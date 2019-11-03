 Командувач ОС Кравченко привітав воїнів із Днем інженерних військ, а також із Днем ракетних військ та артилерії. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, привітання Кравченка опубліковано на сторінці ООС у фейсбуці.
"Шановні воїни-інженери!
Вітаю вас із професійним святом - Днем інженерних військ!
Ви виконуєте свої завдання в умовах постійної небезпеки. Ваш досвід, непохитна мужність, терпіння, старанність, а часто і героїзм у нинішній час відбиття кремлівської агресії відкрили нову бойову сторінку в історії інженерних військ України.
Ви гідно і сумлінно виконуєте завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил. Здійснюєте інженерну розвідку місцевості, розміновуєте і знешкоджуєте величезну кількість вибухонебезпечних предметів, створюєте розгалужену оборонну інфраструктуру, повертаєте життя в зруйновані окупантом українські села і міста, відновлюєте мости на Донбасі і розміновуєте нашу територію від підло встановлених ворогом небезпечних пасток!
Дякую вам за щоденний подвиг. Він заслуговує на всенародну повагу. Вічна слава і пам'ять військовим інженерам, які не повернулися з бойових завдань.
Бажаю всім вам і вашим родинам міцного здоров'я, мирного неба, благополуччя і затишку, витримки, подальших професійних звитяжних здобутків, яких потребує від вас справа захисту України!
Слава воїнам інженерних військ!
Слава Україні!"
Також Кравченко привітав воїнів із Днем ракетних військ та артилерії!
"Українські ракетники і артилеристи є потужним аргументом у боротьбі з російською агресією.
З перших днів війни ваші професійні дії часто ставали вирішальними в успішному виконанні поставлених перед військами бойових завдань.
Сьогодні ви докладаєте максимум зусиль для виведення свого бойового потенціалу на новий якісний рівень, що є запорукою успішного проведення операції Об’єднаних сил.
З нагоди свята висловлюю щиру вдячність всьому особовому складу ракетних військ і артилерії, який виконує завдання в районі проведення ООС.
Бажаю вам міцного здоров’я, оптимізму, родинної злагоди та нових звершень заради зміцнення обороноздатності держави та нашої перемоги!
Слава воїнам ракетних військ та артилерії!
Слава Україні!"
ПИРЯТИН - Арта
https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc
Це та країна, громадяни якої у період з 2014 по2019 роки вбила 13 000 українців.
І продовжує вбивати.
Що не так?
Под этим
Зеленский поздравил воинов и ветеранов ракетных войск и артиллерии, попросив "держать порох сухим"
5 лайков за полтора часа...
На провокационные комменты не обращаю внимания, пофигу мне это лайно.