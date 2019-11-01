 У Тернополі щонайменше 200 активістів зустріли Зеленського вигуками "Ганьба!". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це в приміщенні ОДА перед поданням нового глави обласної держадміністрації. Відеозапис цього моменту опублікував у ФБ Роман Пелех.

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