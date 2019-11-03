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 Політика України
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Все про:Горбатюк (325) Богдан Андрій (205)

 "Все розслідувано: і вбивства протестувальників, і вбивства міліціонерів. Значить - все, далі не потрібно розслідувати", - Горбатюк розповів про розмову з Богданом про справи Майдану на зустрічі із Зеленським. ВIДЕО

Колишній начальник Управління спецрозслідування Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк розповів про те, як обговорював розслідування злочинів часів Революції Гідності і злочинів Віктора Януковича з керівником Офісу президента України Андрієм Богданом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив колишній начальник Управління спецрозслідування Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк в інтерв'ю "Прямому".

За його словами, це сталося наприкінці зустрічі в ОП із президентом України Володимиром Зеленським.

"На тій зустрічі із Зеленським він підійшов (Богдан. - Ред.), наприкінці цієї зустрічі він підійшов.

Він, не знаючи про суть, сказав: "Не розслідувалися справи, не розслідувалися щодо вбивств правоохоронців. Я ж вам казав, Володимире Олександровичу". А він (президент Володимир Зеленський. - Ред.) каже сам: "Як же не розслідувалися, якщо мені щойно доповіли, що є результати?" "Значить, тоді вже не треба розслідувати. Все розслідувано: і вбивства протестувальників, і вбивства правоохоронців. Значить - все, далі не треба розслідувати".

Та ні, кажу, треба розслідувати, і багато ще до завершення. І насамперед щодо організаторів, і потрібні зміни в законі. І це саме питання президента щодо внесення змін у закон, який розблоковує можливість застосування заочного судочинства.

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Він каже: "Ні, це не питання президента. Будете розповідати новому генеральному прокурору".

Я кажу: "А ще злочинна організація Януковича. Економічні злочини підлягають розслідуванню".

"Та ні, про що ви розповідаєте? Які економічні злочини? Про що ви розповідаєте?" І потім він уже перевів тему на те, що на вас наступний чекає ..." - каже Горбатюк.

На уточнююче запитання ведучої, чи не тролив його під час цієї розмові Богдан, Горбатюк відповів, що глава ОП говорив серйозно.

"Я, можливо, перебільшую з точки зору емоційної, але суть така була. Тобто перехід від того, що нічого не розслідувано. А потім до того, що треба розслідувати", - зазначив Горбатюк.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3157538
 
 
 Топ коментарі
 
Богдан з Зеленським намагаються вигородоти овоча? Чи цього хоче громадськість?
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Если же расследовано, то почему не доложили народу подробности. Всем ясно, что скрывают.
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зачем нам вообще президент??
если все решают Богдан с Портновым
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Хороше і цікаве інтерв'ю. Горбатюк справляє враження порядної і щирої людини. І те, що справи про корупціонерів роками гальмуються у судах - то це видно навіть неозброєним оком.
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Не будет никто майдановские убийства расследовать. Любой власти нужны беспрекословные исполнители приказов!
Зеля, небось, щас Яныку завидует -- за него никто жопу рвать не будет -- ни себе, ни людям...
...а Зелю рвать будут! ...да Беркута уже нету...
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спасибо пе и алкопрокуВору
они такие патриоты - только своего кармана
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Складається враження , що і Зе і Бо, проекти Путіна.
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