могучий савецкий саюз в правовом поле не справлялся с преступностью, правильно? А справился только присущими ему во внешней и внутренней политике методами - "по беспределу"!
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Какой то край педофилов-маньяков-насильников.
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..каструвати гандона...бо потім ківа виросте!
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