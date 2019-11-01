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 Політика України, Економіка
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Все про:Зеленський (3444) спирт (142) Укрспирт (40) Ковалів Юлія (7) Милованов Тимофій (46)

 55% виробництва спирту в Україні сьогодні перебуває в тіні, - Зеленський. ВIДЕО

55% виробництва спирту в Україні сьогодні перебуває в тіні, а державні спиртові заводи понад 10 років контролюють кримінальні угруповання.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на нараді з питань розвитку спиртової галузі під час робочої поїздки в Тернопільську область, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

55% виробництва спирту в Україні сьогодні перебуває в тіні, - Зеленський 01

Президент навів приклад, що сьогодні через інтернет можна вільно придбати так званий тетрапак горілки пшеничної місткістю 10 літрів за ціною 370 гривень.

"Тобто пляшка коштуватиме десь 15-18 гривень. А ми купуємо в магазині по 90-100 гривень. Працюють тіньові підприємства. Але як вони працюють, хто їх кришує?" – порушив питання Володимир Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Тернополі щонайменше 200 активістів зустріли Зеленського вигуками "Ганьба!". ВIДЕО

Заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів зазначила, що з 2016 року фінансовий результат держпідприємства "Укрспирт" зменшився майже вп’ятеро. Так, за її словами, у 2016-му прибуток підприємства становив близько 97 млн грн, а сьогодні скоротився ледь не до нуля. Відповідно, критична ситуація й зі сплатою податків: якщо три роки тому монополіст "Укрспирт" сплатив до бюджету майже 30 млн грн податку на прибуток, то торік – взагалі нічого.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов зазначив, що за 10 останніх років виробництво легального харчового спирту скоротилося вчетверо – через нелегальний ринок спирту. За умови збереження нинішньої ситуації у спиртовій галузі втрати акцизу можуть сягнути 8-10 млрд грн.

"Змінити ситуацію можна шляхом демонополізації, детінізації та приватизації спиртової галузі", – підкреслив Тимофій Милованов.

55% виробництва спирту в Україні сьогодні перебуває в тіні, - Зеленський 02

Президент наголосив, що він та уряд не миритимуться з існуванням тіньового ринку спирту та спільно працюють над його ліквідацією. Зеленський уже подав до Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва спирту етилового".

Президентський законопроєкт передбачає чотири кроки: скасування державної монополії на виробництво спирту з 1 січня 2020 року, скасування обмежень на будівництво спиртових заводів та приватизацію наявних, ліцензування виробництва та оптової торгівлі спиртом, обмеження імпорту спирту до 1 січня 2022 року.

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"Ми ліквідуємо фундамент для існування цієї корупційної кримінальної системи. І якщо виробник попадеться на виготовленні "лівого" спирту, він буде позбавлений ліцензії та права на виробництво спирту не менше ніж на п’ять років. Я думаю, це дуже справедливо. По-іншому не може бути. Ми готові до цього. Уряд готується. Чесний конкурс, чесні ліцензії", – сказав Президент України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3157352
 
   
 Топ коментарі
 
тыж на марафете???
откуда тебе знать про синьку???
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З тютюном вже все ОК. Тепер ще з горілкою давай зроби добре.
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тыж на марафете???
откуда тебе знать про синьку???
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ну марафет это и есть кокс - блатная музыка 1923г.
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"блатная музыка" издание 1923г. переиздана в 1927\ кажется\ одно из значений слова марафет
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Да, Вовчик, КЛАССНО ПИТЬ ГРАППУ на вилле в Италии ( стране НАТО ) . Можно только позавидовать. А вот украинцам НАТО Вовчик не обещает. Зачем чертям НАТО, да и **** против 😀😀😀
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Ну, и чего он свой пятак сюда встромил? Это что, президентская тема?
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Зелений змій? Так колір, здається, той самий.
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Коксодуй совсем сошел с ума?
Если ты не знаешь кто крышует...
То ты либо п...шь!!!!
Либо наглухо отбитый идиот...

При это я склонен ко 2 версии
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45% всего в тени официально , думаю 70% реально . Зеля , я открыл тебе тайну . Где спасибо ?
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возьми с полки пирожок с петиными какулями, ущербные(порохоботы)!
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Не має підстав для таких заяв. Реалізація основної маси алкоголя йде через торговельні мережі. Всі великі мережі працюють з легальними виробниками . Можлива тільки реалізація через невеликі регіональні торговельні точки (по селам) або частково- інтернет. Це щодо промислового виробництва. Спілкувався з виробниками галузі на початку літа , так заявляли, що за останній рік навели більш-менш порядк з реалізацією і обсяги контрафактної продукції різко скоротилися .
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Конечно, если увеличивать цены на акцизы, то теневой рынок будет расти, особенно у нас, где Аваковы-великие реформаторы, налоговые и прочие тупо не видят, кто крышует эту тень, как игровые заведения на каждом углу)
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Ну так скажи спасибо цене бутылки водки на полке магазина,пока вы идиоты вмешиваетесь в ценообразование, так как вы это делаете,будет тень непременно,сколько бы ресурсов вы не потратите на борьбу с этой тенью.
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З тютюном вже все ОК. Тепер ще з горілкою давай зроби добре.
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клоун думает что народ бухать начнёт чтобы не думать? ну 73% даунов так и делают, остальные тебя нарцыс вынесут ногами вперед
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є вибір купити недержавне за 20 гр і купити державне і підтримати нацвиробника за 90 гр.. шо щирий українець вибере?.. а отож)))))
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виборців в зельки поменшає
алкаши тепер будуть проти нього ))
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Правильно .
Просто спирт в тени не нагревается ...
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И если производитель попадется на изготовлении "левого" спирта?
а сейчас кто мешает на госпредприятиях ловить "левых"?
может не в этом проблема? что если приватизировать, то все решится
может проблема в том, что законы не на всех распространяются, надо искать в другом месте?
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это зебик порошку помогает)))
сахар опять подорожает
и свинорылым будет куда деть по хорошей цене))
а весь спирт левый - из дыры
там спиртзаводов мини больше чем у чичей **********
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"55% производства спирта в Украине сегодня находится в тени, - Зеленский".. М-да-а-а, "недочёт"....... С тобой не делятся... Просто "кокс" приелся? "Окопного коктейля" захотелось?
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"сегодня через интернет можно свободно приобрести...Источник: https://censor.net.ua/n3157352"
этот дурак КАК определил производителя и поставщика интернет магазина????
ну и трепло
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Так це ж добре, що в тіні - менше випарується.
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давай сухой закон вводи зелик водка будет на вес золота )))
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Менеджеров госпредприятий и смотрящих убирай ....
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