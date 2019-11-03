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Все про:свято (418) артилерія (131) Кравченко Володимир (12)

 Командувач ОС Кравченко привітав воїнів із Днем інженерних військ, а також із Днем ракетних військ та артилерії. ВIДЕО

Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко привітав військовослужбовців із Днем інженерних військ, а також із Днем ракетних військ та артилерії.

Як передає Цензор.НЕТ, привітання Кравченка опубліковано на сторінці ООС у фейсбуці.

"Шановні воїни-інженери!
Вітаю вас із професійним святом - Днем інженерних військ!
Ви виконуєте свої завдання в умовах постійної небезпеки. Ваш досвід, непохитна мужність, терпіння, старанність, а часто і героїзм у нинішній час відбиття кремлівської агресії відкрили нову бойову сторінку в історії інженерних військ України.

Ви гідно і сумлінно виконуєте завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил. Здійснюєте інженерну розвідку місцевості, розміновуєте і знешкоджуєте величезну кількість вибухонебезпечних предметів, створюєте розгалужену оборонну інфраструктуру, повертаєте життя в зруйновані окупантом українські села і міста, відновлюєте мости на Донбасі і розміновуєте нашу територію від підло встановлених ворогом небезпечних пасток!

Дякую вам за щоденний подвиг. Він заслуговує на всенародну повагу. Вічна слава і пам'ять військовим інженерам, які не повернулися з бойових завдань.

Бажаю всім вам і вашим родинам міцного здоров'я, мирного неба, благополуччя і затишку, витримки, подальших професійних звитяжних здобутків, яких потребує від вас справа захисту України!
Слава воїнам інженерних військ!
Слава Україні!"

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Також Кравченко привітав воїнів із Днем ракетних військ та артилерії!

"Українські ракетники і артилеристи є потужним аргументом у боротьбі з російською агресією.
З перших днів війни ваші професійні дії часто ставали вирішальними в успішному виконанні поставлених перед військами бойових завдань.

Сьогодні ви докладаєте максимум зусиль для виведення свого бойового потенціалу на новий якісний рівень, що є запорукою успішного проведення операції Об’єднаних сил.

З нагоди свята висловлюю щиру вдячність всьому особовому складу ракетних військ і артилерії, який виконує завдання в районі проведення ООС.

Бажаю вам міцного здоров’я, оптимізму, родинної злагоди та нових звершень заради зміцнення обороноздатності держави та нашої перемоги!

Слава воїнам ракетних військ та артилерії!
Слава Україні!"

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3157519
 
   
 Топ коментарі
 
С праздником !/ Артиллерист как известно должен быть гладко выбрит и чуточку пьян.Не грех.Как и танкистам сегодня-в поддержку Бога войны.
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не знаю таких..знаю кацапстан, орду, *********, північну нігерію..
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А країну Россія знаєш?
Це та країна, громадяни якої у період з 2014 по2019 роки вбила 13 000 українців.
І продовжує вбивати.


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хвореньке..? до речі, не треба писати цю назву з великої літери..
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дитячі питання..і пиши будь ласка з маленької..
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порохоботов и Ко только лайки и интересуют. Командующий ОС Кравченко поздравил воинов с Днем инженерных войск, а также с Днем ракетных войск и артиллерии - Цензор.НЕТ 135
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С праздником !/ Артиллерист как известно должен быть гладко выбрит и чуточку пьян.Не грех.Как и танкистам сегодня-в поддержку Бога войны.
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На куй! На куй! - кричали возмущенние крестьяни.
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Инженерные войска ето те которые строят росийским окупантам мосты и дороги на окупированных территориях за счет наших налогов?
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Это те, кто выполняют свои служебные обязанности, вынужденно учитывая "мнение" 73% мудрого нариду!
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Поздравляю "богов войны" с праздником ракетчиков и артиллеристов.
На провокационные комменты не обращаю внимания, пофигу мне это лайно.
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МОЛОТИ продовжують поступати у війська?
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Моі вітання ракетчикам.Я теж був звязкивцем в РВСН .Начинал в славном Павлограде.Крупнейшая учебка связистов РВСН.Затем Нижний Тагил 41. С 2004 года регулярно мониторю места в Нижнем Тагиле по Гугл-картам. Были шахтные установки и разруха.А вчера заглянул- Стоят ангары для мобильных комплексов на нескольких площадках.Шахты сохранились лишь кое где.Но моё мнение -камуфляж.Блеф.Уж сильно наглядно и никакой скрытности.Шахты - там советская рухлядь с крысами. А новые ангары -пока блеф,но по уму.Готовятся вести переговоры с Трампом?.Цену набивают? Там спецам надо промонониторить.Уж больно шустро меняется благоустройство ракетной дивизии.
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