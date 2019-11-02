EN|RU|UK
Теми дня: Секс-скандал з Яременком Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 За кордоном
  3360  134
Все про:космос (155) МКС (9) США (5751) Південне (4)

 Українсько-американська ракета вивела на орбіту корабель із вантажем для МКС, - КБ "Південне". ВIДЕО

Українсько-американська ракета-носій "Антарес" успішно вивела на орбіту вантажний корабель "Сігнус".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу конструкторського бюро "Південне", корабель доставить на Міжнародну космічну станцію 3750 кілограмів корисного вантажу. Стиковка запланована на 4 листопада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон, що дозволяє приватним компаніям освоювати космос

"Сігнус" на замовлення NASA повинен доставити на станцію провізію і речі для екіпажу, матеріали для наукових досліджень, обладнання для магнітного альфа-спектрометра, обладнання для станції і виходу у відкритий космос, комп'ютери та комплектуючі.

Також "Сігнус" доставить на станцію експериментальну духову шафу Zero-G в якій будуть проведені дослідження властивостей теплопередачі та процесів приготування їжі в умовах мікрогравітації.

"Проєкт "Антарес" є вдалим прикладом кооперації підприємств космічної галузі України у міжнародних космічних проєктах, сталої зовнішньоекономічної діяльності наших підприємств та присутності української ракетно-космічної галузі на світовому космічному ринку. Пишаємося бути частиною великої команди, в якій ми можемо застосувати свої знання і отримати новий досвід", - заявили в КБ "Південне".

Зазначається, що КБ розробило основну конструкцію першого ступеня ракети.

Також читайте: Нобелівську премію з фізики присудили Піблсу, Майору і Келозу за космічні дослідження

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3157496
 
   
 Топ коментарі
 
прекрасно, от былого вяличия запоребрика в космической отрасли остаються лишь воспоминания
 показати весь коментар
 
Расскажи мне еще раз, как ты ненавидишь америкосов,русский.
 показати весь коментар
 
не тот нынче пошёл Во-Во - ох не тот...)))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Шось навіяло завод культоварів споживчої кооперації..
 показати весь коментар
 
Антарес. Вся топливная система + система охлаждение + зажигание + баки высокого давления и проч - это украинское КБ Южное, от Northrop Grumann только корпус и грузовой отсек. СЛАВА УКРАИНЕ!
 показати весь коментар
 
 
В Википедии написано, что электроника, котор управляет двигателем + провода - все наше
 показати весь коментар
 
Цікаво, бо елементної бази ми давно не виробляємо.
 показати весь коментар
 
читайте новости и глаза протирайте. В КБ Южное инвестирует Китай, они в бюджет наш платят по 150 лямов зеленых стабильно, им в космос полетать на наших технологиях тоже хочется
 показати весь коментар
 
а зачем выроблять самим компоненты если намного дешевле их просто купить у китайцев. И просто собрать блоки и модули электроники уже на предприятии.
 показати весь коментар
 
Щитай ракета наша, а грузовик - американский.
 показати весь коментар
 
Більшість проводів, кабелів... вироблялося на європейських станках.
 показати весь коментар
 
"Днепр" это конверсионная версия "Сатаны". Он не производился, а переделывался из боевых ракет. Никакого отношения к "Антаресу" не имеет.
 показати весь коментар
 
И о погоде:
Якутские навозостроители перевыполнили годовой план по производству скульптур из натуральных отходов животноводства, вследствии чего околоземные спутники зафиксировали повышение среднегодовой температуры в деревне на 0,2 градуса по Цельсию.
 показати весь коментар
 
 
Получается первую ступень дедали Украина и Россиия?
 показати весь коментар
 
какая такая расия? это засрашка-изгойка 404? так она только кучи гавна может делать. ну и русню в нем копошащуюся.
 показати весь коментар
 
Я не утверждаю, я спрашиваю. Чей двигатель на первой ступени?
 показати весь коментар
 
Система «Периметр»[1] (индекс УРВ РВСН - 15Э601, в Западной Европе и США известна как англ. Dead Hand, буквально «Мёртвая рука»)

Командные ракеты[править | править код]Українсько-американська ракета вивела на орбіту корабель із вантажем для МКС, - КБ "Південне" - Цензор.НЕТ 1928Командная ракета 15А11 системы «Периметр»Единственный широко известный компонент комплекса. Входят в комплекс командной ракеты 15П011 и имеют индекс 15А11, разработаны КБ «Южное»[5] на базе ракет 15А16 (МР УР-100У). Оснащены специальной головной частью 15Б99, содержащей радиотехническую командную систему разработки ОКБ ЛПИ, предназначенной для гарантированного доведения боевых приказов центрального командного пункта до всех командных пунктов и пусковых установок в условиях воздействия ядерных взрывов и активного радиоэлектронного противодействия, при полёте ГЧ на пассивном участке траектории. Техническая эксплуатация ракет идентична эксплуатации базовой ракеты 15А16. Пусковая установка 15П716 - шахтная, автоматизированная, высокозащищённая, типа ОС[
 показати весь коментар
 
КБ разработало основную конструкцию первой ступени ракеты. Источник: https://censor.net.ua/v3157496 цука!!всё имея в своих руках! и кацапов бояться!!??да ну!! и на куй!! Українсько-американська ракета вивела на орбіту корабель із вантажем для МКС, - КБ "Південне" - Цензор.НЕТ 5202 Українсько-американська ракета вивела на орбіту корабель із вантажем для МКС, - КБ "Південне" - Цензор.НЕТ 5089 Українсько-американська ракета вивела на орбіту корабель із вантажем для МКС, - КБ "Південне" - Цензор.НЕТ 4176
 показати весь коментар
 
кто русню боится? разве что обрезные мыролюбцы. и прошлые и теперешние.
 показати весь коментар
 
 
УКРАИНСКО- американская ракета? Ээээ, а что там украинского?
 показати весь коментар
 
Оно в запой только вчера вошло. Суббота жеж сегодня. Ему еще 2 дня в бессознательном состоянии пребывать. Українсько-американська ракета вивела на орбіту корабель із вантажем для МКС, - КБ "Південне" - Цензор.НЕТ 7817
 показати весь коментар
 
 
Ну зараз справи за ракетами на масква-бад.та побільше шоб спалити кремль!!!!
 показати весь коментар
 
Головне щоб не було приписки що разом з парашою
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору