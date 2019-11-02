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Все про:озброєння (1155) Дніпропетровськ (1200) ракети (515)

 Дніпровське КБ "Південне" розробило протикорабельну надзвукову ракету нового покоління. ВIДЕО

Надзвукова ракета "Блискавка", макет якої було представлено на виставці "Зброя та безпека-2019", - це нове покоління протикорабельних ракет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Дніпровська Панорама.

У відео, яке було опубліковано на ютубі, розповідаються деякі подробиці про новітню розробку дніпровського КБ "Південне".

Швидкість надзвукової ракети становить близько 2000-2500 кілометрів за годину. Ракетами цього типу планують озброїти літаки СУ-27 і СУ-24М, які є на озброєнні української армії. Творці "Блискавки" запевняють, що для установки ракети буде потрібно мінімальне переобладнання літаків. Ракету можна оснащувати осколково-фугасними і фугасно-проникаючими бойовими частинами.

За словами експертів, наразі у світі практично немає засобів, які можуть захистити від української ракети "Блискавка". Наприклад, ізраїльський "Залізний купол" перехоплює лише дозвукові ракети.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3157444
 
   
 Топ коментарі
 
Ракети такого класу вкрай необхідні для Збройних Сил України. Але доки при владі "зелена чума" перспективи надходження цих ракет на озброєння нашої армії вкрай віддалені. Наразі ця Зє-нечисть планує лише приватизацію КБ Південне. І не буду дуже здивованим , якщо це задумано під конкретного олігарха і ворога України - Бєню Говномойского
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Консультант Офиса президента Валерий Хорошковский и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За Жизнь» Виктор Медведчук совершили совместную поездку в Москву. Об этом в своем Telegram-канале пишет журналист Соня Кошкина.

Давайте ,изобретайте для Москвы- ХОРОШКОВСКИЙ НАЗНАЧЕН КРЕМЛЕМ И ЗЕЛЕНСКИМ ТЕНЕВЫМ ПРЕМЬРОМ УКРАИНЫ
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Юлька молчит, хотя знает о напомаженном существе как никто ... Украину захватывает кремль под отводы -разводы членом играющего на судьбе страны
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7 махов нужно, тогда ништяк и ядерную начинку к ним.... тогда кацапуры отгребут по полной..и в райДніпровське КБ "Південне" розробило протикорабельну надзвукову ракету нового покоління - Цензор.НЕТ 9515...цар Ру уже обилетил рабов своих...
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"По словам экспертов, на данный момент в мире практически нет средств, которые могут защитить от украинской ракеты "Молния".

Естественно. От макетов ракет сложно защититься.
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Якщо Вовік отведе війська до Кропівницького, то путєн зробить ребрендінг і назове "Блискавку" - "Молнієй".
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Якби ти був такий розумний 21.04.2019, коли голосував : «Только нє Порошенко !!!».
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Треба українцям ухопити Вовіка за бубєнці і не дати продати всі стратегічні держпідприємства і землю іноземцям(росіянам). Бо дебіл Мілованов з дебілом Бакановим нічого іншого не вміють.
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Лучше диктора с видео посадить на эту ракету и запустить. как аутист мямлит
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Ядерного взрыва там точно не будет (АЭС просто физически не может взорваться как атомная бомба). Максимум будет взрыв "грязной бомбы" (да и то, чтоб пробить защиту активной зоны реактора нужно несколько тонн взрывчатки)
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Красиво озвучил. только вот никто не спешит вкладываться в развитие энергетики , все ждут "большую прихватизацию". Еще максимум лет 10 и можно будет смело забыть что в Украине была своя ракетная и авиационная промышленность. А с введением "ответственности за порчу имущества" в армии я сомневаюсь, что наберется желающих експлуатировать (грамотно) такую дорогую технику за достойную зарплату в 400 долларов. Патриотизм - это конечно хорошо, но его "на хлеб не намажешь", как говорит 73% мудрого нариду.
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И нахрена противокорабельная?
По катерам в керченском проливе?
Или на экспорт?
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В вдруг кацапы сплавятся по Днепру со Смоленска прямо в Киев?
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Подгорает жестко у ватоголовьіх и запоребриковьіх)))
1 Ракету на сверхзвуке очень сложно сбить, практически не возможно.
2 Технологии движков на сверхзвуке давно есть, здесь больше вопрос в єлектронньіх мозгах.
3 Содержать корабль намного дороже, чем Содержать ракету которая пустити не на дно, пусть лаптестан вьібрасьівает деньги на свои амбиции и єто правильно.

Так девайс нужньій, хороших и разньіх ракет мало не бьівает)))
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1. Сложно, но вполне возможно.
2. Есть, но не у нас.
3. Лаптестан тоже очень экономно строит флот, наибольшие вложения там в подводные лодки.
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Кто бы еще журналистов, активных избирателей Зе, научил бы принятым правилам правописания! Собственные имена НЕ ПЕРЕВОДЯТСЯ!
"Блискавка" это не молния а именно "Блисавка". Как и Дюссельдорф это не Деревня На Болоте, а именно Дюссельдорф! В правилах есть исключения, но не в этом случае!
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