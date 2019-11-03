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Все про:бешкет (428) погрози (260) Ківа (81)

 "Ти що, придурок, бл#дь?! Я тобі зараз голову відріжу, с#ка!" - Ківа пригрозив людині на вулиці через зауваження. ВIДЕО

Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Ківа пригрозив "відрізати голову" людині, яка звернулася до нього на вулиці.

Як передає Цензор.НЕТ, відео інциденту опубліковано на ютубі та в соцмережах.

На відео видно, як чоловік дорікнув Ківі тим, що той з охороною. На це депутат відповів погрозою.

"Від народу ховаєтеся чи що?" - запитав чоловік.

"Тобто?" - не зрозумів Ківа.

"Ну ось з охороною..." - пояснив чоловік.

"Ти що, придурок, бл#дь?! Я тобі зараз голову відріжу, с#ка!" - не довго думаючи, прокричав нардеп, сів у джип і поїхав.

Читайте також: Ківа, який торкав себе за геніталії в залі парламенту, звернувся в поліцію через секс-листування Яременка. ДОКУМЕНТ

Журналіст Денис Казанський, коментуючи цей інцидент, написав: "У цивілізованій країні ця історія закінчилася б не лише складанням мандата для самого депутата, а й політичним крахом всієї його фракції. Але не у нас. Ківа ж в ОПЗЖ, а там вважається абсолютно нормальним ставитися і до власної країни, і до її населення, як до сміття. І нічого, сходить із рук. Українці не лише все стерплять, а й проголосують. Проголосували ж за ОПЗЖ із Ківою в списку попри його обіцянки "закопувати вату в землю". Сама ж "вата" і проголосувала...

Та все ж, реакція депутатів Ради має бути. Днями відразу кілька фракцій зажадали і домоглися відставки Яременка з поста глави зовнішньополітичного комітету після відомого скандалу. Але порівняно з нешкідливими сексуальними пригодами Яременка, погрози вбивством - це реальний екстремізм. І в цьому випадку реакція Ради має бути ще гострішою. Необхідно ініціювати видворення Ківи з парламенту. Вимагати від фракції ОПЗЖ, щоб вони самі змусили свого дефективного депутата скласти мандат і піти.

Можливо, такі епізоди - звичайна річ для будь-якої африканської сатрапії, але в країні, яка претендує на статус європейської, народний депутат не може прилюдно погрожувати відрізати голову громадянину. Якщо реакції парламенту не буде і ця тварина залишиться в Раді, його ганьбу розділять всі депутати".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3157520
 
   
 Топ коментарі
 
Быкующий онанист...!!!
Как зеркало всех его избравших...
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ща посмотрим как на него дело откроют, тут даже не призыв а прямая угроза
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простите кто его назначил управляющим по очистке города ? а догадываюсь Швондерова работа ..
помните как Кива со спецназом давил добровольцев которые блокировали свет в Крым ?
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Зебилы забыли что их шобла тоже за отмену блокады Донбасса и Крыма и постят наперебой как Кива разгоняет блокады в 2015 году. Но разве это не ваш подельник? С логикой у вас совсем туго.
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"Кива же в ОПЗЖ"_____________не только - он и "УБД"...
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Чому фраза недописана?: "Кто здесь дрочить"? "Ти що, придурок, бл#дь?! Я тобі зараз голову відріжу, с#ка!" - Ківа пригрозив людині на вулиці через зауваження - Цензор.НЕТ 3397
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только мне кажется, что он умственно- отсталый? "Ты что, придурок, бл#ть?! Я тебе сейчас голову отрежу, с#ка!": Кива пригрозил человеку на улице из-за замечания - Цензор.НЕТ 1866
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Див. трохи нижче - у моєму коменті лінк на телефінне інтерв'ю, яке Янінка Соколова (😍) взяла у Ківи. Так, цей онаніст дійсно розумово відсталий...
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Та ніби ще ні, бо члена ще не відрізав собі. От якщо він його чикне, тоді так," умственно- отсталый." "Ти що, придурок, бл#дь?! Я тобі зараз голову відріжу, с#ка!" - Ківа пригрозив людині на вулиці через зауваження - Цензор.НЕТ 2309
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народная примета: "
"если внезапно испугать Киву, он станет судорожно дрочить и плеваться оскорблениями"..
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Ну и кто выбирает вот такую мразь? Только дебилы...
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Это тот шо все время яйца чухает в раде или у него не яйца...
Здравствуй Кива, добрый день, дай потрогать за п@день!
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"Рот не срака - хай балака"©
Виноват Разумков, запретивший отправлять естественные потребности в сессионном зале Парламента. Теперь Кива, лишённый скромных человеческих радостей, всегда будет такой напряжённый. А так бы приныкался б за колонной, чутка вздрочнул бы - споймал бы релаксу маненько и на дороге вместо «Отрежу голову!» был бы воплощением куртуазности, галантности и любезности.

P.S. Уголовное дело надо ж возбуждать - прямая угроза убийства избирателя с отягчающим обстоятельством - особо жестоким способом. А иначе чем Кива лучше, чем Федына.
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они за колонами не могут ни нужду ни прочее отправлять,
у них там закладки...
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Не может быть !... Какие закладки? Кива ж бывший руководитель департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции - так противодействовал, шо все волосы с кумпола повылазили.
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Це все фігня. На лінії розмежування сьогодні почались роботи по розмінуванні. Україна вже капітулювала?
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Украина не капитулировала, капитулировал ЗЕ-клован. Но вы же за него голосовали, люди! Целых 73%. Так что, Ваня, все по плану. Зеленый такой план, знаешь?
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Що пропонуєш, мародерський троль російських шпигунів Порошенка і Зеленського? "Ти що, придурок, бл#дь?! Я тобі зараз голову відріжу, с#ка!" - Ківа пригрозив людині на вулиці через зауваження - Цензор.НЕТ 3195
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не, не капитулювала... Просто расчищают дороги для танков ху..ла
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Погроза вбивством. Рябошляпка повинен порушити кримінальну справу.
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Отличный депутат ))) просто шикарный...понабирали ****..
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Маруся Звіробій назвала ЗЕдерьмо дерьмом. Она озвучила то, о чём говорит вся Украина. Зеленский - дерьмо как человек, как президент, как украинец, как мужик! Это дерьмовое актеришко, играющее роль президента, нанято беней для окончательного дерибана Украины. И за это тупое, гнусявое недоразумение проголосовала биомасса, для которой только жрать, срать, ржать...
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Маруха пропонує нам в лідери російського шпигуна Порошенка?
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Героев Украины садили а Марусю тоже надо посадить.
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Згадалося: мілашка Яніна (😍) дзвонить Ківі.
Дзвінок з приводу його заяви про "поротьбу проти народу України".
Вище у коментах цікавилися... Ось вам і відповідь - Ківа таки розумово відсталий.
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Ну кива олигафрен, а в каждой уважающей себя партии должен быть такой, чтоб не было заметно олигофренство остальных.
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я знову ж, в 3063-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
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цього бидлюка не вижинуть бо воно лайно собаче...а опзж це э лайно!!
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киву нужно в поликлинику сдать, для опытов
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кива опаздывал в раду, у него сеанс мастурбации
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Цього дебільного морального урода постійно показують на медветчукових каналах і як там всі ним захоплюються. Невже стільки в нас дебілів???
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А если у 70% рак мозга в этой стране,что делать?
Я бы его и всех остальных не трогал,пускай грызут друг друга и имеют народ во все дыры.
Адекватным людям могу посоветовать много работать,не платить налоги или уезжать в нормальные страны.
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Кива в студии на 112 помойке или на любом другом, прямо пример для подражания. А тут покахал, ху из ху))))
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Прямая угроза УБИЙСТВОМ ,посмотрю ,как наша доблестная полиция придёт за Кивой ! "Ти що, придурок, бл#дь?! Я тобі зараз голову відріжу, с#ка!" - Ківа пригрозив людині на вулиці через зауваження - Цензор.НЕТ 8674
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Это Кива у Пэциной ЕС навчывся.Федыной оказывается можно,а жопоблоку нет?Не порядок.Каждый хряк берет пример со своей свыноматки - Пэци Потрошенко.
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Крошка сын(Кива) к отцу(Потрошенко)пришел.И спросила "кроха"," что такое хорошо,и что такое плохо?" Ответ Кивы мы сегодня услышали,"резать головы это хорошо,извиниться и попросить прощения у людей- плохо".
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быдло, да оно не стесняется в раде дрочить
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Дрочити, це не язиком молоти. Дрочити легше "Ти що, придурок, бл#дь?! Я тобі зараз голову відріжу, с#ка!" - Ківа пригрозив людині на вулиці через зауваження - Цензор.НЕТ 4580
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Поки якась третя сила не почне наводити в країні порядок радикальними методами діла не буде.
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Але цього анано-шизофреніка пристроїв в фракцію ЖОПАблок сам Аваков, бо цього ідіота ні в одну фракцію не брали.Аваков є господарем цього шизофреніка. Але який господар, такий і його раб!
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Позвольте, но как он у Авакова в очистке служил?!
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Дегенераты выбравшие это чмо полностью ему соответствуют.Самое печально что этот лохторат ещё будет скулить шо он хочет повышения зарплат, снижения тарифов..С какого перепугу лохторат??
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Это чел не приспособленец, а имбецил, которого таскают по партиям как громоотвод. Позор полиции и всей законодательной власти.
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ну що зебіли, покажете НАСКІЛЬКИ ваша лялька справедлива та як вона на це відреагує?
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ну што вы прицепились к эксбиционисту, у него мозг вытек через пуцак
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Тщательно скрываемая Кивой дикость "русского мира" всё же взяла своё.
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кива -лысый маджахет , безбашенный дрочер
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Федыной можно,а Киве нельзя?Не логично как то.Может я не прав?
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Крошка сын(Кива) к отцу(Потрошенко) пришел,и спросила "кроха",что такое хорошо,и что такое плохо?Ответ мы сегодня услышали,"резать головы-хорошо,извиниться перед человеком- плохо".Или я не прав?
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Не прав! У Федини не було прямої загрози, а припущення(не зовсім доречні), а тут пряма поргоза.
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Тут багато хто з коментаторів аж окропом(кип"ятком) здавав аналізи, радіючи що оберуть нову Раду, і все буде добре.
Ну і як вам новиє ліца?
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Ківа з ЖОПЗж
Думає як москаль
дроче як москаль
розмовляє як москаль
Москоляку на гілляку
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Европа, не? А ведь скоро таки начнут резать украинцам головы, российская агентура власть захватила как в 1918-1933.
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Здається депутат від ОПЗЖ Ківа дрочмв для своїх виборців чи на виборців? Міг би і пояснити? "Ти що, придурок, бл#дь?! Я тобі зараз голову відріжу, с#ка!" - Ківа пригрозив людині на вулиці через зауваження - Цензор.НЕТ 1549
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10% голосовавших выглядят именно так, как их кумир, за которого они отдали голос? видимо да.
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Шо значит, с утреца не дрочконул, на весь день плохое настроение...
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