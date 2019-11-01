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Все про:Росія (20334) нормандська четвірка (649) Пристайко (232)

 Зустріч у "нормандському форматі" найближчим часом здебільшого залежить від РФ, - Пристайко. ВIДЕО

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляє, що зустріч у "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) найближчим часом здебільшого залежить від російської сторони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на брифінгу в п'ятницю в Києві.

"Зараз справді залежить від російської сторони більше (зустріч у "нормандському форматі". - Ред.). Ми з вами виконуємо ті домовленості, які були досягнуті. Їх було фактично дві: визнання "формули Штайнмаєра" як шляху вирішення цього складного питання, а також розведення в трьох ділянках. Сьогодні ми підходимо до розведення в останній ділянці, тому, в принципі, ми створимо всі необхідні умови", - сказав Пристайко.

Міністр наголосив, що обстріли свідчать, що одна зі сторін не хоче прогресу, оскільки це останній крок перед зустріччю в "нормандському форматі".

Водночас глава відомства зазначив, що Україна, Німеччина і Франція готові зустрітися в такому форматі найближчим часом.

"Готовність зустрітися найближчим часом залежить від російської сторони. На сьогодні ви бачите за їхньою риторикою, що ми все ж найближчим часом зустрінемося", - додав Пристайко.

Міністр додав, що в листопаді реально провести зустріч у "нормандському форматі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зараз триває період підбору кандидатів на обмін полоненими, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3157284
 
 
 Топ коментарі
 
Ясен пень...от зеленого стада уже ничего не зависит...
Стадо спустило штаны...стало раком...и ждет...
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так зеля же сказал что все страстно желают встретится. опять скиздел
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Так ви поставили нас в залежність від росії.
Ідіоти
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так зеля же сказал что все страстно желают встретится. опять скиздел
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Так ви поставили нас в залежність від росії.
Ідіоти
 показати весь коментар
 
 
Ясен пень...от зеленого стада уже ничего не зависит...
Стадо спустило штаны...стало раком...и ждет...
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формат куйла зависит от кула,а "зе "слуга куйла
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Думаю, уговорим всем миром РФ на встречу.
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Путина втянули в правовое поле. Не сделать,значит стать неадекватом в глазах мира. Ну и санкции как обычно ))
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Добрий день, як спалося? Шість років не замітно пролетіло, правда?
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Проклятый клоунский барыга не хочет договариваться с россией, чтобы наживаться на войне.
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Атакуй - не атакуй! Простите Встреча в "нормандском формате" в ближайшее время в большей степени зависит от РФ, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5391. Отводи - не отводи, все равно ***** покажет ... Встреча в "нормандском формате" в ближайшее время в большей степени зависит от РФ, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8050
Встреча в "нормандском формате" в ближайшее время в большей степени зависит от РФ, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4351
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Зебеня думало шо відведе війська і всьо, мир-дружба-жвачка. Ага. ***** знайде ще 100 причин щоб самміт не відбувся.
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то піднимай свиночолого на боротьбу.. чи вже не патріот?
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А "42 не лох" думає, що то "здебільшого" від нього залежить.
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Путин главное чтобы НАТО не быть в Украина !Его устроить любой вариант что предлагать петяшлюшки - замороз конфликт . продолжение конфликт (нет капитуляции) и другой !
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Мы так явно упрашиваем Путина о капитуляции. что ООН уже повесила выплату репараций жителям ОРДЛО на Украину.
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Так порох же ещё весной сказал, что встреча только от РФ зависит, и формул никакий не надо и разведений войск... Типа что-то натворили, наподписывали, наразводили, а результат - ноль. Хотя если выбрали ноль, то и имеем ноль.
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