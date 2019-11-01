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Все про:Росія (20334) Арахамія (104) Трамп (2188) операція Об'єднаних сил (1720) розведення сил (37)

 "У нас 20 млрд доларів щорічного дефіциту, і ми самі не потягнемо", - Арахамія про протистояння Росії. ВIДЕО

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що Україна через економічну слабкість не може впоратися з російською загрозою без допомоги міжнародних партнерів.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на каналі "Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Хоч би як ми могли бундючитися, у нас 20 млрд доларів щорічного дефіциту, і ми самі не потягнемо. Ми не можемо, не в стані зараз економічно чинити спротив російській армії. Для того, щоб вийшло, нам потрібно залучати міжнародних союзників", - сказав він.

За словами лідера фракції "Слуга народу", для отримання допомоги від міжнародних союзників Україна має демонструвати здатність виконувати домовленості, зокрема, укладені попередньою владою.

"Я особисто був на зустрічі з Дональдом Трампом. Колектив весь говорить: хлопці, ось у вас є документ під виконання. Або його виконаєте, а вони нехай не виконують. Вони мають продемонструвати свою нездатність виконувати домовленості. Після цього ми маємо повне право переформатувати рівень дискусії", - пояснив він.


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Арахамія стверджує, що влада може дозволити собі нехтувати громадською думкою українців, які прагнуть миру.

"Ми можемо просто сісти, як попередня влада, і 5 років розповідати, який Путін поганий, як нам треба зміцнювати армію, як давайте йти разом у НАТО, куди нас ще ніхто не запросив, і будемо просто сидіти і чекати. Що ми отримаємо тоді від наших виборців? Ми ж постійно збираємо зворотний зв'язок. Виборці кажуть: ми хочемо бачити конкретні кроки до миру", - пояснив він.

"Я вам гарантую як глава фракції: ніхто ніколи в цьому парламенті не проголосує за те, щоб віддати Крим або поміняти кордони України. Все. Ось це і є червоні лінії", - додав Арахамія.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3157418
 
 
 Топ коментарі
 
Ну так хрена ли лысого вы во власть попёрлись, ушлёпки ? Вас же предупреждали что всё закончится дефолтом. Тьфу.
Надо чтобы в вертолёте на Ростов оказались пустые баки. Нельзя вам дать сбежать после всего того что вы сотворили за полгода.
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5 лет стояли и могли ...

но пришло время сдаваться
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Товарищ Кац предлагает сдаться. Потому что деньги вместо армии уже распределили между чиновниками и олигархами. Вот такие вот ко власти економисты пришли. А говорили что выбери ЗЕ и все сразу будут в золоте валяться
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так, скорую учителям и вообще кое кто будет утверждать - да не голосовал за зе, не виноватая он сам .....
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Вьетнам с голой жопой Америку натянул в войне,но двоешнеку, это не понять
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Двоечники не знают про вьетнамского лётчика-героя Ли Си Цына.
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Кому и зачем эта Агрохимия лепит горбатого? Бери шинель, - иди домой!
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У США дефицит бюджета в этом году будет больше триллиона, а сейчас уже около 900 лярдов и что теперь - им отсасывать у мордора как Арахамия намекает? Что-то Петя не стонал, что денег не хватает
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Если есть 20 млрд долларов ежегодного дефицита, то это же факт, а не просто бла бла бла.
Другое дело, куда уходят эти деньги, а этого Арахамия не сказал.
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Оооооо!!!!! Ещё один....грибник нашёлся!
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Если нет денег на свою армию- будете кормить чужую. Ето уже аксиома. Рашка кстати уже заявила что Украина будет кормить ОРДЛО и разумеется росийских солдат которые там находятся.
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Якщо хтось покаже мені хоч одну розумну особу в ЗЕгенератному парламенті обіцяю встати серед ночі щоб побачити чудо...
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А точно 20 лярдов баксов дефицит ежегодный?
просто общий долг Украины всего 40 лярдов баксов

что то мне кажется ара трындит
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Топливный тендер для Армии сорвала фирма,зарегистрированная в 2019г,и уставным капиталом 1000 грн

Топливный тендер Минобороны снова заблокирован
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ну если учителям по $4k, и остальным соответственно, то може и наберется $20 bln. этот зе-арахамян с головой не дружит, не то что с арифметикой.
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Возможно имелся ввиду общий платёжный баланс страны, а не правительства.

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П'ять років при крадущиму баризі тягнули а тут чесні вже не можуть?
Ото дивина. Як же так сталося то?
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Интересно как бы было всё при Юле? При Зеленском всё ясно видно..."У нас 20 млрд доларів щорічного дефіциту, і ми самі не потягнемо", - Арахамія про протистояння Росії - Цензор.НЕТ 9600
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Один в один было бы. Юлька давно работает на ФСБ.
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Кто хочет что-то делать, тот старается делать. Кто не хочет, старается найти оправдание.
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Давид, вы в своем неуемном популизме и желании власти, уже давно переплюнули всех политиков. Может и об Украине стоит подумать, а не только о себе?
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Навіщо вигадувати велосипед ? Перекрийте оффшори, зруйнуйте олігархічні монополії і в держави з`являться гроші. За часи незалежності України кримінальною олігархією в оффшори було виведено за різними оцінками від 160 до 200 млрд доларів. Знаю, знаю - беня проти, петя, ахметов та інші кровопивці до речі теж
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Как воевать с рашкой до последнего украинца. Инструкция.

Пункт 1. Выбрать президента, готового воевать с рашкой до последнего украинца.
Пункт 2. Всем способным держать оружие в руках отправиться в военкомат, и далее на фронт. Всем неспособным, отдавать последнее на нужды армии.

Ах не сумели? Не захотели? Ну так сидите дальше и строчите умные мысли с дивана.

P.S. И да, заплатите хотя бы налоги по-честному.
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Арахамія, так коли там кінець епохи бідності?
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Сподіваюсь що заповіт цей пухлячок інородний вже написав.
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Як з Золотого війска відведемо, так відразу благосостояніє і попрєт...
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Слуги народа - это дети мажоры Партии Регионов!
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