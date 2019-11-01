 Ми такої інформації не маємо, - Загороднюк про загрозу нападу Росії з півдня. ВIДЕО

Про це він заявив сьогодні на брифінгу, коментуючи заяви ексглави МЗС Павла Клімкіна про те, що на південні області України готується наступ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Нам дуже цікаво, звідки в пана Клімкіна такі дані, якщо він може донести їх до нашої розвідки - ми будемо дуже вдячні. Але ми постійно моніторимо ситуацію з того боку, як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях. На цей момент ми такої інформації не маємо", - сказав Загороднюк.
Водночас глава Міноборони наголосив, що Україна готова до будь-яких сценаріїв.
"Тому тут ми почуваємося впевнено і наша розвідка працює на всіх територіях, які нас цікавлять", - додав він.
Вы, твари, и обязаны подумать. сейчас, а не потом, когда нападение состоится.
я була там, куди цей урод прилетів.
хочете і ви спробувати ?
вот это и напрягает.. спросить бы у министра, считает ли он расею агрессором.
увеличение ЛС мо рф в Беларуси.
учения в западном военном округе раски федераски.
учения в лднриях
транспортировка самолетов су25 по дорогам общего пользованияв сторону брянска.
...
просто все ждут с юга,я думаю-с севера попрут первые.
а быстрые десантура у нас вся-на юге/юговостоке...
Житомирские только ближе к северу
tZE inform
@tZEinform
Две недели назад (16.10.2019 г.) мы сообщали о перебросе на Донбасс 120-й гв. артиллерийской бригады ВС РФ. Они даже успели поучаствовать в обстреле наших позиций, и наконец министерство обороны их заметило... Про танки в Миллерово (РФ) не забывайте.
tZE inform
@tZEinform
циклы активности. Он таскает на себе амулеты, проводит сеансы "очищения" от негативной энергии ну и т.д. Будь он обычным человеком - ради Бога, но он президент. Потому его реакция на такие слова может быть абсолютно неадекватна. Кое кто из окружения этим хорошо пользуется.
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tZE inform
@tZEinform
о его смерти в любом аспекте чрезвычайно его нервирует. Для него разницы между выражением намерения и намерением не существует. Когда он стал президентом эта мания обострилась до невозможности. У него есть личный оккультист, который его консультирует и составляет ему гороскопы и
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tZE inform
@tZEinform
В связи с раскручиванием дела Федыны, мы бы хотели кое что вам прояснить. Дело в том, что Зеленский, как и многие представители околокультурнй богемы человек очень суеверный. Вся эта чушь с заговорамИ, привораживанием, сглазом, порчей и прочее ему очень близка. Любое упоминание
У них до сих пор там "ополченцы купившие все в военторге и доставшие из шахт".
экономики-дебил
президентик-шутило
думал,хуже полногоПэ ничего хуже не может быть...
Враг должень за год до войни подать заявку на рассмотрєніє ???
Враг обично бомбіт Кієв в чєтирє часа утра і нападаєт вєроломно бєз об'явлєнія вайни