 Українсько-американська ракета вивела на орбіту корабель із вантажем для МКС, - КБ "Південне". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу конструкторського бюро "Південне", корабель доставить на Міжнародну космічну станцію 3750 кілограмів корисного вантажу. Стиковка запланована на 4 листопада.
"Сігнус" на замовлення NASA повинен доставити на станцію провізію і речі для екіпажу, матеріали для наукових досліджень, обладнання для магнітного альфа-спектрометра, обладнання для станції і виходу у відкритий космос, комп'ютери та комплектуючі.
Також "Сігнус" доставить на станцію експериментальну духову шафу Zero-G в якій будуть проведені дослідження властивостей теплопередачі та процесів приготування їжі в умовах мікрогравітації.
"Проєкт "Антарес" є вдалим прикладом кооперації підприємств космічної галузі України у міжнародних космічних проєктах, сталої зовнішньоекономічної діяльності наших підприємств та присутності української ракетно-космічної галузі на світовому космічному ринку. Пишаємося бути частиною великої команди, в якій ми можемо застосувати свої знання і отримати новий досвід", - заявили в КБ "Південне".
Зазначається, що КБ розробило основну конструкцію першого ступеня ракети.
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Командные ракеты[править | править код]Командная ракета 15А11 системы «Периметр»Единственный широко известный компонент комплекса. Входят в комплекс командной ракеты 15П011 и имеют индекс 15А11, разработаны КБ «Южное»[5] на базе ракет 15А16 (МР УР-100У). Оснащены специальной головной частью 15Б99, содержащей радиотехническую командную систему разработки ОКБ ЛПИ, предназначенной для гарантированного доведения боевых приказов центрального командного пункта до всех командных пунктов и пусковых установок в условиях воздействия ядерных взрывов и активного радиоэлектронного противодействия, при полёте ГЧ на пассивном участке траектории. Техническая эксплуатация ракет идентична эксплуатации базовой ракеты 15А16. Пусковая установка 15П716 - шахтная, автоматизированная, высокозащищённая, типа ОС[