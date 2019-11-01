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Все про:армія РФ (2009) обстріл (5664) Наєв (117) Золоте (124) розведення сил (37)

 Накопичення російських збройних сил на кордоні немає, - Наєв. ВIДЕО

Російські збройні сили перебувають біля лінії розмежування на ротаційній основі. Їхнього накопичення там у зв'язку з розведенням сил і засобів немає.

Про це заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив в ефірі програми "Свобода слова", інформує Цензор.НЕТ.

"Уздовж державного кордону в межах проведення Операції Об'єднаних сил справді присутні військові частини Російської Федерації. Їхня кількість відома, про нього повідомляли громадськості", - сказав він.

За словами Наєва, ці підрозділи відбувають бойову службу на ротаційній основі, змінюючи один одного.

"Безпосереднього накопичення, тобто, створення потужного наступального угруповання на даний час немає. Проводиться ротація, прибуває один підрозділ, який змінює інший в умовах бойової служби", - пояснив Наєв.

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Заступник начальника Генштабу додав, що 15 обстрілів на добу, про які до цього говорив ведучий - "не є критичними". "Вони в межах загальної щоденної обстановки, яка має місце в районі проведення ООС", - додав він.

Наєв уточнив, що кількість обстрілів зі ствольної артилерії значно зменшилася, а превалюють нечасті обстріли з мінометів.

Що стосується Золотого, то всі обстріли там здійснювалися за межами зони розведення сил і засобів, додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3157410
 
 
 Топ коментарі
 
Ні, ні, ні, пане Богдане. Навіть не просіть. Це табу.

Накопления российских вооруженных сил у границы нет, - Наев - Цензор.НЕТ 488
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МО саме зробило заяву, що рашка стягує біля кордонів ударне угрупування.
А Геншьаб нічого не бачить.
Хлопці, ви якісь несерйозні.
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Этого по зелевидению не покажут. Жители Золотого предложили всем депутатам, голосовавшим за отвод украинских войск, приехать со своими семьями и самим пожить в "русском мире"

https://twitter.com/Vitauskas_A/status/1190241001039900672
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Этого по зелевидению не покажут. Жители Золотого предложили всем депутатам, голосовавшим за отвод украинских войск, приехать со своими семьями и самим пожить в "русском мире"

https://twitter.com/Vitauskas_A/status/1190241001039900672
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он просто границей считает зону разведения)
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Накопления нет, значит мир? Войска отвели, сепары и кацапы стреляют как и стреляли, люди гибнут, и что это дало? Вы вообще нормальные или больные на всю голову? Что дает ваше разведение? Только обособление Донбасса как сепарской территории, которая будет и дальше управляться РФ и ******.
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МО саме зробило заяву, що рашка стягує біля кордонів ударне угрупування.
А Геншьаб нічого не бачить.
Хлопці, ви якісь несерйозні.
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они, как тот мальчик, который кричал волки-волки....
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когда ты найвеличнейший лидер современности Накопления российских вооруженных сил у границы нет, - Наев - Цензор.НЕТ 2425

Накопления российских вооруженных сил у границы нет, - Наев - Цензор.НЕТ 4866
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Ні, ні, ні, пане Богдане. Навіть не просіть. Це табу.

Накопления российских вооруженных сил у границы нет, - Наев - Цензор.НЕТ 488
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Заместитель начальника Генштаба добавил, что 15 обстрелов в сутки, о которых до этого говорил ведущий - "не является критичным". "Оно в пределах общей ежедневной обстановки, которая имеет место в районе проведения ООС"-
гребаная мразь.
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слушай, я понимаю, шо соя тупые и неумеют ютубом пользоваться, но нормальных людей ты задолбал своими ссылками
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Ты когда расскажешь людям почему тебе стэць сменил Дон Ган на этот ник, тогда всем станет ясно твой уровень. Хихихи
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Госдолг США в гривняв так вообще ужжос ! Единица и сто нолей! Гугол назвается, но они его , госдолг, натаскали поисковиком работать, ничего, справляется
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Я тебя не заставляю ..
нормальный ты наш.
.
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Он вообще по ходу кто румын или молдован Накопичення російських збройних сил на кордоні немає, - Наєв - Цензор.НЕТ 8807
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Брехло... Климкин же сказал, что путин щас точно нападет
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не отступает, а отходит по взаимной договоренности
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договорености зеленского с коломойским? или зеленского с зеленским?
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Тююююю, а климкиндт уже хлеб-соль приготовил. Ждет тестюху
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Мне вот, интересно- осталось ли чего, что Зебест не сумеют оправдать? Вот скоро ещё выяснится, что "ОН" тоже не совсем *****... Что все не так однозначно...
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Спите спокойно, жители Багдада. Господа воры, выходите на работу.
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Спіймав мужик зайця в Криму, приносить жінці:
-Жінко, звари!
-Не можу, Україна воду відключила.
-На грилі тоді!
-Не можу, Україна електрику відключила.
-Так обсмали!
-Не можу, Україна газ відключила.
-Ну то й Бог з ним. - І викинув зайця в вікно.
Заєць обтрусився і каже:
-Слава Україні!
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Пять лет подряд РФ накапливала-накапливала силы у границ, но с приходом Зеленского чудесным образом все рассосалось.
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***** в Сибири проводил учения по быстрой переброске войск в больших масштабах. Наев в курсе дела чи не?
Ну так, а если скопления войск мордора у границ Украины нет, то кто мешает руководству Украины освободить Донбасс силой? Яйца мешают?
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Правильно сказано - "РАЗВОДЯТ ЛОХОВ, А АРМИЯ ИЛИ НАСТУПАЕТ, ИЛИ ОТСТУПАЕТ".
Нынешний ГОВНОкомандующий и слуга Урода, заставил нашу армию отступать со своей земли.
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...значит все хорошо прекрасная маркиза?....а силы 2-х ударных корпусов лугандонии умноженные на ихтамнетов, завезенных под приводом совместных учений, "гвоздики" и пр. цветы из клумбы кацапнетов это как? там танков больше чем во всей европе вместе взятой...что мешает не сегодня-завтра легко пройти на освобожденные направления севера и юга чуть ли не до изюма и херсона?...долго выстоят а чистом поле наши пацаны?...
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вот так выглядит ихтамнет по-малороски
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20.09.2019 г.- демонстративное перемещение БТГр к границе с Украиной имеет признаки психологического давления. вдоль границы в Ростовской обл. размещено 25 БТГ формируется 150 мотострелковая дивизия
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почему я ему(им) не верю? может потому что брешут, как дышат? а может потому что ...

Терористи обстріляли Золоте перед відведенням військ,

а за словами місцевих жителів, в міжнародній організації вважають, що це зробили не терористи, а "погризли бобри і подовбать дятли".
https://youtu.be/iH93PdD17KQ
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на кону порты марика и вода для крыма на юге и славянск и окружности его- с газовым месторождением -на севере...это программа мин...-м для птн пнх... а мы отводим, оголяем....ну епрст...и чего ради?..нормаеского формата эфимерного, где результат наперед всем известен..
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"Я считаю, что нельзя в Верховной Раде кричать "Ганьба!". Я, когда сегодня заходил, внизу мне тоже кричали "Ганьба!". Я не ниже народного депутата, это неправильно такое кричать. Зеленский ответил активистам, что у него все в порядке с политической ориентацией, а Крым и Донбасс для него являются украинскими территориями.
Психологи из ЗЕ команды постарайтесь ему не напоминать при встречах с людьми о своем статусе, ниже или выше кого он - Президентом его посчитают за достижения , а пока он Нелох и на том спасибо ,
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На біса бойовий генерал ходить на ці збіговиська? Накопичення російських збройних сил на кордоні немає, - Наєв - Цензор.НЕТ 6888
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Конечно накопления расеянских войск у границы нет....процесс накопления уже завершен, они УЖЕ там накоплены!!!
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перейдите по ссылке на ютуб и добавьте коменты (под моим 😉) шо этот клоун, который называл себя командующим ООС, несет.
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