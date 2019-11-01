 55% виробництва спирту в Україні сьогодні перебуває в тіні, - Зеленський. ВIДЕО

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на нараді з питань розвитку спиртової галузі під час робочої поїздки в Тернопільську область, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент навів приклад, що сьогодні через інтернет можна вільно придбати так званий тетрапак горілки пшеничної місткістю 10 літрів за ціною 370 гривень.

"Тобто пляшка коштуватиме десь 15-18 гривень. А ми купуємо в магазині по 90-100 гривень. Працюють тіньові підприємства. Але як вони працюють, хто їх кришує?" – порушив питання Володимир Зеленський.

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Заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів зазначила, що з 2016 року фінансовий результат держпідприємства "Укрспирт" зменшився майже вп’ятеро. Так, за її словами, у 2016-му прибуток підприємства становив близько 97 млн грн, а сьогодні скоротився ледь не до нуля. Відповідно, критична ситуація й зі сплатою податків: якщо три роки тому монополіст "Укрспирт" сплатив до бюджету майже 30 млн грн податку на прибуток, то торік – взагалі нічого.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов зазначив, що за 10 останніх років виробництво легального харчового спирту скоротилося вчетверо – через нелегальний ринок спирту. За умови збереження нинішньої ситуації у спиртовій галузі втрати акцизу можуть сягнути 8-10 млрд грн.

"Змінити ситуацію можна шляхом демонополізації, детінізації та приватизації спиртової галузі", – підкреслив Тимофій Милованов.

Президент наголосив, що він та уряд не миритимуться з існуванням тіньового ринку спирту та спільно працюють над його ліквідацією. Зеленський уже подав до Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва спирту етилового".

Президентський законопроєкт передбачає чотири кроки: скасування державної монополії на виробництво спирту з 1 січня 2020 року, скасування обмежень на будівництво спиртових заводів та приватизацію наявних, ліцензування виробництва та оптової торгівлі спиртом, обмеження імпорту спирту до 1 січня 2022 року.

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"Ми ліквідуємо фундамент для існування цієї корупційної кримінальної системи. І якщо виробник попадеться на виготовленні "лівого" спирту, він буде позбавлений ліцензії та права на виробництво спирту не менше ніж на п’ять років. Я думаю, це дуже справедливо. По-іншому не може бути. Ми готові до цього. Уряд готується. Чесний конкурс, чесні ліцензії", – сказав Президент України.