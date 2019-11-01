 У Тернополі щонайменше 200 активістів зустріли Зеленського вигуками "Ганьба!". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це в приміщенні ОДА перед поданням нового глави обласної держадміністрації. Відеозапис цього моменту опублікував у ФБ Роман Пелех.
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Вова, вовчик, вованчик, вавусик, это только цветочки, ягодки ещё впереди. Памперс сменил? Скоро ЙОЛКА.
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жаль, что не кованым сапогом по хлебалу встретили...
+39
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Ну, тех, вторых 100 дней, настоящих...
Це тролінг, так?
Це дрочити по-новому, та повій заказувати у залі ВР?
Тернопілю - РЕСПЕКТ !
"Зеленского и его «разведение» вышло поддержать аж 112 человек в Киеве
Богдан Кузьмич: «На марш проти капітуляції вийшло 30 тисяч. А нас 73%, уявіть що буде, як ми вийдемо!» - якийсь прихильник Зеленського з фейсбука.
Тиждень до цього, акція розганялась фейсбуком, тисячі лайків, сотні репостів і навіть анонсувало кілька ЗМІ.
І цей день настав - вони зібралися.
Президента вийшло підтримати «мільйони» громадян у кількості … 112 активістів.
Так, я підрахував)
Зеленський майже повністю втратив Київ, так і не здобувши його.
Акції проти капітуляції були організовані спонтанно, і за три години до старту набирають в десять разів більше прихильників.
Марш 14 жовтня, організований завчасно - мав у кілька сотень разів більше учасників, ніж сьогоднішнє позорисько ЗЕбілів..
Оратор рассказывает что их собралось много и они не дадут разодрать страну на куски.
В палатках рядом ребята из НІ КАПІТУЛЯЦІЇ. Часть людей это туристы и экскурсии. Часть ребят или наблюдатели вроде нас или полиция\УДО по гражданке.
Были плакаты против рынка земли, были вопросы к Зеленскому. Был плакат за референдумы типа они могут спасти президента и «легализировать» решения Правительства и Президента.
Первый чувак радовался что пришло много людей, второй толкал тему с референдумом. Третий говорил про Киев, в принципе очень разумные вещи, но оратор очень слабый.
Мы там были 30 минут, замерзли и ушли. Ребата из палаток смотрели на происходящее спокойно, тем более митингующие к ним и не подходили особо. После того как было сделано фото, подошло совокупно еще человек 15.
Ни одного «Слава Украине» за полчаса не прозвучало."
а население Тернополя - 201 житель?
Так, Пєця разом з пуйлом легко відправляв на Той Світ своїх військових сотнями і тисячами. І цією своєю байдужістю до людських життів вводив людей у прострацію, як удав вводить у прострацію свою жертву і жертва сама повзе йому у пащу.
Вовік зовсім не такий. Вовік не ховається, як Пєця, за паркани і металошукачі. Вовік не командує батальонам поліції "гражданських отсєчь". Вовік йде до людей попереду своєї охорони. І люди виходять з прострації, звільняють накапичені за Порошенка негативні емоції і скандують "Ганьба" тільки тому, що Вовік колись звернувсь до військовика на "ти".
А конкретні вимоги? Що панове закидають Вовіку, окрім його попередньої професії?
Не смішіть мої капці
Навіть фейкове нещодавне відео про "тaксиста, щo відмoвивcя" - показує, що Порошенко серед людей, і без президентської охорони. Приходь на Віче, спілкуйся.
А хто такі "дякули"?
Тим не меньш, Вовік у Тернополі виграв вибори у Пєці. Вовік тільки у Львові програв.
пачуй дамбас зробить свою справу.
ФСБ - создает ситуацию в Украине!!!!
Достало!!!!!!Пусть спецы разбираются!!!
Совет - забудь о Порошенко, он теперь история. Смотри на Зеленского, от теперь власть и за всё в ответе, ибо и правительство, и Рада его.
Например, такой речи:
Кто-то даже патриотом себя при этом считал.
Коли вже Рада прийме закон, за якого платні політичні пости в мережах і платні політичні мітінги будуть кримінальним злочином і заробітчани будуть каратись штрафами, або примусовими, соціально-корисними роботами?