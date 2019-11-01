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 Політика України
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Все про:Росія (20334) Клімкін (1513) Загороднюк (65)

 Ми такої інформації не маємо, - Загороднюк про загрозу нападу Росії з півдня. ВIДЕО

Міністр оборони Андрій Загороднюк запевняє, що загрози нападу Росії з півдня зараз немає.

Про це він заявив сьогодні на брифінгу, коментуючи заяви ексглави МЗС Павла Клімкіна про те, що на південні області України готується наступ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Нам дуже цікаво, звідки в пана Клімкіна такі дані, якщо він може донести їх до нашої розвідки - ми будемо дуже вдячні. Але ми постійно моніторимо ситуацію з того боку, як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях. На цей момент ми такої інформації не маємо", - сказав Загороднюк.

Також читайте: Клімкін впевнений, що Росія вдарить по півдню України

Водночас глава Міноборони наголосив, що Україна готова до будь-яких сценаріїв.

"Тому тут ми почуваємося впевнено і наша розвідка працює на всіх територіях, які нас цікавлять", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3157292
 
 
 Топ коментарі
 
Оно без мозгов и живет в параллельном мире и уже забыло ,что в Украине война, а если идет война, то есть угроза нападения с любой стороны и постоянная. А про угрозу с юга говорил даже бывший советник Путина еще год назад. Какие же тупые занимают должности в Кабмине у Зели.
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ну звісно...вони дізнаються постфактум.
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Оно без мозгов и живет в параллельном мире и уже забыло ,что в Украине война, а если идет война, то есть угроза нападения с любой стороны и постоянная. А про угрозу с юга говорил даже бывший советник Путина еще год назад. Какие же тупые занимают должности в Кабмине у Зели.
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"Новоназначенный глава Министерства обороны Андрей Загороднюк владеет ООО «Дискавери - бурове обладнання (Украина)» (Discovery Drilling Equipment Ukraine), которое ведет торговлю со страной-агрессором Россией. Инфомация об этом отражена в декларации министра за прошлый год" http://politica.com.ua/firma-novogo-ministra-oborony-zagorodnyuka-torguet-s-rf/
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Ага, а потом - "Кто ж мог подумать???"

Вы, твари, и обязаны подумать. сейчас, а не потом, когда нападение состоится.
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Навіщо нападати, якщо через півроку або зєльонковці самі здадуть Україну, або само все посипеться.?
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ну звісно...вони дізнаються постфактум.
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Путін нападе дуже скоро, прилетить на стєрхах і скине бомби-телевізори зі включеним каналом Раша Тудей
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не смішно.
я була там, куди цей урод прилетів.
хочете і ви спробувати ?
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так зараз війни інші, і воюють зовсім по-іншому..
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Десь я це вже чув.... Ага, то не риги кричали що рашка ніколи на нас не нападе і почали скорочувати війська на сході, а потім всі як один кричали - путін, ввєді войска.... і здрисли у масквабад?
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Стара кацапсько-малоросько-яничарська казочка. Богдану розкажіть.
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Володя Д (ду) а петро хіба не служив в уряді януковоща міністром? А петро хіба не один з засновників партії ригоаналів? А може то казочка про те, що петро був у СДПУ(о) з мертвечуком? Володя, думать будемо? Ми такої інформації не маємо, - Загороднюк про загрозу нападу Росії з півдня - Цензор.НЕТ 5227
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"При этом глава Минобороны подчеркнул, что Украина готова к любым сценариям."

вот это и напрягает.. спросить бы у министра, считает ли он расею агрессором.
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Звісно, що вони готові до любих сценаріїв, недарма ж у "Кварталі" працювали. Збацають яку завгодно сценку за гроші.
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Слуга народу - партія зрадників, дрочунів, закомплексованих і сексуально незадоволених збоченців
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С юга могут нападать только Порохососы,
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это да) любим вас, даунбасят, мочить с юга... Песню знаешь, прикацапленный:"сепаратюга, ты как ш-юха обосранный сидишь... "-это про тебя
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а туева куча войск по всей границе и в самой дыре - не угроза...
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рашист ,хозяин ,который создал"зеленых" и в Крыму и в Украине никогда не делится планами оккупации,"слуги" -пособники будущей оккупации и им не дано знать.то.что готовит кремлевская оккупационная тварь...
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...инфы нет...ну бл....ученья обьявлены уже даже, концентрация войск у юго-восточной границы аж шкалит, под шумок и возню разведения на севере, ипонут на раз-два...вода в крым нужна крайне..
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жд и дорожное усиление на Беларуси в сторону Украині.
увеличение ЛС мо рф в Беларуси.
учения в западном военном округе раски федераски.
учения в лднриях
транспортировка самолетов су25 по дорогам общего пользованияв сторону брянска.
...
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...не так просто с беларуси...это уже реальная война будет, кацап решил в гибридную поиграть и так санкци уже добивают, новых, а то и эмбарго не выдержат винторогие, да еще и отгребут нехило......
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она и сйчас-реальная.
просто все ждут с юга,я думаю-с севера попрут первые.
а быстрые десантура у нас вся-на юге/юговостоке...
Житомирские только ближе к северу
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tZE inform

@tZEinform

Две недели назад (16.10.2019 г.) мы сообщали о перебросе на Донбасс 120-й гв. артиллерийской бригады ВС РФ. Они даже успели поучаствовать в обстреле наших позиций, и наконец министерство обороны их заметило... Про танки в Миллерово (РФ) не забывайте.
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А теперь добавьте к этому, то, что наша техника и войска эшелонами переправленны с Донбасса в глубь страны. Как вам общая картинка "мирного плана" МоникинеЛоха?
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Немного про ЗЕ как главнокомандующего он собственного пука боится то ка он может защишат страну









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@tZEinform

циклы активности. Он таскает на себе амулеты, проводит сеансы "очищения" от негативной энергии ну и т.д. Будь он обычным человеком - ради Бога, но он президент. Потому его реакция на такие слова может быть абсолютно неадекватна. Кое кто из окружения этим хорошо пользуется.




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@tZEinform

о его смерти в любом аспекте чрезвычайно его нервирует. Для него разницы между выражением намерения и намерением не существует. Когда он стал президентом эта мания обострилась до невозможности. У него есть личный оккультист, который его консультирует и составляет ему гороскопы и




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@tZEinform

В связи с раскручиванием дела Федыны, мы бы хотели кое что вам прояснить. Дело в том, что Зеленский, как и многие представители околокультурнй богемы человек очень суеверный. Вся эта чушь с заговорамИ, привораживанием, сглазом, порчей и прочее ему очень близка. Любое упоминание
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А Россия есть? Что говорит мониторинг?
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Херсону и округе ушки на макушке держать нужно постоянно...вата там зашевелилась уже..
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У нас такой информации нет, - Загороднюк об угрозе нападения России с юга/ Загороднюк ждёт когда информация будет. "Не выстрелить бы себе в ногу": у Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус/ Путин умный человек. можно договориться, - совладелец "Квартала-95" Шефир. И процесс пошёл: / Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ./ Коломойский начал импортировать электроэнергию из России /"Слугу народа" продали запрещенному российскому "Яндексу" ./ Сериал "Слуга народа" вошел в тройку самых популярных в России
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Климкина переклинило от желания угодить шефу.
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Зеленое Чмо переклинило от желания встать на колени перед УЙЛОМ и вылизать.
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Климкин знает лучше Загороднюка. Так что нечего вам тут того этого. Сказали бояться - значит бояться.
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Ну да, ему (Чугункину) тесть сказал..... Ми такої інформації не маємо, - Загороднюк про загрозу нападу Росії з півдня - Цензор.НЕТ 7572.
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Уже есть информация. - Климкин сказал.
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Правильно Андрюха, твоє діло війська відводити, а не про потенційні загрози думати.
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Вам, 73 відсотків, які вибрали собі та нам іншим життя в циркі серед клоунів. Ви не Петра зняли який ніби по твердженню ваших паханів вкрав пів Україн. Правда, ніхто не показав, що він вкрав і скльки та й нічого ніколи не покаже. Та й ваші пахани не покажуть свої здобутки на трудовій ниві.Ви своїм вибором державу опустили на нуль на світовій арені, а скоріше всього знищили яку Петро успішно будував 4 роки і з якої тепер сміеться пів світу разом з кацапами дякуючи вам, чесним брехунам Гордонам та не «злодію Робіновичу», відкритим ворогам України різним москаликами Бойкам та Медвечукам, Мураевим, Шуфрічам, брехунам від Бога всім кандидатам в президенти, які ніби повинні були розуміти що творять, бо ніби державники, розум повинні мати не звичайний, а виявилось останне бидло суспільства де перемагае корито.А ви то що одержали? Крім обіцянок на майбутьне -нічого, бо майбутьнього у вас нема. Задіяна технологія віртуальної вічної стабільності-ОБІЦЯНКИ. Ви не виборці. Ви спільники та клоуни кварталу 96 імені Коломийського. Ви гуртуйтея в шеренгу, не у владні колидори, а йти здавати аналізи, бо з головами щось у вас всіх не те. Хоча може так і ліпше- жити рабом. Рабу треба тільки хліба і видовищ Вибачте за правду.
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та все уже знают откуда вы инфу мониторите - с бл..до сайтов
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У этих уродов на пятый год войны "нет информации", что на Донбассе рассийские войска.
У них до сих пор там "ополченцы купившие все в военторге и доставшие из шахт".

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-------Поэтому тут мы чувствуем себя уверенно и наша разведка работает на всех территориях, которые нас интересуют -------- эта фраза говорит о многом) Например ,что товарищ Загороднюк слово "разведка" услышал по телевизору) Чую это еще "тот знаток" военной стратегии и тактики и советники у него такие же)
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Так в 2014 тоже ни у кого из власти такой информации не было хотя все патриоты кричали что нужно закрыть границу на дамбасе так как туда автобусами и поездами едут целые отряды рузькогомира.
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по-моему,у нас министр обороны-имбецил...
экономики-дебил
президентик-шутило
думал,хуже полногоПэ ничего хуже не может быть...
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угрози нападєнія НЄТ, бо нема інформації!!!! ІДІЙОТ!!!
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тіпа, Крим сам уплил в родную говєнь і там нєт?

Враг должень за год до войни подать заявку на рассмотрєніє ???
Враг обично бомбіт Кієв в чєтирє часа утра і нападаєт вєроломно бєз об'явлєнія вайни
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