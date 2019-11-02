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Все про:Дубневич (52) Антикорупційний суд (482)

 Дубневич про рішення суду: "Якщо я не знайду кошти, то доведеться сидіти в СІЗО". ВIДЕО

Народний депутат Ярослав Дубневич прокоментував рішення суду щодо запобіжного заходу у вигляді застави в 100 млн гривень ($4 млн).

"Здивувало, бо за рішенням судді навіть більше треба платити, ніж  прокурори просили. Я не знаю, як зможу знайти 100 млн", - сказав він hromadske, передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вищий Антикорупційний суд обрав заставу в 100 млн грн депутату Дубневичу, підозрюваному в розкраданні понад 93 млн грн. ВIДЕО

Дубневич заявив, що незадоволений рішенням, бо занадто велика застава.

"Якщо я не знайду кошти, то доведеться сидіти в СІЗО", - сказав він. Депутат також запевнив, що буде подавати апеляцію на рішення.

За словами адвоката Станіслава Пелюка, це перший випадок на його пам'яті, коли суд обрав заставу більшу, ніж просили.

Водночас прокурор ще не знає, чи буде оскаржувати рішення. Розміром застави і  обов'язками він задоволений.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3157491
 
 
 Топ коментарі
 
Тебе сбросить твой скрин, где ты радовался, что именно Петя создал Антикоррупционный суд? Дубневич о решении суда: "Если я не найду средства, то придется сидеть в СИЗО" - Цензор.НЕТ 9017
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сльозки льйошь по ворюге?
Давай давай, скоро так рыдать будешь по соевым мародерам, шо и пописять жидкости не останется
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Я б радив Дубневичам сидіти в СІЗО, це дешевше, під охороною, не потрібно гроші світити і виймати з рахунків і кожен рік в СІЗО віднімає два роки від тюрми.
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Ну в СИЗО тоже как то все не бесплатно. И не факт, что будет безопасность. Не помню фамилию кацапского авторитета, ко орого прямо возле суда завалили....
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В Одеському СІЗО возять арештантів по місту на екскурсії і до лікарів!
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только для тех, кого посадили раньше
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Президент ЗеБыдла Дубневич про рішення суду: "Якщо я не знайду кошти, то доведеться сидіти в СІЗО" - Цензор.НЕТ 2403

Дубневич про рішення суду: "Якщо я не знайду кошти, то доведеться сидіти в СІЗО" - Цензор.НЕТ 6713
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Он всех за лохов держит??? У нас пока только один явно не лох....
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Факт. Завтра какой нибудь типа друг внесет залог и все. То, что происходит в правоохранительной системе, говорит о том, что когда продается все, в том числе и доказательства, все закончится пшиком....
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Дубневич, беріть побільше водички та теплі речі.
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Тебе сбросить твой скрин, где ты радовался, что именно Петя создал Антикоррупционный суд? Дубневич о решении суда: "Если я не найду средства, то придется сидеть в СИЗО" - Цензор.НЕТ 9017
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Этот соевый недоразвитый по полной программе..... Он читает исключительно методички. А там сейчас написано Все валим на Портнова....
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...это сборище круглых идиотов, один ляпнет глупость, другие за ним повторяют.
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Зеб, ты ничем не отличаешься от лишнехромосомных, реформа суда это изменение законодательства и создание 5 сентября 2019 года АС было по реформе при Порошенко, а кадры твоего Зелемойского с Портновым.
.
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тебе придурку говорили тоже самое, а ты упирался. Дубневич про рішення суду: "Якщо я не знайду кошти, то доведеться сидіти в СІЗО" - Цензор.НЕТ 11
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Зеб, тебе какими словами объяснить твой уровень развития, если ты не понимаешь, что реформа это - процесс во времени?
Может ты составишь список фамилий патритов, если треть мест в судах вакантные, на должности судей?
Придурок - не очень креативно, произнеси - бульба.
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Пете ПЯТИ лет не хватило, занят был офшорами. Дубневич про рішення суду: "Якщо я не знайду кошти, то доведеться сидіти в СІЗО" - Цензор.НЕТ 1940
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Где скрин, непридурок, или ты решил обойтись своим высером про скрин?
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сльозки льйошь по ворюге?
Давай давай, скоро так рыдать будешь по соевым мародерам, шо и пописять жидкости не останется
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а может быть ты будешь радеть скоро очень скоро по зеНаривской тварью а зеДебил
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Лугандонец, видели мы твою пролетарскую справедливость, когда вы разворовывали Донецк - грабь награбленное,потому, что вы, никчемные, вынесли приговоры тем, у кого больше, чем у вас.
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Мало накрал... Он Свинарчук сразу нашел деньги.
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Свынарчук объявил голодивку, и больше об этой радостной новости ни гу-гу. Наверно врачи запретили.Интересно этот тоже "голодать" собирается?
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...да фигня, в "люксе" тамошнем отдохнет..осень сырую пересидит...
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такий самий піс тун як і його дружок-злодій мародер!
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В СІЗО класно - романтика. Сидіти треба обов'язково.
А в нормальне правосуддя, якщо підозрбє в таких крадіжках якогось бовдура - то накладає арешт на все його майно, тому своїх грошей йому знайти зась.
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Найдет...Типа найдет...Не сразу же из под подушки доставать
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мародер і суди під корупціонерів зробив - украв - поділився - далі красти!
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Який з мародерів? Зеленський хіба не так само продовжує?
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А шо, мародер у тебе вкрав? Безвіз? Мабуть совість, і це не Порошенко, а кловун.
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почав ще із кондитерських фабрик!
Потім інші підприємства у народу України украв!
Потім для розбудови свого украденого воно полізло у палітику!
Потім був засновником фсбшного проекту - партії наригонів.
Потім був помічений у розкраданні армії при посаді голови РНБО.
Потім крало як міністр а потім захищало Антимайдан!
ПІсля програшу антимайдану стало майданщиком і гЕроєм Революції Гфдності - обісцяло бруківку біля стадіону Лобановського відремонтувати - але як завжди збрехало і кинуло всіх із ремонтом.
А далі підфартило - бо коли знову збрехало - війна буде тривати секунди, і я стану жити но новому - були дебіли які проголосували за породистого злодія і брехуна!
Ну а далі всі корупційні схеми зека ростовського почали працювати на панамського мародера і брехуна і як наслідок 5міліардів дол. хабарів за 5 років тотального мародерства всього і кругом.
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Завершу- а потім 500 000 000 на зсу дав, скільки ******* дав?
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не можна вірити патологічному брехуну!
А Зеленський тільки в 14 році біля 2 000 000 дав
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твой зеКлоун только в 2014 г в раССеи сколько заработал а зеДебил
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Чеки в тебе? А налогів скільки в Україні заплатив? Може підкажеш?
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Знает шо Петя подкинет бала из офшора.
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Бала підкине твоїй лізі сміху? Ти попав в просаку мальчік....
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в сизо кормят на халяву. за отопление платить не надо. супер. vip курорт...
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За 3 коп. еще и мобильник разрешат. Будет яремчука на секс приглашать Дубневич о решении суда: "Если я не найду средства, то придется сидеть в СИЗО" - Цензор.НЕТ 3387
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Если бенина братва не скинется ему на залог, то тогда придется готовить клетчатае зеленое одеяло и симулировать геморрой
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Надо что бы хатынка сгорела,тогда и Эвропа заступится и прытулок даст.Дубневич про рішення суду: "Якщо я не знайду кошти, то доведеться сидіти в СІЗО" - Цензор.НЕТ 3145
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Дубневич о решении суда: "Если я не найду средства, то придется сидеть в СИЗО"

...у Деда Лукьяна тоже люди живут... -- не пропадёшь...*)
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А если найдешь - то фактически сознаешься в том что вор. Вот засада.... Дубневич о решении суда: "Если я не найду средства, то придется сидеть в СИЗО" - Цензор.НЕТ 9026
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За 100 миллионов можно недельку посидеть .А если бы расстреляли всю семью с детьми и жёнами и родителями , то зачем ему воровать?
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Ещё не было ни одного чиновника или депутата, который бы не нашёл ...
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Неизвестные расстреляли двоих мужчин в московском районе Тропарево-Никулино, сообщает пресс-служба МВД по столице.
Инцидент произошел около 18:00 рядом с домом № 2 по улице Академика Анохина, нападавшим удалось скрыться.
По данным РИА Новости, в результате покушения был убит руководитель центра по противодействию экстремизму в республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат.
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Куда деньги перечислять? Хочу вызволить из буцигарни патриота
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Клетчатое одеяло нашло за полдня.
А так как все родственники у Дубневича явно удачливые бизнесмены, то до пн. всё порешают
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Зараз по *беніному * каналі про кодло *свинарчуків * ! Дубневич про рішення суду: "Якщо я не знайду кошти, то доведеться сидіти в СІЗО" - Цензор.НЕТ 6031
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От хіба хоч раз у нас ворюга не знайшов бабла,щоб від суду відкупитись?
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Тебе нужно срочно на дамбас повоевать за боевиков и получишь амнистию. Сейчас все так делают.
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найдет, это небольшие деньги, как никак не пенсионер украинский с 1500 грн пенсии
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Таких пенсий в Украине нет. Есть пособие социальное для тех , кто вообще не работал, не имеет стажа и не платил в пенсионный фонд. - Награда то,что постарел.
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Что значит нет, минимальная пенсия 1564 грн, и такую получает довольно много, есть и пособие оно намного меньше.
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ой прийдётся , нищета наворовал то небось не меньше 20лямов зелекупонов
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Если поскрести по сусекам, то найдет и больше.
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Чула Хрюзельда,застава бiльше того,що вкрав?
-Це просто свинство якесь
Дубневич про рішення суду: "Якщо я не знайду кошти, то доведеться сидіти в СІЗО" - Цензор.НЕТ 8431
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А ты точно знаешь сколько он украл? Это тебе ЗЕкловун офшорник кипрский нашептал на ушко, или Богданчик бандюк??
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Я зараз розридаюсь. Може скинемось йому всією Україною, бо шкода в людини 100млн. забирати. Всього 200млн. готівки в біднесенького залишиться. От біда....
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Бідося,аяяй!Думаю твій брат,коломойський і петро разом з опзж тобі поможуть саме вони не хотіли знімати недоторканість з тебе.
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Да конечно найдет, не ну у него конечно таких денег нет но есть богатые друзья которые всегда помогут.)))
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Слуги Уроода которые отказались голосовать за снятие с него неприкосновенности ему помогут - это одна банда. ЗЕбилы его подельники.
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Так а петины слуги почему неголосовали?
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ша значит не найдешь залог, бабки с кайманов идут полчаса, у Пети спроси...
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Кипрский офшорник ЗЕкловун подтверждает - бабки с его кипрской офшорки доходят за 20 минут.
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Та вже знайдено необхідні 100 мільйонів . Так що за Дубневича можна не хвилюватися 😃
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Це ДУБНЕВИЧ такий анекдот розказав "що немає грошей"😅😅😅
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