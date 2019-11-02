 Дубневич про рішення суду: "Якщо я не знайду кошти, то доведеться сидіти в СІЗО". ВIДЕО

"Здивувало, бо за рішенням судді навіть більше треба платити, ніж прокурори просили. Я не знаю, як зможу знайти 100 млн", - сказав він hromadske, передає Цензор.НЕТ.
"Де я візьму 100 мільйонів? Не задоволений я рішенням, тому що завелика застава" — депутат Дубневич прокоментував рішення суду, який обрав запобіжний захід у вигляді застави в 100 млн грн депутату pic.twitter.com/MHBzF8TqTD— hromadske (@HromadskeUA) November 2, 2019
Дубневич заявив, що незадоволений рішенням, бо занадто велика застава.
"Якщо я не знайду кошти, то доведеться сидіти в СІЗО", - сказав він. Депутат також запевнив, що буде подавати апеляцію на рішення.
За словами адвоката Станіслава Пелюка, це перший випадок на його пам'яті, коли суд обрав заставу більшу, ніж просили.
Водночас прокурор ще не знає, чи буде оскаржувати рішення. Розміром застави і обов'язками він задоволений.
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".
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Может ты составишь список фамилий патритов, если треть мест в судах вакантные, на должности судей?
Придурок - не очень креативно, произнеси - бульба.
Давай давай, скоро так рыдать будешь по соевым мародерам, шо и пописять жидкости не останется
А в нормальне правосуддя, якщо підозрбє в таких крадіжках якогось бовдура - то накладає арешт на все його майно, тому своїх грошей йому знайти зась.
Потім інші підприємства у народу України украв!
Потім для розбудови свого украденого воно полізло у палітику!
Потім був засновником фсбшного проекту - партії наригонів.
Потім був помічений у розкраданні армії при посаді голови РНБО.
Потім крало як міністр а потім захищало Антимайдан!
ПІсля програшу антимайдану стало майданщиком і гЕроєм Революції Гфдності - обісцяло бруківку біля стадіону Лобановського відремонтувати - але як завжди збрехало і кинуло всіх із ремонтом.
А далі підфартило - бо коли знову збрехало - війна буде тривати секунди, і я стану жити но новому - були дебіли які проголосували за породистого злодія і брехуна!
Ну а далі всі корупційні схеми зека ростовського почали працювати на панамського мародера і брехуна і як наслідок 5міліардів дол. хабарів за 5 років тотального мародерства всього і кругом.
А Зеленський тільки в 14 році біля 2 000 000 дав
...у Деда Лукьяна тоже люди живут... -- не пропадёшь...*)
Инцидент произошел около 18:00 рядом с домом № 2 по улице Академика Анохина, нападавшим удалось скрыться.
По данным РИА Новости, в результате покушения был убит руководитель центра по противодействию экстремизму в республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат.
А так как все родственники у Дубневича явно удачливые бизнесмены, то до пн. всё порешают
ПАТ "Центренерго" з листопада 90% своєї електроенергії буде продавати на "ринку на добу наперед" (РДН), а лише 10% виробітки буде реалізовуватися на ринку двосторонніх договорів.
-Це просто свинство якесь