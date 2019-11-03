 В Одеській області знайшли вбитою зниклу вчора 14-річну дівчину, - Нацполіція (оновлено). ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Про те, що донька ще вдень пішла з друзями гуляти та до цього часу не повернулася, поліцейським вчора, 2 жовтня, ввечері повідомила мати дівчинки. На пошуки дитини був орієнтований весь особовий склад поліції. Переглянувши камери відеоспостереження, правоохоронці встановили напрямок руху дитини, а також розшукали та опитали осіб, із якими вона була вчора. Ті розповіли, що усі разом відпочивали за межами міста, а потім дівчинка кудись пішла з неповнолітнім хлопцем з їхньої ж компанії. Не дочекавшись їхнього повернення, решта приятелів роз’їхалася по домівках.
Пошуки дівчинки тривали усю ніч. Сьогодні вранці її тіло без ознак життя було знайдене у лісосмузі.
Крім того, поліцейські встановили особу хлопця, з яким, зі слів товаришів, дівчинка пішла від компанії. Проводяться заходи для його розшуку.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та кінологи зі службовими собаками. За фактом умисного вбивства неповнолітньої розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України. Встановлюються обставини трагічної події та особа, яка скоїла цей злочин.
Правду раньше про самые бандитские города говорили: Ростов-папа, Одесса-мама.
Точно не помню, но кажется Фомин сыграл главную роль...
На уроках физкультуры мрут как мухи
А в этом случае похоже у парня большие проблемы с головой
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Ты забыл что был долбо..бом и остался им же.
Это извергом надо быть щакидать дискач в сетке предеками и балонами сифонными. В последствии на правах гостя принимал "посильное участие в излове" этих уродов.
Всякое было, но в Киеве чтили хоть какие-то понятия...
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...ланцюги
І треба це обговорювати, щоб таке більше не повторилося!!!
я не з таких.
але її прибрали.
Очень похожие места, и в кадре море шумит.
И девочка как раз из суворовского района
Взагалі ця посадка якась непривітна, темна.
"Раніше в поліції повідомили про зникнення місцевої жительки Дарини Дробот, 2005 року народження, яку розшукують співробітники Суворовського відділу поліції Одеси. Як підтвердили УНІАН у поліції, саме її виявлено сьогодні вбитою."
Ведь, не исключён же случай, что они (парень и девушка) могли разругаться, разойтись прочь, а потом внезапно появившаяся на пути девушки третья особа совершить убийство...
Понятно, что сейчас парень - подозреваемый. А станет ли он обвиняемым - это уже задача следствия.
Очень сильно продвинулась криминалистика с применением ДНК тестов. Как правило, такие случаи уже расследуются без следственных ошибок.
Не здивуюсь якщо діваха із неблагополучної сім'ї!
А пацан звичайно дегенерат!
Було в місто відряджено 50-т пар співробітників НКВС!
Чоловік і жінка і вони виходили на полювання під вечір по темному!
Коли їх зупиняла гопота і розпочинала грабувать жінка доставала із сумочки зброю і відкривала вогонь на враження без попередження!
Через три місяці місто було звільнене від нічної гнилі!
Це в загальних рисах, але там були свої нюанси між міліцією і НКВС!