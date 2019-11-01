 "У нас 20 млрд доларів щорічного дефіциту, і ми самі не потягнемо", - Арахамія про протистояння Росії. ВIДЕО

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на каналі "Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Хоч би як ми могли бундючитися, у нас 20 млрд доларів щорічного дефіциту, і ми самі не потягнемо. Ми не можемо, не в стані зараз економічно чинити спротив російській армії. Для того, щоб вийшло, нам потрібно залучати міжнародних союзників", - сказав він.
За словами лідера фракції "Слуга народу", для отримання допомоги від міжнародних союзників Україна має демонструвати здатність виконувати домовленості, зокрема, укладені попередньою владою.
"Я особисто був на зустрічі з Дональдом Трампом. Колектив весь говорить: хлопці, ось у вас є документ під виконання. Або його виконаєте, а вони нехай не виконують. Вони мають продемонструвати свою нездатність виконувати домовленості. Після цього ми маємо повне право переформатувати рівень дискусії", - пояснив він.
Арахамія стверджує, що влада може дозволити собі нехтувати громадською думкою українців, які прагнуть миру.
"Ми можемо просто сісти, як попередня влада, і 5 років розповідати, який Путін поганий, як нам треба зміцнювати армію, як давайте йти разом у НАТО, куди нас ще ніхто не запросив, і будемо просто сидіти і чекати. Що ми отримаємо тоді від наших виборців? Ми ж постійно збираємо зворотний зв'язок. Виборці кажуть: ми хочемо бачити конкретні кроки до миру", - пояснив він.
"Я вам гарантую як глава фракції: ніхто ніколи в цьому парламенті не проголосує за те, щоб віддати Крим або поміняти кордони України. Все. Ось це і є червоні лінії", - додав Арахамія.
Другое дело, куда уходят эти деньги, а этого Арахамия не сказал.
просто общий долг Украины всего 40 лярдов баксов
что то мне кажется ара трындит
Топливный тендер Минобороны снова заблокирован
Ото дивина. Як же так сталося то?
Пункт 1. Выбрать президента, готового воевать с рашкой до последнего украинца.
Пункт 2. Всем способным держать оружие в руках отправиться в военкомат, и далее на фронт. Всем неспособным, отдавать последнее на нужды армии.
Ах не сумели? Не захотели? Ну так сидите дальше и строчите умные мысли с дивана.
P.S. И да, заплатите хотя бы налоги по-честному.