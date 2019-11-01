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Все про:Зеленський (3444) Тернопіль (108)

 У Тернополі щонайменше 200 активістів зустріли Зеленського вигуками "Ганьба!". ВIДЕО

У Тернополі близько 200 людей зустріли Президента України Володимира Зеленського вигуками "Ганьба!".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це в приміщенні ОДА перед поданням нового глави обласної держадміністрації. Відеозапис цього моменту опублікував у ФБ Роман Пелех.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відбув з робочою поїздкою до Тернополя, де представить нового голову ОДА

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3157338
 
   
 Топ коментарі
 
Вова, вовчик, вованчик, вавусик, это только цветочки, ягодки ещё впереди. Памперс сменил? Скоро ЙОЛКА. В Тернополе около 200 активистов встретили Зеленского криками "Ганьба!" - Цензор.НЕТ 4028
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жаль, что не кованым сапогом по хлебалу встретили...
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Вова в Тернополе искупался во " всенародной любви " ... С головой нырнул .. У Тернополі щонайменше 200 активістів зустріли Зеленського вигуками "Ганьба!" - Цензор.НЕТ 8528 .
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200 человек это не народная любовь, а купленная показуха.
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а ведь даже 100 дней не прошло!
Ну, тех, вторых 100 дней, настоящих...
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Пецу вашего купали не раз. Так что успокойся. Именно такие как ты и ота быдлота пропорошенная рогами своими и упираетесь, мешая наводить в стране порядок. Нравится тебе, полудурок, жить в говне, которого тут горы наваляли порошенки, свинарчуки, януковичи, ющенки, кучмы и вся их воровская элита? Ну давай, валяй дальше - целуй всю эту пи@доту во все дырки. Присоединяйся к этим, проплаченным чучелом соевым, кучкам истеричниых идиотов! Бегай кричи "ганьба". Рви нервы Президенту и новым элитам. И возвращайся, в итоге, в свой любимый вонючий свинарник. Под предводительство шоколадного кнура. Тебе ж так сладко вылизывать ему жопу.
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новым элитам
Це тролінг, так?

Це дрочити по-новому, та повій заказувати у залі ВР?
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Як ти кажеш, Пецу, коли почали "купати"? А нелоха42 після 100 днів. Різницю відчуваєш? Ото ж бо й воно.
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Шкода, що цей Сцикун не встиг доїхати до Львова. Мабуть це чмо всі памперси обгадило від страху 😁

Тернопілю - РЕСПЕКТ !
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он был во Львове незадолго до выборов. не удивлюсь, если скоро опять поедет.
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Видать,"проплаченные провокаторы".....(Наверно им сказали ,что для детей "Народа" средств на вакцины от дифтерии или зарплаты отцам- шахтерам нет, а "слуг" прививают бесплатно и раздают нехилые доллары дабы голосовали "правильно"..) И пенсии повышают регулярно .. ТЕМ КОМУ МНОГО ПО 70гр ,а кому мало по 7ОО. Депутатам и чиновникам (слугам ,стало быть!) совсем на жизнь не хватает ,а народ жирует Вот, они и кричат ганьба ,а надо бы браться за вилы !
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У нас в Европа 200 человек не решать против весь народ ! У них справка документ есть?
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мая твая непонимайт!.. яйки, млеко, курка, шнапс!.. буль!. буль!.. карашоооо!
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На донецько-луганському фронті йому явно бути безпечніше. Не пройшло і півроку, а вже "ганьба", що ж буде через рік??
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Чему це ти про пів-року заговорив? Ота купка бидла проплаченого ще до виборів президентських бігала і кричала про ганьбу. Як на мене, то її не побільшало. Петя жлоб! Жаліє грошей, щоб побільше массовки винайняти.
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Тут кто-то вопил о "всего-навсего 200 активистах в Тернополе"? "Кушайте, не обляпайтесь":

"Зеленского и его «разведение» вышло поддержать аж 112 человек в Киеве
Богдан Кузьмич: «На марш проти капітуляції вийшло 30 тисяч. А нас 73%, уявіть що буде, як ми вийдемо!» - якийсь прихильник Зеленського з фейсбука.
Тиждень до цього, акція розганялась фейсбуком, тисячі лайків, сотні репостів і навіть анонсувало кілька ЗМІ.
І цей день настав - вони зібралися.
Президента вийшло підтримати «мільйони» громадян у кількості … 112 активістів.
Так, я підрахував)
Зеленський майже повністю втратив Київ, так і не здобувши його.
Акції проти капітуляції були організовані спонтанно, і за три години до старту набирають в десять разів більше прихильників.
Марш 14 жовтня, організований завчасно - мав у кілька сотень разів більше учасників, ніж сьогоднішнє позорисько ЗЕбілів..
Оратор рассказывает что их собралось много и они не дадут разодрать страну на куски.
В палатках рядом ребята из НІ КАПІТУЛЯЦІЇ. Часть людей это туристы и экскурсии. Часть ребят или наблюдатели вроде нас или полиция\УДО по гражданке.
Были плакаты против рынка земли, были вопросы к Зеленскому. Был плакат за референдумы типа они могут спасти президента и «легализировать» решения Правительства и Президента.
Первый чувак радовался что пришло много людей, второй толкал тему с референдумом. Третий говорил про Киев, в принципе очень разумные вещи, но оратор очень слабый.
Мы там были 30 минут, замерзли и ушли. Ребата из палаток смотрели на происходящее спокойно, тем более митингующие к ним и не подходили особо. После того как было сделано фото, подошло совокупно еще человек 15.
Ни одного «Слава Украине» за полчаса не прозвучало."
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Как много букв и слов ты знаешь! На марш против чего вышло 30 тысяч? Они, как и ты, могут сказать против чего конкретно (против каких конкретно действий, поступков, документов) они вышли? Правильно Рома Скрыпин вас - дебилов изобразил -"Ааааааааааа!!!!!" Три карманных петиных истерика, оплаченных вороватой мразью, десяток баб - плакальщиц из народного театра и толпа околпаченных, которые слышали какой-то звон, да понятия не имеют где он. И о чём он, этот звон тем более. И всё ради одного - продемонстрировать, что петя был президентом-патриотом и его никак нельзя судить и посадить. Бараны!!!
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Дядя, ты - БАРАН"?!...... Ты знаешь, для чего применяются "кавычки"?... Это статья, написанная Богданом Кузьмичом, и мною процитированная! Напечатана она в электронной газете "Русский Еврей", редакция которой, находится в СПБ.... Воистину, "кацап - это диагноз..." Причём - неизлечимой болезни.. Идиотизма..........
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ты вааще кто такой?!.. ты когда зарегистрировался?!
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во ты серёня дурень! их вышло 30000, а твоих лизоблюдов провластных аж 127! вычитай в столбик разницу, и не хами людям чучело! и не суди людей, которые в отличии от тебя поганца знают, что говорят!
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Всякое говно у нас в президентах было, но такого чтобы после первой сотни дней руления кричали "Ганьба!", ещё не было.
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С памятью у тебя хреново. Или ты на детский сад вещаешь, умник?
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ого серъезно как...
а население Тернополя - 201 житель?
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Целых 200 "активистов", шото у Пети совсем с финансами туго...
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Можна було б посміятись, але під час проведення безкоштовного концерту Вовіка у Львові була приблизно така сама акція. Тоді Вовік вийшов до мітінгарів і поспілкувавсь з ними. Згодом з'ясувалось, що ця акція була проплачена кримінальним авторитетом Кривецьким(Мопсом). Ай, йяй, яй.
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То ли было веселей, когда Пороха поливали!...
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а ты андрюша бармалейченко святоша! ты дальше пивнушки не ходишь, а людей осуждаешь. они не побоялись вышли и сказали, что думают! а ты как таракан будешь сидеть и ждать когда наступит благодать!
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чому панамський і мальдівський мародер зрадник і брехун не в тюрмі?
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потому что собирают доказательства его преступной деятельности.
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собака, почитай панамские документы или результаты расследований журналистов.
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Щенок, опубликуй здесь эти "документы".
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Ты как кацапы, докажи или покажи. Умора.)
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Ты утверждаешь, ты и докажи, иначе ты голимый балабол, скорее всего из пригоженских.
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Щось Порошенку під час його підстави в Іловайську такої абструкції тернопольчани не влаштовували. Це тому, що Вовік не влаштовує штучних казанів і не підставляє тисячі українських військових під російські гармати прямою наводкою?
Так, Пєця разом з пуйлом легко відправляв на Той Світ своїх військових сотнями і тисячами. І цією своєю байдужістю до людських життів вводив людей у прострацію, як удав вводить у прострацію свою жертву і жертва сама повзе йому у пащу.
Вовік зовсім не такий. Вовік не ховається, як Пєця, за паркани і металошукачі. Вовік не командує батальонам поліції "гражданських отсєчь". Вовік йде до людей попереду своєї охорони. І люди виходять з прострації, звільняють накапичені за Порошенка негативні емоції і скандують "Ганьба" тільки тому, що Вовік колись звернувсь до військовика на "ти".
А конкретні вимоги? Що панове закидають Вовіку, окрім його попередньої професії?
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"Порошенко в Чернигове прошел сквозь толпу пикетчиков, несмотря на рекомендации охранников"
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Серед дякул в Чернігові були лише перевірені дякули і лише дякули. Бо як так, що люди випадково зібрались саме тоді, коли Порошенко мав з'явитись? Це оголошення було по місцевому ТВ? З вказівкою дати, точного місця і часу проходження президента? За добу перед подією? У Тернополі щонайменше 200 активістів зустріли Зеленського вигуками "Ганьба!" - Цензор.НЕТ 1090
Не смішіть мої капці
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Не тільки в Чернігові, а завжди Порошенко серед людей.
Навіть фейкове нещодавне відео про "тaксиста, щo відмoвивcя" - показує, що Порошенко серед людей, і без президентської охорони. Приходь на Віче, спілкуйся.
А хто такі "дякули"?
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Утверждение, что Зеленский не бессмертный отныне является уголовным преступлением. Он бессмертный, то есть бог.
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Я так понимаю по плюсам это не покажут?
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Радує, що Західна Україна тверезіє. На місцевих виборах на Західній Україні зеленому клоуну нічого не світить !
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"Свободу" західняки вже послали, тепер і до Вовіка справа дійшла?
Тим не меньш, Вовік у Тернополі виграв вибори у Пєці. Вовік тільки у Львові програв.
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мине трохи часу і він стане нев'їзним у західні регіони.
пачуй дамбас зробить свою справу.
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Кто они орущие? Спектакль!!!!
ФСБ - создает ситуацию в Украине!!!!
Достало!!!!!!Пусть спецы разбираются!!!
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Я презираю Зеленского. И, поверь, ФСБ здесь ни при чем, наоборот, Зеленский и ФСБ находятся по другую сторону баррикад. Зеленского, кстати, это ни капли не смущает.
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Перед тим, як висловити своє негативне ставлення до Зеленського скажіть - кто натомість? Російський шпигун Порошенко?
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Смешно. А ещё порошенко на завтрак ест младенцев, русскоязычных и украиноязычных, чтобы всем гарантированно не угодить.

Совет - забудь о Порошенко, он теперь история. Смотри на Зеленского, от теперь власть и за всё в ответе, ибо и правительство, и Рада его.
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Тобто у платного троля російського шпигуна Порошенка нема пропозицій - хто натомість? У Тернополі щонайменше 200 активістів зустріли Зеленського вигуками "Ганьба!" - Цензор.НЕТ 663
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Порошенко больше нет, есть Зеленский. На нём и сосредоточься - чей он шпион?
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так он шпион тех моряков которых твой барыга на смерть послал..
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Лаптеногих корежит неслабо, срочно беги за тазиком со льдом
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андрюша с38ае0с3! умойся лишенец и посмотри на видео! кроме стакана и 95 квартала уже не чего не видишь?
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Можно с ними соглашаться или нет, но имеют право..у нас вроде демократия..хотя и весьма извращённая..
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Таки да, 73% за Зеленского - то ещё извращение, причем массовое.
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.."три тысячи чертей, клянусь своей треуголкой")
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Ганьба Тернопольской обл.! Всего 200 нормальных людей?
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Ща бубочка сопли распустит Она такая же трусливая крыса как и его лохторат наркошей
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На больше не способны только фраза ганьба а дальше мычание и не куя...
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А чего большего ты в данной ситуации хотел?
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щас он сидя жопой на стуле - расскажет что тебе надо делать ))))
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Он хотел развернутой речи. Но на это нужно время.
Например, такой речи:

У Тернополі щонайменше 200 активістів зустріли Зеленського вигуками "Ганьба!" - Цензор.НЕТ 2958
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Кто-то сильно этот реванш приближал.
Кто-то даже патриотом себя при этом считал.
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От я хотів би знати, а як так, що зібралось стільки людей? Було оголошення - коли, де і о котрій годині буде проходити Зеленський? Чи спрацювала порошенківська сітка, створена під вибори, коли за "штуку помочі" оперативно може зібратись пару сотень продажних дякул? Тільки тепер гроші платять за "Ганьба!"?
Коли вже Рада прийме закон, за якого платні політичні пости в мережах і платні політичні мітінги будуть кримінальним злочином і заробітчани будуть каратись штрафами, або примусовими, соціально-корисними роботами?
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