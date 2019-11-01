 "У нас 20 млрд доларів щорічного дефіциту, і ми самі не потягнемо", - Арахамія про протистояння Росії. ВIДЕО

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на каналі "Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Хоч би як ми могли бундючитися, у нас 20 млрд доларів щорічного дефіциту, і ми самі не потягнемо. Ми не можемо, не в стані зараз економічно чинити спротив російській армії. Для того, щоб вийшло, нам потрібно залучати міжнародних союзників", - сказав він.

За словами лідера фракції "Слуга народу", для отримання допомоги від міжнародних союзників Україна має демонструвати здатність виконувати домовленості, зокрема, укладені попередньою владою.

"Я особисто був на зустрічі з Дональдом Трампом. Колектив весь говорить: хлопці, ось у вас є документ під виконання. Або його виконаєте, а вони нехай не виконують. Вони мають продемонструвати свою нездатність виконувати домовленості. Після цього ми маємо повне право переформатувати рівень дискусії", - пояснив він.





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Арахамія стверджує, що влада може дозволити собі нехтувати громадською думкою українців, які прагнуть миру.

"Ми можемо просто сісти, як попередня влада, і 5 років розповідати, який Путін поганий, як нам треба зміцнювати армію, як давайте йти разом у НАТО, куди нас ще ніхто не запросив, і будемо просто сидіти і чекати. Що ми отримаємо тоді від наших виборців? Ми ж постійно збираємо зворотний зв'язок. Виборці кажуть: ми хочемо бачити конкретні кроки до миру", - пояснив він.

"Я вам гарантую як глава фракції: ніхто ніколи в цьому парламенті не проголосує за те, щоб віддати Крим або поміняти кордони України. Все. Ось це і є червоні лінії", - додав Арахамія.