 Накопичення російських збройних сил на кордоні немає, - Наєв. ВIДЕО

Про це заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив в ефірі програми "Свобода слова", інформує Цензор.НЕТ.
"Уздовж державного кордону в межах проведення Операції Об'єднаних сил справді присутні військові частини Російської Федерації. Їхня кількість відома, про нього повідомляли громадськості", - сказав він.
За словами Наєва, ці підрозділи відбувають бойову службу на ротаційній основі, змінюючи один одного.
"Безпосереднього накопичення, тобто, створення потужного наступального угруповання на даний час немає. Проводиться ротація, прибуває один підрозділ, який змінює інший в умовах бойової служби", - пояснив Наєв.
Заступник начальника Генштабу додав, що 15 обстрілів на добу, про які до цього говорив ведучий - "не є критичними". "Вони в межах загальної щоденної обстановки, яка має місце в районі проведення ООС", - додав він.
Наєв уточнив, що кількість обстрілів зі ствольної артилерії значно зменшилася, а превалюють нечасті обстріли з мінометів.
Що стосується Золотого, то всі обстріли там здійснювалися за межами зони розведення сил і засобів, додав він.
https://twitter.com/Vitauskas_A/status/1190241001039900672
А Геншьаб нічого не бачить.
Хлопці, ви якісь несерйозні.
гребаная мразь.
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
нормальный ты наш.
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-Жінко, звари!
-Не можу, Україна воду відключила.
-На грилі тоді!
-Не можу, Україна електрику відключила.
-Так обсмали!
-Не можу, Україна газ відключила.
-Ну то й Бог з ним. - І викинув зайця в вікно.
Заєць обтрусився і каже:
-Слава Україні!
...а жаль...
Ну так, а если скопления войск мордора у границ Украины нет, то кто мешает руководству Украины освободить Донбасс силой? Яйца мешают?
Нынешний ГОВНОкомандующий и слуга Урода, заставил нашу армию отступать со своей земли.
Терористи обстріляли Золоте перед відведенням військ,
а за словами місцевих жителів, в міжнародній організації вважають, що це зробили не терористи, а "погризли бобри і подовбать дятли".
https://youtu.be/iH93PdD17KQ
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Психологи из ЗЕ команды постарайтесь ему не напоминать при встречах с людьми о своем статусе, ниже или выше кого он - Президентом его посчитают за достижения , а пока он Нелох и на том спасибо ,