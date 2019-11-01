 Ми такої інформації не маємо, - Загороднюк про загрозу нападу Росії з півдня. ВIДЕО

Про це він заявив сьогодні на брифінгу, коментуючи заяви ексглави МЗС Павла Клімкіна про те, що на південні області України готується наступ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Нам дуже цікаво, звідки в пана Клімкіна такі дані, якщо він може донести їх до нашої розвідки - ми будемо дуже вдячні. Але ми постійно моніторимо ситуацію з того боку, як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях. На цей момент ми такої інформації не маємо", - сказав Загороднюк.

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Водночас глава Міноборони наголосив, що Україна готова до будь-яких сценаріїв.

"Тому тут ми почуваємося впевнено і наша розвідка працює на всіх територіях, які нас цікавлять", - додав він.