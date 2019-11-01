 Зустріч у "нормандському форматі" найближчим часом здебільшого залежить від РФ, - Пристайко. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на брифінгу в п'ятницю в Києві.

"Зараз справді залежить від російської сторони більше (зустріч у "нормандському форматі". - Ред.). Ми з вами виконуємо ті домовленості, які були досягнуті. Їх було фактично дві: визнання "формули Штайнмаєра" як шляху вирішення цього складного питання, а також розведення в трьох ділянках. Сьогодні ми підходимо до розведення в останній ділянці, тому, в принципі, ми створимо всі необхідні умови", - сказав Пристайко.

Міністр наголосив, що обстріли свідчать, що одна зі сторін не хоче прогресу, оскільки це останній крок перед зустріччю в "нормандському форматі".

Водночас глава відомства зазначив, що Україна, Німеччина і Франція готові зустрітися в такому форматі найближчим часом.

"Готовність зустрітися найближчим часом залежить від російської сторони. На сьогодні ви бачите за їхньою риторикою, що ми все ж найближчим часом зустрінемося", - додав Пристайко.

Міністр додав, що в листопаді реально провести зустріч у "нормандському форматі".

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