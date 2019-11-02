 Дніпровське КБ "Південне" розробило протикорабельну надзвукову ракету нового покоління. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Дніпровська Панорама.
У відео, яке було опубліковано на ютубі, розповідаються деякі подробиці про новітню розробку дніпровського КБ "Південне".
Швидкість надзвукової ракети становить близько 2000-2500 кілометрів за годину. Ракетами цього типу планують озброїти літаки СУ-27 і СУ-24М, які є на озброєнні української армії. Творці "Блискавки" запевняють, що для установки ракети буде потрібно мінімальне переобладнання літаків. Ракету можна оснащувати осколково-фугасними і фугасно-проникаючими бойовими частинами.
За словами експертів, наразі у світі практично немає засобів, які можуть захистити від української ракети "Блискавка". Наприклад, ізраїльський "Залізний купол" перехоплює лише дозвукові ракети.
Естественно. От макетов ракет сложно защититься.
Надо делать ракеты способные уничтожать такие бункеры по всему миру.
По катерам в керченском проливе?
Или на экспорт?
1 Ракету на сверхзвуке очень сложно сбить, практически не возможно.
2 Технологии движков на сверхзвуке давно есть, здесь больше вопрос в єлектронньіх мозгах.
3 Содержать корабль намного дороже, чем Содержать ракету которая пустити не на дно, пусть лаптестан вьібрасьівает деньги на свои амбиции и єто правильно.
Так девайс нужньій, хороших и разньіх ракет мало не бьівает)))
2. Есть, но не у нас.
3. Лаптестан тоже очень экономно строит флот, наибольшие вложения там в подводные лодки.
"Блискавка" это не молния а именно "Блисавка". Как и Дюссельдорф это не Деревня На Болоте, а именно Дюссельдорф! В правилах есть исключения, но не в этом случае!